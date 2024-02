Jak aktywować klucz na STEAM? Poradnik

Aktywacja klucza produktu na Steam nie jest może skomplikowana, ale w związku z tym, że coraz częściej gry i programy kupujemy nie pudełku (wraz z instrukcją), a cyfrowo, tylko w postaci klucza, niejednemu może przydać się krótki poradnik jak aktywować klucz na Steam.

Pudełkowa dystrybucja powoli, ale nieubłaganie schodzi ze sceny. Coraz więcej firm rezygnuje z wydawania swoich produktów w formie fizycznych nośników przerzucając się całkowicie na model cyfrowy. Powód jest oczywisty – to się po prostu opłaca. Szczególnie mocno trend ten widać ostatnio w przeżywającej spore kłopoty branży gier , którą dotknęła plaga zwolnień, także w oddziałach zajmujących się właśnie tradycyjną, fizyczną dystrybucją (już spekuluje się, że Xbox Series X niedługo pozostanie bez gier na płytach).

Przejście na dystrybucję cyfrową nie oznacza jednak całkowitej rezygnacji z kluczy produktowych. O ile bowiem bezpośrednie zakupy na platformie Steam całkowicie wyłączają konieczność ręcznej aktywacji kluczy (które przypisywane są do naszego konta automatycznie), o tyle zakup cyfrowej wersji gry Steam w jednym z wielu oferujących taką możliwość sklepów internetowych może niektórym sprawić później nieco kłopotów. Szczególnie, gdy w mailu finalizującym taką transakcję znajdziemy wyłącznie sam klucz Steam, bez instrukcji jak z niego skorzystać. By pomóc tym, którzy wciąż nie są pewni jak aktywować klucz na Steam, stworzyliśmy niniejszy poradnik.

Co to jest klucz Steam?

Klucz Steam (albo inaczej klucz produktu Steam) to unikalny kod, który pozwala przypisać daną grę bądź program do swojego konta na platformie Steam, pobrać ją stamtąd, a następnie uruchomić i swobodnie z niego korzystać. Kod ten ma postać ciągu liter i liczb, który obecnie składa się łącznie z 15 znaków, w trzech segmentach po pięć, przedzielonych myślnikami. Przykład – AAAAA-BBBBB-CCCCC

Co istotne, wcześniejsze gry sprzed kilku bądź kilkunastu lat posiadały znacznie bardziej rozbudowane klucze. Jeśli więc na takowy trafisz pamiętaj, że zawsze możesz go sprawdzić wchodząc na swoje konto Steam i próbując go aktywować. Możesz to zrobić na dwa sposoby – poprzez przeglądarkę WWW i dedykowaną tej platformie cyfrowej dystrybucji stronę https://store.steampowered.com/ bądź też korzystając z zainstalowanego na swoim komputerze klienta tej usługi.

Aktywacja klucza STEAM w przeglądarce WWW

Jak dodać klucz gry przez stronę STEAM? Bardzo prosto. Wystarczy, że wejdziesz na witrynę Steam (https://store.steampowered.com/) i zalogujesz się tam na swoje konto najpierw klikając odnośnik <zaloguj się> na górze strony, a następnie wypełniając pola swoimi danymi logowania. Do zalogowania się możesz też oczywiście skorzystać z aplikacji mobilnej – tu wystarczy zeskanowanie w niej widocznego na stronie kodu QR.

Jeśli nie masz jeszcze konta możesz kliknąć znajdujący się u dołu przycisk <Utwórz konto> i po przeniesieniu na kolejną stronę rozpocząć proces zakładania konta podając swojego emaila, zaznaczając pola reCAPTCHA i akceptując warunki użytkownika Steam. Naciśniecie <Kontynuuj> pozwoli Ci przejść dalej i ostatecznie sfinalizować cały proces zakładania konta.

Po zalogowaniu się na własne konto pozostało Ci już tylko dodanie posiadanego klucza produktu. By aktywować klucz na STEAM najlepiej skopiuj podany przez nas poniżej link do swojej przeglądarki. Czemu tak? Bo Steam mocno "zaszył" tę opcję na swojej stronie i tak jest po prostu łatwiej. Pamiętaj tylko, żeby przed wpisaniem kodu w zaznaczone pole sprawdzić czy jesteś zalogowany na własnym koncie (na górze strony będzie widać wybraną przez Ciebie nazwę profilu wraz z obrazkiem)

By aktywować klucz na Steam poprzez przeglądarkę WWW skorzystaj z tego linka - https://store.steampowered.com/account/registerkey

Aktywacja klucza STEAM w aplikacji STEAM

Ten sposób przypisywania kluczy jest znacznie prostszy i szybszy, bo i sam Steam właśnie tę opcję mocniej promuje. I tak po zalogowaniu się w aplikacji na posiadane konto wystarczy przejść do umieszczonej w górnym, prawym rogu listy i wybrać stamtąd opcję <Gry>. Następnie na rozwiniętym menu klikamy <Aktywuj produkt na Steam...> i już na ekranie pojawia nam się okienko aktywacji klucza Steam.

Teraz musisz już tylko przepisać posiadany kod produktu (bądź przekopiować i wkleić go w puste pole) i zatwierdzić wszystko przyciskiem <Potwierdź>, który w tym momencie powinien już być aktywny. Jeśli wszystko poszło dobrze i klucz Steam był prawidłowy na ekranie pojawi się okienko o aktywacji zakończonej powodzeniem ze wskazaniem gry czy aplikacji, którą właśnie przypisałeś/przypisałaś do swojego konta.

Jeśli jednak klucz produktu był nieprawidłowy bądź też okazał się duplikatem, bo ktoś inny już wcześniej aktywował go na swoim koncie (co może się zdarzyć przy zakupach w sklepach internetowych), Steam powiadomi Ci o tym stosownym komunikatem takim jak na załączonych przykładach.

A jeśli nie trafiłeś z grą kupioną na Steam pamiętaj, że jest jeszcze opcja rezygnacji z zakupu i otrzymania z powrotem wydanych na nią pieniędzy. Chcesz wiedzieć jak to zrobić? Skorzystaj z naszego poradnika krok po kroku jak zwrócić grę na Steam.

Źródło: Steam, zdjęcie otwarcia - własne