Zimą przychodzi czasem taka konieczność, że trzeba na koła samochodu założyć łańcuchy śniegowe. Hyundai twierdzi, że ma lepszy pomysł. Na pewno wygodniejszy.

Firma Hyundai zaprezentowała intrygującą koncepcję. To nowa konstrukcja kół i opon, z wbudowanymi w nie łańcuchami śniegowymi. Można je aktywować lub dezaktywować, wciskając jeden przycisk wewnątrz samochodu.

Łańcuchy śniegowe aktywowane przyciskiem

Jak to działa? Każda opona ma sześć specjalnie wyciętych rowków. W każdym z nich zaś znajdują się grube druty pełniące taką samą funkcję jak łańcuchy śniegowe. Domyślnie są one głęboko cofnięte w bieżnik. Wystarczy jednak wcisnąć przycisk, by „wyszły” na powierzchnię opony i zaczęły działać.

– Mamy nadzieję, że ta innowacja trafi pewnego dnia do samochodów Hyundai i Kia. Odzwierciedla ona nasze zaangażowanie w przekształcanie zaawansowanych technologii w rzeczywiste rozwiązania, przynoszące korzyści naszym klientom – skomentował Joon Mo Park, szef zespołu ds. rozwoju zaawansowanych podwozi Hyundaia.

Inżynierowie nie ukrywają, że opracowanie tej koncepcji było niezwykle czasochłonne i wymagało dużych nakładów pracy. Wymagało kooperacji pomiędzy zespołem rozwijającym podwozia a producentami opon.

Przedstawiciele Hyundaia wieżą jednak, że nie była to praca, która pójdzie na marne. Dla osób, które często jeżdżą po śniegu lub lodzie, technologia ta może okazać się niezwykle pomocna i zwiększać komfort codziennych podróży.

Plany zakładają rychłe rozpoczęcie produkcji

Czy tak się rzeczywiście stanie? Ambicje i plany są. Już teraz technologia została opatentowana w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych. Następnym krokiem będą testy trwałości i efektywności oraz przegląd stanu prawnego. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, firmy Hyundai i Kia będą chciały możliwie najszybciej ruszyć z masową produkcją takich kół i opon.

Źródło: Hyundai Motor Group, New Atlas