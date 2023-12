Jak zwrócić grę na Steam? Poradnik krok po kroku

Czasami bywa tak, że zakup danej gry na Steamie okazał się błędem. Co należy zrobić, aby taki tytuł zwrócić i otrzymać wydane pieniądze? Nie jest to trudne, ale należy pamiętać o kilku rzeczach.

Czasami nasz zakup albo prezent okazuje się nietrafiony. Jeśli chcesz zwrócić grę na Steam i nie wiesz do końca, jak tego dokonać, to dobrze się składa, bo ja ostatnio przechodziłem przez ten proces po raz pierwszy w życiu. Od razu zaznaczam, że nie jest to nic trudnego, o ile spełnione są pewne warunki. Po pierwsze, skoro o nieudanych zakupach mowa, to jako olbrzymi zwolennik prewencji w życiu codziennym, zalecam kupowanie gier na PC poprzez zaufanych sprzedawców: może to być Steam, który jest na rynku 20 lat,, może to być Epic Games Store, może to być sklep GOG.

Gdybym chciał uzupełnić swoją bibliotekę gier i w nieznanym mi wcześniej sklepie ujrzał ofertę na Baldur’s Gate 3 za 3 zł, to momentalnie “zapala się lampka”, bo jest to nad wyraz nieprawdopodobne. Steam w pełni spełnia kryteria zaufanej platformy, bo jest na rynku ponad 20 lat i nic nie zwiastuje jego upadku. Na potrzeby poradnika kupiłem więc jedną grę, postanowiłem dokonać zwrotu na Steam i przez ten proces przeprowadzam czytelnika.

Jak zwrócić grę na platformie Steam? Najważniejsze informacje

Zwrócić możemy grę lub DLC. Zwrotom podlegają nawet mikrotransakcje w grze, oczywiście pod pewnymi warunkami. Skupiamy się na grach z platformy Steam.

Możemy zwrócić grę na Steamie do 14 dni od momentu zakupu. Co więcej, łączny czas rozgrywki nie może przekraczać 2 godzin.

Jeśli kupiliśmy grę w przedsprzedaży - czyli przed oficjalną premierą - to możemy poprosić o zwrot pieniędzy w dowolnym czasie przed premierą gry. Jeśli prześpimy ten moment, to nadal możemy zwrócić grę na Steamie i mamy na to 14 dni od momentu oficjalnej premiery, przy czasie rozgrywki nieprzekraczającym 2 godzin.

Możemy zwrócić DLC na Steamie do 14 dni od momentu zakupu. Pamiętać należy o tym, że nie możemy przekroczyć 2 godzin rozgrywki w podstawowej wersji gry, a samo DLC pozostanie nieuruchomione. W pewnych przypadkach Steam nie będzie w stanie zwrócić pieniędzy za DLC, bo np. dodatkowa zawartość modyfikuje rozgrywkę w podstawowej wersji gry.

Kupiłem grę na Steamie i chcę ją zwrócić

Kupiłem theHunter: Call of the Wild i chcę zwrócić. Wybór akurat tej gry jest w pełni przypadkowy, potraktujmy to jako materiał szkoleniowy. Proces zaczynamy od wejscia w zakładkę pomocy technicznej Steam. Znajdziemy ją w górnym panelu.

Następnie wybieramy "Gry, programy itp." Mamy tu oczywiście więcej opcji: możemy zgłosić problemy ze sprzętem Steam, czy na przykład problemy związane z kontem.

Wskazujemy, z jakim produktem mamy problem. W moim przypadku jest to theHunter: Call of the Wild, czyli popularny symulator łowiecki od studia Expansive Worlds.

Jak zwrócić grę na Steam? Musimy wskazać problem

Teraz pomoc techniczna Steam poprosi nas o skonkretyzowanie problemu. Jeśli gra nie była uruchomiona w ogóle, to znajdziemy również opcję "Przypadkowy zakup". Niestety, ja w theHunter: Call of the Wild zdążyłem trochę pograć. Ja osobiście miałem zupełnie inne oczekiwania wobec tego tytułu, ale to tylko jedna z wielu opcji; możemy zgłosić problemy techniczne czy na przykład brak dodatkowej zawartości, jeśli taka miała pojawić się w zestawie.

Jak widzimy, spełniam wszystkie warunki, by zwrócić grę na Steamie. Grałem poniżej 2 godzin, grę zakupiłem 21 grudnia, a o zwrot ubiegałem się 23 grudnia, czyli prosta kalkulacja - nie minęło 14 dni. Chcę wobec tego otrzymać zwrot moich pieniędzy, więc taką opcję wybieram.

Teraz przechodzimy do podsumowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podzielić się uwagą lub uwagami na temat gry. Cały proces kończymy klikając "wyślij zgłoszenie". Jeśli wszystko się zgadza, powinniśmy ujrzeć komunikat o treści "Twoja prośba o pomoc została wysłana do Pomocy technicznej Steam. Twój kod odniesienia to: [tutaj zobaczysz kod]. Gdy pracownik Pomocy technicznej Steam odpowie na twoje zapytanie, otrzymasz e-mail na adres [twój adres e-mail]".

Sytuacje wyjątkowe

W pewnych okolicznościach Steam może rozpatrzyć wniosek o zwrot pieniędzy, jeśli mamy na swoim liczniku powyżej 2 godzin, a od zakupu minęło 14 dni. Może, ale nie musi, ponieważ mówimy o sytuacjach wyjątkowych. Należy wtedy bardzo dokładnie opisać swój problem, przedstawić solidne argumenty. W regulaminie czytamy: "Nawet jeśli nie spełniasz opisanych przez nas warunków, możesz i tak poprosić o zwrot, a my przyjrzymy się sprawie".

Zwróciłem grę na Steamie, a kiedy dostanę pieniądze?

Platforma Steam stawia sprawę jasno: jeśli dokonaliśmy zwrotu gry, to środki zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od momentu zatwierdzenia prośby. Steam podkreśla również, że "zwroty międzynarodowymi metodami płatności mogą potrwać dłużej. Jeśli pieniądze nie zostały zwrócone po ponad 7 dniach, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim bankiem i zapytaj o wszelkie oczekujące transakcje na twoim koncie".