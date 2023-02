Jesteście ciekawi, na jakim sprzęcie Hogwarts Legacy wygląda najlepiej? Czy grając na konsoli wiele tracimy? Jeżeli tak, to zapraszamy do przygotowanego przez nas porównania Dziedzictwa Hogwartu w dwóch wersjach – na PC z RTX 4090 i 5x tańszej konsoli PlayStation 5!

Na tym etapie prawdopodobnie już domyślacie się, jak bardzo przypadła nam do gustu najnowsza gra z uniwersum Harrego Pottera. Po przedpremierowej recenzji Hogwarts Legacy na PlayStation 5, a następnie wielkim teście kart graficznych i procesorów w Dziedzictwie Hogwartu na PC przyszła pora na porównanie obu tych wydań gry. Fabularnie i rozgrywkowo nie różnią się oczywiście niczym, ale oprawa graficzna to już nieco inna para świtstoklików! Zapraszamy zatem do przygotowanego przez nas filmu, w którym poza ukazaniem różnic również nieco je omawiamy.

Porównanie jakości oprawy graficznej Hogwarts Legacy na PC i konsoli PlayStation 5

Oczywiście jesteśmy świadomi (co również zaznaczamy w samym filmie), że porównujemy dwa zupełnie inaczej wycenione urządzenia. Celem porównania jednak nie było wskazanie „jaki sprzęt zaoferuje najlepszą grafikę za 3500 zł”, tylko określenie, jakie są granice możliwości każdej z platform. Ostatecznie na konsoli możemy również wybrać opcję grania w „prawdziwszym” 4K, ale bez śledzenia promieni, lub wybrać bardziej PC-towe 60 FPS, obniżając rozdzielczość do „last-genowego” 1080p. Oznacza to, że kombinacji do uwzględnienia w porównaniu byłoby bardzo wiele, a my wybraliśmy ten wariant z „najlepszą oprawą graficzną”.

Grę Hogwarts Legacy na potrzeby niniejszego testu w obu wersjach otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy Cenegq.