Wielu domowych użytkowników nie potrzebuje ekstremalnie wydajnej maszyny do grania lub pracy kreatywnej, ale sam komputer jednak jest potrzebny do nauki lub pracy hybrydowej. Tu często wybierany jest podstawowy laptop, ale potencjalnie można wybrać lepiej, stawiając na AiO.

Większy komputer może zajmować mniej miejsca od typowego laptopa

Żyjemy w czasach, w których minimalizm jest pożądany, co tylko pośrednio wynika z ceny za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej… Jeżeli dodatkowo uda się połączyć takie minimalistyczne podejście z ponadprzeciętną funkcjonalnością, to można powiedzieć o produkcie idealnie dopasowanym do dzisiejszych potrzeb konsumentów. Nic zatem dziwnego, że gdy poszukujemy nowego komputera do codziennego użytkowania sieci, przeglądania mediów społecznościowych lub wyjątkowo ostatnio cenionej pracy hybrydowej, pierwszym wyborem będzie klasyczny laptop. Urządzenie, które bezpośrednio po wyjęciu z pudełka oferuje komplet narzędzi i akcesoriów, z jakich korzystamy na co dzień, a przy tym zajmuje relatywnie mało miejsca.



Nowoczesne laptopy, takie jak HP Pavilion, mają na tyle wygodny touchpad, że można faktycznie obejść się bez myszki.

W takim przypadku jednak godzimy się na kilka kompromisów – największym z nich jest przekątna ekranu oraz ergonomia pracy (chyba że doposażymy się w specjalne podkładki albo… dodatkowy ekran). Często również jakość nagłośnienia będzie na znacznie niższym poziomie, podobnie jak i kultura pracy samego urządzenia (głośność pracy chłodzenia). Sama wydajność oczywiście też ustępuje topowym komputerom desktopowym, ale w tej kwestii nie jest to kompromis w przypadku codziennego użytkowania, jako że dzisiejsze laptopy z tym akurat radzą sobie śpiewająco. O ile wielu nabywców jest skłonnych iść na opisane ustępstwa, aby zyskać na aspekcie wizualnym oraz wspomnianym minimalizmie, to okazuje się, że w tej samej cenie można wybrać coś wolnego od tych kompromisów. Mowa oczywiście o komputerach All In One.



W tym atrakcyjnym wizualnie monitorze skrywa się cały komputer!

Wybierając takiego typu komputer, możemy liczyć nie tylko na większy ekran (24-32"), ale również na regulację wysokości jego ułożenia, co znacząco wpływa na ergonomię użytkowania takiego sprzętu. Sam ekran często będzie też wyższej klasy, podobnie jak wbudowane w komputer nagłośnienie (tutaj fizyka robi swoje – większa obudowa komputera AiO pozwala umieścić tam lepiej grające przetworniki). Co ciekawe, w tego typu sprzętach zwykle stosuje się identyczne podzespoły, co w laptopach (zatem mobilne procesory i opcjonalnie układy graficzne), z tym że mają one znacznie więcej przestrzeni w obudowie do "oddychania", co przekłada się na cichszą pracę pod obciążeniem oraz potencjalnie wyższą wydajność uzyskiwaną z pozornie tych samych podzespołów.



Laptop pozornie wydaje się mniejszy, ale w praktyce zajmuje więcej miejsca na blacie!

Ostatecznie warto zauważyć, że o ile sam monitor jest znacznie wyższy i szerszy, to zajmuje dużo mniej przestrzeni na głębokości blatu, a to właśnie ten wymiar, którego zawsze na biurku nam brakuje. Jeżeli do AiO doliczymy również dosyć istotną dla niego bezprzewodową klawiaturę, którą razem z myszką dostajemy w zestawie, to okazuje się, że zajmowana przestrzeń jest zbliżona (z lekką przewagą po stronie 15,6-calowego laptopa). Choć w naszym przypadku warto zaznaczyć, że klawiatura stabilnie spoczywa na podstawce monitora (AiO) i wtedy miejsca na blacie mamy faktycznie więcej. Oczywiście sama możliwość ustawienia klawiatury niezależnie względem ekranu jest ogromną zaletą z punktu widzenia ergonomii. Tak jak i możliwość zabrania jej np. na kanapę, aby wygodnie sterować odtwarzanym z komputera filmem.

Porównujemy HP Pavilion 15 z HP 27 AiO

Mając to wszystko na uwadze, postanowiliśmy bezpośrednio skonfrontować ze sobą dwie bardzo podobnie wycenione opcje – takie akurat w budżecie "nowego komputera dla ucznia" albo "komputera do pracy z domu", czyli około 3000 zł. W tej dokładnie cenie udało nam się znaleźć wyjątkowo zgrabnego laptopa HP Pavilion 15, wyposażonego w procesor AMD Ryzen™ 7 5700U, 16 GB RAM oraz SSD o pojemności 1 TB. Jego konkurentem będzie najnowsza propozycja AiO od tego samego producenta – HP 27 AiO (Maokong27A 1C23), wyposażona w nowszy, ale niżej pozycjonowany procesor AMD Ryzen™ 3 7320U, skromne 8 GB RAM oraz 256 GB SSD. Tutaj warto zaznaczyć, że po dopłacie 600 zł nasz HP 27 AIO miałby niemal identyczną specyfikację jak laptop, ale zależało nam na sprawdzeniu sprzętów w tej samej cenie "do 3000 zł".



Oba urządzenia korzystają z zewnętrznych zasilaczy – laptop zadowala się takim o mocy 45 W, podczas gdy większa przekątna ekranu AiO wiąże się z wyposażeniem go w zasilacz o mocy 65 W.

Oba komputery sprzedawane są razem z licencją na system Windows 11 Home i w obu przypadkach nie potrzeba absolutnie nic więcej, aby w pełni korzystać z komputera w każdym zastosowaniu. Aby przekonać się, który sprzęt kiedy będzie lepszym wyborem, sprawdziliśmy je dokładnie pod kilkoma względami i zapraszamy do omówienia tego porównania – kategoria po kategorii.

Ergonomia – bezwzględne zwycięstwo HP 27 AiO

O ogólnych zaletach płynących z wyboru komputera AiO pisaliśmy już na wstępie, ale HP 27 AiO, którego testowaliśmy, dobitnie nas w takim przekonaniu utwierdził. Możliwość regulacji wysokości w zakresie 10 cm (od 4 cm do 14 cm nad poziomem blatu) sprawia, że każdy bez problemu zoptymalizuje położenie matrycy względem swojej pozycji przed biurkiem. Laptop na tym polu wypada przeciętnie – środek matrycy znajduje się w okolicy 15 cm nad blatem i w praktyce nawet młode osoby będą się musiały "zgarbić". Dodatkowo HP 27 AiO ma przewagę w postaci bezprzewodowej klawiatury, którą nie tylko możemy wygodnie ustawić na blacie, ale też oferuje ona pełen układ klawiszy (z wygodniejszym, szerszym ich rozstawem).

Regulacja jak w typowym monitorze – czyli znacznie lepiej niż w każdym laptopie :)

Wbudowany ekran – kolejne zwycięstwo HP 27 AiO, z jednym "ale"

Oba urządzenia wyposażono w panel IPS o rozdzielczości FHD (1920x1080 px), przy czym nasze testy wykazały, że HP AiO 27 oferuje znacznie szersze pokrycie przestrzeni kolorów i faktycznie w pełni pokrywa gamut sRGB (podczas gdy HP Pavilion oferuje bardziej wypłowiałe kolory, oscylując w okolicy 60% pokrycia tej standardowej przestrzeni barw). W przypadku AiO mamy też wyśmienitą kalibrację ze średnim błędem odwzorowania nieprzekraczającym wartości 1.5, podczas gdy w laptopie błąd ten oscylował w okolicy 5.5, a przypominamy, że już powyżej wartości 3.0 ludzkie oko zaczyna dostrzegać, że "coś jest nie tak". Oba panele oferują przyzwoity kontrast na poziomie 1200:1 przy około 300 nitach jasności, przy czym AiO jest tym nieco jaśniejszym (330 nitów).



Wizualizacja pokrycia gamutu sRGB – po lewej HP Pavilion 15, a po prawej HP 27 AiO.



Raporty z badania odwzorowania kolorów względem sRGB – po lewej HP Pavilion 15, a po prawej HP 27 AiO.

AiO ma jeszcze jednego asa w rękawie – matryca tutaj zastosowana została wyposażona w powłokę dotykową (pojemnościową, identycznie jak w telefonach/tabletach). Możemy zatem systemem sterować nawet bez klawiatury albo wykorzystać własne palce do malowania rysunków w prostych aplikacjach graficznych. Jedyne, w czym laptop wypada wyraźnie lepiej, to… właśnie ostrość. Jako że oba panele oferują tę samą rozdzielczość FHD, to na 27-calowym wyświetlaczu HP 27 AiO napisy są nieco mniej wyraźne niż na 15,6-calowej matrycy laptopa. Jeżeli na ten aspekt jesteście mocno wyczuleni, to optymalnym wyborem będzie HP 24 AiO wyposażony w, jak łatwo się domyślić, 24-calową matrycę.



Oglądanie filmów lub zdjęć jest znacznie przyjemniejsze na komputerze HP 27 AiO, choć to Pavilion 15 ma ciut lepszy kontrast.

Głośniki, kamera i mikrofon – tutaj również HP 27 AiO góruje nad laptopami

W ramach codziennego użytkowania jakość brzmienia wbudowanych głośników może się dla wielu okazać czynnikiem decydującym o wyborze danego sprzętu i w tej kwestii nowy HP 27 AiO zdecydowanie nie ma się czego wstydzić. Dwa głośniki, w jakie został wyposażony, przenoszą bardzo donośnie całkiem spory zakres pasma (110 Hz – 20 kHz), co przekłada się na brzmienie, w którym nie brakuje niskich zakresów, ale również góra jest czysta i wyraźnie zaznaczona. Słuchanie muzyki jest w tym przypadku faktycznie przyjemnością, podobnie jak oglądanie filmów. Maksymalna głośność na poziomie 76 dB to jedyne, co mogłoby wypaść lepiej – laptop Pavilion 15 oferuje bliżej 79 dB w tej kwestii, ale za to sam dźwięk nadaje się tylko do wideokonferencji (pasmo przenoszenia od 450 Hz do 10 kHz).



Czerwona linia to HP 27 AiO, podczas gdy zielona to HP Pavilion 15 – wyraźnie widać, o ile szerzej ten pierwszy pokrywa spektrum słyszalnego dźwięku.

A skoro już przy konferencjach jesteśmy, to zaskoczyły nas różnice w obrazie przechwytywanym przez wbudowane w laptopa i AiO kamery. Pozornie w obu przypadkach mamy kamerę HD (0,9 MPx), ale tylko w przypadku laptopa obraz wygląda dokładnie tak, jakbyśmy się tego spodziewali po tej klasy kamerze w laptopie. W przypadku HP 27 AiO zastosowano nie tylko fizycznie większy sensor, ale też inną optykę, przez co obraz jest znacznie mniej zaszumiony przy słabszym oświetleniu i dużo lepiej radzi sobie z prześwietleniem. To, co rejestruje HP 27 AiO, jest znacznie bliższe temu, co oferują budżetowe telefony w przedniej kamerze i faktycznie sprawdzi się nawet w trudnych warunkach. Jeżeli zależy nam na lepszej prezentacji naszej osoby, to kamera w większym z omawianych komputerów sprawdzi się znacznie lepiej.

W przypadku kamery w HP 27 AiO obraz jest odszumiony z pomocą AI.

Nie oznacza to, że kamera w HP Pavilion 15 jest zła – jest dokładnie taka, jakie zwykle spotyka się w laptopach i właściwie do wszystkiego wystarczy. Ma też taką przewagę, że oferuje szerszy kąt nagrywania, zatem lepiej od tej obecnej w HP 27 AiO sprawdzi się w ciasnych pomieszczeniach lub w sytuacji, gdy przed obiektywem chcemy pomieścić więcej niż tylko jedną osobę. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w laptopie kąt, pod jakim kamera jest skierowana, ustalamy, pochylając pokrywę laptopa, co oznacza, że zawsze będzie to kompromis pomiędzy optymalnym ustawieniem ekranu i kamery. Tymczasem w HP 27 AiO producent zastosował bardzo sprytny patent i kamerę można niezależnie odchylać (w zakresie 25 stopni) względem regulowanej matrycy.



Kamerę w HP 27 AiO można w każdej chwili schować, co odłącza zasilanie od niej oraz mikrofonów, dając nam poczucie prywatności.

Jakość rejestrowanego dźwięku, co ciekawe, jest lepsza na laptopie, ale tutaj nie są to duże różnice – zwyczajnie HP 27 AiO gorzej radzi sobie z efektem pogłosu, przez co dźwięk jest bardziej "pusty". W obu przypadkach jednak uzyskujemy wyśmienicie zrozumiałe nagranie na potrzeby rozmów online.

Złącza – tutaj sprawa nie jest oczywista

Komputery "biurkowe" zwykle mogą pochwalić się znacznie większą liczbą złączy, w jakie je wyposażono, względem urządzeń mobilnych. HP 27 AiO, przypominamy, bazuje w zasadzie na podzespołach mobilnych i podobnie wypada jego asortyment złączy. Z tyłu komputera wyprowadzono co prawda aż cztery złącza USB, ale w praktyce na "dzień dobry" dwa z nich są zajęte przez adaptery bezprzewodowe klawiatury i myszki. Co zostawia nas z dostępem do bardzo zbliżonej liczby złączy, co w laptopie HP Pavilion 15:

HP Pavilion 15 HP 27 AiO USB-A 2x USB 3.2 gen. 1 (5 Gbps) 2x USB 3.2 gen. 1 (5 Gbps)

2x USB 2.0 (0,48 Gbps) USB-C 1x USB 3.2 gen. 2

(10 Gbps + PD 3.0) 1x USB 3.2 gen 1 (5 Gbps) HDMI 2.0 (4K, 60 Hz) 2.0 (4K, 60 Hz) Audio (słuchawki) miniJack 3,5 mm miniJack 3,5 mm RJ45 (LAN) brak 1 GbE Czytnik kart SD microSD (UHS-II) brak

Różnice sprowadzają się do tego, że w laptopie mamy wbudowany czytnik kart SD, a w AiO możemy połączyć się z siecią przewodowo (RJ45). W laptopie złącza są też łatwiej dostępne, a samo USB-C można wykorzystać również do zasilania (ładowania) i oferuje ono dwukrotnie większą przepustowość 10 Gbps (względem 5 Gbps w AiO).



W przypadku AiO wszystkie złącza wyprowadzono z tyłu – najlepiej podpiąć hub USB na przewodzie, aby mieć łatwy dostęp do tego typu złączy od frontu…



HP Pavilion 15 można też ładować przez USB-C.

Całkowity remis mamy po stronie komunikacji bezprzewodowej, choć w tym miejscu warto podkreślić, że HP 27 AiO faktycznie wywiązuje się ze swojej nazwy i w ramach "wszystkiego w jednym" znalazła się właśnie komunikacja bezprzewodowa – zarówno nowoczesne Wi-Fi 6, jak i Bluetooth® 5.1. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby do HP 27 AiO podłączyć peryferia przez wbudowany Bluetooth® i tym samym "odzyskać" zajęte przez adaptery złącza USB. Nic, może poza tym, że trzeba dokupić samemu takie akcesoria, bo fabryczna klawiatura i myszka nie są zgodne z Bluetooth®.



Dobór peryferiów pod własne upodobanie to również spora zaleta komputera AiO – w laptopie fabryczna klawiatura zawsze będzie z nami obecna.

Wydajność – w tej samej cenie to laptop będzie szybszy

Zacznijmy od tego, że oba testowane urządzenia nie sprawiały najmniejszego problemu w codziennych zastosowaniach, choć HP 27 AiO, wyposażony tylko w 8 GB RAM, wymagał bardziej rozważnego zarządzania jednocześnie uruchomionymi aplikacjami i oknami w przeglądarce. Tu stanowczo zalecamy dopłatę do wersji z 16 GB pamięci systemowej. Podobnie zresztą 256 GB uważamy za pojemność niegwarantującą komfortu – dość powiedzieć, że po zainstalowaniu wszystkich aplikacji pozostało nam jedynie 50 GB wolnej przestrzeni. To wystarczy do zadań biurowych i samego surfowania po internecie, ale jeżeli komputer ma również sprawdzać się w bardziej multimedialnych zastosowaniach, to te 512 GB SSD będzie adekwatniejszym wyborem.



Pomimo różnicy w pojemności, oba przetestowane urządzenia korzystają z przyzwoicie szybkich SSD.



Test wydajności w przeglądarce również docenia szybszy procesor w HP Pavilion.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 16 AI Evo

Core Ultra 7 155H z Intel ARC 7099 OMEN 16

AMD Ryzen™ 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 6802 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 ASUS Vivobook S15 OLED

Intel Core i5-13500H, ARC A350M

TGP 35 W 6151 Asus FX505DU

AMD Ryzen™ 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 HP Pavilion 15

AMD Ryzen™ 7 5700U, Radeon RX Vega 8 5357 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen™ 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382 HP 27 AiO

AMD Ryzen™ 3 7320U, Radeon 610M 4210

Aby jednak zachować obiektywizm, wykonaliśmy serię testów, które dosyć dobrze pokazują, że to HP Pavilion ma w naszym porównaniu większy zapas wydajności. Trudno, aby było inaczej, skoro w obu przypadkach mówimy o tej samej architekturze AMD Zen 2, ale AMD Ryzen™ 7 5700U dysponuje ośmioma rdzeniami, podczas gdy AMD Ryzen™ 3 7320U ma ich "tylko" cztery i w dodatku są one nieco niżej taktowane. Tutaj różnicę idealnie pokazuje test 3DMark CPU Profile:



Dodatkowe rdzenie przekładają się na spodziewany wzrost wydajności.

O ile jednak w przypadku procesora AMD Ryzen™ 3 7320U mamy i tak wystarczającą wydajność do codziennego użytkowania komputera, tak zintegrowane z procesorami układy graficzne również się różnią i tutaj już przewaga AMD Ryzen™ 7 5700U jest znacząca, ponieważ dokładnie czterokrotna. To przekłada się na wyraźnie wyższą wydajność w testach 3D:

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Core i5-13500H, RTX 4060 10 126 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen™ 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

Ryzen™ 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 MSI Prestige 16 AI Evo

Core Ultra 7 155H z Intel ARC 3939 ASUS Zenbook 14 Duo OLED

Intel Core Ultra 9 185H z Intel ARC 3762 Dream Machines G1650-15PL61

Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 ASUS Vivobook S15 OLED

Core i5-13500H, ARC A350M 3011 Acer Swift 5

Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 HP Pavilion 15

AMD Ryzen™ 7 5700U, Radeon RX Vega 8 1260 HP 27 AiO

AMD Ryzen™ 3 7320U, Radeon 610M 559

Ostatecznie jednak różnica ta okazuje się i tak iluzoryczna, jako że na żadnym z tych urządzeń nie pogramy we współczesne gry. Na laptopie HP Pavilion 15 można próbować – najniższe ustawienia i obniżenie rozdzielczości do 720p przełożyły się na 78 FPS w Counter Strike 2, ale to zbyt mało dla takiej gry, aby mówić o komfortowej rozgrywce. W przypadku Assassin’s Creed: Mirage na najniższych ustawieniach również w 720p i z aktywnym zbalansowanym FSR uzyskaliśmy średnio 30 FPS ze spadkami do 16 klatek na sekundę. Na HP 27 AiO ta druga gra nawet nie zdołała ukończyć testu z uwagi na zbyt mało RAM (a póki test trwał, uraczono nas średnio 13 FPS ze spadkami do 0 FPS).



Trudno powiedzieć, co jest gorsze – średnia 30 FPS, czy granie w 720p, dodatkowo z aktywnym FSR.

Oczywiście znacznie prostsze gry (np. Minecraft) oraz starsze tytuły (np. League of Legends) na obu komputerach działają "znośnie" i tutaj przewaga HP Pavilion faktycznie jest odczuwalna. Niemniej nie jest to sprzęt, który byśmy polecali graczom.

Mobilność – HP 27 AiO odpada w przedbiegach

Ostatnią kwestią, której nie sposób nie poruszyć, jest oczywiście możliwość odpięcia laptopa od zasilania i przeniesienie się z nim np. na taras albo wrzucenie go razem z zasilaczem do zgrabnej torby, aby następnie podpiąć go w biurze i wznowić pracę w miejscu, w którym ją przerwaliśmy. O ile sam HP 27 AiO nie jest przesadnie ciężki (7 kg z zasilaczem) i da się go dosyć wygodnie przenosić z miejsca na miejsce (hibernując system na czas przenoszenia), to stanowczo nie jest to jego mocna strona. A już z pewnością odpada praca na nim w pociągu lub samolocie – to znaczy da się, ale spojrzenia obsługi danego środka lokomocji oraz współtowarzyszy podróży na długo pozostaną nam w pamięci.



W takim przypadku laptopy pozostają bezkonkurencyjne.

Testowany przez nas HP Pavilion wykazał się całkiem długim czasem pracy bez zasilania z sieci energetycznej. Ponad 8 godzin w teście biurowym oznacza, że faktycznie można przez cały dzień (roboczy) na nim pracować. Warto zaznaczyć, że nawet jeżeli nieczęsto potrzebujemy korzystać ze sprzętu bez dostępu do zewnętrznego zasilania, to czasami o utracie tegoż decydują czynniki zewnętrzne, np. awaria sieci energetycznej – bateria w laptopie pełni niejako funkcję wbudowanego UPS, a to nawet w najtańszym wariancie koszt kilkuset złotych, gdybyśmy chcieli tak samo zabezpieczyć HP 27 AiO.



Czas pracy można jeszcze bardziej wydłużyć, obniżając jasność matrycy.

Naturalnie w przypadku, gdy szukamy sprzętu do pracy hybrydowej i miałby to być jedyny komputer, na którym będziemy pracować, zatem będziemy czasem musieli z nim wybrać się do biura w siedzibie firmy, to wybór komputera AiO również traci sens. Z drugiej strony, jeżeli nawet w pracy mamy służbowego laptopa, to może się okazać znacznie wygodniejsze pozostawianie go właśnie w biurze, a w domu praca na bardziej komfortowym, ergonomicznym oraz zwykle też kulturalniejszym AiO w stylu testowanego dziś HP 27 AiO.

Komputery AiO istnieją i często to one będą najlepszym wyborem

Po spędzeniu tygodnia z testowanymi sprzętami oraz wykonaniu licznych porównań i pomiarów śmiało możemy stwierdzić, że komputery wszystko-w-jednym, jak HP 27 AiO, zdecydowanie mają swoje miejsce na rynku. Jeżeli szukamy pierwszego komputera dla ucznia, to właśnie taki sprzęt sprawdzi się wyśmienicie. Nie tylko nie będzie zajmować nadmiarowo cennej przestrzeni na zwykle niewielkim biurku młodego użytkownika, ale również nie będzie przyczyną tracenia czasu na gry.



Na tak małym biurku nawet laptop zajmowałby zbyt dużo miejsca.

To również wyśmienity sprzęt multimedialny do używania na co dzień, a tym bardziej do zdalnej pracy z domu (zakładając, że do pracy wystarczy nam przeglądarka, Teams i klient poczty). Może przy tym leżeć nawet na stole w jadalni, jako że wyglądem zwyczajnie "wtapia się w tło". We wszystkich tych zastosowaniach HP 27 AiO sprawdza się znacznie lepiej od typowego laptopa – w szczególności pod względem ergonomii oraz jakości dźwięku/obrazu.



W obu przypadkach do komputera idzie tylko jeden przewód (zasilający).

Naturalnie są sytuacje, w których laptop będzie nieodzowny – jeżeli dużo podróżujemy albo komputera chcemy używać do pracy "niezdalnej", to będzie trzeba zaakceptować kompromisy wiążące się z wyborem w pełni mobilnego sprzętu. To, co natomiast łączy oba typy urządzeń, to praktyczny brak opcji rozbudowy, zatem na koniec apelujemy, aby nie oszczędzać przesadnie w momencie zakupu i wybrać sprzęt faktycznie stosowny do naszych potrzeb w kwestii RAM i SSD.