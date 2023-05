Chcesz zalogować się do sieci Wi-Fi, w której działa już twój telefon, ale innym urządzeniem? Chcesz poznać jak brzmi hasło sieci Wi-Fi, z którymi się wcześniej łączyłeś? To proste, trzymaj się tylko naszych porad.

Sprawdzanie hasła sieci Wi-Fi, z której korzystamy lub korzystaliśmy, a przynajmniej jego bezproblemowe udostępnianie jest obecnie znakomicie uproszczone w telefonach z systemem Android i możliwe także na iPhone. Ale jest od tego drobny wyjątek.

Jeśli dysponujecie telefonem z systemem starszym niż Android 10, to nie obejdzie się bez rootowania urządzenia jeśli chcecie przypomnieć sobie hasło sieci Wi-Fi. Warto wtedy zastanowić się czy skórka jest warta wyprawki, bo to jednak poważna ingerencja w oprogramowanie telefonu. Użytkownicy telefonów Apple muszą z kolei dysponować systemem w wersji iOS 16 lub nowszym.

Warto też zauważyć, że nie zawsze zdołamy zobaczyć hasło sieci W-Fi jako tekst, a jedynie jako kod QR, dlatego gdy hasło potrzebne jest nam do urządzenia, które nie potrafi skanować takich kodów może pojawić się problem. Na szczęście wiele urządzeń łączących się z siecią komunikuje się ze smartfonami poprzez aplikacje wspierające, między innymi po to by pobrać ustawienia sieci Wi-Fi. Dlatego kluczowe dla nas w większości przypadków będzie podejrzenie hasła na telefonie i/lub przeniesienie go na inny telefon.

Z tego poradnika dowiesz się:

Gdy telefon ma Androida bez modyfikacji

W tym przypadku podejrzenie hasła nie sprawi żadnego problemu, ważne by system Android był w wersji 10 i nowszej. Należy wykonać następujące kroki:

Otwieramy Ustawienia w telefonie Przechodzimy do menu Wi-Fi Wybieramy identyfikator sieci Wi-Fi, z którą jesteśmy połączeni. Teraz wybieramy opcję Udostępnij i weryfikujemy tożsamość metodą, którą stosujemy w telefonie. Wyświetli się okienko z nazwą sieci, kodem QR z danymi logowania i hasło w postaci tekstowej, a także opcja współdzielenia hasła mechanizmem Udostępnij w pobliżu.



Smartfon z niemodyfikowanym systemem Android. Przejście do opcji udostępniania hasła Wi-Fi



Okno z hasłem podanym tekstowo, kodem QR oraz androidowym mechanizmem Udostępnij w pobliżu. Po prawej okienko odbioru udostępnionego hasła na innym telefonie.

Kod QR możemy zeskanować czytnikiem, na przykład w aplikacji Aparat w drugim telefonie, i bez żmudnego przepisywania hasła, zalogujemy się do danej sieci. Hasło tekstowe trzeba ręcznie przepisać. Z kolei udostępniając sieć, możemy na telefonie, który odbierze dane zapisać jej dane lub od razu się z nią połączyć.

Powyższy sposób dotyczy tylko sieci, z którą jesteśmy w danym momencie połączeni. By zobaczyć i podzielić się hasłem innych zapisanych w telefonie sieci należy:

W menu Wi-Fi wybrać dodatkową opcję Więcej ustawień. Wybrać Zapisane sieci, a następnie sieć, która nas interesuje. Potem postępujemy tak samo jak przy podglądaniu i dzieleniu się hasłem aktywnego połączenia.

Gdy telefon ma Androida modyfikowanego

Wtedy pojawia się drobny problem. Taką sytuację napotkamy między innymi w telefonach Huawei, Samsung, Xiaomi (Redmi, POCO). W większości przypadków nie zdołamy zobaczyć tekstowo zapisanego hasła do sieci Wi-Fi, a działania oprogramowania ograniczą się do wyświetlenia kodu QR. Może mu jeszcze towarzyszyć opcja Udostępnij w pobliżu, ale nie zawsze będzie ona widoczna (telefony Huawei).

Modyfikowany system może też uniemożliwić podgląd i dzielenie się hasłami z zapisanych sieci, które nie są aktywne. Konieczne będzie połączenie się z taką siecią, a to oznacza konieczność przebywania w jej zasięgu, by wyświetlić kod QR.

Gdy telefon ma Android 9 i starszy

Najpierw musicie zrootować telefon. Nie opisuję tu tej procedury, bo może przebiegać ona różnie dla różnych marek telefonów. Gdy jednak już tego dokonacie zapisane hasła można zobaczyć na dwa sposoby.

Instalując aplikację WiFi Password Viewer. Po instalacji należy jej nadać prawa dostępu do urządzenia i to wszystko. Pojawi się lista zapisanych sieci i haseł. Korzystając z menedżera plików, który wspiera przeglądania pamięci zrootowanego telefonu, należy przejść do folderu /data/misc/wifi. Jest tam plik wpa_supplicant.conf, w którym zapisane są dane, w tym hasło, dla każdej zapamiętanej sieci.

Gdy jest to telefon Apple

Musimy mieć system iOS 16 i nowszy. Wtedy wykonujemy następujące działania:

Otwieramy aplikację Ustawienia i wybieramy Wi-Fi. Dla sieci, której hasło chcemy wyświetlić, wybieramy opcję Info. Następnie wybieramy hasło (które jest domyślnie ukryte). Używamy funkcji FaceID lub TouchID, by wyświetlić tekst hasła danej sieci.

Jest też możliwość podzielenia się hasłem aktywnej sieci Wi-Fi za pomocą polecenia Share Password. Urządzenie z którym się dzielimy hasłem musi mieć wybraną w menu Wi-Fi sieć, do której jest podłączone urządzenie źródłowe.

Generator QR kodów

Gdy wasz telefon nie jest w stanie pochwalić się hasłem do zapisanej sieci trzeba działać zawczasu i przy pierwszym korzystaniu z danego Wi-Fi wygenerować sobie kod QR na przykład za pomocą witryny https://wifiqrcode.com/locale/en/. Podajemy tam SSID (identyfikator) sieci Wi-Fi, hasło i sposób szyfrowania, które będą zaszyte w kodzie QR.



Wygenerowany QR kod można sobie pobrać lub wydrukować i nakleić np na router.

Taki kod możemy zapisać jako obrazek, przechowywać w telefonie i w razie okazać go do zeskanowania lub przesłać osobie, którą uznamy za godną dostępu do danej sieci Wi-Fi. Oczywiście rozpowszechnianie hasła do sieci wiąże się z ryzykiem, więc robimy to na własną odpowiedzialność.

Synchronizacja haseł

Nie jest to metoda, która wprost pokaże nam hasło lub QR kod pozwalający na bezpośrednie połączenie się z daną siecią Wi-Fi, ale warta jest wspomnienia jeśli chcemy masowo przywrócić hasła Wi-Fi na nowym urządzeniu.

Synchronizacja najlepiej sprawdzi się w ramach urządzeń jednego użytkownika, bo wymaga skorzystania z danych logowania do naszego konta. Może to być konto Google, a wtedy hasła do Wi-Fi przeniosą się wraz z kopią zapasową całego telefonu.



Kopia zapasowa w Google na telefonie realme, chmura w Xiaomi i chmura Huawei

Może to być też chmura producenta telefonu, ale to również sposób na przeniesienie haseł w ramach urządzeń jednego użytkownika. Takie opcje oferują Huawei, Xiaomi, Samsung i inni. Konfigurując kopię zapasową można zwykle wybrać co chcemy zapisać w chmurze, mogą to być właśnie wyłącznie hasła Wi-Fi.