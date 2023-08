Darmowe programy do montowania filmów. TOP 10 edytorów wideo

By edytować wideo nie trzeba dziś super sprzętu i, co ważniejsze, nie trzeba drogich aplikacji. Nawet te darmowe mają spory potencjał. Trzeba jednak wybrać je rozważnie, by nie natknąć się na ograniczenia dyskwalifikujące ich użytkowanie. I po to jest nasze zestawienie TOP10.

Przed edycją wideo nie ma ucieczki, chyba że film składa się z jednego ujęcia

Filmy nagrywamy cały rok, jednak lato to szczególnie dobry moment, by zbierać wspomnienia w postaci nagrań wideo. Gdy już nagramy film, zwłaszcza za pomocą telefonu, chcemy się nim pochwalić co szybko da się zrobić w mediach społecznościowych, których narzędzia oferują wystarczająco z urzędu bogatą liczbę funkcji edycyjnych.

Jednak filmy nakręcone aparatem cyfrowym, kamerą sportową, lub cała kolekcja smartfonowych nagrań zasługuje też na więcej uwagi - edycję, której efektem będzie dłuższy film. To oznacza przycinanie pojedynczych krótkich klipów, łączenie ich i wzbogacanie o ścieżkę dźwiękową. A potem dodawanie efektów, spersonalizowanych przejść, a nawet korektę barwną. Cyfrowość nagrań sprawia, że edycja filmów może być doskonała zabawą, bo możemy uczyć się na błędach.

Taką zaawansowaną edycją można zająć się później, na komputerze, ale też i telefon lub tablet nie muszą być na straconej pozycji. Zabierając się za edycję nie trzeba sięgać od razu po aplikacje pokroju Adobe Premiere Pro (Windows, macOS) czy Final Cut Pro (macOS) lub inne płatne narzędzia. Zostać montażystą własnych wspomnień pozwolą nam niektóre darmowe aplikacje. Dlaczego niektóre? Poniżej odpowiedź.

Najlepsze darmowe aplikacje do edycji wideo

Przy nazwie proponowanej aplikacji maksymalna obsługiwana w darmowej wersji rozdzielczość eksportu filmu. Niektóre z programów mają warianty płatne, w których ta rozdzielczość będzie wyższa. W darmowych aplikacjach 4K zwykle oznacza UHD, czyli 3840 x 2160 pikseli, a nie pełne 4K DCI (4096 x 2160 pikseli), co i tak jest odpowiednią rozdzielczością dla naszych celów i większości urządzeń wyświetlających obraz.

„Darmowa” aplikacja też ma swoją cenę

Free, czyli angielski odpowiednik słowa darmowy, stosowany przy opisie aplikacji na stronach deweloperów, ma znacznie szersze znaczenie niż byśmy chcieli. Darmowe może być bowiem pobranie aplikacji, skorzystanie z niej w ramach okresu próbnego, ale nic ponad to. Na dodatek doszukanie się na stronie producenta dokładnego wyszczególnienia ograniczeń „wersji darmowej” jest bardzo trudne, a czasem niemożliwe. Pozostaje test aplikacji. W przypadku telefonów nie jest to kłopotem, bo szybko aplikację usuniemy z urządzenia, w komputerze warto skorzystać z narzędzia piaskownicy (Windows 11, 10) do testowej instalacji, by nie bałaganić w systemie (po wyłączeniu piaskownicy znika cała instalacja).

Pół biedy, gdy trzeba odsłuchać reklamę, by móc skorzystać z danej funkcji lub usunąć znak wodny. Tu już od nas zależy, czy podoba się nam takie "utrudnienie" edycji. Są jednak ograniczenia w darmowych programach, dyskwalifikujące ich przydatność, a których zdjęcie wymaga opłaty. To:

rozdzielczość zapisywanego materiału nie przekraczająca HD

limit czasu edytowanego wideo lub liczby wykonanych operacji

znak wodny z logiem aplikacji widoczny na całym filmie

wszystkie funkcje działają tylko jako demo

Są też mniej kłopotliwe przeszkody:

logo na początku i końcu filmu, da się je usunąć, ale wymaga to reedycji w pozbawionej ograniczeń aplikacji, może to mieć sens, gdy aplikacja dodająca logo oferuje atrakcyjny wachlarz narzędzi edycyjnych

workflow zaplanowany pod konkretne efekty, sprawdzi się wtedy, gdy chcemy osiągnąć dokładnie to co proponuje aplikacja, a nie zależy nam na swobodzie edycji

nieintuicyjny interfejs, który teoretycznie ma wyróżniać aplikacje spośród innych, potrafi zniechęcić do edycji wideo

brak wsparcia dla akceleracji edycji i zapisu gotowego filmu, kłopotliwość zależy od objętości materiału i stopnia skomplikowania edycji

Oczywiście, darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, a aplikacja darmowa może mieć mniejszy potencjał niż wersja płatna, ale powinno to być jasno określone i nie wpływać na komfort edycji. Maksymalna rozdzielczość eksportu może być limitowana, ale nie powinno to być mniej niż 1080/30p, za to znak wodny jest niepożądany. Wyjątkiem jest tu Lightworks, które eksportuje w HD w darmowej wersji, ale oferuje bardzo szeroki wahlarz narzędzi do edycji i modyfikacji filmów. W Hitfilm rozdzielczość wideo wyjściowego może być większa niż FullHD, ale nie są to już rozmiary zgodne z uznanymi standardami.

Edycja na urządzeniu mobilnym ma sens, nie tylko gdy się spieszymy

Komputer z dużym, najlepiej panoramicznym ekranem, jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku edycji wideo, szczególnie gdy planujemy edycję dużej ilości materiału, w wysokiej rozdzielczości i z dużą liczbą efektów lub dodatkowych elementów na ścieżce wideo.

Lecz i urządzenia mobilne, dla których mamy oddzielny wybór aplikacji, mogą pochwalić się już nie tylko poręcznością i dostępnością w dowolnej chwili. Również wydajność staje się ich zaletą, dlatego jeśli nie przeszkadza wam niewielki ekran telefonu, nie mówiąc już o tablecie, edycję wideo, która obejmuje coś więcej niż tylko łączenie plików, da się przeprowadzić na urządzeniu mobilnym. W większości przypadków telefon jest też urządzeniem, którym filmowaliśmy, więc mamy tu podwójną korzyść.

TOP najlepszych darmowych aplikacji do edycji wideo

W naszym zestawieniu najlepszych aplikacji do edycji proponujemy w pełni funkcjonalne programy na komputery i urządzenia mobilne (niektóre aplikacje są dostępne w obu wariantach) dostępne w wersji darmowej. Ich wybór nie zmienił się znacząco w ostatnim roku, a to oznacza, że zaistnieć z nowymi rozwiązaniami, jest albo trudno, albo te które już mamy wyczerpują na razie nasze potrzeby.

Apple iMovie

Pobierz aplikację - wybierz typ urządzenia

Działa zarówno na komputerach jak i telefonach Apple. To w zasadzie aplikacja, od której przygodę z edycją wideo powinni zaczynać użytkownicy tych platform sprzętowych. Program jest prosty w użyciu, ale też zawiera wystarczającą liczbę efektów, przejść, funkcji edycyjnych dla dźwięku, byśmy nie czuli się ograniczeni. Gotowe nagrania można eksportować oczywiście w rozdzielczości 4K. Możemy tu skorzystać z zapisu chmurowego i możliwości kontynuacji edycji filmu na innym urządzenia, nawet jeśli nie jest to telefon, a komputer.

Microsoft Clipchamp

Pobierz aplikację - wybierz typ urządzenia lub uruchom w przeglądarce

Wypełnia pustkę, która nastała po zaprzestaniu rozwoju aplikacji Windows Movie Maker. Produkt firmy zakupionej przez Microsoft, który charakterem nawiązuje do systemu Windows 11, z którym jest zintegrowany. W przypadku Windows 10 można go pobrać ze Sklepu Microsoft. Mimo iż stanowi obecnie podstawowe narzędzie, podobnie jak Zdjecia dla fotografii, zapewnia całkiem szeroki wahlarz narzędzi edycyjnych i opcji publikacji na serwisach internetowych. Maksymalna rozdzielczość eksportu w wersji darmowej to FullHD.

DaVinci Resolve

Pobierz aplikację - wybierz wersję stabilną lub beta

Gdyby darmowy GIMP był tym czym jest darmowe DaVinci Resolve, to Photoshop nie miałby szans. Niestety, ten mocno przereklamowany, choć otwarto-źródłowy, edytor zdjęć to tylko namiastka Photoshopa. Tymczasem DaVinci Resolve to aplikacja, w której obróbce barwnej poddawane były nawet takie filmy jak Avatar, Piraci z Karaibów czy Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi. To wystarczająca rekomendacja dla DaVinci Resolve. Opcji jest tu zatrzęsienie, nowa wersja zwiększa liczbę narzedzi bazujących na AI i mechanizmów efektowych, jak wirtualne oświetlenie.

Mimo skomplikowania nie należy bać się DaVinci Resolve, gdyż jego interfejs jest łatwy w opanowaniu. Nie będziemy w zasadzie niczym ograniczeni, ale już za takie bajery jak edycja wideo w rozdzielczości 32K czy obsługę pełnego 4K, a nie UHD jak w darmowej wersji, trzeba zapłacić. Płatna, choć wcale nie tak kosztowna wersja DaVinci Resolve Stusio zważywszy na potencjał, lepiej także radzi sobie z akceleracją GPU.

Hitfilm

Pobierz aplikację - wybierz system operacyjny

To nieliniowy edytor wideo, który nie tylko poradzi sobie z treściami 4K i zarejestrowanymi w 360 stopniach (a także filmami 3D), ale też pozwoli na tworzenie nowych efektów na bazie już i tak bardzo bogatej domyślnej biblioteki tego typu narzędzi. Hitfilm (wcześniej nazywany Hitfilm Express) jest dlatego też często porównywany do aplikacji Adobe After Effects.

Hitfilm zainteresuje osoby, które chcą tworzyć oryginalne filmy i oczekują natychmiastowego podglądu działania efektu. Efekty w tym przypadku to nie tylko narzędzia do modyfikacji kolorystyki, ale także efekty związane ze śledzeniem ruchu, animowaniem obiektów w filmie, pracą z zielonym ekranem, dodawaniem zniekształceń czy efektów świetlnych.

Zaletą Hitfilm Express jest także darmowa i bogata baza tutoriali wideo.

VSDC Free Video Editor

Pobierz aplikację - wybierz wersję dla Windows

Tą aplikacją powinni zainteresować się użytkownicy starszych komputerów z systemem Windows (oprogramowanie dostępne w wersji 64 i 32-bitowej), które nie najlepiej radzą sobie z nowymi wymagającymi narzędziami do edycji filmowej. VSDC przy umiarkowanych wymaganiach sprzętowych oferuje zarazem bogatą bibliotekę użytecznych narzędzi (śledzenie ruchu, stabilizacja obrazu). Z aplikacją jest zintegrowana nawet nagrywarka płyt, co zadowoli osoby, które chcą przenosić swoje filmy po montażu na tego typu nośnik. Mogą być one zapisane w rozdzielczości 4K z wykorzystaniem kodeka HEVC.

InShot

Pobierz aplikację - wybierz sklep z aplikacjami

Edytor wideo dla posiadaczy telefonów, którzy chcą uczynić swoje klipy maksymalnie atrakcyjnymi i nie boją się dodawać licznych upiększaczy nagrań. Domyślnie edytujemy film w formacie 1:1, co sugeruje, że będzie to wideo na Instagram. Jednak można to zmienić i pracować z klasycznymi proporcjami kadru. Aplikacja ma „drobny” utrudniacz w postaci reklam, które trzeba obejrzeć by odblokować część funkcji. W trakcie edycji możemy dodawać muzykę, naklejki, teksty, filtry kolorystyczne i efekty dynamiczne, można też nakładać jedno wideo na drugie. Opcji jest sporo, czasem trzeba tylko zagłębić się w menu. Aplikacja jest bardzo podobna do YouCut, która zresztą jest narzędziem tego samego dewelopera. Gotowe filmy wyeksportujemy nawet w 4K/60p.

Shotcut

Pobierz aplikację - wybierz platformę systemową

Aplikacja, która od razu zwraca uwagę dość nieszablonowym układem interfejsu i ścieżką obróbki obrazu i dźwięku, która zamiast standardowej ścieżki audio-wideo stosuje listy i relacje pomiędzy elementami klipu, podobnie jak w niektórych narzędziach do edycji dźwięku. Inshot poradzi sobie nawet z obsługą obrazu HDR, czy rozbudowaną obróbką i miksowaniem ścieżki audio. Gotowe filmy można zapisywać w rozdzielczości 4K a także strumieniować bezpośrednio do internetu. Shotcut obsługuje zaawansowane kodeki jak ProRes, dobrze radzi sobie także z łączeniem ujęć nagranych przy różnych ustawieniach, dlatego nada sie do łączenia nagrań z różnych źródeł.

Videopad

Pobierz aplikację dla Windows

To świetna propozycja dla osób, które chcą poświecić trochę czasu na montaż bardziej skomplikowanych nagrań w rozdzielczości nie przekraczającej FullHD, ale też oczekują przede wszystkim podstawowego zestawu narzędzi. Videopad jest edytorem nieliniowym, w którym możemy korzystać z wielu ścieżek wideo i dźwiękowych, ale zarazem dysponuje klasycznym interfejsem, który nie przestraszy nawet użytkowników starszych komputerów.

VideoPad w darmowej wersji zawiera również narzędzia, które są cześcią jego wersji płatnej i działają tylko przez pewien czas.

Adobe Premiere Rush

Pobierz Adobe Creative Cloud, by zainstalować aplikację

Adobe Premiere Rush wydobywa z profesjonalnego Adobe Premiere Pro do co najpotrzebniejsze na samym początku edycji filmów. Możemy korzystać z tej aplikacji bez opłat w przypadku urządzeń mobilnych oraz na komputerach, gdy tylko założymy konto Creative Cloud (by uruchomić program trzeba zalogować się na konto Adobe). Darmowy wariant aplikacji zapewnia nam 2 GB przestrzeni w chmurze. Funkcjonalność aplikacji przypomina mobilny Lightroom, w którym mamy możliwość samodzielnej edycji zdjęć, ale też wyboru predefiniowanych lub proponowanych przez Adobe ulepszeń. W Rush są to korekty filmu, barwne, długości oraz przejścia, które dodawane są automatycznie lub w razie braku zgody wprowadzane przez nas automatycznie.

Lightworks

Pobierz aplikację - wymaga rejestracji

W zasadzie jedynym ograniczeniem Lightworks jest rozdzielczość eksportu. To tylko 720p, co może odstraszyć potencjalnych użytkowników, a może to być błędem, gdyż Lightworks jest doskonałym i wygodnym w obsłudze narzędziem do zaawansowanej edycji filmów, gdy ważna jest nie tylko rozdzielczość, ale też to jak ciekawie zmontujemy film. Korzystając z Lightworks zapomnimy o niekompatybilności ścieżek audio, wideo. Aplikacja dba o automatyczny zapis tworzonych projektów, dlatego żadna wprowadzona zmiana nam nie umknie. Lightworks sprawdzi się przy bezpośrednim eksporcie wideo na YouTube i Vimeo.