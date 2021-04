Trzy hulajnogi elektryczne, trzech redaktorów, trzy podejścia do kwestii poruszania się w mieście i poza nim. Jeździmy hulajnogami Motus Scooty 10, Pro 10 oraz Pro 10 Sport i opisujemy własne wrażenia na filmie. Która z tych hulajnóg będzie idealna dla Ciebie? Przekonaj się.

Trzy hulajnogi elektryczne Motus w różnych cenach. Zobacz co oferują

Hulajnoga elektryczna to nie tylko rozrywka i przyjemność z jazdy. Dla wielu osób to po prostu narzędzie codziennego przemieszczania się z domu do pracy i z powrotem. Mały, elektryczny pojazd to idealny sposób, by połączyć przyjemne z pożytecznym.

Przedstawiamy Wam trzy hulajnogi Motus, przeznaczone dla zupełnie innych grup użytkowników. Oto modele Scooty 10, Pro 10 oraz Pro 10 Sport. Pierwsza z nich jest typowo miejska, relatywnie lekka i ma zaskakująco daleki zasięg. Druga zdecydowanie podnosi poprzeczkę pod względem dynamiki i możliwości terenowych. Jest szybka, ma mocny silnik, dużą baterię, solidne oświetlenie LED oraz skuteczną amortyzację z przodu i z tyłu. Natomiast trzecia, to już prawdziwy demon - łącznie 2000 watów, 65 km/h, potężny skok zawieszenia i napęd na oba koła. Prawdziwa gratka dla osób lubiących ekstremalne doznania w czasie jazdy hulajnogą.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z naszymi wrażeniami.

Więcej informacji na temat tych hulajnóg opublikujemy w kolejnym artykule, który będzie uzupełnieniem tego filmu. Warto rzucić okiem, bo są to interesujące, zaskakująco dobre i zróżnicowane jednoślady, dające mnóstwo frajdy od wiosny do jesieni.

Dajcie znać co sądzicie o tych hulajnogach. Udanego dnia!

