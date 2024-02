Po co zabierać tablet w podróż? A już szczególnie, po co zabierać tablet w góry, na akcję Tech Winter Challenge? Cóż, mieliśmy bardzo dobry powód, o którym zaraz wam opowiemy.

Płatna współpraca z marką Huawei

Że przed wyruszeniem w podróż trzeba zebrać drużynę to wiadomo. Ale trzeba pamiętać, że należy też zebrać sprzęt. Co więcej, warto się nad tym porządnie zastanowić, bo z jednej strony każdy gram więcej w twoim plecaku bardzo szybko będzie wydawał się co najmniej kilogramem, ale z drugiej - nie chcesz przecież, żeby zabrakło ci jakiejś ważnej funkcji czy możliwości, prawda? Właśnie dlatego na Tech Winter Challenge wziąłem ten tablet: Huawei Matepad Pro 13.2".

Tak zaczyna się ta historia. A co było potem? Przez tydzień byliśmy praktycznie nierozłączni. Fakt, że waży tylko pół kilograma i ma zaledwie 6 mm grubości sprawił, nigdy nie zastanawiałem się, czy znajdzie się na niego miejsce w plecaku - zawsze po prostu było - a czego bym nie robił, Huawei Matepad Pro 13.2" okazywał się przydatny. Byłem akurat gdzie indziej, jak rozdawali talenty rysunkowe, ale M-Pencil 3 generacji i jego fantastyczna responsywność doskonale sprawdzały się przy robieniu notatek, rysowaniu tras na mapach czy obróbce zdjęć.

Dołączana magnetycznie klawiatura działa i ładuje się bezprzewodowo, a jest tak wygodna, że chociaż napisałem w Bieszczadach całkiem sporo, zupełnie nie tęskniłem za laptopem. Trzeba przyznać, że duży udział miał w tym też i system HarmonyOS 4.0, świetnie radzący sobie z multitaskingiem. Wreszcie, na koniec dnia, MatePad Pro 13.2" stawał się moim osobistym centrum rozrywki. Mimo tak małej wagi i smukłej obudowy jego ekran OLED ma aż - nie zgadniecie - 13,2 cala po przekątnej, a do tego świetną jasność i piękne kolory. Czytałem komiksy, oglądałem filmy…

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, jak dokładnie przebiegały moje testy Huawei MatePad Pro 13.2" podczas Tech Winter Challenge 2024, zapraszam do artykułów i filmów, które znajdziecie w strefie Tech Winter Challenge. Ale jedno wam powiem od razu: to świetny sprzęt w każdą podróż.

Płatna współpraca z marką Huawei