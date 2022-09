Jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie - WhatsApp. Jest wykorzystywany niemal wszędzie i umożliwia zupełnie darmowe rozmowy tekstowe, głosowe oraz wideo. Najczęściej używamy go na smartfonie - a jak korzystać z WhatsApp na komputerze?

WhatsApp to rozbudowany komunikator internetowy. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość prowadzenia całkowicie darmowych rozmów z innymi użytkownikami, wykonywanie połączeń głosowych, a także wideo-rozmów.

Z uwagi na możliwość tworzenia grup, WhatsApp można wykorzystywać do konferencji z wieloma osobami jednocześnie. To przyda się np. podczas planowania wyjazdu, przygotowania wydarzenia lub po prostu zintegrowania najbliższych w ramach jednego czatu.

Choć z tego popularnego komunikatora internetowego korzystamy głównie ze smartfona, WhatsApp ma te same funkcjonalności w wersji na komputer. Zatem - jak korzystać z WhatsApp na komputerze?

WhatsApp na komputerze - dwa sposoby

Producent pozwala korzystać z WhatsApp na komputerze na dwa, równie wygodne sposoby. Oba są tak samo funkcjonalne, jednak wybór zależy głównie od sprzętu jakim dysponujemy - i jak często potrzebujemy uruchomić WhatsApp na tzw. desktopie.

WhatsApp w wersji przeglądarkowej

WhatsApp jako dedykowana aplikacja na komputer

Do dyspozycji użytkowników komputerów pozostają dwie opcje: komunikator WhatsApp w przeglądarce lub dedykowana aplikacja do zainstalowania na dysku. Bez względu na wybraną wersję, użytkownik może prowadzić wygodne rozmowy ze znajomymi. Co lepiej wybrać?

WhatsApp na komputerze - która wersja lepsza? WhatsApp w przeglądarce - zalety: idealny wybór, jeśli potrzebujesz szybko skontaktować się z kimś zza klawiatury komputera, a poza tym nie korzystasz często z WhatsApp;

nie zajmuje miejsca na dysku;

jest w pełni funkcjonalny;

może pracować na otwartej w tle karcie przeglądarki w trakcie Twojej pracy;

szybka alternatywa dla Messengera w przeglądarce. WhatsApp w przeglądarce - wady: trzeba uruchamiać kartę z WhatsApp za każdym razem, kiedy komunikator jest potrzebny;

obsługa wersji przeglądarkowej jest nieco mniej wygodna, od dedykowanej aplikacji - i wygląda odrobinę gorzej. WhatsApp - aplikacja na komputer - zalety: doskonałe narzędzie dla osób, które często korzystają z WhatsApp;

program uruchomi się nawet na słabym sprzęcie;

doświadczenia wizualne z obsługi są na wyższym poziomie, niż w wersji przeglądarkowej. WhatsApp - aplikacja na komputer - wady: na starszym komputerze może „pożerać” znaczną część pamięci;

zajmuje miejsce na dysku.

WhatsApp w przeglądarce na komputerze: jak korzystać?

Aby rozpocząć korzystanie z WhatsApp w przeglądarce na komputerze, w pierwszej kolejności należy odwiedzić stronę whatsapp.com.

Wskazówka : aby bezpośrednio przejść do komunikatora WhatsApp w przeglądarce - wejdź na stronę web.whatsapp.com.

Na stronie głównej WhatsApp wybierz WhatsApp Web - napis znajdujący się w górnym menu. W tym miejscu należy przeprowadzić krótką konfigurację i połączyć swoje konto na telefonie z komunikatorem WhatsApp w przeglądarce.

Uruchom aplikację WhatsApp na swoim smartfonie (dalsze kroki są identyczne dla telefonów z Android oraz iOS). Wybierz sekcję Menu (oznaczonej trzema kropkami) lub Ustawienia (ikona koła zębatego). W tym widoku wybierz zakładkę Połączone urządzenia, a następnie przycisk Połącz nowe urządzenie.

W tym momencie smartfon uruchomi aparat - należy go skierować na kod QR wyświetlony na ekranie komputera.

Na tym etapie konfiguracja WhatsApp w przeglądarce dobiega końca - komunikator po chwili inicjalizacji będzie gotowy do użycia.

Dla wygodniejszego korzystania z WhatsApp w przeglądarce na komputerze możesz włączyć powiadomienia. Dzięki nim będziesz otrzymywać notyfikacje na pulpicie za każdym razem, kiedy ktoś do Ciebie napisze.

WhatsApp - aplikacja na komputer. Jak korzystać?

Aby pobrać aplikację WhatsApp na komputer, należy przejść na stronę whatsapp.com. Wybierz napis Mac lub komputer Windows znajdujący się w lewej części ekranu na otwartej stronie.

Strona przeniesie Cię do wyboru, jaką wersję aplikacji chcesz pobrać. W prawej części strony wybierz duży przycisk z napisem Pobierz na urządzenie z Mac OS lub Pobierz na urządzenie z Windows (strona automatycznie wykryje Twój system operacyjny). Rozpocznie się pobieranie instalatora, po którego uruchomieniu instalacja przebiega standardowo.

Kiedy już aplikacja WhatsApp zostanie zainstalowana na komputerze - uruchom ją. Komunikator przeprowadzi krótką konfigurację. W tym celu należy uruchomić aplikację WhatsApp na smartfonie i otworzyć zakładkę Menu lub Ustawienia. Następnie zlokalizuj napis Połączone urządzenia - i kliknij go - a następnie Połącz nowe urządzenie.

Teraz wystarczy tylko skierować obiektyw aparatu w kierunku kodu QR wyświetlonego na ekranie komputera. Oprogramowanie natychmiast powiąże konto i po chwili komunikator będzie gotowy do użytkowania.

WhatsApp jest już gotowy do używania. Możesz cieszyć się pełnią funkcjonalności komunikatora bezpośrednio na swoim komputerze. Jednocześnie do jednego konta może być połączonych do 4 urządzeń oraz 1 telefon.