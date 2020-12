Konsole do gier

Trudno obecnie wskazać bardziej poszukiwany sprzęt elektroniczny niż konsole PlayStation 5. Kolejni szczęśliwcy wejdą w ich posiadanie już jutro, chociaż to określenie nie do końca oddaje całą sytuację.

Zimowa przedsprzedaż PlayStation 5 w Media Expert

Wielu graczy przekonało się na własnej skórze, jak trudno jest kupić PlayStation 5. Pierwsza partia dostarczona do sklepów zniknęła w kilkadziesiąt sekund i chociaż obiecano kolejne dostawy to było pewne, że będą one mocno ograniczone. Nie tak dawno wojna toczyła się w RTV EURO AGD, jutro natomiast będziemy jej świadkami w Media Expert.

To właśnie ten sklep poinformował, iż jutro odbędzie się zimowa przedsprzedaż PlayStation 5. Pojawił się zapis, że będzie ona prowadzona do 21 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Standardowa formułka i trudno mieć jakiekolwiek nadzieje, że nie będziemy mówić o tym drugim scenariuszu. Zapewne wszystkie egzemplarze rozejdą się w krótkiej chwili.

Zamówione konsole dotrą do kupujących w styczniu

Liczba dostępnych egzemplarzy nie została ujawniona. Podobnie jak godzina rozpoczęcia przedsprzedaży (najprawdopodobniej 10:00). Podany na stronie link do regulaminu też jest jeszcze nieaktywny.

Rozwiano za to inną ważną kwestię. Nawet jeśli znajdziesz się w gronie szczęśliwców, którym uda się skorzystać z oferty to nie licz na świąteczny prezent. Dostawy zaplanowano na przyszły rok. W przypadku PlayStation 5 od 21 stycznia, a w przypadku PlayStation 5 Digital Edition od 13 stycznia.

Źródło: Media Expert

