HP Spectre x360 z piętnastocalowym ekranem pokazuje, że laptopy konwertowalne trzymają się bardzo dobrze, a swoim użytkownikom mają bardzo dużo do zaoferowania.

Kiedy poniższy laptop trafił w moje ręce, nie mogłem oprzeć się wrażeniu deja vu. Po prostu gdzieś już to wcześniej widziałem. Uważni czytelnicy benchmarka skojarzą to zapewne z publikowaną kilka miesięcy temu recenzją laptopa HP Spectre x360 13. I będzie to całkiem słuszne skojarzenie, bowiem oba urządzenia są do siebie bardzo wizualnie zbliżone. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, a tych "piętnastka" ma w zanadrzu całkiem sporo.

Nomen omen największym z nich jest oczywiście rozmiar. Wyświetlacz tym razem ma przekątną aż 15,6 cala, co w przypadku laptopów konwertowalnych owszem zdarza się, ale niezbyt często. Takich niespodzianek jest tutaj zresztą więcej, a wszystkie po kolei postaram się omówić.

Wizualne fajerwerki i najwyższa jakość

Wrażenie, że w przypadku obcowania z tym laptopem będzie nam towarzyszyć mnóstwo przyjemności i pozytywnych emocji towarzyszyło mi od samego początku. Praktycznie od momentu rozpakowania sprzętu. Laptop otrzymujemy w eleganckim opakowaniu. Jego złoto-czarna kolorystyka spójna jest ze stylistyką laptopa i od razu wzbudza efekt premium. Tak samo zresztą było w przypadku "trzynastki".

Laptop jest bardzo solidnie zapakowany, nic nie ma prawa mu się stać w trakcie transportu. Oprócz samego komputera, w pudełku umieszczony jest jeszcze zasilacz oraz dodatkowe akcesoria - rysik i etui na laptopa.

Zwłaszcza to ostatnie cieszy, gdyż laptop będzie odpowiednio chroniony w trakcie jego przenoszenia i podróżowania z nim, a przy produktach z tej półki cenowej, nikt chyba nie chce, aby sprzęt ucierpiał w drodze lub jego obudowa się porysowała i przestała prezentować się tak efektownie.

Laptop waży 1,92 kg, co jest sporą wartością, zwłaszcza jak na mobilny sprzęt, a do takich zwykło się zaliczać laptopy 2w1. Większy niż zazwyczaj ekran robi jednak swoje. Cięższa obudowa to jednak stosunkowo niewielka cena za jakość wykonania i ogólną solidność całej konstrukcji. A w przypadku HP Spectre x360 15 stoją one na absolutnie najwyższym poziomie.

Nie ma mowy o uginaniu się jakichkolwiek elementów. I mówię tutaj zarówno o pokrywie ekranu, jak i klawiaturze. Całość jest sztywna i nieugięta niczym warta przed pałacem Buckingham. Nic nie robi na niej wrażenia. Nawet pełne podziwu spojrzenia wszystkich wokół, a tych gwarantuję, że będzie sporo - jeśli będziecie mieć szczęście korzystać z tego laptopa.

Połączenie złota i czerni, efektownie ścięte krawędzie, brak opatrzonych już zaoblonych lub prostych konstrukcji, to zdecydowany powiew świeżości w stylistyce laptopowej, a to się ceni.

HP Spectre x360 15 jest oczywiście laptopem konwertowalnym, a co za tym idzie, jego ekran można obracać o 360 stopni. Umożliwiają to specjalne zawiasy.

Działają one bardzo płynnie, a jednocześnie utrzymują ekran w ustalonej pozycji. Efekt chybotania ekranu przy zmianie jego pozycji lub w trakcie przenoszenia laptopa jest minimalny, co bardzo dobrze świadczy o wysokiej jakości wykonania tego elementu.

Obracany ekran daje zupełnie nowe możliwości korzystania z laptopa. Można go np. ustawić w taki sposób i obsługiwać za pomocą dotyku. System Windows automatycznie zasugeruje przejście w tryb tabletu i wyłączy klawiaturę, aby uniknąć przypadkowych naciśnięć klawiszy.

Duża przekątna ekranu ma swoje oczywiste zalety w postaci większej przestrzeni roboczej. Bardziej komfortowo przegląda się strony internetowe, czy zdjęcia. Jeśli jednak chcielibyśmy przez dłuższy czas korzystać ze Spectre x360 15 jak z tabletu i trzymać go w ręce, to jego niemal 2 kg wagi, szybko wybije nam to z głowy - ręce szybko się zmęczą. Znacznie lepiej sprawdza się ustawienie laptopa na biurku lub innej stabilnej płaskiej powierzchni i korzystanie w ten sposób.

Nowoczesny zestaw portów

Jak na laptopa z górnej półki przystało, mamy tutaj do dyspozycji adekwatny zestaw złączy. Po lewej stronie znalazło się miejsce dla pełnowymiarowego wyjścia HDMI w wersji 2.0b oraz gniazda zasilania i gniazdo audio combo. Na zdjęciu widać również przycisk zasilania umieszczony w bardzo nietypowym miejscu, w narożniku obudowy (można spędzić chwilę na jego szukaniu za pierwszym razem).

Po przeciwnej stronie mamy kolejne złącza. Są to pojedyncze USB 3.1 typu A oraz dwa porty Thunderbolt 3 / USB typu C (z obsługą DisplayPort 1.4)

Mimo wąskiej obudowy zdołano jeszcze zmieścić czytnik kart pamięci microSD oraz fizyczny wyłącznik kamery internetowej Web Cam Kill Switch. Za jego pomocą można szybko ukryć się przed światem i zwiększyć swoją prywatność.

Mikrofon można szybko wyłączyć korzystając z klawisza F12, a dźwięk wyciszyć klawiszem F6. Miłym akcentem są diody umieszczone na klawiszach, świecące, kiedy odpowiednio mikrofon i dźwięk są wyłączone.

Pozostając w temacie bezpieczeństwa i wygody warto wspomnieć o umieszczonym na panelu roboczym czytniku linii papilarnych. Działa on szybko, jest precyzyjny i nie miałem do jego pracy żadnych uwag. To bardzo szybki sposób na logowanie do systemu i utrudnienie dostępu do komputera osobom do tego niepowołanym.

HP Spectre x360 15 wyposażony jest ponadto w kamerę na podczerwień służącą do rozpoznawania twarzy. Współpracuje ona z technologią Windows Hello, a więc można i z tego rozwiązania korzystać do logowania do systemu.

Zamykając tę część recenzji, wspomnę jeszcze w kilku słowach o klawiaturze. Mamy tu do czynienia z klawiaturą wyspową. Jak wspomniałem już wcześniej, konstrukcja jest bardzo sztywna, więc nie zaobserwujemy żadnego uginania się przestrzeni między klawiszami. Całość jest solidna, punkt nacisku na klawisze jest dobrze wyczuwalny, co zwiększa komfort pisania. Nie zabrakło oczywiście podświetlenia (dwa stopnie regulacji intensywności).

Zastrzeżenia można mieć do klawiszy strzałek wciśniętych pomiędzy pozostałe przyciski. Brak przestrzeni między nimi, a pozostałymi klawiszami nieco utrudnia korzystanie z nich. Podobnie jest z panelem numerycznym. Cieszy jego obecność, ale przydałaby się wyraźniejsza granica oddzielająca go od reszty.

Jeśli chodzi o touchpad, to jest on sporych rozmiarów. Ma wydłużony kształt i otoczony jest złotą, błyszczącą ramką. Działa poprawnie. Przyciski są zintegrowane z płytką dotykową. Ich klik jest wyraźnie słyszalny, ale nie nazbyt głośny.

Specyfikacja testowanego HP Spectre x360 15

Model: HP Spectre x360 15-eb0008nw Cena: sugerowana to 1999 funtów (ok. 10 000 zł) Gwarancja: 2 lata System operacyjny: Windows 10 Pro Klawiatura: wyspowa, podświetlana Touchpad: matowy, gładki;

obsługa gestów, wielodotykowy;

przyciski zintegrowane z płytką Ekran: 15,6", 3840x2160;

AMOLED, matowy;

dotykowy (10-punktowy);

100% DCI-P3;

maksymalny kąt odchylenia ekranu - 360 stopni Procesor: Intel Core i7-10750H (2,6 GHz bazowy, 5 GHz boost);

6 rdzeni / 12 wątków;

technologia 14 nm, TDP 45 W Pamięć: RAM: 16, DDR3 2666 MHz

brak możliwości rozbudowy Karta graficzna: zintegrowana: Intel UHD Graphics

dedykowana: Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (4 GB GDDR6) Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe Model dysku: KXG60ZNV1T02 Kioxia Bateria: 6-komorowa, 72.9 Wh, Li-Ion Wymiary: 359 x 226 x 19,9 mm Waga: 1.92 kg Materiały

obudowy: matowa, stop magnezu Komunikacja

bezprzewodowa: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Bluetooth 5.0 Złącza: 2x Thunderbolt 3 / USB typu C (z obsługą DisplayPort 1.4)

1x USB 3.1 typu A;

HDMI 2.0b;

gniazdo audio/mikrofonowe Dodatkowe funkcje i oprogramowanie: kamerka internetowa HD (z podczerwienią);

wsparcie dla Windows Hello;

czytnik kart micro SD;

fizyczny wyłącznik kamery;

cztery głośniki Bang&Olufsen

dwa mikrofony

rysik

OLED z pełnym pokryciem palety barw

No dobrze, oględziny dokonane, czas przejść do testów praktycznych. Te rozpoczynamy od rzutu okiem na wyświetlacz laptopa. A jest na co popatrzeć, bo producent zainstalował tutaj 15,6 calową matrycę AMOLED o rozdzielczości 3840x2160 pikseli. I tak, obraz na niej wyświetlany brzmi dokładnie tak dobrze, jak można po tym wstępie oczekiwać.

I nie jest to tylko indywidualne odczucie, ale ma swoje odzwierciedlenie w faktycznych pomiarach. Matryca pokrywa niemal sto procent palety sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 (przy czym objętość każdej z palet jest znacznie większa - szczególnie w przypadku sRGB).



To fantastyczne rezultaty, stawiające laptopa w absolutnej czołówce pod względem jakości matrycy

Poniżej prezentujemy graficzną wizualizację poszczególnych palet kolorów.





Od lewej wizualizacje pokrycia: sRGB, DCI-P3, Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Kolejnym dowodem na jakość matrycy jest sprawdzenie poprawności wyświetlania kolorów. Średni wynik Delta E na poziomie 0,54 jest doskonały.



Pomiar Delta E wskazuje doskonałe odwzorowanie barw

Także pod względem równomierności podświetlenia matryca wypada bardzo dobrze. Widoczne odchylenia od normy są praktycznie niedostrzegalne gołym okiem, zwłaszcza przy jasności ustawionej na maksymalnym poziomie.

O czym świadczą wszystkie te dane? HP Spectre x360 15 zachwyci jakością generowanego obrazu absolutnie każdego. Oznacza to nie tylko, że filmy na YouTube i seriale na Netflixie prezentować się będą okazale (chociaż jest to oczywiście bardzo istotne). Tak wysoki poziom pokrycia palety barw i wiernie odwzorowane kolory sprawiają, że laptop świetnie nada się także do pracy z grafiką, zdjęciami i aplikacjami do projektowania, gdzie precyzja jest jeszcze bardziej istotna od prostego efektu "wow".

Rozkręcamy imprezę z B&O

Skoro jesteśmy już przy multimediach, to nie mogę nie wspomnieć o systemie audio przygotowanym przez Bang & Olufsen. Składają się na niego cztery głośniki, dwa na panelu roboczym pod ekranem, a dwa na spodzie obudowy. Są one w stanie rozkręcić niejedną imprezę, a do oglądania filmów są bardziej niż wystarczające. Co ważne, nawet przy maksymalnej głośności dźwięk pozostaje czysty i pozbawiony zakłóceń.

Na laptopie jest preinstalowana aplikacja Bang & Olufsen Audio Control. Za jej pomocą możemy zmieniać charakter dźwięku generowanego przez system audio. Wybierać możemy spośród trzech profili, a każdy z nich dodatkowo można dowolnie dostrajać do własnych preferencji.

Testy baterii, czyli cena OLEDA

Długość czasu pracy na akumulatorze wykonałem za pomocą PC Mark 10, którego wbudowane benchmarki symulują realne korzystanie z laptopa z wykorzystaniem różnych scenariuszy.

Wyniki pomiarów podtrzymania pracy na baterii [minuty]

Test Gaming

(maksymalna wydajność, jasność 100%) 75 (1 h i 15 min) Test Video

(lepsza bateria, jasność 50%) 306 (5 h i 6 min) Test Modern Office

(tryb lepsza bateria, jasność 40%) 460 (7 h i 40 min) Test Idle

(tryb oszczędzanie energii, jasność 30%) 685 (11h i 25 min)

Jak widać, nie są to wyniki rzucające na kolana, i byłoby tak faktycznie, gdyby nie jeden fakt - mamy tutaj wyświetlacz OLED o rozdzielczości 4K. Ma to swoje konsekwencje w postaci czasu pracy krótszego niż w laptopach z klasycznymi IPS'ami, szczególnie o standardowej rozdzielczości Full HD. Na szczęście energię można szybko uzupełnić. Przy wyłączonym laptopie wystarczy 30 minut, aby naładować akumulator w 50 procentach.

Temperatury pracy i system chłodzenia

Jak na laptopa konwertowalnego HP Spectre x360 15 wyposażony jest w mocarne podzespoły. Jednocześnie jego obudowa wciąż pozostaje stosunkowo smukła (nawet jeśli sam laptop waży prawie 2 kg). Widać to w kulturze pracy laptopa. Przy mocnym obciążeniu podzespołów wentylatory potrafią mocno się rozkręcić i laptop staje się na tyle głośny, że sięgnięcie po słuchawki wydaje się najbardziej rozsądnym rozwiązaniem.



Po lewej temperatura w spoczynku, a po prawej pod obciążeniem

Powierzchnia obudowy jest też w stanie dość mocno się nagrzać. Na środku klawiatury zmierzyłem temperaturę 45 stopni Celsjusza. Wartości powyżej 40 stopni notowałem również w górnej części panelu roboczego. Przestrzeń pod nadgarstkami pozostaje na szczęście przyjemnie chłodna. Podwyższone temperatury nie powinny więc doskwierać w trakcie pracy, czy pisania.

Przy dłuższych sesjach, szczególnie jeśli korzystamy z mocniej obciążających system aplikacji, polecam ustawienie laptopa na biurku, czy innym stole. Spód obudowy nagrzewa się bowiem nawet mocniej (miejscami przekraczając 50 stopni Celsjusza), co szybko stanie się nieznośne.

Dysk SSD jest szybki...ale są szybsze

Laptop wyposażony został w dysk SSD Toshiba o pojemności 1 TB. Jest to szybki nośnik i przez zdecydowaną większość czasu trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia co do jego pracy.

Przez ten kilkanaście dni, w trakcie których korzystałem ze Spectre, zauważyłem, że nie proces uruchamiania laptopa "od zera" trwa nieco dłużej niż można by oczekiwać. Poza tym wszystko działa ok. Pojemność 1000 GB też powinna każdemu wystarczyć.

Wydajność HP Spectre x360 15

Rozpoczynamy sekcję, w której sprawdzamy wydajność laptopa. Zaczynamy od PC Mark 10. Przed rozpoczęciem testów laptop został zaktualizowany do najnowszej wersji 10Windows Pro, także wszelkie sterowniki zostały zaktualizowane. W trakcie testów laptop podpięty był do stałego źródła zasilania, a tryb zasilania ustawiony na najwyższą wydajność.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Przyznam, że wyniki dość mocno mnie zaskoczyły, gdyż spodziewałem się rezultatu przynajmniej o kilkaset punktów wyższego. Powtarzałem jednak test wielokrotnie, a wyniki za każdym razem oscylowały wokół poziomu 4200 pkt.

Sprawdziłem jeszcze, jak wypadł laptop w pozostałych w teście PCMark 10 Extended i w testach PCMark 8 w trybie Accelerated.

Wyniki pozostałych testów PCMark [pkt]

Model laptopa: HP Spectre x360 15 PCMark 8 Work: 4316 PCMark 8 Home: 3405 PCMark 8 Creative: 4461 PCMark 10 Extended 4498

Kolejnym z testów w naszej procedurze jest Cinebench, w którym weryfikowana jest wydajność CPU. Tutaj wyniki prezentują się już znacznie lepiej.

Testy wydajności renderowania Cinebench

Model laptopa: HP Spectre x360 15 Cinebench R15 Single Core: 195 cb Cinebench R15 Multi Core: 889 cb Cinebench R15 OpenGL: 121.82 FPS Cinebench R20 Single Core: 438 cb Cinebench R20 Multi Core: 2160 cb

Prezentujemy jeszcze na koniec wynik z PassMark:

Pora przejść do kolejnej porcji suchych faktów, tym razem będą to wyniki wydajności 3D. Zaczynamy od 3DMark.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Dla porządku prezentuję również wyniki pozostałych testów:

Pozostałe wyniki w 3DMark

3DMark Night Raid: 18 443 3DMark Sky Dive: 18 816 3DMark Fire Strike: 8340

Uzyskane wyniki są zgodne z tym, co można oczekiwać. Nieco wyższe rezultaty uzyskały laptopy gamingowe o zbliżonej konfiguracji, ale są one najczęściej znacznie mniej smukłe, co przekłada się na lepsze chłodzenie podzespołów. Wyższa temperatura komponentów = niższe wyniki testowanego laptopa.

Testy wydajności w grach

Rzadko testowanie laptopów konwertowalnych w grach ma wielki sens, ale w przypadku HP Spectre x360 15 konwenanse idą w odstawkę. Nie na darmo mamy tutaj sześciordzeniowy procesor i dedykowaną kartę graficzną.

Testy wydajności w grach

Legenda FPS średni Horizon: Zero Dawn

FHD Lepsza wydajność 57 Horizon: Zero Dawn

FHD Oryginalne 53 Horizon: Zero Dawn

FHD Lepsza jakość 43 Horizon: Zero Dawn

FHD Najwyższa jakość 34 Horizon: Zero Dawn

UHD Lepsza wydajność 23 Shadow of the Tomb Raider

1920x1080 ustawienia najwyższe 42 Shadow of the Tomb Raider

1920x1080 ustawienia wysokie 50 Shadow of the Tomb Raider

1920x1080 ustawienia średnie 54 Shadow of the Tomb Raider

3840x2160 ustawienia niskie 24 Wiedźmin 3

1920x1080 ustawienia ultra 38 Wiedźmin 3

1920x1080 ustawienia wysokie 49 Wiedźmin 3

1920x1080 ustawienia średnie 69 Wiedźmin 3

3840x2160 ustawienia niskie 29

Okazuje się, że na laptopie spokojnie będzie można pograć i to zarówno w nowe tytuły, jak i zasłużonego już Wiedźmina. Cyberpunk 2077 też na nim pójdzie jakby co:) Wszystko oczywiście pod warunkiem, że grać będziemy w Full HD. Natywna rozdzielczość UltraHD to zbyt duże wyzwanie dla takich podzespołów.

Czy warto kupić HP Spectre x360 15?

Czas przejść do podsumowania tej recenzji. Podobnie jak w przypadku swojego mniejszego odpowiednika, także "piętnastka" wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie. To sprzęt, który sprawdzi się w zaskakująco dużej liczbie zastosowań, a każdy dzień z nim spędzony przynosi coś nowego. Dzięki swojej wszechstronności sprawdzi się w naprawdę wielu zastosowaniach. I nawet jeśli nie zawsze będzie to trafienie w dziesiątkę, to wystarczająco blisko środka tarczy, aby spełnić oczekiwania.

Przede wszystkim jest to laptop konwertowalny. Funkcja obracanego ekranu sprawdza się doskonale przy przeglądaniu internetu, zdjęć, czy podczas prezentacji wideo lub oglądania filmów. Zazwyczaj ekrany w laptopach 2w1 mają 13,3 lub 14 cali, a ta dodatkowa przestrzeń naprawdę robi różnicę, przez co konsumpcja treści staje się o wiele wygodniejsza i komfortowa.

Z jednym wyjątkiem. Korzystanie z trybu tabletu przez dłuższy czas jest utrudnione ze względu na wagę laptopa - 1,92 kg. To zbyt dużo, aby utrzymywać go w takiej pozycji jak klasyczny tablet, dlatego lepiej wybrać inną opcję i np. ustawić HP Spectre w pośrednim trybie podstawki lub trybie kinowym i obsługiwać go dotykowo.

Kolejnym atutem jest znajdujący się w zestawie rysik do obsługi ekranu. Za jego pomocą można sporządzać odręczne notatki, szkicować, czy edytować zdjęcia. Dla osób preferujących ten sposób interakcji z komputerem jest to zdecydowanie argument na plus. Zwłaszcza że nie trzeba za niego dodatkowo płacić. Rysik ładowany jest za pomocą złącza USB-C. Kabel ładujący jest w zestawie.

Skoro przy ekranie już jesteśmy, nie sposób przejść obojętnie obok jego jakości. Matryca AMOLED o rozdzielczości UltraHD jest wprost rewelacyjna. Świetnie odwzorowane kolory, szerokie kąty widzenia, głęboki kontrast i dobra jasność wyświetlacza czynią go jednocześnie świetnym ekranem do oglądania filmów, ale jednocześnie doskonałym narzędziem do profesjonalnej pracy wymagającej precyzyjnego odtwarzania barw. HP Spectre x360 15 poradzi sobie w każdej z tych sytuacji.

O profesjonalnym przeznaczenu tego laptopa świadczy też fakt, że HP Spectre x350 15 jest pierwszym laptopem z serii konsumenckiej HP, który wyposażono w biznesowy system operacyjny Windows 10 Pro.

Laptopy konwertowalne rzadko mogą pochwalić się mocnymi podzespołami. Wymusza to ich smukła, mobilna konstrukcja. Tutaj wewnątrz obudowy jest więcej miejsca, więc i komponenty są znacznie potężniejsze. Na tyle mocne, że laptop poradzi sobie nawet jako sprzęt do gier. Oczywiście nie jest to jego podstawowe zastosowanie, ale skoro jest taka możliwość, to czemu z niej nie skorzystać? Wspomniane wcześniej profesjonalne zastosowania, a w związku z tym obsługa wymagających aplikacji, nie będzie stanowić dla tego laptopa problemu.

Nie bez znaczenia jest także jakość wykonania HP Spectre x360 15. Nie można mieć tutaj absolutnie żadnych uwag - jest elegancko, niebanalnie, a zarazem solidnie. Zero kompromisów. Te można zauważyć jedynie w nie do końca satysfakcjonującym czasie pracy na jednym ładowaniu i dość wysokiej wadze (jak na laptopa konwertowalnego).

A ile to w ogóle kosztuje? W dniu testu laptop nie był oficjalnie dostępny w żadnej z dużych sieci z elektroniką, dlatego przyjąłem cenę sugerowaną przez producenta. W Wielkiej Brytanii wynosi ona 1999 funtów, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 10 tysięcy złotych. Sporo prawda? Niby tak, ale jeśli spojrzy się sprzęt, z którym sprzęt ten ma konkurować, to kwota ta wcale nie wydaje się oderwana od rzeczywistości. Dell XPS 15 jest jeszcze droższy, nie mówiąc o Apple MacBook Pro. Wszystko jest zatem kwestią punktu odniesienia.

W mojej ocenie HP Spectre x360 15 jest naprawdę godnym polecenia laptopem, który pomimo kilku niedociągnięć wymienionych wcześniej, wypada świetnie. Trudno mi sobie wyobrazić, aby jego nabywca mógł być z niego niezadowolony.

UPDATE

W polskich sklepach aktualnie dostępna jest wersja z grafiką Nvidia Geforce MX330 i procesorem Intel Core i7-10510U.

Ocena HP Spectre x360 15

Przepiękny wyświetlacz AMOLED

Mocny procesor i karta graficzna

Wygodna klawiatura

Bardzo solidnie wykonana obudowa

Atrakcyjna stylistyka

Czytnik linii papilarnych + kamera IR

Dwa złącza Thunderbolt 3 i pełnowymiarowe HDMI 2.0

Niezłe głośniki



Głośna praca przy mocnym obciążeniu

Czas pracy na baterii mógłby być dłuższy

Dość ciężka obudowa

95%4,8/5

