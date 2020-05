Jak zgrać zdjęcia z telefonu na komputer? Istnieje kilka sposobów, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. W tym poradniku przeznaczonym dla osób początkujących, dowiesz się jak skopiować zdjęcia, filmy i inne pliki, łatwo, szybko i bez wysiłku.

Jak zgrać zdjęcia z telefonu na komputer?

Wielu osobom dobry smartfon niemal w pełni zastępuje komputer. Na telefonie oglądamy filmy, słuchamy muzyki, za jego pomocą robimy zdjęcia i filmy, zapisujemy na nim bilety, dokumenty i wiele innych plików. Czasami jednak trzeba zgrać je wszystkie na komputer, żeby zwiększyć wolne miejsce na smartfonie. Albo wręcz odwrotnie - kopiujemy potrzebne pliki z komputera, na telefon.

Jak zgrać zdjęcia i filmy przez kabel USB?

To najprostszy, ale często najlepszy sposób, żeby przesłać coś z telefonu na komputer. Zazwyczaj nie musimy instalować sterowników. Oto jak to zrobić krok po kroku, gdy mamy telefon z Androidem i komputer z Windows 10.

Podłączamy przewód USB do odpowiedniego portu w komputerze i w smartfonie. Idealny przewód powinien znajdować się w komplecie z telefonem. Jeśli go nie ma, to można użyć innego, który pasuje do danego sprzętu. Zazwyczaj większy wtyk (USB typu A) pasuje do komputera stacjonarnego lub laptopa, a mniejszy (USB typu C lub microUSB) do smartfona.

Po podłączeniu, na telefonie z Androidem, w menu rozwijanym z góry, powinien pojawić się komunikat: Ładowanie urządzenia przez USB.



podłącz telefon przez USB

UWAGA! Niekiedy może on mieć inna nazwę lub nie pojawić się wcale, jeśli telefon miał wcześniej wybraną opcję domyślnego połączenia w innym trybie lub był już łączony z danym komputerem.

Teraz, dotykamy tego komunikatu i na telefonie powinno pojawić się menu: Ustawienia USB. Tutaj, zamiast opcji Tylko ładowanie wybieramy Przesyłanie plików.



zamiast tylko ładowanie, ustaw przesyłanie plików

Na komputerze po chwili powinno pojawić się okno z ikoną naszego smartfona. Jeśli nie pojawi się automatycznie, to wchodzimy w Eksplorator plików - Ten komputer i tutaj telefon powinien być widoczny.



masz dostęp do pamięci telefonu na komputerze

Klikamy w niego dwukrotnie, po czym powinna pojawić się pamięć wewnętrzna tego telefonu, w postaci dysku. Otwieramy ją.



telefon pojawia się w Windows jako dysk

Teraz powinna wyświetlić się zawartość pamięci telefonu w postaci katalogów.

Najczęściej z telefonu zgrywamy zdjęcia i filmy. Znajdziemy je w katalogu DCIM.



wybierz DCIM

Po wejściu w DCIM otwieramy folder Camera.



wejdź w Camera

Zaznaczamy zdjęcia, które chcemy skopiować i klikamy na nie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybieramy opcję Kopiuj (opcjonalnie można użyć kombinacji klawiszy Ctrl + C.



wybierz zdjęcia i skopiuj je

Na koniec tworzymy na komputerze katalog, do którego chcemy zgrać nasze zdjęcia (np. "Zdjęcia z telefonu"). Wchodzimy w niego, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Wklej (lub używamy kombinacji klawiszy Ctrl + V).



wklej zdjęcia na dysk komputera

Proces kopiowania (zgrywania) zdjęć rozpocznie się.

W tym miejscu kończy się procedura przewodowego przesyłania zdjęć.

Jak skopiować zdjęcia na Dysk Google i zgrać je na komputer?

Zdjęcia można skopiować na komputer również używając dysku internetowego, takiego jak darmowy Dysk Google. Ma do niego dostęp każdy, kto ma założony adres e-mail na Gmail'u. Jeśli używasz smartfona z Androidem, to jest bardzo duża szansa, że już jesteś zalogowany na konto Google i możesz korzystać z Dysku Google.

Aby zgrać zdjęcia i filmy na Dysk Google wystarczy wejść w Galerię na telefonie (może to być darmowa aplikacja Zdjęcia) i zaznaczyć pliki, które chcemy przesłać na Dysk (przytrzymując palcem).

Teraz na górze klikamy ikonkę udostępniania.



wybierz zdjęcia

Na dole pojawi się menu w którym wybieramy opcję Zapisz na Dysku.



udostępnij przez Dysk Google

Aplikacja może zapytać czy chcemy przesłać w zdjęcia w dużym rozmiarze, czy w rzeczywistym. Jest to trochę mylące, bo duży rozmiar oznacza zdjęcia pomniejszone, a rzeczywisty oznacza niepomniejszone.

UWAGA! Przesyłanie zdjęć w rozmiarze dużym nie zużywa miejsca na Dysku Google, natomiast w rozmiarze rzeczywistym niestety tak.



wybierz rozmiar

Po wybraniu rozmiaru pojawi się opcja zapisu na Dysku. Oczywiście możemy od razu zapisać, w katalogu głównym, ale lepiej jest stworzyć specjalny folder na zdjęcia.

Dlatego dotykamy pola Folder.

W prawym górnym rogu ekranu dotykamy ikony dodawania folderu, wpisujemy jego nazwę i dotykamy przycisku Utwórz.



stwórz nowy folder na Dysku

Teraz na dole używamy przycisku Wybierz, a następnie Zapisz. Czekamy aż proces przesyłania zakończy się (wymagane jest połączenie internetowe - najlepiej szybkie Wi-Fi).



wybierz go i zapisz zdjęcia

Teraz na komputerze otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres https://drive.google.com/drive/my-drive.

Tutaj znajdziemy zgrane przez nas zdjęcia ze smartfona.



na komputerze wejdź na Dysk Google

Możemy kliknąć na ten folder prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję pobierz i zapisać je na dysku komputera.



pobierz folder ze zgranymi zdjęciami na dysk komputera

Jak zgrać zdjęcia i filmy na kartę pamięci?

Nie każdy smartfon ma miejsce dla dodatkowej karty pamięci microSD. Jeśli jednak Twój model daje taką możliwość, to sprawa wygląda bardzo prosto. Umieszczamy kartę microSD w telefonie (zazwyczaj zajmuje ona miejsce jednej z dwóch kart SIM lub czasami ma oddzielne miejsce).

Otwieramy systemowy menedżer plików lub ściągamy go za darmo ze sklepu - np. Files by Google.

Wchodzimy w Pamięć wewnętrzna - DCIM - Camera, następnie zaznaczamy w nim zdjęcia (przytrzymując palcem), dotykamy trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu i dotykamy opcji Kopiuj do. Na końcu wybieramy oczywiście kartę pamięci microSD.

Kartę pamięci można teraz podłączyć do komputera przez odpowiedni czytnik, a następnie skpiować pliki na dysk.

Jak zgrać zdjęcia z telefonu przez Bluetooth na komputer?

Przesyłanie przez Bluetooth jest bezprzewodowe, ale to nie znaczy, że jest lepsze niż przez kabel. Bluetooth jest świetny do przesyłania dźwięku na dobre słuchawki bezprzewodowe, ale do przesyłania dużych plików się nie nadaje zbyt dobrze, bo jest bardzo powolny. nawet kilka zdjęć może kopiować się kilka minut, a film znacznie dłużej.

Dlatego używajmy Bluetootha tylko w ostateczności, gdy wszystkie inne metody są niedostępne (np. brak przewodu, karty microSD i połączenia internetowego).

Po pierwsze trzeba włączyć Bluetooth w smartfonie i komputerze (laptopie lub niektórych stacjonarnych). Należy też upewnić się, że smartfon jest ustawiony jako wykrywalny. Odpowiednia opcja powinna być w ustawieniach Bluetooth na telefonie.



ustaw telefon jako widoczny przez Bluetooth

Teraz na komputerze otwieramy menu Start, wpisujemy Ustawienia i klikamy w nie.



wejdź w ustawienia na komputerze

W Ustawieniach wchodzimy w Urządzenia.



wejdź w urządzenia

Tu wchodzimy w Bluetooth i inne urządzenia, a następnie klikamy przycisk "+" Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.



dodaj urządzenie Bluetooth

W nowym oknie wybieramy Bluetooth.



kliknij Bluetooth

Teraz komputer wyszuka urządzenia Bluetooth dostępne w pobliżu. Jeśli znajdzie nasz telefon, to klikamy w niego.

W tym momencie na komputerze oraz na smartfonie powinien pojawić się kod. Koniecznie upewnijmy się, że na obu urządzeniach jest on taki sam.

Jeśli kod się zgadza, to na obu urządzeniach klikamy Połącz (Sparuj).



wybierz Twój telefon (kod musi być taki sam na PC i telefonie)

Po udanym połączeniu telefon pojawi się na liście połączonych urządzeń.



telefon jest połączony przez Bluetooth

Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę Bluetooth na pasku systemu Windows 10 (po prawej stronie, blisko zegara) i wybieramy opcję Odbierz plik.

To bardzo ważne, bo często bez aktywowania funkcji odbierania komputer nie będzie w stanie przyjąć plików z telefonu.

UWAGA! Jeśli na pasku nie ma ikony Bluetooth, to można ją wyświetlić wchodząc ponownie w ustawienia Bluetooth, przewijając na dół, klikając w Więcej opcji Bluetooth i następnie Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.



kliknij PPM ikonę Bluetooth i wybierz Odbierz plik

Teraz na smartfonie otwieramy Galerię zdjęć lub dowolny Menedżer plików, zaznaczamy zdjęcia, które chcemy przesłać, dotykamy przycisku Udostępnij i wybieramy Bluetooth.



zaznacz zdjęcia w telefonie i udostępnij je przez Bluetooth

Wskazujemy na telefonie nasz komputer.



wskaż swój komputer

W tym momencie powinno rozpocząć się przesyłanie plików. Postęp będzie widoczny w postaci paska, dla każdego pliku oddzielnie.



odbierz pliiki

Na końcu pojawi się okno w którym możemy wskazać lokalizację zapisu plików zgranych z telefonu.



zapisz pliki

Jak zgrać zdjęcia z iPhone na MacBooka? AirDrop!

Na koniec jeszcze jedna rada dla osób, które niedawno nabyły swój pierwszy smartfon i laptop od Apple, czyli iPhone i MacBook.

Macie szczęście, bo możecie użyć metody przesyłania plików z telefonu na komputer, która nie ma równie dobrego odpowiednika na Windowsie. Chodzi o funkcję AirDrop, która błyskawicznie wykrywa MakBooka (i iPhony) na Twoim iPhonie i pozwala szybko przesłać nawet duże pliki, bez instalowania czegokolwiek i zakładania jakichkolwiek kont.

Po prostu zaznaczasz na iPhonie zdjęcia, klikasz udostępnij i wybierasz AirDrop.



zaznacz zdjęcia i udostępnij je przez AirDrop

Tutaj pojawia się Twój MacBook, dotykasz go i...



wskaż swój MacBook

To wszystko! Zdjęcia są kopiowane na Twój komputer.



zdjęcia są przesyłane na komputer

Dzięki tej funkcji możesz też zaimportować bezpośrednio zdjęcia lub skany dokumentów, zrobione za pomocą aparatu w telefonie.



można też zaimportować skan dokumentu

Na Androida i Windowsa są dostępne pewne programy i usługi, które upraszczają proces kopiowania plików bezprzewodowo (np. AirDroid), ale wymagają one instalacji aplikacji, używania konkretnej strony, zakładania dodatkowych kont i nie są tak intuicyjne i proste w obsłudze, jak AirDrop od Apple.



skan robimy aparatem iPhona i przesyłany jest na MacBooka

Zobacz również: