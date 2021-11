iLife F100 to bezprzewodowy pionowy odkurzacz myjący. Interesująca propozycja dla osób, które mają w domu głównie podłogi twarde i chcą je jednocześnie odkurzać i myć. Jest dobrze wykonany, bardzo prosty i przyjemny w obsłudze, ma wyraźny wyświetlacz i sprząta dokładnie. Recenzja

iLife F100 odkurzy i umyje podłogę. Recenzja

Nie powiem żebym był wielkim entuzjastą odkurzaczy, używam ich, bo muszę. W tym przypadku jednak było trochę inaczej. Po rozpakowaniu iLife F10 pomyślałem że jest ładny i zaskakująco prosty do złożenia (tylko dwie części!), po włączeniu i zobaczeniu wyświetlacza powiedziałem po prostu “wow!”, a w czasie odkurzania i mycia podłóg poczułem coś na kształt frajdy. Tak wiem… frajda z odkurzania. Po jakimś czasie mi przeszło, ale pozytywne wrażenia odnośnie odkurzacza pozostały.

iLife F100 to nowość na rynku i moim zdaniem jeden z najlepszych odkurzaczy pionowych w swojej cenie. W dodatku na czarny piątek jest solidna obniżka - można kupić ten odkurzacz w zasadzie o połowę taniej. Czy warto? Zapraszam do recenzji iLife F100.

Do czego służy iLife F100?

Jak to, do czego służy odkurzacz? Zapewne do odkurzania! Cóż, w zasadzie tak, ale…

W instrukcji obsługi producent wyraźnie podaje informację, że produkt nadaje się do podłóg twardych. W praktyce oznacza to, że można odkurzać płytki, panele, parkiet, podłogi kompozytowe, albo na przykład marmurowe. Zauważcie jednak, że nie są wspomniane podłogi miękkie. Zatem jeśli chcielibyśmy używać iLife F100 zgodnie z przeznaczeniem, to nie powinniśmy odkurzać dywanów, ani wykładzin dywanowych.

Możemy sprzątać na sucho i na mokro, ale w praktyce odkurzacz iLife F100 nie ma zwykłej dyszy zasysającej kurz. Po prostu zgarnia kurz i piasek za pomocą rolki i jednocześnie myje powierzchnię czystą wodą. Zanieczyszczona woda jest zasysana z rolki i zbierana w oddzielnym zbiorniku w odkurzaczu (to zaleta w stosunku do większości robotów sprzątających, które jedynie rozmazują wodę po podłodze).

Ujmując rzecz krótko - iLife F100 to odkurzacz dla tych, którzy chcą lub muszą często myć panele, parkiet lub kafelki.

Montaż w 10 sekund - dosłownie dwie części

Od samego początku spodobało mi się to, że odkurzacz przyjeżdża niemal całkowicie złożony i gotowy do użycia. Dosłownie wyjmujemy całą dolną część odkurzacza, już z założoną rolką sprzątającą i wciskamy górny uchwyt. To wszystko. Po rozpakowaniu montaż odkurzacza trwa dosłownie kilka sekund.

Dodam od razu, że instrukcja obsługi jest po polsku, a sam odkurzacz może być wysłany z polskiego magazynu.

Dalej jest tylko lepiej

iLife F100 jest wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów, a całość wygląda nowocześnie i atrakcyjnie (jak na odkurzacz). Obudowa jest w większości matowa, więc nie łapie smug i rys, co najwyżej lekkie wybłyszczenia.

Przydatny wyświetlacz

Już od pierwszego użycia w oczy rzuca się duży wyświetlacz, otoczony podświetlanym pierścieniem. Prezentowanych jest kilka przydatnych informacji:

tryb pracy (Eco / Max)

poziom wody w zbiorniku

stan podawania wody (spray)

stan naładowania akumulatora

tryb samoczyszczenia

Samoczyszczenie + specjalna podstawka

Obok wyświetlacza widoczny jest przycisk z dłonią. Włącza on tak zwany tryb samoczyszczenia. Możemy go włączyć tylko gdy w zbiorniku na czystą wodę znajduje się odpowiednia ilosć płynu (maksymalnie 600 ml).

Po myciu podłogi rolka odkurzająco-myjąca może być brudna. Dlatego warto ją wyczyścić przed kolejnym sprzątaniem. Do tego właśnie służy tryb samoczyszczenia.

Aby prawidłowo wyczyścić rolkę należy umieścić odkurzacz w podstawce ładującej. Dlaczego? Powód jest prosty - w czasie czyszczenia rolka jest nasączana wodą, a podstawka jest dość głęboka i pełni rolę miski. Po prostu woda się z niej nie wylewa w czasie czyszczenia.

Proces samoczyszczenia trwa kilkadziesiąt sekund, a zużyty płyn jest zasysany z powrotem do zbiornika na brudną wodę w odkurzaczu. Stąd należy go oczywiście wylać przed kolejnym sprzątaniem.

Tutaj warto zaznaczyć, że zbiornik na kurz i zużytą wodę ma dość dużą pojemność, natomiast samej brudnej wody wejdzie do niego nie więcej niż 500 ml. Wtedy odkurzacz informuje o zapełnieniu. Jeśli jest to sam suchy kurz, to wejdzie więcej.

Na górze tego zbiornika umieszczono filtr HEPA, który efektywnie usuwa resztki kurzu i pyłu.

Napędzaną rolkę mopującą można łatwo wymienić. W podstawce jest też okrągły uchwyt na dodatkową rolkę.

Tryby pracy: ECO i MAX + wtryskiwanie wody

Uchwyt odkurzacza ma wbudowane trzy przyciski. Pierwszy do włączania i wyłączania, drugi do zmiany trybu pracy (Eco/Max), a trzeci, największy z nich, służy do podawania wody na rolkę.

Tryby Eco i Max różnią się mocą ssania i działania rolki. Z moich obserwacji wynika, że nawet Eco wystarcza w zupełności do sprzątania parkietu, paneli i przede wszystkim kafelków. Jeśli sprzątacie regularnie i macie nagromadzony tylko zwykły kurz, sierść lub drobny piasek, to tryb Eco wystarczy w stu procentach.

Natomiast funkcja wtryskiwania wody jest przydatna gdy w danym miejscu na podłodze spotkamy więcej zabrudzeń (np. plama od sosu lub ślad od błota). Wtedy możemy niejako dolać więcej wody, by łatwiej i szybciej usunąć zabrudzenie.

Efektywność odkurzania jest po prostu OK, ale dokładność mycia jest wręcz zaskakująco dobra. O wiele lepsza niż w autonomicznych robotach sprzątających. Można znacznie dokładniej domyć większe plamy. Ogólnie rzecz ujmując sprzątanie jest wygodne, łatwe, bezproblemowe, wystarczająco szybkie i dokładne. Warto wyróżnić to, że odkurzacz może stać samodzielnie - nie trzeba go opierać o nic.

Wadą jest to, że odkurzacz nie jest "łamany", więc nie mozna sięgnąć końcówką sprzątającą głęboko pod łóżko, szafę itp. Końcówka nie ma też oświetlenia LED.

Ten odkurzacz mówi

Odkurzacz iLife F100 ma wbudowany głośnik, przez który odtwarza powiadomienia głosowe. W sumie to tylko ciekawostka, a w dodatku te powiadomienia są odtwarzane w języku angielskim, a nie polskim. Jednak wciąż bywają one dość przydatne. Przykładowo po sprzątaniu i odłożeniu odkurzacza do podstawki dokującej odkurzacz przypomina o wykonaniu samoczyszczenia i opróżnieniu / napełnieniu zbiorników. Powiadomienia głosowe można łatwo wyłączyć - służy do tego przycisk nad głośnikiem.

Poziom głośności

Sam silnik odkurzacza nie jest bardzo głośny, ale trzeba pamiętać, że w zasadzie zawsze napędzana jest też rolka, która też generuje pewien poziom hałasu. Odkurzacz nie jest bardzo cichy, ale nie jest też uciążliwy.

Pomiary wykonane z odległości 2 metrów od odkurzacza:

Tryb Eco - 65,5 - 66 dB

- 65,5 - 66 dB Tryb Max - 67,5 - 68 dB

Czas pracy na baterii

Akumulator wystarcza na około pół godziny pracy w trybie Max, a w trybie eco ten czas może wzrosnąć o kilka minut. Czas pracy zależy jednak od ilości wody oraz szorstkości powierzchni (bardzo gładkie kafelki lub panele mogą zużywać mniej energii niż niektóre rodzaje parkietów lub podłóg kompozytowych). Takie tempo rozładowywania wystarcza na odkurzenie/umycie podłóg twardych w średniej wielkości mieszkaniu. Czas pełnego ładowania to około 4 godziny.

Czy warto kupić iLife F100? Opinia

Odkurzacz iLife F100 stoi samodzielnie, bez podparcia. Jest dobrze wykonany, wygląda atrakcyjnie, ma bardzo przydatny i czytelny wyświetlacz, jest prosty w użyciu i ma funkcję samoczyszczenia. Moim zdaniem jeśli chcesz kupić pionowy odkurzacz myjący, a w domu masz tylko podłogi twarde, to ten będzie bardzo dobry. W zasadzie jego największym atutem jest właśnie dobrze działająca funkcja mycia - o wiele skuteczniejsza niż w robotach sprzątających.

Napiszcie w komentarzach jakie są Wasze opinie o iLife F100. Czy to dobry odkurzacz pionowy z funkcją mycia, a może znacie coś lepszego? Dajcie znać.

Kup iLife F100

Aktualną cenę pionowego odkurzacza myjącego iLife F100 znajdziesz w poniższym sklepie.

iLife F100 - ocena

dokładne mycie i odkurzanie podłóg twardych

odkurzacz stoi samoczynnie (nie wymaga oparcia)

wyraźny i przydatny wyświetlacz

funkcja samoczyszczenia

podstawka ładująca w komplecie

bardzo prosty montaż (2 elementy)

łatwa i bezproblemowa obsługa

manualne podawanie wody



poziom głośności jest przeciętny (mógłby być trochę niższy)

odkurzacz nie sięga głęboko pod łóżko lub szafę