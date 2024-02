Praca bez komputerów jest dziś albo niemożliwa, albo bardzo trudna. Nie pamiętamy o tym, nie myślimy nawet, ponieważ komputery stały się dla nas tak ważne, że paradoksalnie nawet już nie zauważamy ich obecności. HP Pavilion 15 będzie znakomitym wsparciem w naszym zawodzie.

Płatna współpraca z marką x-kom i HP

W ubiegłym roku amerykańska agencja National Skills Coalition przeprowadziła szeroko zakrojony projekt badawczy, który na bazie kilkudziesięciu milionów ogłoszeń o pracę miał ocenić, jak ważne dla pracodawców i pracowników są kompetencje cyfrowe. Jakie były wyniki tego badania? Zaskakujące nawet dla tych, którzy już wcześniej uważali, że komputery i umiejętność ich obsługiwania są niesamowicie ważne. Okazało się bowiem, że aż 92 proc. zawodów wymaga dziś mniejszych lub większych kompetencji cyfrowych.

Dlaczego każdy potrzebuje komputera?

Uniwersalny i wszechstronny laptop do pracy, taki jak HP Pavilion 15, jest oczywiście przydatny albo i niezbędny w wielu zawodach. Nikt nie będzie temu zaprzeczał. Bez komputera nie jest w stanie funkcjonować żadne biuro czy firma. Ale przecież jest mnóstwo zawodów, w których komputer nie jest potrzebny, prawda? Osobom pracującym w budownictwie, gastronomii czy hotelarstwie jest on raczej zbędny? No właśnie nie. Owszem, do układania cegieł czy przyrządzania beszamelu taki zgrabny, elegancki, srebrny laptop od HP średnio się nadaje.

Ale jeśli chcemy się dowiedzieć, gdzie najtaniej kupić najlepsze cegły i jakie są nowe metody konstrukcji tudzież dowiedzieć się, w jaki sposób beszamel robią najlepsi szefowie kuchni, to będzie nam potrzebny dostęp do sieci. A z całym szacunkiem dla wszechobecnych smartfonów, to właśnie komputer pozostaje najlepszym narzędziem do jej przeglądania. Bez komputera również trudno sobie wyobrazić szukanie nowej pracy. Lub prowadzenie własnej działalności, choćby i jednoosobowej. Albo nawet zwykłe wypełnianie zeznania podatkowego. Czy ktoś jeszcze składa PIT na papierze, jak w poprzednim tysiącleciu? No właśnie. I stąd też 92 proc. zawodów wymagających kompetencji cyfrowych ze wspomnianego badania. Jeśli nie zarabiamy na życie spokojnym i relaksującym wypasaniem kóz, komputer albo będzie nam w życiu zawodowym niezbędny, albo bardzo, bardzo przydatny.

Jaki komputer?

I tu wracamy do propozycji sklepu x-kom.pl, czyli najnowszej wersji renomowanego HP Pavilion 15. Co sprawia, że ten laptop tak dobrze spełnia wymogi komputera świetnie wspierającego nas w wykonywaniu zawodu? Czy chodzi o jego podzespoły? Też. Ale warto zacząć od jego parametrów fizycznych. Zwłaszcza od niewielkiej, bo wynoszącej tylko 1,75 kg wagi. Im laptop lżejszy, tym bardziej poręczny, mobilny i wygodny. A wygody i ergonomii w pracy nigdy za wiele. I choć ten komputer jest bardzo lekki, to nie należy wcale do tych małych. Jego ekran ma klasyczną przekątną 15,6 cala, podświetlana klawiatura ma standardowe rozmiary i blok numeryczny, a i miejsca, by oprzeć nadgarstki i zmniejszyć napięcie mięśni nie brakuje.

Do tego HP Pavilion 15 również bardzo dobrze wygląda. HP zawsze bardzo dbało także o design swojego sprzętu. Srebrna, aluminiowa, klasycznie elegancka obudowa tego laptopa jest na to najlepszym dowodem. To naprawdę urodziwy komputer, a tak się składa, że badania udowodniły, że z ładnymi narzędziami lepiej nam się pracuje. Nasze mózgi już są tak zbudowane, że estetyka jest dla nas po prostu ważna. Z ładnym laptopem będzie nam się przyjemniej pracowało. I, w tym przypadku, także szybciej.

Podzespoły także są ważne

Nawet jeśli nie zajmujemy się obróbką wideo czy projektowaniem grafiki 3D tudzież inną pracą wymagającą dostępu do dużej mocy obliczeniowej, laptop wyładowany nowoczesnymi technologiami bardzo nam się przyda. Wystarczy sobie przypomnieć, jak długo uruchamialiśmy sam komputer i różne programy w czasach, gdy dominowały stare dyski HDD. HP Pavilion 15 oczywiście ma na pokładzie błyskawicznie pracujący SSD nowej generacji M.2 PCIe® NVMe™, o pojemności 512 GB. I 16 GB pamięci RAM DDR4 pracującego w trybie dual channel, dzięki której nie będziemy musieli denerwować się na zbyt wolne działanie systemu z kilkoma programami uruchomionymi w tle i przeglądarką z kilkunastoma otwartymi zakładkami. Laptop od HP jest bardzo szybki, także dzięki wydajnemu, 6-rdzeniowemu procesorowi AMD Ryzen™ 5 należącemu do najświeższej, liczącej sobie zaledwie rok generacji. Ten świetny CPU poradzi sobie nawet z ciężkimi zadaniami, takimi jak choćby wspomniane renderowanie 3D czy obróbka surówki wideo.

Nowoczesne podzespoły zapewniają HP Pavilion 15 również dużą żywotność baterii, która pozwala na ponad 8 godzin pracy bez podłączenia do sieci i do tego, dzięki ładowaniu Fast Charge, pozwala uzupełnić akumulator od zera do 50% w zaledwie trzy kwadranse. Nowoczesna matryca IPS Full HD z antyrefleksyjną powłoką i technologią redukcji migotania DC Dimming pozwoli pracować w każdych warunkach oświetleniowych i ochroni nasz wzrok, a system świetnych głośników Bang & Olufsen zapewni znakomite brzmienie. Laptop wyposażony jest również w czytnik linii papilarnych oraz szyfrowanie TPM, dzięki czemu nasze pliki, służbowe i prywatne, będą doskonale zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

A na dodatek ten wszechstronny, bazujący na najnowszych technologiach, lekki i wygodny laptop jest również niedrogi. Nie potrzebuje on przecież zaawansowanej i mocno podbijającej cenę karty graficznej, bo ma służyć do pracy, nie do gier. Dostępny w sklepie x-kom.pl HP Pavilion 15 kosztuje mniej niż miesięczne wynagrodzenie minimalne netto. Warto docenić fakt, że żyjemy już w czasach, gdy świetny komputer można kupić za jedną pensję. Kiedyś, wcale nie tak dawno temu nawet, na porządny komputer osobisty trzeba było przeznaczyć ich znacznie więcej.

Ten model laptopa dostępny jest w różnych wersjach kolorystycznych oraz konfiguracjach – wszystkie z nich można znaleźć w szerokiej ofercie sklepu x-kom.

