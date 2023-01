Jak edytować dokument na telefonie? Poradnik

Tutaj dowiesz się jak otworzyć dokument na smartfonie i edytować tekst, arkusz kalkulacyjny i prezentację. Zobacz jak pisać, importować i eksportować dokumenty na telefonie z Androidem oraz iPhone.

Edycja dokumentów na telefonie to czasami konieczność

Dobry telefon to wszechstronne narzędzie do komunikacji, rozrywki i pracy. Niektóre smartfony można nawet podłączyć do telewizora lub monitora i włączyć specjalny tryb, w którym system będzie przypominał Windows. Programy można otwierać w oddzielnych oknach i obsługiwać za pomocą myszki i klawiatury. Innymi słowy na części telefonów można pracować tak, jak na komputerze.

Jeśli Twój smartfon nie ma takiej opcji, to i tak możesz szybko i wygodnie edytować dokumenty Word (DOC, DOCX), Excel (XLS, XLSX), PowerPoint (PPT, PPTX), LibreOffice / OpenOffice (OpenDocument - ODT, ODS, ODP). Zobacz poradnik dla początkujących.

Przejdź od razu do interesującej Cię porady:

Zalety i wady edycji dokumentu na telefonie

Główną zaletą jest to, że telefon masz niemal zawsze przy sobie, więc możesz na nim edytować dokument wszędzie i w każdej chwili. Obojętnie czy jesteś w sklepie, w domu, w biurze, na molo w Sopocie, nie musisz wyciągać laptopa, ani myśleć o powrocie do komputera stacjonarnego. Masz swobodę i możesz to zrobić szybko. Dostępnych jest wiele darmowych i dobrych aplikacji mobilnych do edycji dokumentów. Proste jest też udostępnianie i współdzielenie tekstu i plików. Nie ma też problemu z tym, aby jedna osoba edytowała dany dokument na telefonie, a inna na komputerze lub tablecie (w tym samym czasie).

Wady też się znajdą. Po pierwsze telefon ma małą klawiaturę dotykową, na której nie zawsze da się pisać równie szybko, jak na pełnowymiarowej klawiaturze sprzętowej. W czasie pisania częściej pojawiają się błędy, a autokorekta nie koniecznie podpowiada takie słowa, jakie byśmy chcieli. Po drugie wyświetlacz telefonu jest znacznie mniejszy niż w laptopie lub komputerze stacjonarnym, więc tekst jest mniejszy i trudniej się edytuje pojedyncze znaki (np. literówki). A jeśli tekst powiększysz, to mieści się go niewiele na ekranie i dokument staje się bardzo długi. Po trzecie mobilne aplikacje do edycji dokumentów zazwyczaj są znacznie uproszczone. Niektóre funkcje są nieobecne albo schowane. Praca na tekście lub arkuszach kalkulacyjnych na telefonie po prostu bywa dłuższa, dlatego w praktyce zazwyczaj ogranicza się do wprowadzania drobnych poprawek w chwili, gdy jesteś w ruchu, poza biurem lub domem.

Jak edytować dokument na telefonie?

Jaki edytor dokumentów na telefon jest najlepszy? Darmowy! Wystarczy on większości z nas, zwłaszcza, że niewiele osób tworzy długie i skomplikowane dokumenty Word, Excel i PowerPoint na telefonie. Dlatego tutaj skupię się głównie na bardzo popularnych i bezpłatnych aplikacjach Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje Google.

Są one kompatybilne z Microsoft Word, Excel i PowerPoint i działają zarówno na telefonach z systemem Android, jak i iOS (iPhone).

Tworzenie nowego dokumentu tekstowego w Dokumentach Google

Pobierz na telefon darmową aplikację Dokumenty Google ze sklepu Google Play.

Aby utworzyć nowy dokument otwórz aplikację Dokumenty Google. Następnie w prawym, dolnym narożniku ekranu dotknij przycisku “+” i wybierz opcję Nowy dokument.

Gdy dotkniesz pustego pola tekstowego wyświetli się klawiatura ekranowa. Za jej pomocą napisz treść dokumentu. Na pasku tuż nad klawiaturą umieszczone są najważniejsze funkcje formatowania tekstu (np. pogrubienie i zmiana koloru), a także możliwość tworzenia listy.

Więcej opcji znajdziesz dotykając ikony z trzema kropkami w prawym górnym narożniku ekranu. Tutaj możesz np. zaproponować zmiany w wybranym miejscu tekstu, włączyć sprawdzanie pisowni, wyświetlić liczbę znaków lub słów, stworzyć konspekt dokumentu itp.

Co ważne dotykając pola Dokument bez nazwy (na szczycie menu) możesz szybko nadać nowemu dokumentowi tytuł.

Możesz też dodać komentarz do fragmentu tekstu. W tym celu zaznacz wybrane słowa lub zdania i w wyświetlonym menu kontekstowym dotknij ikony z trzema kropkami, a następnie wybierz opcję Dodaj komentarz.

Edycja dokumentu w Dokumentach Google

Jeśli nie chcesz zaczynać nowego dokumentu, lecz p np. otworzyć gotowy plik DOCX, który został Tobie udostępniony w Dokumentach Google, to procedura jest jeszcze prostsza.

Po otworzeniu aplikacji Dokumenty Google dotknij gotowego pliku, który chcesz edytować. Na dole, po prawej stronie ekranu widoczny jest przycisk edycji (ikona z ołówkiem). Dotknij go.

Teraz możesz edytować dokument DOCX na telefonie. Dostępne opcje są podobne jak w przypadku tworzenia nowej treści.

Eksport dokumentu do DOCX, ODT lub PDF

Nie zawsze jest możliwość, aby udostępnić komuś dokument bezpośrednio z Dokumentów Google. Czasami trzeba go wysłać e-mailem lub przez komunikator internetowy. Dlatego w aplikacji mamy możliwość zapisania pliku jako DOCX, ODT albo PDF. Ten ostatni format jest szczególnie przydatny do druku lub jeśli nie chcemy by ktoś modyfikował w łatwy sposób treść.

Aby zapisać dokument w pliku, w innym formacie otwórz go i dotknij trzech kropek w prawym, górnym narożniku.

Następnie wybierz opcję Udostępnij i eksportuj i tutaj dotknij opcji Zapisz jako.

Teraz możesz wybrać format w jakim ma być zapisany Twój dokument. Google oferuje nie tylko DOCX, ODT i PDF, ale też format popularnych ebooków, czyli EPUB.

Edycja dokumentu w Arkuszach Google

Aby edytować istniejący arkusz kalkulacyjny otwórz aplikację Arkusze Google, a następnie wybierz dokument, który masz już zapisany lub został Tobie udostępniony.

Aby edytować wskazaną komórkę dotknij jej i na dole w polu oznaczonym symbolem “fx” wpisz lub zmień tekst albo wartość cyfrową. Na pasku nad klawiaturą dostępne są podstawowe znaki, takie jak + = : * / i inne.

Zaznaczając kilka wartości cyfrowych od razu na dole ekranu pojawią się informacje o sumie, średniej, wartości maksymalnej i minimalnej w wybranym zakresie.

Po zaznaczeniu komórki (ale przed edycją wartości lub tekstu) można też zmienić jej formatowanie - ramkę, kolor, wyśrodkowanie, wielkość fontu itp. Rzecz jasna te same funkcje dostępne są podczas tworzenia nowego arkusza.

Eksport arkusza do XLSX

Podobnie jak przy edycji zwykłego dokumentu tekstowego, tak i tutaj możesz dotknąć trzech kropek w prawym, górnym narożniku ekranu i wybrać opcję Udostępnij i eksportuj.

Następnie wybierz opcję Zapisz jako i wybierz format. Oprócz popularnego Microsoft XLSX dostępny jest też otwarty ODS, a nawet PDF i kilka innych.

Jak zaimportować prezentację do Dokumentów Google i edytować ją na telefonie?

Pokażę to na przykładzie prezentacji zapisanej w pliku PPTX, ale procedura importowania pliku jest identyczna w przypadku dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

Jeśli masz plik zapisany w pamięci telefonu, to otwórz aplikację Prezentacje Google na telefonie. Następnie dotknij ikony folderu na górze, po prawej stronie, a następnie wybierz opcję Pamięć urządzenia.

Znajdź w pamięci telefonu plik z prezentacją (najczęściej PPTX) i dotknij go. Zostanie on otwarty w aplikacji Prezentacje Google.

Jeśli chcesz edytować wybraną stronę prezentacji, to dotknij ją i wybierz opcję Edytuj slajd.

Zmieniać możesz większość podstawowych rzeczy. Przede wszystkim edytować tekst, przesuwać grafiki i zmieniać ich rozmiar, zmieniać kolejność warstw, grupować obiekty, zmieniać kolory, dodawać efekty takie jak cień, kopiować, wklejać, usuwać.

W przypadku prezentacji wygodniejszy może być edycja w trybie poziomym. Co ciekawe w tym przypadku klawiatura może pływać na ekranie, bo gdyby była wysuwana z dołu, to zasłaniałaby większość prezentacji.

Podobnie jak w przypadku poprzednich dokumentów, również tutaj mamy opcję eksportu prezentacji do pliku. Taki plik możemy przesłać np. e-mailem lub przez komunikator internetowy. Dostępne są jednak tylko dwa formaty: PPTX i PDF.