Jak powiększyć zdjęcie by zachować dobrą jakość? Skorzystaj z dobrodziejstwa sztucznej inteligencji AI. Oto porównanie kilku usług online. Sprawdź która z nich robi to najlepiej.

Jak powiększyć małe zdjęcie by wyglądało dobrze?

Bywają takie sytuacje w których masz zdjęcie lub grafikę, która Ci się bardzo podoba i chcesz zrobić z niej fotoobraz, wydruk w dużym formacie albo po prostu tapetę na pulpit 4K, ale plik ma za małą rozdzielczość. Zwykłe powiększenie w prostym, darmowym programie do obróbki zdjęć nie zawsze wystarcza, bo nadal widać, że obraz został sztucznie powiększony, a jakość jest słaba.

Tutaj właśnie z pomocą przychodzą aplikacje, a w zasadzie usługi wykorzystujące zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Potrafią one powiększyć grafikę lub zdjęcie tak, że w niektórych przypadkach, np. podczas drukowania w dużym formacie, utrata jakości jest prawie niezauważalna.

Powiększanie małych zdjęć do dużych. Porównanie

Jak to działa? Jeśli przykładowo chcesz 4-krotnie zwiększyć liczbę pikseli, to część prostych algorytmów po prostu powiela je lub dodaje odcienie pomiędzy nimi w taki sposób, aby efekt powiększania był możliwy do zaakceptowania. Jednak zaawansowane algorytmy AI nie tylko dodają piksele. One analizują szczegółowo obraz i starają się sensownie uzupełnić luki fragmentami, które pasują do danej części obrazu. W bardzo uproszczonych słowach można powiedzieć, że AI samo wymyśla co ma się znaleźć pomiędzy pikselami i tworzy obraz na nowo. Efekty takiego inteligentnego powiększania zdjęć bywają zaskakująco dobre.

Nie musisz instalować niczego i nie musisz mieć szybkiego komputera

Najważniejsze cechy powiększania zdjęć przez AI:

Nie musisz instalować żadnych programów. Wiele takich usług działa online, czyli przez przeglądarkę internetową.

Obliczenia nie są wykonywane na Twoim komputerze, więc nie obciążają Twojego procesora. Dzięki temu możesz powiększać zdjęcia za pomocą AI nawet na słabym lub starym sprzęcie. Jeśli powiększasz często i masowo, to oszczędzasz również energię elektryczną.

Jakość może być lepsza niż podczas powiększania w klasycznych programach do obróbki zdjęć.

Tego typu usługi najczęściej są bardzo proste w obsłudze, więc mogą z nich korzystać nawet początkujące osoby. Większość ustawień jest minimalistycznych, a cały proces ogranicza się do kilku kliknięć.

Utrzymanie oprogramowania, obciążenie procesora i zużycie energii leży po stronie firmy oferującej usługę, więc należy brać pod uwagę to, że darmowa usługa może być ograniczona. Zazwyczaj chodzi o liczbę powiększeń jakie można wykonać bezpłatnie (najczęściej do 10). Ponadto niedostępne są też najwyższe opcje powiększania (np. 16x). Oczywiście obie te rzeczy można odblokować wykupując wersję premium danej usługi. Niektóre usługi

Rozmiar pliku wejściowego, czyli tego który przesyłasz w celu powiększenia jest najczęściej ograniczony (np. do 1200 px), przynajmniej w wersji bezpłatnej.

Porównanie usług powiększania zdjęć

Wybrałem cztery usługi online, a także jeden program instalowany na komputerze - znany i ceniony Adobe Photoshop. Która opcja wygra? Przekonajmy się!

Oryginalne zdjęcie

Poniżej umieszczam oryginalne zdjęcie, do którego możesz porównać efekty przeskalowania w wymienionych usługach. Obraz ma wysokość 4000 px.



kliknij, by wyświetlić oryginalne zdjęcie (wysokość 4000 px), to obraz referencyjny

Pomniejszone zdjęcie

Duże zdjęcie pomniejszyłem do 1000 px na wysokość i taki plik został użyty w poszczególnych usługach. Innymi słowy plik wejściowy miał 1000 px wysokości i powiększałem go 4x do 4000 px, aby móc porównać wyniki powiększania z oryginalnym zdjęciem 4000 px.



kliknij, by wyświetlić małe zdjęcie (wysokość 1000 px), zostanie ono użyte w poniższych usługach AI

Cel porównania

Warto tutaj od razu zaznaczyć, że efekty powiększania nigdy nie będą równie dobre, jak oryginalne duże zdjęcie. Nie ma cudów - nawet najbardziej zaawansowane algorytmy AI nie będą w stanie domyślić się jakie detale i napisy były widoczne na oryginalnym zdjęciu. Celem porównania jest sprawdzenie która usługa najbardziej zbliży się do oryginału i zaoferuje najlepszą ogólną ostrość i szczegółowość obrazu.

W każdym przypadku ten sam obraz powiększałem o identyczną wartość (4x).

LetsEnhance

Oferuje 10 żetonów na start, czyli możliwość powiększenia 10 zdjęć bezpłatnie. Plik wejściowy nie może przekroczyć 64 Mpx i 50 MB (czyli bardzo dużo). Jednak plik wyjściowy też nie może mieć więcej niż 64 Mpx, co oznacza, że jeśli chcemy powiększyć zdjęcie np. 4x, to na start nie możemy wrzucić zdjęcia większego niż 16 Mpx. To i tak bardzo wiele w porównaniu do większości darmowych usług tego typu.

Obsługa jest prosta. Należy wybrać plik, poniżej wskazać stopień powiększenia obrazu (w moim przypadku 4x) i nacisnąć przycisk start. Po niedługiej chwili czekania powiększone zdjęcie będzie gotowe do pobrania. Efekt wygląda tak:

UWAGA! Kliknij, aby powiększyć i zobaczyć obraz w pełnej jakości. Porównuj tylko duże zdjęcia.



kliknij, aby zobaczyć pełną jakość

Moim zdaniem rezultat 4-krotnego powiększania jest zaskakująco dobry, szczególnie pod względem ostrości, ale szczegółowość też jest bardzo w porządku. Warto pamiętać, że usługa przekształciła 1000 px w 4000 px, więc musiała uzupełnić dużo brakującej przestrzeni. Uważam, że LetsEnhance poradził sobie z tym zadaniem po prostu dobrze. Oczywiście do oryginalnego zdjęcia 4000 px wiele brakuje, ale obecne AI nigdy nie osiągną ideału, bo musiałyby co do piksela domyślić się jakie były najdrobniejsze detale w danym kadrze. Myślę, że to będzie niemożliwe jeszcze przez wiele lat. Działanie LetsEnhance oceniam więc pozytywnie.

Na zdjęcie nałożony jest co prawda niewielki znak wodny, ale w większości przypadków on nie przeszkadza, a czasami można go wręcz usunąć ręcznie w innym edytorze graficznym. Nie jest to wielki problem.

DeepImage

Przejdźmy teraz do drugiej usługi o nazwie DeepImage. Tutaj plik wejściowy może mieć maksymalnie 1024 x 1024 px, czyli znacznie mniej niż w LetsEnhance. Nam to jednak nie przeszkadza, bo plik, który przygotowałem był taki sam na każdej platformie (miał 1000 px na dłuższym boku). Na start można powiększyć 5 zdjęć bezpłatnie.

Dużą wadą darmowej wersji DeepImage jest to, że usługa nakłada wiele znaków wodnych na wyjściowy obraz. Oczywiście wrzucę go poniżej dla porównania jakości z pozostałymi usługami, ale muszę przyznać, że takie zdjęcie jest w zasadzie bezużyteczne dla większości osób. Aby się go pozbyć można wykupić abonament.

No, ale zobaczmy jak wygląda kwestia samej jakości.



kliknij, aby zobaczyć pełną jakość

Nie licząc szpecącego znaku wodnego jakość obrazu jest całkiem niezła. Oglądając zdjęcia w pełnej skali widać jednak, że szczegółowość nie jest tak dobra, jak w usłudze LetsEnhance, a niektóre obszary są po prostu nieostre (zwłaszcza płaszczyzny o w miarę jednorodnej barwie). Może odrobinę lepiej wygląda niebo, ale poziom detali jest niższy.

ImgLarger

Plik wejściowy nie może mieć rozdzielczości większej niż 1200 x 1200 px i na start możemy powiększyć 8 zdjęć za darmo.

Zaletą tej usługi jest brak nakładanego znaku wodnego. To z całą pewnością ważna kwestia dla wielu osób. A jak wygląda realna jakość powiększonego obrazu?



kliknij, aby zobaczyć pełną jakość

W mojej opinii jakość nie jest najlepsza. Widać znacznie obniżoną szczegółowość w stosunku do DeepImage i prawdziwą przepaść w ostrości i poziomie detali w porównaniu do LetsEnhance. Jeśli ktoś chciałby wykonać wydruk z domowej drukarki na papierze fotograficznym lub zlecić wykonanie niewielkiego fotoobrazu, to jakość wciąż może być wystarczajaca, ale z całą pewnoscią jest poniżej dwóch wcześniejszych konkurentów.

Zważywszy jednak na to, że na obraz nie został naniesiony znak wodny, to można przyjąć, że zdjęcie powiększone w ImgLarger wciąż jest użyteczne.

BigJPG

Plik wejściowy w BigJPG może mieć maksymalnie 3000 x 3000 px, co jest raczej zaletą. Ponadto usługa nie informuje o ograniczeniu w liczbie powiększeń możliwych do wykonania za darmo.

A jak wygląda jakość?



kliknij, aby zobaczyć pełną jakość

I tutaj już muszę przyznać, że jest raczej słabo. W porównaniu do LetsEnhance jest po prostu źle, w stosunku do DeepImage też nie jest zadowalająco. Rezultaty są nawet trochę gorsze niż w ImgLarger. Wszystkie cechy wypadają poniżej przeciętnej. Ostrość jest kiepska, szczegółowość raczej słaba, a oprócz tego w niektórych miejscach widać więcej szumu i trochę artefaktów cyfrowych.

Innymi słowy usługi BigJPG nie polecam pod względem jakości. Jej zaletą jest głównie to, że nie nanosi znaku wodnego na zdjęcie wyjściowe oraz to, że plik wejściowy może być w miarę duży. Ponadto nie widać też limitu na liczbę powiększeń wykonywanych za darmo.

Adobe Photoshop

Na koniec w ramach ciekawostki dodam jeszcze rezultat powiększania w płatnym i profesjonalnym edytorze graficznym, jakim jest znany i lubiany Photoshop 2023.

Jest to prawdziwy kombajn, który ma ogromne możliwości i jest wykorzystywany profesjonalnie przez masę ludzi na całym świecie. Sam korzystam z niego w zasadzie codziennie i wiem, że pod wieloma względami jest to oprogramowanie niezastąpione. Ma masę zaawansowanych funkcji, a opcja powiększania zdjęć i innych grafik jest tylko maleńkim ułamkiem jego możliwości. Ponadto w zasadzie nie ma tutaj limitu na wielkość pliku wejściowego. Jeśli chcesz, to możesz kilkukrotnie powiększyć nawet zdjęcie 100 Mpx (w przypadku wydruków wielkopowierzchniowych bywa to konieczne). Nie ma też limitu na liczbę powiększeń. Obliczenia wykonują się jednak lokalnie na Twoim komputerze i obciążają Twój procesor.

Wchodząc w funkcję Rozmiar obrazu w Photoshopie można wybrać specjalną opcję Zachowaj szczegóły 2.0. Ona do pewnego stopnia korzysta z algorytmów AI, aby lepiej powiększać obraz. Jednak w przypadku mojego zdjęcia testowego rezulataty łagodnie rzecz ujmując nie były zbyt dobre.



kliknij, aby zobaczyć pełną jakość

Adobe Photoshop poradził sobie po prostu najgorzej z wszystkich pięciu porównywanych tutaj usług / aplikacji. Powiększone zdjęcie jest najzwyczajniej słabe, nawet w porównaniu do kiepskiej usługi BigJPG. Ostrość stoi na niskim poziomie, szczegóły są słabe, a całość sprawia wrażenie, jakby była powiększona w byle jakim edytorze, a nie profesjonalnym oprogramowaniu.

Szybkie porównanie wycinków powiększonych zdjęć



LetsEnhance



DeepImage



ImgLarger



BigJPG



Adobe Photoshop

Porównanie najlepszej i najgorszej z testowanych usług online (LetsEnhance vs BigJPG)

Tutaj już zdecydowanie można zauważyć, że różnica jest duża.

Werdykt. Która usługa powiększania zdjęć jest najlepsza?

Cieszę się bardzo, że skusiłem się na dodanie Photoshopa do porównania, bo przynajmniej możemy przekonać się, że czasami nawet zwykła, bezpłatna usługa powiększania zdjęć online, wykorzystująca dobre algorytmy AI zapewnia o wiele lepsze rezultaty, niż kosztowny, komercyjny program.

Innymi słowy: jest sens w korzystaniu z powiększarek zdjęć online. Jeśli ktoś potrzebuje zwiększyć rozmiar tylko kilku zdjęć lub grafik, to może liczyć na wysoką jakość za darmo. Nawet jeśli ktoś ma większe zapotrzebowanie i musi kupić abonament, by mieć większe limity, to i tak może to być opłacalne, bo różnica w realnej jakości jest wręcz przepastna.

Moim zdaniem to porównanie wygrywa LetsEnhance. A Ty jakiego zwycięzcę wybierasz? Daj znać która z powyższych usług Twoim zdaniem zapewnia najlepsze efekty. Napisz komentarz i podziel się opinią.