Viomi V3 MAX to cichy robot - odkurzacz, który działa 3 godziny na jednym ładowaniu, tworzy precyzyjną mapę pomieszczeń dzięki laserowi, sprawnie omija przeszkody oraz mówi po polsku. Odkurza i mopuje bardzo dobrze i włącza się sam według harmonogramu. Test Viomi V3 MAX.

Viomi V3 MAX - moja opinia na filmie

Robot sprzątajacy Viomi V3 MAX określany jest również mianem Mopping Master 2.0. Czy faktycznie zasługuje na taki przydomek? Czy dobrze mopuje i odkurza? Zobacz poniższą recenzję i przekonaj się. Zapraszam!

Odkurzacz należy do bardzo dużego, znanego i lubianego ekosystemu Xiaomi. To zaleta pod wieloma względami, ale jednym z głównych jest bezproblemowa integracja z darmową aplikacją na telefon Xiaomi Home.

Viomi V3 MAX ma laser i zestaw sensorów, więc już po pierwszym pełnym przejeździe tworzy dokładną mapę pomieszczeń. Jest ona widoczna na ekranie głównym aplikacji. W razie potrzeby pomieszczenia można dzielić lub łączyć oraz zmieniać ich nazwy. Bez problemu ustawimy też strefy zakazane, do których odkurzacz nie ma wstępu. Oprócz sprzątania pełnego całej dostępnej przestrzeni dostępne są dwa dodatkowe tryby - czyszczenie wybranych pomieszczeń oraz sprzątanie punktowe 2x2 metry.

Ponadto można określić, czy robot ma tylko odkurzać, mopować albo odkurzać i mopować jednocześnie. Gdy podłączona jest nakładka mopujaca, to będziemy w stanie określić intensywność podawania wody (od 1 do 3). A najlepsze jest to, wcale że nie musimy pamiętać o włączaniu robota. Wystarczy ustawić harmonogram sprzątania, a Viomi V3 MAX będzie włączał się automatycznie, sprzątał to co chcemy i wracał do ładowania. Możemy wybrać dni tygodnia, godzinę, tryb sprzątania, moc ssania i zakres pomieszczeń.

Viomi V3 MAX rozpoznaje dywany automatycznie i włącza na nich najwyższą siłę ssania. Można tę opcję wyłączyć w ustawieniach jeśli nie chcemy z niego korzystać.

Ile kosztuje? Jak dużą powierzchnię jest w stanie wymopować "na raz" bez dolewania wody? Ile decybeli generuje w czasie sprzątania, przy różnych mocach ssania? Ile energii zużywa? Czy sprząta dokładnie? Sprawdzisz to w powyższym wideo.

