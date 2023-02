Jaki sprzęt będzie potrzebny, aby zagrać w Hogwarts Legacy? Sprawdziliśmy 24 karty graficzne, 7 procesorów i kilka konfiguracji RAM, aby móc na to pytanie dobrze odpowiedzieć. Porównaliśmy również ustawienia graficzne i dostępne metody upscalingu – zapraszamy!

Hogwarts Legacy to gra, na którą czekało wielu, a ci, którzy nie czekali, obecnie z pewnością już też mają ją na swojej liście „do zagrania koniecznie”. Gra odniosła błyskawiczny sukces, gdyż idealnie, wprost magicznie łączy nowoczesną rozgrywkę z ogromną dawką nostalgii (zwłaszcza wobec pierwszych gier o Harrym Potterze). O tym jednak mogliście już przeczytać w naszej recenzji Hogwarts Legacy na konsolę PlayStation 5, która to wersja ma jedną ogromną zaletę – zawsze zadziała tak samo dobrze. Tego samego oczywiście nie można powiedzieć o wersji na PC. Jeżeli ciekawi Was, co ma do zaoferowania to wydanie Hogwarts Legacy oraz jakiego sprzętu realnie wymaga, to dobrze trafiliście.



Obecnie jest już lepiej, ale taki przekaz zdawała się przekazywać gra na premierę...

Wysokie wymagania straszyły jeszcze przed premierą

Hogwarts Legacy to gra bazująca na silniku Unreal Engine 4 (tak jest – tym z 2014 roku!), z którego studio Avalanche Software wycisnęło dosłownie ostatnie soki, serwując nam nie lada ucztę dla oczu. Zawdzięczamy to implementacji najważniejszych technik odpowiedzialnych za śledzenie promieni (obejmują one cienie, odbicia oraz globalne oświetlenie), które, jak wiadomo, znacznie podnoszą poprzeczkę w kwestii wymagań.

Na szczęście w parze z Ray Tracingiem dodano również zaawansowane techniki upscalingu obrazu – mamy tu między innymi najnowsze wersje NVIDIA DLSS Super Resolution, AMD FSR 2 oraz Intel XeSS, a dla posiadaczy kart NVIDIA RTX czeka miła niespodzianka w postaci wsparcia dla DLSS 3 (Frame Generation). Finalne wymagania sprzętowe Hogwarts Legacy opublikowano na kilka tygodni przed samą premierą i te do teraz pozostają aktualne.

Minimalna konfiguracja sprzętowa 720p/30 FPS (ustawienia Niskie z upscalingiem "Wydajność"):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-6600 lub AMD Ryzen 5 1400

8 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB lub AMD Radeon RX 470 4GB

DirectX: 12

85 GB wolnego miejsca na dysku (preferowane SSD)

Zalecana konfiguracja sprzętowa 1080p/60 FPS (ustawienia Wysokie z upscalingiem "Jakość"):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-8700 lub AMD Ryzen 5 3600

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti lub AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: 12

85 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Zalecana konfiguracja sprzętowa 1440p/60 FPS z RT (ustawienia Ultra + śledzenie promieni z upscalingiem "Jakość"):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X

32 GB RAM

karta graficzna: GeForce RTX 2080 Ti 11GB / Radeon RX 6800 XT 16 GB

DirectX: 12

85 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Zalecana konfiguracja sprzętowa 2160p/60 FPS z RT (ustawienia Ultra + śledzenie promieni z upscalingiem "Jakość"):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X

32 GB RAM

karta graficzna: GeForce RTX 3090 Ti 24GB / Radeon RX 7900 XT 20 GB

DirectX: 12

85 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Zaskakiwać może podawanie wymagań tylko w odniesieniu do grania z aktywnym nowoczesnym upscalingiem. Czyżby już nadszedł czas, aby uznać takie granie za „domyślne”? Warto też zwrócić uwagę na wskazanie 32 GB jako minimalnego wymogu dla grania ze śledzeniem promieni – odniesiemy się do tego w dalszych testach. Ostatecznie jednak do odpalenia samej gry i cieszenia się magicznym światem z książek J.K. Rowling wystarczy nawet 7-8 letnia maszyna – oczywiście, jeżeli nie przeszkadza nam granie w FHD z FSR 2 w trybie Performance…



Na konsolach musimy wybierać - albo grafika albo płynność. Na PC możemy mieć oba jednocześnie (albo żadnego).

Dużo ustawień pozwala dobrze dopasować wydajność do naszego sprzętu

W menu gry dostępne mamy cztery gotowe zestawy ustawień ogólnych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu pobawić się suwakami, co w szczególności polecamy posiadaczom kart z 8 GB pamięci graficznej – ich karty zwykle poradzą sobie z ustawieniami Ultra z wyłączeniem kilku suwaków, które domagają się znacznie więcej pamięci graficznej.

Zmiana ustawień ogólnych nie wpływa w żaden sposób na ustawienia śledzenia promieni – to jest domyślnie wyłączone, nawet na najmocniejszych kartach graficznych, zatem jeżeli posiadacie mocnego RTX’a, to stanowczo polecamy zajrzeć na sam dół tych ustawień, aby aktywować Ray Tracing. Ten zresztą podzielono na trzy wspomniane już moduły – cienie, odbicia i globalne oświetlenie. Ponadto można sterować intensywnością korzystania przez silnik z tych funkcji, choć w tym przypadku jest to już zbiorczy suwak (zatem nie możemy ustawić minimalnego śledzenia promieni na potrzeby cieni i maksymalnego dla odbić – albo wszystko, albo nic).

W menu ustawień wyświetlania możemy dodatkowo aktywować różne metody upscalingu, a także wygładzania krawędzi (w tym NVIDIA DLAA). Po omówieniu testów wydajności skupimy się również na tych funkcjach. A teraz zobaczmy, jak prezentują się różne ustawienia obrazu.

Porównanie ustawień Niskich do Ultra (bez Ray Tracingu)

Porównanie ustawień Średnich do Ultra (bez Ray Tracingu)

Porównanie ustawień Wysokich do Ultra (bez Ray Tracingu)

Galeria zdjęć w pełnej rozdzielczości do ręcznej analizy (3840x2160 px)



Ustawienia (od lewej) Niskie, Średnie, Wysokie oraz Ultra



Ustawienia (od lewej) Niskie, Średnie, Wysokie oraz Ultra



Ustawienia (od lewej) Niskie, Średnie, Wysokie oraz Ultra

Przeskok między najniższymi a średnimi ustawieniami jest bardzo duży, ale zasadniczo każdy kolejny poziom ustawień wnosi widoczne zmiany. Jeżeli to możliwe, to stanowczo zalecamy nie schodzić aż do ustawień najniższych – gra sporo na tym traci. Zaznaczamy też, że powyższe porównania nie uwzględniają śledzenia promieni – co w takim razie zyskamy, aktywując te techniki?

Porównanie ustawień Ultra do Ultra z Ray Tracingiem

Galeria zdjęć w pełnej rozdzielczości do ręcznej analizy (3840x2160 px)



Po lewej ustawienia Ultra bez śledzenia promieni, a po prawej po aktywowaniu śledzenia promieni.



Po lewej ustawienia Ultra bez śledzenia promieni, a po prawej po aktywowaniu śledzenia promieni.



Po lewej ustawienia Ultra bez śledzenia promieni, a po prawej po aktywowaniu śledzenia promieni.

Okazuje się, że odbicia naprawę robią w tej grze robotę. Nieco mniej rzucająca się w oczy, ale odpowiedzialna znacznie bardziej za jakże istotny klimat, jest technika globalnego oświetlenia. Śledzenie promieni na potrzeby obliczania cieni oferuje bardziej realistycznie przechodzenie cieni z twardych (blisko źródła) w miękkie (dalej od źródła) – świetnie koresponduje z zaklęciem Lumos, które w grze pełni funkcję latarki. Pozostaje jeszcze sprawdzić, na co wpływa globalny suwak odpowiedzialny za jakość śledzenia promieni.

Porównanie ustawień Ray Tracingu - Odbicia

Porównanie ustawień Ray Tracingu - Ambinent Occlusion

Porównanie ustawień Ray Tracingu - Cienie

Galeria zdjęć w pełnej rozdzielczości do ręcznej analizy (3840x2160 px)



Ustawienia śledzenia promieni (od lewej) Niskie, Średnie, Wysokie oraz Ultra



Ustawienia śledzenia promieni (od lewej) Niskie, Średnie, Wysokie oraz Ultra



Ustawienia śledzenia promieni (od lewej) Niskie, Średnie, Wysokie oraz Ultra

W tym przypadku okazuje się, że ustawienie Ultra nie zawsze (w naszym odczuciu) daje najlepszy rezultat – zwłaszcza w przypadku cieni. Owszem, są precyzyjniejsze, ale nie zawsze daje to „artystycznie” lepszy obraz. Co więcej, jak zaraz się przekonacie, różnica w wydajności na większości przetestowanych kartach, pojawia się dopiero po zmianie Ray Tracingu z „Wysokie” na „Ultra” (oczywiście najwięcej wpływa samo aktywowanie śledzenia promieni, ale następnie między ustawieniem „Niskie” a „Wysokie” często wydajność się praktycznie nie zmienia).

Jak testowaliśmy Hogwarts Legacy?

Gra posiada wbudowany test sprzętu, który (odnosimy wrażenie) działa na zasadzie weryfikacji podzespołów i wskazania przypisanych im z góry ustawień. Zwykle zresztą niezbyt celnie. Nasze testy przeprowadziliśmy w dwóch lokalizacjach. Pierwsza, wybrana na potrzeby testu kart i upscalingu, to wioska Hogsmeade, przemierzana nocą z aktywnym zaklęciem Lumos – to z jednej strony ekstremalnie duże obciążenie dla karty, a z drugiej bardzo małe dla procesora (w nocy na ulicach jest pusto). Jednocześnie to całkiem realny scenariusz z gry – jedna z pierwszych walk w grze rozgrywa się w takich warunkach.



Miejsce testowe karty graficznych.

Druga lokalizacja to pokój wspólny jednego z „domów” Hogwartu. Zawsze można tam liczyć na wielu kręcących się NPC, a jednocześnie nie jest to duża i obciążająca dla karty lokalizacja – idealne miejsce do testowania procesorów.



Miejsce testowe procesorów.

Nasza platforma testowa:

W czasie testów używaliśmy systemu Windows 11 21H2 oraz najnowszych sterowników dostępnych na dzień 07.02.2022, tj. Adrenaline 22.11.1 dla kart AMD RDNA2, Adrenaline 23.1.1 dla kart AMD RDNA3, Game Ready 528.24 dla kart NVIDII oraz sterownika nr 31.0.101.4091 dla kart Intel Arc. Oficjalnie tylko sterownik kart NVIDIA posiadał już optymalizację do testowanej gry. Samą grę testowaliśmy dopiero w dniu premiery (nie udało się wcześniej otrzymać klucza), zatem już z pierwszymi łatkami.



Młode karty Intela oswajają się w nowym towarzystwie...

Jaka karta graficzna do gry Hogwarts Legacy?

Testy rozpoczynamy od sprawdzenia wydajności w zwykłej rasteryzacji. Zweryfikowaliśmy wszystkie przygotowane przez twórców zestawy ustawień, korzystając z rozdzielczości FHD. Następnie pozostając na najwyższych ustawieniach sprawdziliśmy jeszcze wyższe rozdzielczości.

Hogwarts Legacy - 1080p, ustawienia Niskie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 160

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 144

66 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 140

78 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 140

78 AMD Radeon RX 6800

AMD 139

79 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

78 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 134

78 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 133

76 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 120

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 120

69 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 120

71 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115

65 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 114

62 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 105

65 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 104

56 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 81

42 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 81

54 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 80

49 Intel Arc A770

Intel ref. 75

37 Intel Arc A750

Intel ref. 72

34 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 67

43 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 59

41 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 49

35 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 37

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - 1080p, ustawienia Średnie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 148

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 135

76 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 133

63 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 133

72 AMD Radeon RX 6800

AMD 125

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 123

74 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 114

62 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 114

64 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 114

66 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 104

58 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 101

53 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 92

53 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 72

47 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 71

35 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 67

47 Intel Arc A770

Intel ref. 65

29 Intel Arc A750

Intel ref. 63

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 59

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 53

36 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 44

31 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 35

26 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ustawienia niskie są stanowczo łaskawe dla starszych kart, choć leciwy już GTX 970 z 4 GB (lub w zasadzie 3,5 GB) pamięci miał problem z doczytywaniem tekstur w pełnej rozdzielczości i na tej karcie gra wyglądała na zepsutą. Zasadniczo użytkownicy kart z mniej niż 6 GB pamięci mogą mieć problem z tą grą, nawet na tych najniższych ustawieniach, a o graniu na „kartach” klasy GeForce GTX 1630 można raczej zapomnieć. Ustawienia średnie nie niosą ze sobą ogromnego wzrostu wymagań, ale jak było widać powyżej, wyglądają już znacznie lepiej.

Tutaj dobrze spisują się już karty takie, jak GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 oraz obie najmocniejsze karty Intela (Arc A750 i Arc A770), choć te ostatnie oferują zdecydowanie najmniej równy FPS. Warto tu jeszcze zauważyć, jak bardzo sterownik ogranicza mocniejsze karty. Normalnie byśmy wykres ucięli na poziomie RTX 3070, ale w Hogwarts Legacy karty AMD okazują się mieć znacznie wyżej postawiony „sufit” – czyżby lepiej zoptymalizowany sterownik?

Hogwarts Legacy - 1080p, ustawienia Wysokie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 140

59 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 120

52 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 119

63 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 117

65 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 114

65 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 113

64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 111

62 AMD Radeon RX 6800

AMD 106

59 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 106

51 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

51 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 102

52 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 85

48 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 79

48 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 76

42 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 59

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 57

34 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 55

35 Intel Arc A770

Intel ref. 54

23 Intel Arc A750

Intel ref. 52

22 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 48

29 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

25 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 37

26 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 28

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W ustawieniach wysokich kartom Intela zaczyna już brakować tchu, co widać po minimalnym FPS. W niewiele lepszej sytuacji są karty ze średniego segmentu pozostałych producentów – dopiero GeForce RTX 3060 Ti (z GDDR6X) oraz Radeon RX 6700 XT pozwalają utrzymać względnie stabilne 60 FPS. Na szczycie powtarza się wcześniejsza sytuacja – karty AMD odczuwalnie wyżej są limitowane przez resztę platformy, choć umówmy się, że posiadacze tych kart i tak nie będą grali w FHD na takich ustawieniach ;)

Hogwarts Legacy - 1080p, ustawienia Ultra

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 130

55 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 106

58 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 106

59 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

55 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 103

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 99

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 98

45 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

53 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 94

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 90

52 AMD Radeon RX 6800

AMD 87

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 68

37 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 66

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 60

33 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 50

33 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 48

24 Intel Arc A770

Intel ref. 46

24 Intel Arc A750

Intel ref. 45

21 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 44

28 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 34

24 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 31

22 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 16

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najwyższe ustawienia w rozdzielczości FHD nadal można używać przy średnio 60 FPS na wymienionych wyżej kartach, ale tutaj już zaczynamy zauważać, że 8 GB pamięci graficznej zaczyna ograniczać wydajność (karty z 10 i 12 GB znacznie oddalają się na wykresie). Na szczycie zaczyna się już nieco wyrównywać, jako że karty AMD, za wyjątkiem tych najszybszych nie są w stanie już dobić do limitu platformy. GeForce RTX 4090 w końcu dobił do 50% wykorzystania GPU :) Pora zwiększyć rozdzielczość.

Hogwarts Legacy - 1440p, ustawienia Ultra

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 119

61 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 107

60 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

49 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 87

50 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 84

46 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 84

48 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 80

41 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

40 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 75

40 AMD Radeon RX 6800

AMD 68

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

34 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

31 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 49

31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 39

26 Intel Arc A770

Intel ref. 35

17 Intel Arc A750

Intel ref. 33

15 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 28

3 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 27

19 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 26

20 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 8

1 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 5

1 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Więcej pikseli to jeszcze większe obciążenie podsystemu pamięci w kartach graficznych. Zaskakują wyniki dwóch słabszych Radeonów, ale testy powtarzaliśmy i nie chcą wyjść inaczej. Karty Intela, ze względu na ciągłe spadki, są również niespecjalnie użyteczne w tej rozdzielczości. Dopiero wysokie modele z minionej generacji pozwalają na zabawę w 1440p, a przypominamy, że nadal jeszcze nie używamy śledzenia promieni! RTX 4090 nadal nie rozwinął w pełni skrzydeł (a naprawdę długo szukaliśmy miejsca, w którym to karta będzie największym limitem!), za to Radeon RX 7900 XT powoli już swoje zwija – trudno powiedzieć, dlaczego, ale zrównał się w tym scenariuszu ze swoim odpowiednikiem poprzedniej generacji.

Hogwarts Legacy - 2160p, ustawienia Ultra

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 79

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 71

44 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 60

30 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 58

32 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 50

33 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 50

31 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 49

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 49

28 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 44

25 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44

25 AMD Radeon RX 6800

AMD 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 30

21 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 29

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

20 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 24

19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 22

17 Intel Arc A770

Intel ref. 21

12 Intel Arc A750

Intel ref. 20

10 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 14

7 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 12

3 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 11

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najwyższa testowana przez nas rozdzielczość w końcu zmusiła wszystkie karty do pracy pełną parą i dopiero teraz wykres wygląda tak, jak powinien (poza ponownie słabym występem RX 7900 XT). Tutaj do płynnej zabawy konieczne jest zaopatrzenie się w kartę graficzną najnowszej generacji, wyposażoną przynajmniej w 16 GB pamięci graficznej (zatem GeForce RTX 4070 Ti odpada). Oczywiście cały czas piszemy o „najgorszym możliwym scenariuszu” – w sporej części gry, zwłaszcza tej rozgrywanej we wnętrzach, wydajność na wszystkich kartach odczuwalnie wzrasta.

Jaka karta do grania w Hogwarts Legacy z Ray Tracingiem?

Gra traktuje śledzenie promieni jako dodatkową opcję „ponad” ustawienia Ultra, zatem tak samo do niej podeszliśmy. Powracamy zatem do rozdzielczości FHD z ustawieniami obrazu Ultra i dopiero wtedy aktywujemy Ray Tracing. Do wyboru, jak już wspomnieliśmy, mamy 3 techniki śledzenia promieni i nadrzędny suwak odpowiedzialny za intensywność ich działania. Na potrzeby testów używaliśmy wszystkich technik jednocześnie.

Hogwarts Legacy - 1080p, Ray Tracing Niski

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

44 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 68

39 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

33 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 60

30 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 57

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 57

27 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 55

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 47

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 47

24 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 41

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

21 AMD Radeon RX 6800

AMD 36

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 32

20 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 31

20 Intel Arc A770

Intel ref. 30

17 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

19 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 26

6 Intel Arc A750

Intel ref. 22

14 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 18

13 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 9

2 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 5

1 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - 1080p, Ray Tracing Średni

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

41 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

30 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 60

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 57

25 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

29 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 55

31 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

28 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 46

23 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 41

21 AMD Radeon RX 6800

AMD 36

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 33

19 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 30

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

19 Intel Arc A770

Intel ref. 29

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29

19 Intel Arc A750

Intel ref. 22

11 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 17

12 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 12

1 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - 1080p, Ray Tracing Wysoki

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 73

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 65

35 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

27 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 60

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 55

24 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

28 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 54

29 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

27 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 45

23 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 40

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 36

17 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

18 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 29

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

15 Intel Arc A770

Intel ref. 29

14 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29

19 Intel Arc A750

Intel ref. 21

10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 17

12 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 12

1 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pierwsze trzy poziomy intensywności śledzenia promieni w rozdzielczości FHD nie wpływają znacząco na wydajność samej gry (ani też na jakość oprawy). Najbardziej podnosi się odczyt minimalnego FPS, zatem jeżeli jesteście wrażliwi na ten parametr, to zalecamy granie z ustawieniem śledzenia promieni na „Niskie”. Karty AMD klasy Radeona RX 6650 XT i niżej całkowicie nie nadają się do korzystania z Ray Tracingu w Hogwarts Legacy, a RX 6700 XT okazuje się działać „jako tako” tylko na najniższym presecie – tzn. zwykle działa dobrze, ale jeżeli wbiegniemy w krzaki nocą, to czeka nas przejście na pokaz slajdów.

Karty Intela znacznie lepiej sobie w tym trybie radzą – zwłaszcza Arc A770 za sprawą pojemniejszej pamięci graficznej znacznie wyprzedza swojego tańszego brata. Nadal nie jest to jednak satysfakcjonujący poziom wydajności. Ten oferują dopiero najnowsze Radeony RX 7900 oraz najmocniejsze karty NVIDII RTX 3000. Co ciekawe, RTX 4070 Ti ze względu na szynę pamięci cienką jak dupa węża, też średnio wypada w tym teście…

Hogwarts Legacy - 1080p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 70

39 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 63

39 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 55

26 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 55

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 51

19 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 49

22 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 48

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 41

23 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

22 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 34

16 AMD Radeon RX 6800

AMD 30

16 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 29

17 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 28

12 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 28

15 Intel Arc A770

Intel ref. 26

14 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26

18 Intel Arc A750

Intel ref. 19

9 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15

11 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 12

1 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatnia pozycja suwaka intensywności śledzenia promieni już mocno wpływa na wydajność. W tym przypadku do grania nadają się tylko karty NVIDII z przynajmniej 16 GB pamięci graficznej (łącznie 3 sztuki) – a to nadal rozdzielczość FHD… Na obu nowszych Radeonach też da się przyjemnie pograć, choć zdarzają im się mało przyjemne chrupnięcia wydajności – podobnie jak w przypadku GeForce RTX 3080 Ti oraz RTX 4070 Ti.

Hogwarts Legacy - 1440p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 61

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 50

29 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

26 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 38

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 37

15 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 35

16 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 33

17 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28

11 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 28

16 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 23

11 AMD Radeon RX 6800

AMD 20

11 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 20

11 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 19

12 Intel Arc A770

Intel ref. 18

11 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 17

9 Intel Arc A750

Intel ref. 14

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jeżeli spodziewaliście się, że zwiększenie rozdzielczości poprawi wyniki, to raczej często do naszych testów nie zaglądacie… Nie aż tak wysoka rozdzielczość 1440p położyła na łopatki praktycznie wszystkie karty poza GeForce RTX 4090 i może GeForce RTX 4080. Po minimalnym FPS widać, że 12 GB pamięci graficznej to stanowczo za mało, aby ogrywać Hogwarts Legacy ze śledzeniem promieni w QHD.

Hogwarts Legacy - 2160p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 41

22 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 29

6 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 25

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 20

10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 20

4 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 20

5 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 17

9 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 14

6 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Ostatni test odsiał ziarna od plew i na polu bitwy pozostało już tylko kilka kart, a w zasadzie powinny pozostać dwie – GeForce RTX 3090 Ti oraz RTX 4090. Okazuje się, że w przypadku RTX 4080 16 GB vRAM też okazało się niewystarczające i mimo wyższego od RTX 3090 Ti średniego FPS, gra się na niej znacznie gorzej w takich ustawieniach. Oba nowe Radeony nie radzą sobie już z tak wymagającym trybem, podobnie jak ich odpowiedniki cenowe od Zielonych. Czy to oznacza, że można zapomnieć o graniu w Hogwarts Legacy w 4K? Nic bardziej mylnego! Wystarczy posiłkować się upscalingiem :)

Upscaling jak zwykle przybywa na ratunek – Hogwarts Legacy oferuje zarówno DLSS, FSR, jak i XeSS

Nieustający rozwój technik rekonstrukcji obrazu do wyższej rozdzielczości zdaje się dał twórcom gier zielone światło do znacznego podnoszenia wymagań – ostatecznie przecież „wystarczy, że aktywujesz sobie DLSS/FSR!”… Czy to prawda? I tak, i nie. Na wstępie jednak studiu Avalanche należą się duże brawa za implementację aż 5 technik upscalowania obrazu. Dostępne są DLSS 3, FSR, FSR 2, XeSS oraz bliżej nam wcześniej nieznane NVIDIA NIS, które okazuje się być odpowiednikiem pierwszego FSR od AMD. Postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej trzem najpopularniejszym metodom.

Zacznijmy od tego, jak wpływają na wydajność, bo w obliczu powyższych wyników testów w natywnych rozdzielczościach stanowczo poprawa płynności jest potrzebna. Tutaj oczywiście najbardziej wybija się DLSS 3 za sprawą funkcji Frame Generation, ale (jak zwykle) zaznaczamy, że jest to technika, która podnosi jedynie płynność animacji, a nie samą wydajność w grze. Tak się jednak składa, że w tytule, takim jak Hogwarts Legacy, sprawdza się to wyśmienicie (ostatecznie to gra, którą można spokojnie ogrywać na padzie, zatem nikogo nie interesuje input lag).

Hogwarts Legacy - 2160p z upscalingiem, ustawienia Ultra z RT Ultra

[FPS], RTX 4090, więcej=lepiej

DLSS 3 FG Balans 108,0

60,0 DLSS 3 FG Jakość 97,0

56,0 DLSS 3 FG + DLAA 70,0

42,0 DLSS 3 FG + TAA 69,0

42,0 DLSS 2 Balans 68,0

39,0 FSR 2 Balans 66,0

37,0 XeSS Balans 64,0

35,0 DLSS 2 Jakość 62,0

35,0 FSR 2 Jakość 61,0

35,0 XeSS Jakość 59,0

31,0 XeSS Ultra Jakość 53,0

32,0 Natywne 4K + DLAA 42,0

25,0 Natywne 4K + TAA 41,0

22,0 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Zgodnie z oczekiwaniem na wykresie dominuje DLSS 3. Połączenie techniki Super Resolution Balans (z DLSS 2) i Frame Generation daje praktycznie 3x więcej FPS i oferuje idealnie płynną rozgrywkę w absolutnie najwyższych ustawieniach nawet w 4K (w naszym bardzo wymagającym miejscu testowym). Niestety, ale obraz rekonstruowany przez DLSS Super Resolution (a także DLAA) nie jest idealny i podobnie, jak we wcześniejszych tytułach, potrafi nas zaatakować bardzo intensywnym "ghostingiem" (smuga za ruchomymi obiektami). Biorąc pod uwagę, że w tej konkretnej grze co chwilę coś lata nam nad głowami (kartki, książki, „znicze” i ogólnie różne inne obiekty, które dosłownie trzeba łapać z powietrza używając magii), to nie jest to problem do zbagatelizowania, nawet jeżeli pojawia się bardzo sporadycznie.

Porównanie DLAA do zwykłego TAA (ghosting)

Porównanie DLSS Jakość do FSR 2 Jakość (ghosting)

Pod względem jakości stanowczo zatem wygrywa FSR 2 – nawet jeżeli nieco gorzej wygładza krawędzie, to gubi nieco mniej detali w najbardziej odległych obiektach niż DLSS 2. Intel XeSS działa w tej grze na wszystkich kartach tak samo (nie zauważyliśmy różnic na kartach Arc) i ogólnie najbardziej „rozmydla” obraz – może się to podobać, bo nie traci przy tym wielu detali, ale w naszym odczuciu z FSR 2 i DLSS 2 przegrywa.

Porównanie DLAA do zwykłego TAA

Porównanie DLSS Jakość do zwykłego TAA

Porównanie DLSS Balans do zwykłego TAA

Porównanie FSR 2 Jakość do zwykłego TAA

Porównanie FSR 2 Balans do zwykłego TAA

Porównanie XeSS Jakość do zwykłego TAA

Porównanie XeSS Balans do zwykłego TAA

Sama funkcja generowania klatek działa dosyć dobrze – jeżeli karta jest w stanie wygenerować przynajmniej 40-50 FPS przed aktywowaniem generatora, to obraz jest zasadniczo wolny od artefaktów podczas typowej rozgrywki. Jedynie posiadacze długich włosów na łepetynie grywalnej postaci mogą zaobserwować przekłamania podczas biegu właśnie w okolicy tych włosów. Poczucie płynności, jakie oferuje samo Frame Generation jest bardzo przyjemne i realnie nie wpływa na natywny obraz, jednocześnie oferując przyrost wydajności wyższy nawet od upscalingu w trybie zbalansowanym.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie DLSS 3 Frame Generation z FSR 2 – niestety z nieznanych nam powodów opcja ta jest niedostępna w grze (mimo że technologicznie powinna być możliwa – Frame Generation działa na już gotowym do wyświetlenia obrazie). Pozostaje zatem wybierać pomiędzy samym Frame Generation a FSR 2. Nie jest to jednak dylemat, który dotyka wielu graczy (jako że wymaga posiadania RTX 4000) – dla całej reszty polecamy granie z FSR 2 w trybie Quality dla FHD i w trybie Balans w wyższych rozdzielczościach.

Galeria zdjęć w pełnej rozdzielczości do ręcznej analizy (3860x2160 px)



Od lewej Natywne 2160p z TAA, a następnie: DLAA, DLSS Jakość, FSR 2 Jakość, XeSS Jakość, DLSS Balans, FSR 2 Balans oraz XeSS Balans - kliknij, aby powiększyć.

Jaki procesor do Hogwarts Legacy?

Kolejnym aspektem, który przetestowaliśmy jest wpływ procesora na wydajność omawianej gry. Producent w wymaganiach podał nawet dosyć stare procesory 4-rdzeniowe, a dla ustawień wysokich zatrzymał się na już nieco starszych Core i7 10. generacji. Okazuje się, że gra faktycznie nie wymaga bardzo wiele od samego procesora i nasz redakcyjny Core i9-12900KS bardzo rzadko przekraczał 30% wykorzystania wszystkich 16 rdzeni.

Test procesorów w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

RTX 4090, 1920x1080 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 215

165 Intel Core i7-12700K 209

161 Intel Core i5-12600K 204

158 Intel Core i5-12400F 194

151 Intel Core i3-12100F 183

148 Intel Core i5-8400 147

112 Intel Core i5-4690 105

55 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Zmiana lokalizacji testowej na bardziej procesorową, jak widać, znacznie podniosła FPS, ale nawet mimo tego limitem dalej w dużej mierze było coś innego (też nie karta, bo ta nadal nie była w pełni obciążona). Ogólnie każdy nowoczesny procesor pozwoli na komfortowe granie – nawet Core i3-12100F. Z ciekawości sprawdziliśmy też wpływ na wydajność w miejscu testu graficznego i tam wydajność na Core i3 spadła o średnio 3 FPS (5%) względem Core i9. Dopiero posiadacze bardzo starych procesorów 4-wątkowych muszą się liczyć ze znacznymi spadkami płynności.



W Hogwarts Legacy każdy obraz to swoisty NPC :)

Ile RAM do grania w Hogwarts Legacy?

Do tego testu jak zwykle podchodziliśmy z pewną nonszalancją, a tymczasem okazuje się, że Hogwarts Legacy wcina RAM zupełnie, jakby korzystał nie z Unreal Engine 4, a raczej był odpalony w Google Chrome! Gra bez najmniejszego zawahania zaalokuje sobie 25-30 GB w pamięci RAM, jeżeli system wyposażymy w 64 GB tejże pamięci systemowej. Nie oznacza to, że tyle wymaga do sprawnego działania, ale i tak stanowczo nie jest różowo.

Test RAM (DDR5) w najwyższych ustawieniach bez Ray Tracingu

RTX 4090, 1920x1080 px, więcej = lepiej

64 GB (4x16 GB) 106

58 32 GB (2x 16 GB) 106

58 16 GB (2x 8 GB) 104

56 8 GB (1x 8 GB) 99

26 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Test RAM (DDR5) w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

RTX 4090, 3840x2160 px + DLSS Quality, więcej = lepiej

64 GB (4x16 GB) 63

38 32 GB (2x 16 GB) 62

35 16 GB (2x 8 GB) 57

19 8 GB (1x 8 GB) 39

1 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Do grania w FHD bez śledzenia promieni faktycznie „od biedy” wystarczy 8 GB RAM, ale i tak stanowczo zalecamy doposażyć się w kolejne 8 GB (zwłaszcza teraz, korzystając z rekordowo niskich cen pamięci). Ustawienia Ultra z RT w 4K to już prawdziwy pochłaniacz RAM – tutaj nawet 16 GB na nic się nie zda i te 32 GB to faktycznie minimum do komfortowej gry, ale i tak zyskamy posiadając 64 GB! Niesamowite i dobrze, gdyby nie stało się to zbyt szybko standardowym podejściem deweloperów…

Jaki komputer do Hogwarts Legacy? To oczywiście zależy…

Nasze testy jasno pokazały, że Hogwarts Legacy to obecnie najbardziej wymagająca gra na rynku (przynajmniej do czasu wypuszczenia łatki do Cyberpunk 2077 z RT Overdrive – REDzi pewnie właśnie notują, jak bardzo trzeba dowalić do pieca, aby odzyskać koronę wysokich wymagań). Jednak w przeciwieństwie do niedawno testowanego Forspoken, tym razem w parze z wymaganiami idzie niesamowicie piękna i nowoczesna oprawa graficzna, która dosłownie ocieka magią. Innymi słowy Hogwarts Legacy wymaga bardzo mocnego komputera, ale odwdzięcza się za dostęp do takiego sprzętu z nawiązką.



Hogwarts Legacy potrafi budować klimat, za którym fani tęsknili - wybitna oprawa graficzna stanowczo w tym pomaga.

Do grania bez RT w FHD realnie wystarczy nam karta z samego dołu średniego segmentu (Arc A750, GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600) w połączeniu z tanim Core i3-12100F i 16 GB RAM – to mniej więcej specyfikacja naszego polecanego zestawu za 3500 zł :) Nie ma zatem tragedii, choć znajdą się tacy, co powiedzą, że to cena PS5, który oferuje granie w rozdzielczości „do 4K” w tej cenie (lub w 30 FPS z namiastką śledzenia promieni).



Tryb filmowy podczas rozmów sprawia, że nawet zwykłe zadania poboczne potrafią nacieszyć oko.

Jeżeli jednak chcemy ujrzeć Hogwart w pełnej okazałości i posiadamy monitor z wyższą od FHD rozdzielczością, to już nie ma zmiłuj – na samą kartę graficzną wydamy więcej niż kosztuje konsola razem z grą… GeForce RTX 4070 Ti lub Radeon RX 7900 XT to optymalny wybór, aby faktycznie zobaczyć, co ta gra ma do zaoferowania. Do grania w 4K w zasadzie tylko RTX 4090 i może jeszcze RTX 3090 Ti sprawdzą się dobrze, ale też będą musiały podpierać się FSR/DLSS 3 (co w zasadzie nie jest wcale złym wyborem). Słowem podsumowania – jeżeli czekaliście na grę, która będzie dobrym pretekstem do ulepszenia Waszego blaszaka, to właśnie się doczekaliście :)

Grę Hogwarts Legacy na potrzeby niniejszego testu otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy Cenegq.