HP Omen Transcend 14 wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami i kompaktową budową – taki sprzęt powinien zainteresować nie tylko graczy, ale też twórców treści. Podczas zawodów ntel Extreme Masters 2024 mieliśmy okazję zobaczyć sprzęt z bliska.

Laptopy dla graczy na ogół kojarzą się z dużymi, ciężkimi konstrukcjami. Sytuacja powoli zaczyna się zmieniać, bo producenci coraz chętniej tworzą miniaturowe modele do gier. Podczas zawodów Intel Extreme Masters 2024 mieliśmy okazję zobaczyć model HP Omen Transcend 14.

Polska premiera HP Omen Transcend 14

HP Omen Transcend 14 to najlżejszy gamingowy laptop HP (1637 g) i jeden z najmniejszych laptopów ogólnie dostępnych na rynku. Urządzenie powinno spełnić oczekiwania graczy i twórców treści, którzy wymagają dużej mocy obliczeniowej.

W niewielkiej obudowie udało się zmieścić 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 px z odświeżaniem 120 Hz (VRR). Zastosowany panel zapewnia bardzo dobre odwzorowanie barw, co potwierdzono certyfikatem IMAX Enhanced.

Uwagę zwraca nowoczesna stylistyka oraz podświetlana klawiatura. Co ciekawe, producent zastosował także wbudowany nadajnik HyperX Cloud III Wireless Headset, więc do użytku słuchawek HyperX nie trzeba będzie podłączać dodatkowego modułu pod USB.

Do dyspozycji nowoczesny zestaw portów – po lewej jeden port USB typ C z obsługą DisplayPort i Power Delivery i złącze audio, po prawej dwa tradycyjne porty USB 3.2 Gen 2, a z tyłu jeszcze jeden port USB typ C z obsługą Thunderbolt 4 i wyjście HDMI 2.1. Za bezprzewodową łączność odpowiada Wi-Fi 7 z Bluetooth 5.4.

Mocna specyfikacja w niewielkiej obudowie

Mimo niewielkich rozmiarów, producentowi udało się zmieścić wydajne podzespoły.

Specyfikacja HP Omen Transcend 14

ekran 14" 2,8K OLED 120 Hz

procesor: Intel Core Ultra 7 155H lub Core Ultra 9 185H

pamięć RAM: 16 GB lub 32 GB LPDDR5x-7467 (wlutowana)

karta graficzna: GeForce RTX 4050, RTX 4060 lub RTX 4070

dysk SSD NVMe: 1 TB (slot M.2)

bateria: 71 Wh

waga: 1637 g

Podczas prezentacji mieliśmy okazję zobaczyć przedprodukcyjną wersję laptopa. W środku znalazł się układ chłodzenia z dwoma wentylatorami, które wydmuchują ciepłe powietrze przez otwory w tylnej części obudowy.

Wbudowana bateria ma pojemność 71 Wh, co według producenta powinno wystarczyć nawet na 11,5 godzin pracy przy mniej wymagających zastosowaniach. Dodatkowym atutem jest opcja szybkiego ładowania dzięki zasilaczowi o mocy 140 W.

To nie są tanie rzeczy

HP Omen Transcend 14 jest dostępny w przedsprzedaży, ale zainteresowani muszą się liczyć z niemałym wydatkiem. Podstawowa konfiguracja z procesorem Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB pamięci RAM i kartą GeForce RTX 4060 kosztuje 10 799 zł. Najbardziej wypasiona opcja to już 12 799 zł. Jak udało nam się dowiedzieć, wersja z kartą GeForce RTX 4050 nie będzie oferowana w Polsce.

Źródło: HP, inf. własna