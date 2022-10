Infinix Mobility to nowy gracz na europejskim rynku, który zadebiutował dosłownie przed momentem ze smartfonem Infinix Note 12 Pro. Co oferuje to atrakcyjnie wycenione urządzenie i czy powalczy z innymi średniopółkowcami?

Infinix Note 12 Pro - udany debiut na europejskim rynku?

Średniopółkowe smartfony do 1500 zł to pewien zdrowy kompromis między wydajnością a ceną. W tym kontekście Infinix Note 12 Pro to wręcz średniopółkowy standard, który jednakże nieco wyróżnia się na tle konkurencji i to nie tylko ceną. Infinix Note 12 Pro napędza procesor Helio G99 wykonany w 6-nanometrowym procesie technologicznym, taktowany z częstotliwością 2,2 GHz. To średniopółkowy chipset, dość wydajny, energooszczędny, choć nie obsługujący sieci 5G. Procesor wspiera 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane.

Telefon wyposażono w duży panel AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości FullHD+ - 2400 na 1080 pikseli i odświeżaniu na poziomie 120 Hz. Na pleckach znajdziemy potrójny aparat o rozdzielczości 108 megapikseli. Główny obiektyw ma przysłonę f/1,75, obiektyw makro i obiektyw do głębi ostrości - f/2,4. Aparat na froncie urządzenia ma 16-megapikselową matrycę.

Bateria - bo trzeba wspomnieć o baterii - ma 5000 mAh, a telefon obsługuje szybkie ładowanie na poziomie 33 Watów. Wspomnijmy jeszcze, że Infinix Note 12 Pro obsługuje łączność NFC, ale Infinix Note 12 Pro 5G już tego standardu nie wspiera. Mamy więc telefon bez 5G z NFC lub model z 5G i bez NFC.

Trochę historii, trochę kontekstu

Czym jest Infinix Mobility, producent opisywanego urządzenia? To chińska marka, która w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie i od 2013 roku projektuje, produkuje i sprzedaje smart urządzenia. W latach 2019 - 2021 marka zanotowała 157% wzrost sprzedaży, będąc jednym z najpopularniejszych producentów smartfonów w krajach rozwijających się. W sierpniu bieżącego roku Infinix wparował na polski i czeski rynek, rozpoczynając w ten sposób podbój Europy.

Sprawdź jak Infinix Note 12 Pro prezentuje się na wideo!

Ładny ten Infinix Note 12 Pro. Ładny i taki… gamingowy

Trzeba przyznać, że telefon prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Wzornictwo jest tu mocno zestandaryzowane i odpowiada panującym trendom. Tak, Note 12 Pro to ładny sprzęt. Ładny, dobrze wykonany - z dobrego tworzywa - oraz przemyślany.

Dlaczego przemyślany? Nikt tu nie kombinował, ot co. Czytnik linii papilarnych? Jest - z boku obudowy, a nie pod ekranem i dzieła doskonale. Gniazdo słuchawkowe? A jakże, owszem jest! Schludny OS też się tu znalazł, a dokładnie XOS w wersji 10.6 bazujący na Androidzie 12. Oferuje kilka zmian w stosunku do czystego Androida, ot choćby rozsuwanie belki powiadomień a la iPhone, ale uogólniając - to szybki i przyjemny OS.

Mamy średniopółkową wydajność, dobrą baterię, zestaw aparatów, który robi robotę, a dokładnie to robi zdjęcia i to nawet lepsze niż zakładałem, ale też przyjemny ekran, AMOLED-owy panel ładnie podbija kolorki i zaskakująco dobre głośniki. Te wyposażone w DTS grają naprawdę przestrzennie i super sprawdzają się w grach. I właśnie na grach możemy się na chwilę zatrzymać.

Klientem docelowym dla tego urządzenia jest gracz średniopółkowy. Ktoś, kto lubi sobie w mobilki pograć, ale nie zamierza wydawać na smartfon całej wypłaty. Wydajnościowo procesor z grami radzi sobie bardzo okej, a pozytywne wrażenia poprawiają też głośniki: brzmiące donośnie, dynamicznie i dość czysto. Telefon śpiewająco rozpoznaje dotyk i wibruje bardzo intensywnie - oto cechy, które gracze powinni docenić, bo bezpośrednio przekładają się na wrażenie z rozgrywki. Co ciekawe, w smartfonie znajdziemy apkę XDarLink, która wycisza powiadomienia i inne niepotrzebne rozpraszacze i pozwala w spokoju poświęcić się graniu. Optymalizuje ona również system, by sprzęt dał z siebie jak najwięcej i wydajnościowo udźwignął odpalane tytuły.

Jak rozgryźć Infinix Note 12 Pro?

Czy na schematycznym rynku średniopółkowców Infinix Note 12 Pro ma czym wojować? Zdecydowanie tak! W wariancie z 8 GB pamięci RAM i pamięcią na dane rzędu 256 GB to prawdziwy kocur pod kątem relacji ceny do jakości. Otrzymujemy bowiem za kwotę oscylującą wokół 1400 zł telefon z bardzo przyjemnym dla oka ekranem, przyzwoitym zestawem aparatów, szybkim ładowaniem i wydajnością pozwalającą na ogrywanie mobilnych gierek. Do tego model ten naprawdę dobrze brzmi i ma gniazdo słuchawkowe - dla kogoś kto grając na smartfonie lubi podpinać swoje ulubione słuchawki, to świetna opcja.

Artykuł powstał przy współpracy z Infinix Mobility