Jak nie teraz, to kiedy? Doskonały moment, by otworzyć Konto dla gracza

Chcesz założyć konto osobiste, które zapewni Ci wygodny dostęp do twoich pieniędzy i pozwoli korzystać z nich w nowoczesny sposób? Dobrym wyborem będzie Konto Przekorzystne dla młodych w Banku Pekao S.A. Dostaniesz też gamingową kartę.

Kiedy jest najlepszy moment na to, by otworzyć Konto Przekorzystne dla młodych w Banku Pekao S.A.? Odpowiedź jest prosta: właśnie teraz. Powodów takiego stanu rzeczy jest zaś co najmniej kilka.

Najlepszy moment, by założyć Konto dla gracza w Banku Pekao S.A.

Przede wszystkim, otwierając konto właśnie teraz, możesz zgarnąć nawet do dwóch stówek na start. Najpierw otrzymasz 50 zł za sam fakt, że zdecydowałeś się na założenie konta z kartą (najlepiej z wizerunkiem gamingowym) i dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 oraz aplikacji PeoPay. Jeśli do tego spełnisz warunki promocji, to na konto wpadnie ci jeszcze 150 zł. Jeśli jesteś graczem, to pewnie lubisz wyzwania i zgarniesz kolejne 100 zł.



Zatem jakie to warunki? Cóż, nic co kwalifikowałoby się do miana niewykonalnego. Bliżej tej misji jest do poziomu z Super Mario niż walki z bossem w Bloodborne. Zadanie jest proste: w ciągu pierwszych trzech miesięcy od założenia konta, musisz wykonać nie mniej niż 5 transakcji bezgotówkowych za pomocą swojej karty debetowej w każdym z tych trzech miesięcy. Proste? No przecież mówiliśmy!

Tylko pamiętaj: żeby skorzystać z tej opcji, musisz założyć konto najpóźniej do 2 listopada 2023 r. Szczegóły promocji „Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę” - edycja IX znajdziesz w jej regulaminie.

Jednak na tym nie koniec, bo prezentów jest jeszcze więcej. Kolejne zadanie, którego możesz się podjąć, polega na przystąpieniu do programu Mastercard® Bezcenne® Chwile i wykonaniu pięciu płatności kartą gamingową w ciągu 30 dni. Możesz też zapłacić telefonem po podłączeniu karty do płatności Google Pay lub Apple Pay, np. w aplikacji PeoPay. Jeśli misja zakończy się powodzeniem, zgarniesz 8000 punktów, a to równowartość 100 złotych. Możesz je wydać na voucher do Steam, PlayStation Store lub Xbox Live, w zależności od tego, którą gildię reprezentujesz. Pamiętaj, aby zapisać się do programu z kartą gamingową najpóźniej do 21.01.2024 r.

Jak otworzyć Konto Przekorzystne?

Najpierw trzeba założyć konto. Na szczęście przed wyruszeniem w drogę nie musisz zbierać drużyny… bo też żadnej drogi przed tobą nie ma. Konto Przekorzystne w Banku Pekao możesz założyć bez wychodzenia z domu – wystarczy, że masz telefon z Androidem lub iPhone’a.



Co zatem trzeba zrobić? Twój quest rozpoczyna się od udania się do sklepu Google Play (w przypadku Androida) lub App Store (na iPhonie) i pobraniu aplikacji PeoPay. Masz? To teraz uruchom tę aplikację i wybierz opcję „Zostań klientem Pekao”, a następnie „konto osobiste”.

W kolejnych krokach musisz uzupełnić swoje dane, wyrazić obowiązkowe zgody, wybrać konkretne produkty, z jakich chcesz skorzystać, no i potwierdzić swoją tożsamość. Ten ostatni punkt zrealizujesz przy pomocy eDowodu, tradycyjnego dowodu osobistego lub aplikacji mObywatel. W każdym przypadku konieczne będzie też zrobienie selfie – to forma dodatkowego zabezpieczenia, by bank miał pewność, że jesteś tym, za kogo się podajesz.

Konto Przekorzystne? To się po prostu opłaca

Mówiliśmy, że teraz jest najlepszy moment, ale odpowiedź na pytanie o to, kiedy warto otworzyć Konto Przekorzystne może też brzmieć: zawsze. Powodów jest zaś co najmniej kilka. Najoczywistszym wydaje się ten, że wszystko tu masz za zero. Nie płacisz za prowadzenie konta, za obsługę karty, za wypłaty z bankomatów ani nawet za przewalutowanie przy płatnościach kartą.

A skoro jesteśmy już przy karcie, to czy możesz wyobrazić sobie lepszą sytuację niż wtedy, że twoja „dyskietka” będzie cię wyrażać w stu procentach? Bank Pekao S.A. oferuje młodym kartę z wizerunkiem dla graczy, dając do wyboru kilkanaście różnych motywów.



Dużym plusem jest także aplikacja PeoPay. Nie tylko pozwala ona na założenie konta bez wychodzenia z domu, ale też oferuje takie funkcje jak logowanie biometryczne (czyli za pomocą odcisku palca lub technologii rozpoznawania twarzy). To +10 do bezpieczeństwa, ale też +20 do wygody – zamiast żmudnego wpisywania hasła czy PIN-u, wystarczy jeden dotyk lub uśmiech.

Przejrzysty interfejs aplikacji zapewnia wygodny i szybki podgląd salda i historii. Za pomocą kilku dotknięć kupisz też bilet komunikacji miejskiej, opłacisz parkowanie albo doładujesz telefon. Oczywiście nie brakuje też płatności zbliżeniowych czy BLIKA, a dopełnieniem całości są powiadomienia, dzięki którym jesteś zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się z twoimi pieniędzmi.

