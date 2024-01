Tablet Huawei MatePad Pro 13.2" ma dużo do zaoferowania i jest dostępny w zaskakująco dobrej cenie, a zarazem pod kilkoma względami może budzić kontrowersje. Jakiś czas temu trafił do nas do testów i dziś mogę wam opowiedzieć swoje pierwsze wrażenia.

ocena redakcji:









4,6/5

Huawei MatePad Pro 13.2" to duży tablet. To "duży" to tyleż przymiotnik, co określenie przynależności do pewnej kategorii - stosunkowo nowej grupy tabletów, które dzięki swoim cechom (w tym rozmiarowi ekranu, wydajności, wyposażeniu w rysik) mogą, a nawet mają, sprawdzać się w zastosowaniach, w których ich mniejsi bracia nie radzą sobie tak dobrze. Takie urządzenia, pomyślane jako uniwersalne, sprawdzające się jako laptop, tablet i tablet graficzny to elita kategorii tabletów, jej creme de la creme. Huawei MatePad Pro 13.2" to zaledwie trzeci, obok urządzeń Samsunga, Apple i Microsoftu tablet z tej specyficznej kategorii. Trafił do mnie do testów, więc wkróce będę mógł powiedzieć wam o nim więcej.

Pierwszą cechą, która rzuca się w oczy i którą naprawdę trudno przegapić (ale gdyby jednak, to na wszelki wypadek Huawei podkreślił ją jeszcze w nazwie) jest ogromny jak na tablety ekran. Mierzy aż 13,2", ale tak naprawdę jest większy, niż większość konkurentów o podobnej długości przekątnej, ponieważ w odróżnieniu od niemal wszystkich tabletów z Androidem, stosunek jego boków wynosi 3:2, a nie 16:10 albo i 16:9. To oznacza zauważalnie większą powierzchnię, czyniąc go dużo lepszym do działań związanych z grafiką i zdjęciami, pracy, szczególnie wielozadaniowej, a także czytania stron WWW i przeglądania social mediów. Ale rozmiar i proporcje to tylko kawałek historii, jaką ma do opowiedzenia ten ekran.

Wyświetlacz Huawei MatePad Pro 13.2" jest wykonany w technologii OLED i według producenta może pochwalić się bardzo wiernym odwzorowaniem kolorów a także odświeżaniem sięgającym 144 Hz, jasnością szczytową 1000 nitów i rozdzielczością 2880x1920 pikseli. Po pierwszych chwilach używania robi fantastyczne wrażenie, zarówno jeśli chodzi o soczystość kolorów i ostrość obrazu, jak i imponująco wąskie ramki - co jednak może okazać się problemem przy używaniu go do czytania w ręku.

Ekran OLED o przekątnej długości 13.2" i proporcjach 3:2 wygląda absolutnie wspaniale

Interesująco zapowiadają się testy wydajnościowe - w MatePad Pro 13.2" Huawei zastosował własny chip Kirin 9000s, na temat architektury i zastosowanego procesu technologicznego którego krążą sprzeczne opinie. Tak czy inaczej, to w tej chwili jedyny dostępne u nas urządzenie z procesorem firmowanym przez Huawei, więc ciekawie będzie sprawdzić, na co go faktycznie stać. Z punktu widzenia użytkowego, po pierwszych kilku dniach używania widać, że zapewnia dość mocy obliczeniowej do wszystkiego, czego próbowałem. Ale jak duży jest jej zapas? Sprawdzimy.

Dwie supermoce HUawei MatePad Pro 13.2" które z pewnością będę testował bardzo intensywnie to jego rysik i klawiatura, które - to w sumie trzecia supermoc - są w tej chwili dodawane do tabletu gratis. I jest to wspaniała wiadomość, ponieważ z tymi dwoma dodatkami MatePad Pro 13.2" staje się urządzeniem o dużo, dużo większych możliwościach. Rysik M-Pencil 3 generacji jest wyjątkowy, ponieważ rozróżnia 10 000 poziomów nacisku, a do komunikacji z tabletem używa technologii NearField, dzięki której opóźnienie między ruchem rysika a pojawieniem się kreski na ekranie nie istnieje - co robi naprawdę imponujące wrażenie. Z kolei Smart Magnetic Keyboard to bardzo wygodna, duża klawiatura z przestronnym touchpadem obsługującym gesty, którą można przyczepić do tabletu za pomocą magnesów. Można, ale nie trzeba, bo łączy się z nim bezprzewodowo, co daje bardzo dużą elastyczność w konfigurowaniu sobie miejsca pracy. Co ciekawe, klawiatura nie ma portu do ładowania, a wewnętrzną baterię ładuje także bezprzewodowo, po magnetycznym połączeniu z tabletem.

