Kiedy robi się zimno, a ty planujesz wybrać się na wycieczkę w teren, musisz pamiętać o jednej, prostej zasadzie, którą podsumowuje C.O.L.D.

Płatna współpraca z marką Helikon-Tex

Jaki jest klucz do tego, żeby było ci ciepło? Amerykanie wymyślili, że… zimno! A dokładniej COLD. To oczywiście akronim, na który składają się pierwsze litery słów Clean, Overheating, Loose, Dry, które trzeba zapamiętać, żeby zadbać o swoje ciepełko. To teraz po kolei, każdy z kluczy: Keep it CLEAN - utrzymuj ciuchy czyste. Brudny materiał traci ogromną część swoich właściwości izolacyjnych. Avoid OVERHEATING - unikaj przegrzania.

Klucz do utrzymania ciepła? C.O.L.D.!

Jeśli ubierzesz się za ciepło, przegrzejesz się i będziesz cały mokry… i zaraz zmarzniesz! Wear it LOOSE - noś luźne ciuchy. Po pierwsze, nie uciskają i nie zatrzymują przepływu krwi, po drugie, zatrzymują izolacyjną warstwę powietrza. Uwaga, wyjątek! Bielizna termiczna powinna być dopasowana, żeby dobrze pracować! Wreszcie Keep it DRY - utrzymuj ubrania suche. Większość materiałów znacznie gorzej grzeje (albo prawie wcale!) kiedy są mokre. Także z przepocenia! Więc… trzymajcie się C.O.L.D. i zobaczcie koniecznie, co jeszcze działo się na Tech Winter Challenge!

