Umówienie się do lekarza niekiedy wymaga oczekiwania na rozmowę telefoniczną, a nawet osobistego udania się do przychodni. Na szczęście coraz więcej placówek POZ oferuje e-rejestrację do lekarza. Jak ona działa i co będzie potrzebne do umówienia się do lekarza online?

Niektóre przychodnie udostępniają pacjentom możliwość rejestracji do lekarza przez Internet. Rozwiązanie jest bardzo wygodne, w szczególności dla osób chorych, czy dla starszych. Nie musimy w końcu dzwonić do przychodni, aby umówić się do lekarza, czy - co gorsze - osobiście odwiedzać placówki. Sprawdźmy więc, jak zarejestrować się do lekarza przez Internet.

E-rejestracja do lekarza już dostępna w wielu placówkach POZ

Coraz więcej spraw urzędowych, a także związanych z naszym zdrowiem możemy wykonać dziś bez wychodzenia z domu. Mowa między innymi o e-rejestracji do lekarza. Opcja ta od dawna znana jest w placówkach prywatnych (np. LUX-MED, Medicover i inne). Także niektóre publiczne placówki uruchamiają jednak stopniowo elektroniczną rejestrację do lekarza. Powinniśmy więc przede wszystkim sprawdzić, czy wybrana przez nas przychodnia ma taką opcję.

Dostępność rejestracji do lekarza przez Internet może być jednym z argumentów przemawiających za wyborem konkretnej jednostki POZ. Możemy sprawdzić to w Internecie, czy sprawdzając opinie innych pacjentów.

Jak działa rejestracja do lekarza online?

Nie ma jednego systemu, strony www lub aplikacji, w której byłaby opcja e-rejestracji do każdego lekarza. Poszczególne przychodnie, szpitale i inne placówki POZ mają w końcu różne oprogramowanie do rejestracji przez Internet. Niektóre placówki wcale nie oferują takiej opcji - wtedy zwykle musimy zadzwonić do przychodni, nierzadko całkiem długo czekając na połączenie z rejestracja. Jeśli jednak elektroniczna rejestracja do lekarza jest dostępna, najczęściej jest dość prosta.

Przede wszystkim musimy posiadać konto w systemie wykorzystywanym do rejestracji online do lekarza. Umówienie pierwszej wizyty, czy założenie konta mogą być więc nieco trudniejsze, niż działania w późniejszym czasie. Wtedy być może niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości w placówce lub przez telefon.

W celu umówienia się na wizytę u lekarza online musimy znaleźć odpowiednią opcję na stronie e-rejestracji. Wybieramy tam dogodną datę i godzinę, przeważnie wybierając je z listy z dostępnymi terminami. Oczywiście, powinniśmy wybrać swojego lekarza prowadzącego lub specjalistę, do którego mamy skierowanie. Niekiedy niezbędne będzie też dodanie uwag - na przykład o objawach choroby czy innym powodzie wizyty.

Co jest potrzebne do rejestracji do lekarza przez Internet?

Udostępnienie e-rejestracji do lekarza to spore ułatwienie dla pacjentów. Musimy jednak wiedzieć, że to tylko nieco inny, szybszy sposób umówienia wizyty. Pacjent powinien natomiast spełnić te same warunki, co przy rejestracji osobistej lub telefonicznej.

Przede wszystkim w przypadku chęci wizyty w przychodni powinniśmy więc być do niej zapisani. Taką możliwość także mamy w formie online - tym razem w ramach rządowej platformy IKP. Wybór przychodni POZ i lekarza prowadzącego, pielęgniarki lub położnej są tam darmowe dwa razy w roku.

W przypadku niektórych specjalistów potrzebne będzie skierowanie. W świetle polskiego prawa musimy je dostarczyć w ciągu 14 dni od momentu zapisania się na listę oczekujących. W przeciwnym wypadku możemy zostać usunięci z kolejki.

Już po rejestracji pozostaje nam natomiast czekać na wybrany termin. Czasami placówka - np. poradnia lub przychodnia - wymaga przyjścia na umówioną wizytę z potwierdzeniem e-rejestracji. Niekiedy wystarczy dokument w formie elektronicznej (np. otrzymany na maila), czasem konieczne będzie wydrukowanie takiej treści. Cóż, zapewne formalności byłyby mniej uciążliwe, jeśli elektroniczna rejestracja do lekarza byłaby możliwa w całej Polsce i z użyciem jednego systemu.

Jak zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta?

Opcja rejestracji do lekarza przez Internet nie jest dostępna dla każdej placówki. Poszczególne przychodnie lub szpitale coraz częściej mają jednak własne systemy elektronicznego zapisu do lekarza. E-rejestracja zwykle wymaga jednak bycia zapisanym do danej placówki, co zrobimy w IKP.

Miejscem, w którym możemy wybrać lekarza przez Internet, jest Internetowe Konto Pacjenta. Aby zalogować się do usługi, wchodzimy na stronę https://pacjent.gov.pl/ i przechodzimy do logowania (niebieski przycisk w prawym, górnym rogu). Zobaczymy kilka możliwości autoryzacji - aplikację mObywatel, Profil Zaufany, czy bankowość elektroniczną.

Wybór lub zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez Internetowe Konto Pacjenta

Wśród funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta znajdziemy między innymi opcję wyboru lub zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. Dokonanie zmiany wymaga dodatkowej opłaty, jeśli zrobimy to częściej, niż dwukrotnie w ciągu roku, chyba że spełniasz jeden z kilku warunków:

zmieniasz lekarza POZ ze względu na zmianę miejsca zamieszkania

dotychczasowa placówka jest zlikwidowana lub zamknięta

Ty lub Twoje dziecko skończyliście 18 lat

dotychczasowy lekarz POZ przeszedł na emeryturę

Aby dokonać wyboru lub zmiany lekarza POZ wystarczy wejść na Internetowe Konto Pacjenta i zalogować się. Następnie wchodzimy w zakładkę “Moje konto” i w sekcji opisanej jako “Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)” przejść do opcji “Wypełnij deklarację”. Wyszukujemy placówkę, wybieramy lekarza i zatwierdzamy działanie.

Do przychodni automatycznie trafi informacja o dokonaniu wyboru. Zwykle zmiana następuje w ciągu 7 dni roboczych. Niekiedy czas oczekiwania wynosi nawet do trzech tygodni. W razie przedłużania się procedury najlepiej jest po prostu skontaktować się z przychodnią, którą wybraliśmy w IKP. Niekiedy lekarz nie ma już wolnych miejsc lub przebywa na zwolnieniu lekarskim. Powody ewentualnego odrzucenia wniosku możemy znaleźć w Internetowym Koncie Pacjenta - funkcja nazwana jest “Zobacz deklarację”.