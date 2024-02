Co trzeci Polak jest graczem. Bardziej zaangażowanym, spędzającym codziennie kilka godzin na takiej formie rozrywki albo takim, który siada do grania tylko w wolnych chwilach, na przykład w weekend. Fakty i statystyki nie kłamią. Po prostu lubimy grać.

A do grania oprócz wolnego czasu potrzebny jest również odpowiedni komputer.

Gdy słyszymy frazę "gamingowy laptop", dłoń od razu może wędrować w okolice portfela, by odruchowo chronić jego zawartość. I słusznie, bo topowa maszyna gamingowa to spory wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić. Jakim więc cudem mamy w Polsce od 12 do nawet 16 milionów aktywnych graczy, według różnych ośrodków badań? Jest tak, ponieważ swoją pasję można realizować także bez konieczności wydawania dużych kwot. Chociażby za pomocą takiego komputera jak zgrabny i nowoczesny HP Victus 15.

Nie tylko do gier

Zacznijmy jednak od tego, że każdy laptop, którego przeznaczeniem są gry, doskonale sprawdzi się w dowolnej innej roli. Wielordzeniowy, wydajny procesor, zamontowany na jego płycie głównej, poradzi sobie doskonale z każdym innym zadaniem. AMD Ryzen™ 5 5600H, którego znajdziemy na pokładzie HP Victus 15, za pomocą swoich 6 szybkich rdzeni i 12 wątków obliczeniowych może wydatnie wspierać naszą naukę lub pracę. Nawet w sytuacji, gdy wymaga ona obróbki grafiki lub wideo, renderowania obiektów 3D lub działania na dużych bazach danych. Ten laptop ma naprawdę spory zapas mocy obliczeniowej.

I jest również nowoczesny. Czy to ma duże znaczenie? Owszem, choćby ze względu na protokoły komunikacyjne i złącza. HP Victus 15 obsługuje łączność bezprzewodową w najnowszych, najszybszych standardach, czyli Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3. A przewodowo można go podłączyć do klasycznego, gigabitowego kabla Ethernet. Ma również gniazda HDMI 2.1, USB-C z Display Port i nowoczesne porty USB 3.2. Mamy gwarancję bezproblemowej, maksymalnie szybkiej komunikacji zarówno z siecią, jak i innymi urządzeniami. Wśród tych ostatnich znajdują się także markowe akcesoria gamingowe HyperX. HP Victus współpracuje z nimi na wyższym poziomie dzięki aplikacji OMEN Gaming Hub, która przy okazji pomaga zarządzać także zainstalowanymi grami i optymalizować ich działanie. Oraz korzystać z usługi Xbox Cloud Gaming.

Sto czterdzieści i cztery

HP Victus 15 to laptop nowoczesny, ale niedrogi, jak na swoje osiągi i możliwości. Ze swoimi 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD 512 GB bezproblemowo mieści się w dzisiejszych standardach. Ale jego wyświetlacz zdecydowanie wykracza ponad nie. Teoretycznie mamy tutaj do czynienia z klasycznym ekranem, o najbardziej popularnej przekątnej 15,6 cala oraz rozdzielczości 1920x1080 pikseli, czyli Full HD. Matryca IPS oferuje doskonałe kąty widzenia, świetne odwzorowanie kolorów i bardzo dobrą dynamikę oraz niewielkie opóźnienia, co ma znaczenie przede wszystkim w gamingu, ale nie tylko. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tu do czynienia z popularnym standardem, jak w znakomitej większości innych laptopów.

Wyświetlacz w HP Victus 15 wyróżnia się jednak pod jednym względem. Tempa odświeżania. Wynosi ono aż 144 Hz, co oznacza, że obraz jest wyświetlany 144 razy na sekundę. Daje to idealną płynność. Nie tylko w grach, ale też w czasie oglądania filmów i seriali, przeglądania internetu czy korzystania z dowolnych aplikacji.

Granie z głową

HP Victus 15 to świetny sprzęt do nauki i pracy, wychodzący ponad obowiązujący standard i dysponujący sporym zapasem mocy. To już wiemy. Doskonale nadaje się i dla ucznia, i dla rodzica, i nawet dla nauczyciela, bo dzięki świeżej konstrukcji oraz nowoczesnym rozwiązaniom spełnia wszystkie warunki wymagane w programie nauczycielskich bonów na zakup komputera. Ale jak jest tutaj z tymi grami? W tej cenie gamingowego potwora na pewno nie dostaniemy, ale możemy mieć laptopa, na którym można grać we wszystko.

Karta graficzna AMD Radeon™ RX 6500M, która kryje się pod podświetlaną klawiaturą laptopa, nie należy do najpotężniejszych. Jest jednak bardzo nowoczesna. Bazuje na bardzo wydajnej architekturze AMD RDNA 2, czyli tej samej, która została wykorzystana w konsolach do gier najnowszej generacji. Ten współpracujący z 4 GB dedykowanej pamięci GDDR6 układ graficzny pozwoli uruchomić każdą grę. Nawet jedną z tych najnowszych i najbardziej wymagających. W przypadku tych ostatnich trzeba będzie się zadowolić niższymi ustawieniami detali, jeśli będzie nam zależało na płynnym działaniu. Ale działać będą. A w przypadku gier nieco starszych czy też najbardziej popularnych gier sieciowych i e-sportowych, Radeon™ RX 6500M sprawdzi się znakomicie. Te tytuły będą śmigać na HP Victus 15 aż miło.

Tanio, zimno i cicho

To nie jest drogi laptop. Nie, jeśli weźmiemy pod uwagę wyświetlacz 144 Hz, najnowsze protokoły komunikacyjne, naprawdę wydajny procesor i solidną kartę graficzną. W tej cenie jest to bardzo atrakcyjny zestaw podzespołów. Ale oprócz osiągów i dobrej ceny HP Victus 15 ma jeszcze jedną zaletę, o której warto wspomnieć na koniec. A jest nią przeprojektowany, ulepszony układ chłodzenia, o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła i dwóch głównych wentylatorach.

Dlaczego jest to takie ważne? Odpowiedź na to pytanie zna każdy posiadacz laptopa do gier. Po tych komputerach można się spodziewać głośnej pracy. I temperatury takiej, że mogą służyć za grzejnik dla dłoni. Mocny procesor i karta graficzna działające pod dużym obciążeniem generują sporo ciepła. Dlatego właśnie ulepszone i bardziej wydajne chłodzenie w HP Victus 15 jest takie ważne. Cichsza praca i chłodniejsza obudowa to większy komfort użytkowania. A skoro ten komputer zapewnia już ów komfort innymi metodami, to wydaje się logiczne, że powinien również w ten sposób.

Zarówno HP Victus 15 w opisanej konfiguracji, jak i pozostałe modele HP Victus z 15- i 16-calowymi wyświetlaczami oraz procesorami AMD Ryzen™ nowej generacji, można znaleźć w szerokiej ofercie sklepu x-kom.

