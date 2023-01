Gdy zastanawiasz się jak uzasadnić sobie zakup tabletu lub już go posiadasz, ale wciąż wolisz korzystać ze smartfonu, pomyśl „toż to prawie niewielki monitor”. W praktyce nie tylko „prawie”, ale „w rzeczywistości”, a my pokażemy wam co zrobić, by tak się stało.

Tablety tu urządzenia, których rynkowa popularność przypomina sinusoidę. Gdy smartfony były niewielkie, tablet jako urządzenie mobilne stanowił istotnie przydatne wsparcie. Potem popularność tabletów spadła, z wyjątkiem tych specjalistycznych, wzrosła za to wciąż rozwijanych smartfonów, a także coraz lżejszych i poręczniejszych laptopów (niektóre z nich to w zasadzie tablety). Tablety jednak się nie poddały i wciąż są obecne w naszej rzeczywistości, a ostatnio stały się znów bardziej popularne. Między innymi dzięki oryginalnemu wykorzystaniu ich ergonomii.



Tablet w jego standardowym zastosowaniu. Zwykle przeglądamy na nim internetowe witryny. W pionie czy poziomie, to już kwestia indywidualnych przyzwyczajeń.

Jeśli mimo to, nie czujecie, że takie urządzenie może być bardzo praktycznym akcesorium, to może przekona was argument, że tablet można szybko i wygodnie skonfigurować jako dodatkowy monitor dla naszego komputera. Nie chodzi tu oczywiście o powielanie zawartości tabletu, czy aktywowanie trybu pulpitu w tymże, a o rzecz odwrotną, czyli powielenie zawartości ekranu komputera/laptopa na ekranie tabletu. Ekran tabletowy jest wtedy widoczny tak samo jak dodatkowy monitor. Jeśli macie już tablet i komputer/laptop, potrzebne będzie wam tylko dodatkowe oprogramowanie i to na dodatek darmowe lub już zainstalowane w waszym sprzęcie, z którego być może nie zdajecie sobie sprawy.

Cztery sposoby, na zrobienie z laptopa dodatkowego monitora

Aplikacja Spacedesk - działa na każdym pececie z Windows i tablecie z systemem Android lub iOS

Aplikacja producenta sprzętu - preinstalowana na takich laptopach/komputerach jak ASUS czy Huawei

Tablet z systemem Windows - tu wystarczą systemowe ustawienia

Aplikacja systemowa lub płatna - gdy masz komputer i/lub tablet marki Apple

Polecane rozwiązania, realizują ideę dodatkowego monitora za pomocą tabletu, przewodowo, ale także poprzez połączenie bezprzewodowe. Można mieć zastrzeżenia, czy bezprzewodowe połączenie jest wystarczająco sprawne. Istotnie aplikacje firm trzecich jak Spacedesk mogą mieć poważne problemy i lepiej użyć USB, ale gdy korzystamy z tej samej sieci Wi-Fi, szczególnie w domu, i narzędzi dedykowanych jak te dostarczane z laptopami, praktyka pokazuje, że obawy o opóźnienia są przesadzone.

By bezprzewodowe rozszerzenie ekranu komputera na tablet zadziałało, oba urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi

Być może słyszeliście o takiej aplikacji jak Google Remote Desktop, nie polecamy jej, gdyż nie pozwala ona na rozszerzenie pulpitu, a jedynie jego powielenie.

Dlaczego warto użyć tablet jako drugi monitor

Wyświetlacze tabletów oferują bardzo wysoką jakość. Nie tylko dużą rozdzielczość jak na ich rozmiar/przekątną, ale też bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Wśród tabletów łatwiej znaleźć ekran OLED niż wśród monitorów. To jeden argument przemawiający za użyciem tabletu jako dodatkowego monitora. Jednakże może to wymagać innego niż podstawowe oprogramowania i/lub połączenia przewodowego poprzez USB lub sieć LAN, a nie tylko przez Wi-Fi.



Tradycyjny tablet z jakiego korzystamy nie będzie miał co prawda ani 21, ani nawet 17 cali. Lecz każda dodatkowa przestrzeń robocza, nawet o przekątnej 10 czy 12 cali, jest bezcenna.

Drugi to użyteczność. Choć nasze monitory nie są już małe (w laptopach wciąż są i tego szybko raczej nie zmienimy) to przy wielozadaniowej pracy jakiej dziś się oddajemy, każdy dodatkowy cal powierzchni roboczej jest na wagę złota. Czasem nawet lepiej, gdy inną aplikację (na przykład Spotify czy Tidal lub okno programu pocztowego), którą chcemy mieć stale aktywną i nie zminimalizowaną, uruchomimy nie na dodatkowej przestrzeni głównego ekranu, ale właśnie na ekranie zewnętrznym. Stosowanie tabletu jako zewnętrznego ekranu pozwoli nam też na większą swobodę pracy, na przykład można go wykorzystać jako ekran dla Photoshopa czy innej aplikacji graficznej i zamienić go tym samym w tablet graficzny. Najlepiej działa to z piórkiem kompatybilnym z tabletem, gdy rysujemy/edytujemy na tablecie lub jako dodatkowy ekran dla paneli Historii, Warstw itp.

Spacedesk, czyli najprostszy sposób, na zrobienie z tabletu dodatkowego monitora

To chyba najlepsza propozycja, która zadziała we współpracy z każdym urządzeniem z systemem Android. Będziemy tu musieli zainstalować narzędzie na telefonie oraz na komputerze lub laptopie.

Za pomocą Spacedesk połączymy tablet i komputer przewodowo, wtedy jest gwarancja znacznie wyższej jakości i szybkości połączenia, choć tracimy wtedy mobilność jaką daje tablet połączony z Wi-Fi.

By dokonać połączenia i rozszerzenia pulpitu należy wykonać następujące czynności:

aplikacja na komputerze i odpowiednie sterowniki po instalacji Spacedesk już działają (można jednak w spacedesk Driver Console wyłączyć uruchamianie ich wraz z systemem), więc tu nie robimy nic poza ewentualnym zapamiętaniem nazwy komputera i ewentualnym dodaniem do wyjątków posiadanej Zapory ogniowej (gdy korzystacie z systemowego narzędzia Windows nie trzeba nic robić)



Konsola aplikacji spacedesk Driver Console. Tu widać aktywne połączenia przewodowe jak i bezprzewodowe. Spacedesk pozwala podłączyć więcej niż jeden wyświetlacz jednocześnie.

łączymy tablet i komputer, albo kabelkiem USB, albo wpinając do tej samej sieci Wi-Fi, albo sieci LAN

jeśli połączenie tabletu i komputera jest przez USB, należy w ustawieniach Hotspot (zwykle w opcjach połączenia mobilnego, nawet jeśli tablet nie ma slotu SIM) dla tabletu odszukać opcję pracy tabletu jako Modem USB / USB Tethering lub inną o podobnej nazwie

w przypadku Wi-Fi nie trzeba nic więcej robić

uruchamiamy aplikację Spacedesk na tablecie, otworzy się okno programu i wyświetlą dane komputera/laptopa, do którego będzie podłączany tablet

wybieramy odpowiedni komputer z listy i czekamy na połączenie

teraz możemy w ustawieniach komputera (Ustawienia > System > Wyświetlacz) wybrać z listy Wiele wyświetlaczy odpowiedni tryb pracy (Rozszerz te ekrany, gdy pulpit ma być rozszerzony)



Ustawienia (tutaj w systemie Windows 10), dla wyświetlaczy po podłączeniu tabletu jako dodatkowego monitora

Teraz możemy korzystać z komputera i podłączonej do niego myszy oraz klawiatury także na ekranie tabletu.



Pulpit komputera na ekranie tabletu wygląda identycznie z dokładnością do innej przekątnej wyświetlacza (i rozdzielczości)

Spacedesk - jak dostosować rozdzielczość i jakość wyświetlania Jeśli wasz tablet ma inną rozdzielczość niż komputerowy monitor mogą pojawić się niezgodności w wyświetlaniu tła czy też aplikacji. Domyślnie Spacedesk korzysta z natywnej rozdzielczości wyświetlacza i w zasadzie jej nie zmienimy, ale można dostosować optymalizację wyświetlania do rozdzielczości ekranu w komputerze (z dokładnością do proporcji ekranu). W tym celu w aplikacji spacedesk VIEWER na tablecie: w jej ustawieniach, czyli dotykając ikony z trzema kreskami (hamburger) wybieramy Settings

następnie w Resolution oznaczamy zaznaczenie Use native android device resolution i zaznaczamy Use custom resolution

oznaczamy zaznaczenie i zaznaczamy w Choose Custom Resolution wybieramy rozdzielczość monitora naszego komputera, a potem Apply

Kolejne okna konfiguracji jakości wyświetlania pulpitu peceta na tablecie. Dodatkowo w ustawieniach Quality/Performance dla aplikacji na tablecie można suwakiem dostosować jakość obrazu (Image Quality, wpływ na to ma szybkość połączenia), liczbę FPS (30 lub 60) i kodowanie koloru. To może poprawić nam jakość wyświetlania niezależnie od tego jaką rozdzielczość ustawimy.

Gdy masz laptop, to być może odpowiednie oprogramowanie już jest zainstalowane

Z laptopem często dostarczany jest pakiet narzędzi ułatwiających wykorzystanie jego potencjału. Często ignorujemy te aplikacje, traktując jej jako zapychacz, ale są w nich i przydatne opcje. Jedną z nich jest funkcja rozszerzenia pulpitu.



Menedżer PC i funkcja rozszerzenia Pulpitu jako jedna z trzech form współpracy komputer i tablet.

Znajdziemy ją na przykład w PC Manager dla sprzętu Huawei. Szkoda, że nie działa ona z innymi komputerami, bo jest bardzo użyteczna. By skorzystać z PC Managera do rozszerzenia ekranu, należy wykonać następujące kroki:

uruchomić Menedżer PC Huawei i przejść na zakładkę Moje Urządzenia

i przejść na zakładkę wybrać tryb połączenia jako Rozszerzenie

na liście dostępnych urządzeń (musi być na nich aktywne Wi-Fi, ale i Bluetooth) wskazać tablet, który chcemy użyć jako dodatkowy komputer

Podobne rozwiązanie znajduje się też w aplikacji My ASUS na laptopach ASUSa. Również z jego pomocą w podobny sposób co na Huawei rozszerzymy pulpit na nasz tablet. Tym razem może to być dowolny tablet, na którym zainstalować należy aplikację Link to MyASUS tool.



Narzędzie GlideX na laptopie ASUS. Tutaj mamy bezprzewodowe rozszerzenie ekranu na ekran Zenfone 9, ale może to być także tablet

Alternatywą może być aplikacja do współpracy zdalnej, ale tu są spore ograniczenia Jednym z narzędzi tego typu jest aplikacja TeamViewer (alternatywnym rozwiązaniem jest AnyDesk). Domyślnie (nawet bez logowania się do usługi TeamViewer), możemy z jej pomocą powielić zdalnie ekran i to nawet, gdy komputer i tablet są w różnych sieciach. Wystarczy w tym celu w aplikacji TeamViewer na pececie/laptopie wyświetlić sobie zakładkę Zdalne sterowanie (pierwsza na liście) i podać Twoje ID i Hasło podczas logowania na tablecie na zakładce Połącz. Po wpisaniu danych wybieramy Zdalne sterowanie i powielanie ekranu działa. Zaletą jest tu dobre wsparcie dla różnych rozdzielczości wyświetlacza komputera i tabletu.

Okno nawiązywania połączenia w TeamViewer na komputerze źródłowym (po lewej) i na tablecie (po prawej) By rozszerzyć ekran, czyli zwiększyć przestrzeń roboczą, a oto nam chodzi, w TeamViewer domyślnie komputer musi korzystać z więcej niż jednego monitora. Wtedy na zdalnym ekranie w TeamViewer możemy przełączać się pomiędzy ekranami głównego komputera. Wydaje się to zaprzeczeniem naszej idei, ale gdy jeden z podłączonych do komputera monitorów jest trudno dostępny to tablet może być dobrym rozwiązaniem.

A, gdy korzystasz z Microsoft Surface lub MateBook E? Wystarczy ci sam Windows

W przypadku urządzeń typu Microsoft Surface, czy MateBook E, z systemem Windows, których producenci nie chcą nazywać (poniekąd słusznie) tabletami, rozszerzenie pulpitu jest jeszcze łatwiejsze.



Potrzebne nam ustawienia systemowe na tablecie (po lewej) i komputerze (po prawej).

Wystarczy skorzystać z funkcji projekcji pulpitu na zewnętrznym urządzeniu bezprzewodowym (ta sama sieć), która jest zaszyta w systemie, i wybrać tryb projekcji jako rozszerzenie pulpitu.

W tym celu:

wybieramy Ustawienia systemowe, System , a potem Wyświetlanie na tym komputerze (może być konieczne doinstalowanie funkcji Wyświetlacz bezprzewodowy poprzez ustawienia Funkcje opcjonalne )

systemowe, , a potem (może być konieczne doinstalowanie funkcji poprzez ustawienia ) z pierwszej listy wybieramy Dostepne wszędzie lub Dostępne wszędzie w bezpiecznych sieciach , by aktywować pracę urządzenia jako zdalnego bezprzewodowego ekranu

lub , by aktywować pracę urządzenia jako zdalnego bezprzewodowego ekranu na komputerze, z którego wyświetlamy pulpit wciskamy WIN + P, a potem wybieramy z listy tryb pracy Rozszerz i urządzenie, na którym chcemy wyświetlać rozszerzony pulpit

Już po aktywowaniu wyświetlania zdalnego możemy zmieniać ustawienia, wybrać inne urządzenie, jeśli aktualne ustawienie nam nie odpowiada. Funkcja może zadziałać nie tylko na urządzeniach z systemem Windows, ale też na niektórych tabletach z systemem Android, nie mamy jednak w tym drugim przypadku gwarancji powodzenia.

Użytkownicy komputerów Apple też nie są pozostawieni na lodzie

Gdy jesteście posiadaczami iPada i macie do dyspozycji także laptopa Apple, to podstawowe narzędzie podobnie jak w komputerach z Windows jest zaszyte w systemie MacOS X. Nazywa się ono Sidecar i pozwoli między innymi na rozszerzenie pulpitu na ten tabletowy. Z kolei funkcja Universal Control pozwoli na współpracę dwóch różnych urządzeń, podobnie jak Współpraca w narzędziach Huawei.



Ekran MacBooka wyświetlony na iPadzie

Największą zaletą tych narzędzi jest darmowość. Jeśli oczekujecie lepszego wykorzystania zasobów, w tym rozdzielczości tabletu, lepszej współpracy z dodatkowymi funkcjami systemu, trzeba sięgnąć po coś płatnego (ale też nie za bardzo) jak Duet Display. Ta aplikacja ma tę zaletę, że możemy jej klienta uruchomić także na tablecie z Android, który połączymy z MacBookiem.