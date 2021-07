Redkey F10 to odkurzacz lepszy niż sądziłem. Ma oświetlenie LED na końcówce z napędem, więc doświetla ciemne zakamarki. Ma też łamaną rurę, którą łatwo odkurzymy pod meblami. Jest bardzo prosty w obsłudze, dobrze wykonany i ma wystarczająco dobrą baterię. Recenzja Redkey F10.

4,5/5

Czasami trzeba wziąć sprzątanie w swoje ręce

Wszyscy kochamy roboty sprzątające, bo dzięki nim nie musimy odkurzać wcale. Tylko, że… nie do końca. Robot nie usunie sierści z mebli, nie wjedzie w zakamarki, nie zajrzy za drzwi i nie wdrapie się na półki. Innymi słowy: albo będziecie biegali z miotłą i szufelką, albo kupicie bezprzewodowy odkurzacz pionowy. Redkey F10 kosztuje relatywnie mało, a jest zaskakująco dobry. Zapraszam do recenzji.

Wskaźnik siły ssania i czujnik kurzu

Zacznę od rzeczy, która zaciekawiła mnie od pierwszego sprzątania. Na górze obudowy, tuż nad przyciskami odkurzacz ma dwa paski - jeden podświetlany na czerwono a drugi na niebiesko.

Niebieski pokazuje aktualnie wybraną moc ssania, a czerwony odnosi się do czujnika kurzu. Wskaźnik czerwony działa wyłącznie w trybie Auto. Dezaktywuje się gdy wykonujemy regulację ręczną, za pomocą przycisków +/-.

Łatwa obsługa

Włączenie odkurzacza odbywa się klasycznie, poprzez przycisk w uchwycie. Nie ma on płynnej regulacji, lecz działa zero-jedynkowo - trzeba wcisnąć do samego końca by włączyć lub wyłączyć. Zaleta jest taka, że nie trzeba przytrzymywać “spustu” by odkurzać. Po jednym naciśnięciu odkurzacz będzie działał cały czas, aż do następnego naciśnięcia.

Warto również podkreślić to, że odkurzacz ma nie 3, lecz 5 poziomów siły ssania. Nie mają one konkretnej nazwy, po prostu odpowiedni poziom widoczny jest na niebieskim, podświetlanym pasku (im wyższy słupek, tym większa moc). Rzecz jasna przekłada się to również na hałas i zużycie energii, ale o tym za moment.

Co ciekawe pomiędzy czerwonym i niebieskim słupkiem są jeszcze podświetlane kontrolki, od automatycznej regulacji obrotów oraz zablokowanej szczotki / silnika.

Przyciski są trzy: +/- do regulacji mocy ssania oraz Auto do automatycznej regulacji mocy. Funkcja Auto przydaje się, gdy odkurzamy powierzchnie o nierównomiernym zabrudzeniu. Gdy odkurzacz rozpozna więcej zabrudzeń może zwiększyć obroty samoczynnie.

Wzorowa ergonomia

Wyjęcie lub włożenie akumulatora trwa dosłownie sekundę. Po prostu wciskamy zaczepy i wyciągamy go. Ogniwo ma wbudowane trzy diody informujące o zapełnieniu baterii, również podczas ładowania.

Z tyłu obudowy, nad uchwytem, w srebrnym module umieszczono końcowy filtr powietrza HEPA. Wystarczy przekręcić cały moduł w lewo aby go wyjąć i np. wyczyścić w razie potrzeby.

W odkurzaczu jest jeszcze jeden filtr HEPA, umieszczony nad pojemnikiem na kurz i wyjmowany od góry.

Dół zbiornika na kurz można otworzyć w celu szybkiego usunięcia kurzu i piasku.

Jeśli jest taka potrzeba, to można równie szybko, jednym ruchem odkręcić cały pojemnik, zyskując dostęp do filtra wstępnego. Można go bez problemu wyczyścić i umyć. Trzeba tylko pamiętać, aby był całkiem suchy zanim go ponownie podłączymy.

W skrócie: ergonomia odkurzacza jest bardzo dobra, a obsługa prosta. Jakość wykonania i wygląd też stoją na wysokim poziomie.

Zginana rura + oświetlenie LED

Kolejną ważną cechą i jednocześnie zaletą jest zginana (łamana) rura. W standardzie jest ona sztywna i przenosi napęd…

… ale wystarczy wcisnąć zatrzask, a przegub zgina się. Dzięki temu możemy bez problemu odkurzać pod łóżkiem, kanapą lub szafą, bez zbędnej akrobatyki. Rozwiązanie proste, ale wybitnie przydatne.

W dodatku szeroka końcówka główna (z napędem) wyposażona jest w 6 LED’ów. Oświetlają one ciemne przestrzenie pod meblami, abyśmy mogli łatwiej ocenić, gdzie zebrał się kurz. Dodatek drobny, ale użyteczny.

Sama końcówka ma dwa, dość duże i miękkie koła nośne, dzięki którym przyjemnie się prowadzi, zarówno po podłogach twardych, jak i wykładzinach lub dywanach. Napędzaną szczotkę można łatwo zdemontować i wyczyścić lub wymienić.

Dodatki w komplecie

W opakowaniu znalazłem też dwie końcówki szczelinowe: szeroką/krótką oraz wąską/długą. Oczywiście nie przenoszą one napędu, więc można je podłączyć bezpośrednio do odkurzacza (bez dodatkowej rury).

Pierwsza świetnie nadaje się dobrze do sprzątania półek, zakamarków lub delikatnych przedmiotów (ma wysuwany kołnierz ze szczotką).

Druga jest idealna do usuwania brudu ze szczelin między tapicerką, a także do odkurzania samochodu.

Jest też uchwyt ścienny ze stykami do ładowania odkurzacza oraz uchwytami dla dwóch końcówek szczelinowych. Po sprzątaniu po prostu zawieszamy odkurzacz w uchwycie, a ładowanie rozpocznie się samoczynnie. Gniazdo dla ładowarki jest na dole. Rzecz jasna ładowarka też jest w komplecie.

Jakość odkurzania

O dokładność sprzątania nie trzeba się martwić - jest bardzo dobrze. Obrotowa szczotka z napędem oraz duża siła ssania zapewniają skuteczne zbieranie nie tylko kurzu, ale też piasku, żwirku, rozsypanej ziemi z doniczki albo płatków. To, że odkurzacz daje radę na podłogach twardych jest oczywiste, ale dobrze spisuje się również na wykładzinach dywanowych, a nawet grubszych dywanach.

Rzecz jasna skuteczność odkurzania zależy od poziomy siły ssania jaki jest w danej chwili ustawiony. Najniższy jest OK na panelach lub kafelkach. Drugi i trzeci są uniwersalne - na panele, parkiet, kafelki i wykładzinę dywanową. Czwarty i piąty moim zdaniem mają sens przede wszystkim na grubszych dywanach.

Głośność

Poniżej prezentuję poziom głośności przy wszystkich pięciu poziomach mocy ssania, wraz z podłączoną końcówką z napędem (która też wydaje dźwięk). Wszystkie pomiary były robione z odległości 1 metra. Wyniki oceńcie sami.



siła ssania 1



siła ssania 2



siła ssania 3



siła ssania 4



siła ssania 5

Czas pracy na baterii

Przy najniższej mocy ssania odkurzacz pracuje maksymalnie 50-60 minut. Natomiast przy najwyższej około 8-9 minut, ale tej mocy będziemy używać rzadko - tylko po najechaniu na gruby dywanik. Można więc przyjąć, że na środkowym poziomie (moc 3/5) możemy odkurzać bez przerwy przez około 35-40 minut. To wynik wystarczający, by odkurzyć podłogi w mieszkaniu średniej wielkości (powiedzmy do 60-70 m2).

Warto jednak pamiętać o tym, że podczas sprzątania możemy łatwo i szybko wymienić akumulator, więc jeśli mamy drugi, to w zasadzie bez istotnej przerwy możemy wysprzątać nawet duże mieszkanie. Moim zdaniem warto taki drugi akumulator dokupić.

Czy warto kupić odkurzacz Redkey F10? Opinia

Skutecznie odkurza podłogi twarde i dywany. Jest dobrze wykonany, wygodny i bardzo prosty w użyciu. Ma świetną, szeroką końcówkę z napędem i oświetleniem LED, a także wyraźne wskaźniki od poziomów siły ssania oraz zapełnienia zbiornika na kurz. Wyposażony jest “łamaną” rurę, dzięki której możemy łatwo sprzątać przestrzenie pod meblami. Na niższych obrotach jest dość cichy i pracuje wystarczająco długo na baterii (jak na bezprzewodowy odkurzacz pionowy).

A najlepsze jest to, że można go kupić z polskiego magazynu, w dobrej cenie około 750 zł. Warto zapoznać się z aktualną ceną bezpośrednio w sklepie, bo jest ona dość często aktualizowana.

Redkey F10 - cena

Aktualną cenę odkurzacza znajdziesz w poniższym sklepie.

Opinia o Redkey F10 Plusy dokładne sprzątanie,

5 poziomów regulacji siły ssania,

łamana rura ułatwia sprzątanie pod meblami,

bardzo prosta i wygodna obsługa,

dobra jakość wykonania,

wystarczający czas pracy na baterii,

inteligentny czujnik kurzu,

3 końcówki w zestawie, w tym jedna z napędem,

oświetlenie LED w końcówce napędzanej,

bardzo łatwa i szybka wymiana akumulatora,

uchwyt ścienny z ładowaniem, Minusy szkoda, że odkurzacza nie można postawić (trzeba go oprzeć o coś)