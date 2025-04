Niecodzienny wideorejestrator. Test Prido X8

Polski producent kamer samochodowych Prido poszerzył swoje portfolio o nowy model – X8. To bardzo niecodzienny wideorejestrator, ma bowiem konstrukcję lusterka wstecznego. Jak ta nowość spisuje się na co dzień? Sprawdziłem – oto test Prido X8.

Premiera X8 4K Wi-Fi GPS miała miejsce w wyjątkowych okolicznościach. Producent zaprezentował swoją nową kamerę samochodową w trakcie targów motoryzacyjnych Poznań Motor Show. Jest to więc całkowita nowość w portfolio polskiego producenta. Do mnie wideorejestrator dotarł na kilka dni przed premierą, a więc miałem wystarczająco dużo czasu, aby przekonać się, jak ta niecodzienna konstrukcja – bo w postaci lusterka wstecznego – spisuje się na co dzień.

Zestaw kompletny – jak na Prido przystało

To nie pierwszy raz, kiedy mam do czynienia z wideorejestratorem Prido. Polski producent już wcześniej zaskoczył mnie tym, że w zestawie nie brakuje dodatkowych akcesoriów, które w znacznej mierze wpływają na postrzeganie całego produktu.

Odwiedziłem stoisko Prido na Poznań Motor Show 2025 - wyglądało naprawdę imponująco. A na nim oczywiście nie zabrakło nowości, czyli Prido X8

I nie inaczej jest tym razem. W opakowaniu z Prido X8 znajduje się wszystko, czego potrzeba do tego, aby określić ten wideorejestrator mianem "plug and play". Poza samą kamerą-lusterkiem, mamy tu bardzo długi przewód zasilający (USB-C podłączany do gniazda zapalniczki), moduł GPS podłączany przez mini-jack, kamerę wsteczną (również z długim przewodem zakończonym mini-jack), zestaw dwóch gum montażowych (mniejsze oraz większe), instrukcję obsługi, plastikowe uchwyty do montowania kabli, a także "łopatkę" do podważania plastików w aucie.

Doceniam tak dobrze skomponowany zestaw, choć przyznam, że ucieszyłbym się, gdyby producent dorzucił do niego jeszcze magnesy neodymowe do mocowania tylnej kamery. Mimo wszystko – zestaw oferowany przez Prido jest jak najbardziej zadowalający.

Jak przebiega montaż Prido X8?

Nie będę owijać w bawełnę – Prido X8, choć wygląda specyficznie jak na wideorejestrator, to jednak jest kamerą samochodową. Jego główna funkcja to nagrywanie tego, co dzieje się przed i za samochodem, i tym samym zapewnienie kierowcy i pasażerom poczucia bezpieczeństwa. Dlatego skupię się na tym, czy Prido X8 jest prosty w montażu.

Zestaw akcesoriów dołączanych do Prido X8 jest naprawdę zadowalający. Dzięki niemu montaż kamerki jest wygodny

Zacznijmy więc od instalacji kamery Prido X8. Choć bardzo rozbudowany zestaw może sprawiać wrażenie skomplikowanego w montażu, nic bardziej mylnego. Prido X8 jest montowany na lusterku wstecznym przy pomocy dołączonych gum (w dwóch zestawach). Instalacja na lusterku zajmuje dosłownie kilkanaście sekund.

W dalszej kolejności należy zainstalować w wideorejestratorze kartę microSD. To też błyskawiczna akcja. Na obudowie Prido X8 znajdują się bowiem wyłącznie porty do podłączeń oraz tylko jeden przycisk (do włączania lub wyłączania ekranu). Następnie podłączamy zasilanie i gotowe! Warto oczywiście poświęcić chwilę na przeprowadzenie przewodów w taki sposób, by nie plątały się wokół deski rozdzielczej i były możliwie niewidoczne. Do tego można wykorzystać dołączoną w zestawie plastikową "łopatkę". Pomogą też uchwyty do prowadzenia przewodów.

Prido X8 to jednak nie tylko wideorejestrator nagrywający to, co dzieje się z przodu pojazdu. Producent zadbał o to, aby urządzenie nagrywało to, co dzieje się za samochodem i zarazem było kamerą cofania. Wystarczy do głównego elementu podłączyć przewodem zakończonym mini-jackiem drugą kamerę i zamontować ją w odpowiednim miejscu z tyłu samochodu (tutaj odczułem brak magnesu neodymowego w zestawie, o którym producent sam wspomina w instrukcji jako jednej z możliwości montażu). To tyle! Nie trzeba łączyć kamery z główną jednostką bezprzewodowo etc. Przewód rozwiązuje sprawę i dostarcza obraz w czasie rzeczywistym, bez najmniejszych opóźnień. Poza kamerą tylną do kamery-lusterka podłączamy moduł GPS (można go przykleić w niewidoczne miejsce w aucie za sprawą dołączonej przez producenta naklejki).

Prido X8 montuje się na lusterku wstecznym. Dołączone gumy bardzo stabilnie utrzymują wideorejestrator w odpowiedniej pozycji

Jeśli chodzi o konfigurację urządzenia po podłączeniu, to właściwie nie trzeba nic robić. W chwili uruchomienia Prido X8 po raz pierwszy, urządzenie zaczyna prowadzić użytkownika przez proces konfiguracji krok po kroku. Nie ma tutaj wielu rzeczy do konfigurowania. Wystarczy wybrać język, wpisać datę, ewentualnie zmienić jakość nagrywania obrazu z domyślnego 4K (3840x2160 px). To zdecydowanie urządzenie dla osób, które potrzebują sprzętu prostego w obsłudze, bez ukrytych funkcji, którego uruchomienie nie wymaga "przekopywania się" przez instrukcję.

Wszystko, co najważniejsze w wideorejestratorze Prido dostarcza natychmiast po uruchomieniu i bardzo to doceniam, bo – umówmy się – wideorejestator to sprzęt, który powinien być jak najmniej inwazyjny. Im mniej skomplikowana obsługa, tym lepiej. I tak jest z Prido X8. Po montażu na lusterku można o nim zapomnieć i jeździć ze świadomością, że sytuacja na drodze jest stale monitorowana.

Tylna kamera Prido X8 - może pełnić funkcję kamery cofania

Czytelny i gigantyczny ekran w Prido X8

Kiedy po raz pierwszy rozpakowałem Prido X8, miałem wrażenie, że ten wideorejestator, a właściwie całe lusterko, jest ogromny. To wrażenie oczywiście minęło, gdy poszedłem instalować sprzęt w aucie.

Skupię się jednak na tym, co Prido X8 oferuje na swojej obudowie. Jak już wspomniałem, przycisków prawie tutaj nie uświadczymy. Jest tylko jeden – do wyłączania i włączania ekranu, sterowanie odbywa się za pośrednictwem wyświetlacza dotykowego, który bardzo dobrze reaguje na dotyk.

Ekran w Prido X8 ma przekątną 9,66” (czyli ok. 24,5 cm), jest bardzo jasny i czytelny. Może wyświetlać obraz z głównej kamery, tylnej lub obu – na dzielonym ekranie. Czy jednak taka konstrukcja wideorejestratora jest wygodna? Przyznam, że podchodziłem do tej kwestii z ostrożnością. Mam w aucie wbudowaną kamerę cofania, mam też "zwykły" wideorejestrator, chciałem więc przekonać się, co tak bardzo podobało się użytkownikom poprzedniego Prido X6, że producent postanowił pójść krok dalej i zaprezentować kolejną generację tej lusterko-kamerki.

Po kilku dniach testów już to rozumiem. Prido X8 w zasadzie zastępuje lusterko wsteczne, a poza tym ma tę zaletę, że ukrywa w sobie wideorejestrator, który w "zwykłej" postaci nierzadko przeszkadza na szybie. Tutaj widok przed kierowcą i pasażerem jest niczym niezakłócony.

A co z przyglądaniem się temu, co widać w lusterku? I tutaj jestem pozytywnie zaskoczony. Nie będę ściemniał, że ekran Prido X8 jest tak samo czytelny jak zwykłe lusterko. Nie jest, to oczywiste. Niemniej, nie mogę powiedzieć, że daje w jakikolwiek sposób zakłamany lub utrudniony w odbiorze obraz rzeczywistości. Widok zza samochodu jest czytelny, nie rozmywa się.

Co jeszcze oferuje Prido X8?

Pomijając wspomnianą wcześniej wysoką rozdzielczość nagrywania, która niewątpliwie jest największą zaletą Prido X8, a także wygodny wyświetlacz, który bardzo dobrze odbija to, co dzieje się za autem, ten niecodzienny wideorejestrator ma jeszcze kilka funkcji, o których warto wspomnieć.

Przede wszystkim – jak na nowoczesny sprzęt przystało – Prido X8 ma moduł Wi-Fi 6, dzięki któremu szybko można przesyłać nagrania (i oczywiście zdjęcia) zapisane przez kamerę na urządzenie mobilne z aplikacją Prido GO (swoją drogą bardzo intuicyjną w obsłudze). Nie mogło zabraknąć też sterowania głosowego znanego z innych modeli tego producenta. Kierowca nie musi odrywać rąk od kierownicy, aby obsługiwać podstawowe funkcje wideorejestratora. Działa to bardzo precyzyjnie – urządzenie doskonale rozumie polecenia (choć niestety tylko po angielsku).

Producent dostarcza oczywiście zasilanie do kamerki

O module GPS już wspominałem. Napomknę tylko, że X8 to kolejne urządzenie Prido, które oferuje bardzo dokładne zapisy danych lokalizacyjnych oraz prędkości. Nie ma tutaj mowy o jakichkolwiek przerwach w zapisie pozycji pojazdu, nie zdarzają się też odchyły od rzeczywistej prędkości samochodu. Można polegać na danych zapisywanych przez ten moduł.

Z obsługą tego wideorejestratora poradzi sobie naprawdę każdy. To bardzo intuicyjne oprogramowanie, a do tego w żadnym miejscu się nie zawiesza

Co poza tym? Nie brakuje tego, czego można wymagać od dobrych wideorejestratorów, czyli czujnika przeciążeń. Wbudowany w Prido X8 G-Sensor doskonale reaguje na zmiany ruchu pojazdu. Choć na szczęście nie miałem podczas testów tego urządzenia żadnej sytuacji, która zakończyłaby się kolizją, to sprawdziłem, jak działa ten czujnik – i działa bardzo dobrze. Gwałtowne hamowanie powoduje natychmiastowe zapisanie nagrania (kamera rejestruje filmy w pętli, więc nie ma obaw, że zabraknie miejsca na karcie pamięci). Zdarzyło się też, że gdy przejeżdżałem przez wysoki próg zwalniający, Prido X8 wykrywał gwałtowną zmianę pozycji. Z jednej strony można uznać, że wideorejestrator jest zbyt czuły, z drugiej – w przypadku tego typu urządzenia lepiej, by było zbyt czułe, niż pomijało tego typu sytuacje.

Prido X8 oferuje trzy tryby parkingowe – dobrze zresztą znane z innych modeli tego producenta. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wyposażyć się w Prido Hardwire Kit HK2 (którego nie ma w podstawowym zestawie), dzięki któremu urządzenie będzie działać nawet po wyłączeniu silnika. Trzeba być jednak ostrożnym, bo wymaga to połączenia się z instalacją elektryczną samochodu (tak samo jak podłączenie tylnej kamery, aby pełniła funkcję kamery cofania). Jeśli nie czujesz się na siłach i nie znasz na elektronice, powierz to zadanie fachowcom.

Tylną kamerkę można zamontować w aucie - dzięki temu może ona pełnić funkcję kamery do obserwacji np. dzieci na tylnej kanapie, jeśli z nimi podróżujesz

Nowy wideorejestrator polskiego producenta ma też funkcję WDR (wide dynamic range), która odpowiada za poprawę jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Przydaje się ona przede wszystkim w sytuacjach, kiedy szybko wyjeżdżasz z ciemnego miejsca do jasnego – np. z tunelu.

Jak zatem Prido X8 wykonuje to, do czego został stworzony? Jaka jest jakość nagrań z wideorejestratora? Zapraszam do obejrzenia krótkich filmów. Żaden nie został poddany obróbce, wszystkie dodałem w oryginalnej, najwyższej jakości.

Jak nagrywa Prido X8?

Prido X8 zachęca do zakupu naprawdę atrakcyjnymi parametrami. I przyznam szczerze, to nie pierwszy raz, kiedy mam do czynienia z produktem tej marki. Miałem wobec niego duże oczekiwania, bo zasadniczo Prido wie, jak robić dobre kamery samochodowe.

I po testach nie byłem zaskoczony. Prido X8 dostarcza rewelacyjny obraz. Nagrania z głównej kamery (tej w lusterku) są bardzo czyste, nie znajdziemy na nich jakichkolwiek artefaktów ani prześwietleń. Na nagraniach brakuje też niechcianych rozmyć. Dzięki temu z Prido X8 można w łatwy sposób rozpoznać numery rejestracyjne przejeżdżających samochodów.

Jedyny przycisk na obudowie Prido X8

Naturalnie, im więcej światła, tym obraz z tej kamery jest lepszy, ale to ograniczenie technologiczne, które dziś trudno przeskoczyć. Niezależnie bowiem od tego, jak bardzo zaawansowany wideorejestrator by nie był, nagrania w nocy zawsze są zauważalnie gorszej jakości. Niemniej Prido nie musi odrabiać żadnych lekcji w tym temacie. Filmy rejestrowane przy trudnych warunkach oświetleniowych są naprawdę dobrej jakości. Nawet zaciemnione miejsca są pozbawione szumów, natomiast pojawienie się świateł z nadjeżdżających samochodów nie prześwietla całego nagrania.

Prido X8 ma świetną kamerę do rejestrowania obrazu z przodu pojazdu. Radzi sobie ona genialnie i w dzień, i w nocy. Tylna kamera ma mniejszą rozdzielczość, bo Full HD, ale to ma swoje wytłumaczenie – w końcu obraz z tyłu jest mniej istotny niż to, co dzieje się przed autem.

Czy warto kupić Prido X8? Opinia

To pytanie, na które odpowiedź zależy od preferencji kierowcy. Jeśli poszukujesz wideorejestratora, to najpewniej pierwsza twoja myśl dotyczy konwencjonalnych urządzeń, tych montowanych na szybie, a więc produktów pokroju Prido Easy 4K lub Prido i9.

Prido X8 jest zupełnie inną konstrukcją. To wideorejestrator wbudowany w lusterko, a więc jego niewątpliwą zaletą jest to, że w przypadku osób, które nie chcą przyklejać kamer na szybie, takie rozwiązanie sprawdzi się doskonale. Z drugiej strony, jeśli używałeś klasycznych kamer samochodowych, to do kamery w lusterku będziesz musiał się przyzwyczaić. Zakrywa ona bowiem standardowe lusterko wsteczne.

Czy jednak jest to zmiana, do której nie można się przyzwyczaić? Według mnie – nie. Tym bardziej, że wideorejestrator w lusterku może pełnić więcej funkcji. Może być ekranem, który wyświetli obraz z tyłu samochodu (choć w trakcie testów zauważyłem też, że tylną kamerę można zastosować do obserwowania np. dzieci na tylnej kanapie) i – po odpowiednim przygotowaniu – kamerą cofania.

Do tego wszystkiego warto podkreślić fakt, że polski producent naprawdę rozsądnie wycenia ten wideorejestrator. Na start kosztuje on 689 zł. W tej cenie otrzymujemy fenomenalną jakość nagrań, duży i dobrej jakości wyświetlacz, tylną kamerę (z funkcją kamery cofania) o dobrej rozdzielczości oraz intuicyjną obsługę.

Plusy:

prosty i wygodny montaż

duży zestaw z akcesoriami ułatwiającymi instalację i prowadzenie przewodów

świetna jakość nagrań

duży i czytelny ekran

dokładny moduł GPS

tylna kamera (o dobrej rozdzielczości) z funkcją kamery cofania

kilka trybów parkowania (funkcja wymaga zakupu dodatkowego modułu Prido HK2)

czuły czujnik G-Sensor

intuicyjne menu, wygodna obsługa

Minusy:

komendy głosowe nie działają w języku polskim

konstrukcja w postaci lusterka jest niecodzienna i trzeba do niej przywyknąć

Prido X8: ocena końcowa 94% 4.7/5