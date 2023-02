Telewizory Hisense szturmem zdobywają serca użytkowników. Otwierają przed nami drzwi do nowych technologii, cechując się przy tym bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości.

Artykuł sponsorowany na zlecenie Media Expert / Hisense.

Hisense to (nie przez przypadek) producent telewizorów nr 2 na świecie

Telewizory Hisense niezwykle szybko zyskują na popularności. W ostatnich latach klienci tak bardzo je pokochali, że po drugim kwartale 2022 roku marka trafiła na drugie miejsce tych najczęściej wybieranych na świecie. Nie przez przypadek też to właśnie urządzenia z tym logo były oficjalnymi telewizorami zakończonego niedawno Mundialu w Katarze.

Jest co najmniej kilka powodów, dla których popularność Hisense tak bardzo rośnie. Pierwszym i bez wątpienia najważniejszym jest to, że producent proponuje nowoczesne technologie i bardzo wysoką jakość za stosunkowo nieduże pieniądze. Dzięki temu więcej osób może sobie pozwolić na dostęp do najnowszych rozwiązań.

A skoro już przy nich jesteśmy, to warto się na chwilę zatrzymać. Drugim ważnym czynnikiem zwiększającym popularność marki Hisense jest bowiem właśnie stawianie na nowoczesne technologie. W dodatku możemy liczyć właściwie na pełny przekrój tego, co są w stanie zaoferować współczesne telewizory.

W ofercie Hisense znajdziemy i (zachwycające kolorami) telewizory QLED, i (imponujące kontrastem) telewizory Mini-LED, i wreszcie (zdumiewające czernią) telewizory OLED. Do tego Hisense jako jedyny duży producent na rynku oferuje telewizory Laser TV, którym pod pewnymi względami bliżej wprawdzie do projektorów, ale z drugiej strony dają szansę na olbrzymi obraz za wcale-nie-takie-duże pieniądze.

Telewizory Hisense A7G – dobra jakość w atrakcyjnej cenie

Nawet jeśli Twój budżet nie należy do największych, możesz mieć w domu telewizor oferujący wysokiej jakości obraz i dźwięk. Taką możliwość daje seria Hisense A7G oparta na technologii kropek kwantowych (QLED). Dzięki niej możesz liczyć na świetne kolory i wysoki poziom realizmu.

Równocześnie w serii A7G producent postarał się o obsługę standardów Dolby Vision i Dolby Atmos. Ta pierwsza to nic innego jak HDR, który sprawia, że obraz prezentuje się bardzo przekonującą i to niezależnie od rodzaju sceny. Druga z kolei pozwala na uzyskanie kinowego dźwięku przestrzennego – oczywiście w połączeniu z odpowiednimi głośnikami.

Hisense U7 – telewizor QLED dla miłośnika sportu

Telewizor Hisense U7 również bazuje na technologii QLED, ale reprezentuje nieco wyższą półkę. To on właśnie został wybrany oficjalnym modelem piłkarskich Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Nie przez przypadek – odświeżanie 120 Hz, technologia Dolby Vision i lokalne ściemnianie sprawiają, że mecze i inne wydarzenia sportowe ogląda się na nim doskonale.

Jak każdy telewizor w ofercie tego producenta, tak i Hisense U7 oddaje do naszej dyspozycji komplet podstawowych gniazd oraz tunerów telewizyjnych. Dzięki tym ostatnim możesz odbierać TV zarówno w formie naziemnej, jak i satelitarnej czy kablowej. Oczywiście możesz też korzystać z aplikacji Smart TV.

A może telewizor Mini-LED? Sprawdź Hisense U8

Technologia Mini-LED cieszy się coraz większą popularnością, a to dlatego, że pozwala uzyskać znacznie wyższy kontrast. Na to właśnie mogą liczyć osoby, które zdecydują się na zakup telewizora z serii Hisense U8. Co warto podkreślić, on także oferuje odświeżanie 120 Hz i wykorzystuje kropki kwantowe (QLED).

Jedną z największych zalet modelu U8 jest bardzo wysoka jasność szczytowa. Przekracza mianowicie poziom 1000 nitów, dzięki czemu możesz liczyć na doskonałą widzialność nawet w jasnym pomieszczeniu, a do tego efekt HDR robi jeszcze większe wrażenie. To dobry wybór dla kibiców, ale też miłośników filmów i seriali.

Hisense A85 – telewizor OLED to klasa sama w sobie

Doskonała czerń i niemal nieskończony kontrast – to zalety, jakimi obecnie pochwalić mogą się tylko telewizory OLED. To właśnie tę kategorię reprezentuje seria Hisense A85, której lista atutów wcale nie kończy się w tym miejscu. Mamy tu choćby także odświeżanie 120 Hz, HDR w formacie Dolby Vision i kinowy dźwięk Dolby Atmos.

Dzięki technologii Ambient Light Adaptive telewizor sam dostosowuje parametry obrazu do warunków oświetleniowych w pokoju, a obrotowa podstawa ułatwia odnalezienie optymalnego ułożenia urządzenia. Producent postarał się także o funkcje dla graczy (takie jak dynamicznie dostosowywana częstotliwość odświeżania) oraz Wi-Fi 6 zapewniające szybką łączność bezprzewodową.

Telewizory laserowe – oto Hisense Laser TV

Prawdziwymi perłami w katalogu marki Hisense są natomiast telewizory laserowe. To nietypowe urządzenia, będące czymś pomiędzy projektorem i telewizorem. Z jednej strony obraz rzucany jest na ekran, z drugiej – taki sprzęt ma tunery telewizyjne, całkiem niezły system audio i funkcje Smart TV, a do tego cechuje się nienaganną kulturą pracy.

Najważniejsze jest natomiast to, że zarówno tańsza seria L5, jak i bardziej wypasione modele spod znaku L9 pozwalają na uzyskanie olbrzymiego, 120-calowego obrazu. To coś, na co trudno liczyć w przypadku klasycznego telewizora. A wszystko to oferowane jest w rozsądnej cenie. Podczas testów przekonaliśmy się, że to naprawdę ma sens.

Wiele z podanych w tym artykule telewizorów kupisz teraz w sklepie Media Expert w obniżonych cenach. Dzięki temu już i tak opłacalne urządzenia stają się jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo.

