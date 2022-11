Smartwatch to, mimo wszystkich zalet jakie mają tego typu zegarki, wciąż sprzęt, który bardziej postrzegamy jako gadżet, niż pomoc w walce z problemami zdrowotnymi trapiącymi polskie społeczeństwo. Huawei Watch D może zmienić ten obraz.

Jak to się mówi. Oby tylko zdrowie dopisywało, o resztę da się zadbać. Jednakże nawet to zdrowie to coś na co mamy bardzo duży wpływ. W końcu do lekarza trafiamy nie tylko w wyniku wypadków losowych, ze złamaną nogą, ale również wtedy, gdy zdrówko się posypało ze względu na nasze niezdrowe nawyki i brak profilaktyki.

A ta, szczególnie w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego, jest kluczowa. O zdrowie serca, gdzieś podświadomie, obawiamy się chyba najbardziej. A jednocześnie to ten organ, o który dbać należy przede wszystkim. Potwierdzają to statystyki. Na dostęp do łatwego pomiaru ciśnienia i diagnostyki takiej jak EKG zasługuje ogromna cześć naszego społeczeństwa.



Ciśnienie krwi, tętno, EKG, natlenienie krwi. To wszystko można zmierzyć jednym zegarkiem. Huawei Watch D

Bo nieprawidłowe ciśnienie krwi (nadciśnienie) to szacunkowo zmora 11 milionów Polaków i Polek, a dla kolejnych 7 milionów problem, który powinni mieć gdzieś z tyłu głowy ze względu na podwyższoną jego wartość. Do tego doliczmy 700 tysięcy osób z migotaniem przedsionków (wykryć można je dzięki EKG), co oznacza nawet 5x większe ryzyko udaru mózgu.

Huawei Watch D zachęcając do zdrowego trybu życia, paradoksalnie może pomóc branży medycznej

Tym samym nasze problemy ze zdrowiem, to także problemy całej branży medycznej. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie osoby nagle poczuły się gorzej i ruszają na konsultacje do hipertensjologa (lekarz, który zajmuje się ciśnieniem krwi) lub kardiologa. Nie chcecie tłoczyć się w kolejce do lekarza, dziś czy może kiedyś. Dzięki profilaktyce potrzeba takich wizyt będzie znacznie mniejsza.



Proste sposoby na poprawę zdrowia serca i utrzymanie go w dobrej kondycji. Pomocny jest tu Huawei Watch D

Nieocenioną pomocą będzie tu smartwatch, jednak w sposób, którego dotychczas pewnie nie braliście po uwagę. Właśnie wprowadzony do sprzedaży Huawei Watch D to obecnie unikalny produkt w swojej kategorii - pierwszy zegarek z funkcjami monitorowania ciśnienia krwi oraz analizy EKG, potwierdzonymi certyfikatem CE dla wyrobu medycznego. Oznacza to, że możemy w pełni zaufać wyświetlanym przez niego wynikom. I udać się do lekarza, gdy te wyniki są niepokojące.

Twój stary smartwatch monitoruje Twoją aktywność, ale czy to już właściwa profilaktyka zdrowotna?

Monitorowanie aktywności fizycznej to rzecz, którą prawdopodobnie potrafi posiadany przez Ciebie smartwatch. Jednak czy to oznacza, że już w pełni prawidłowo dbamy o zdrowie?

Samo mierzenie tętna, poziomu stresu, czy monitorowanie snu, choć bardzo przydatne, jeszcze nie daje wam kompletnego obrazu zdrowia. By korzystanie ze smartwatcha nazwać profilaktyką zdrowotną, czyli czymś co po 30 roku życia powinno wrosnąć nam w nawyk, trzeba sięgnąć po taki zegarek, który pozwoli monitorować jak najpełniej funkcjonowanie naszego organizmu. Trzeba sięgnąć po Huawei Watch D.



Pomiar ciśnienia z użyciem opaski uciskowej. Tę funkcję wśród smartwatchy realizuje dziś tylko Huawei Watch D

Z początku te jego funkcje, jak pomiar ciśnienia, EKG, mogą was przerażać, bo jakże my okazy zdrowia mamy wykonywać badania, które kojarzą się ze starszymi i przewlekle chorymi ludźmi. Nawet jeśli są one prewencyjne.

Te obawy najbardziej manifestują się w społeczności mężczyzn, którzy z jednej strony chcą czuć się zdrowi, aktywni, atrakcyjni, z drugiej nie dopuszczają do siebie myśli, że zdrowie nie jest im dane raz na zawsze. A jednak badać powinni się przede wszystkim ludzie zdrowi. Bo gdy poważnie zachorujemy, to niestety konieczne będzie już leczenie, a nie zapobieganie.

Huawei Watch D to pierwszy krok, ku odwróceniu tego negatywnego schematu. W tym jego unikalna funkcja rzetelnego, oscylometrycznego, pomiaru ciśnienia i sprawnie działające EKG.

Huawei D - asystent zdrowia twojego serca

Dotychczas gdy myśleliście o pomiarze ciśnienia to, albo korzystaliście z domowego tradycyjnego ciśnieniomierza (np. podczas wizyty u dziadków), albo, co pewnie bardziej prawdopodobne, wykonywaliście pomiar w przychodni. O ile w ogóle. Bo jak pokazują badania przeprowadzone przez Huawei, nawet aktywni ludzie, ignorują symptomy problemów ze zdrowiem. To szczególnie osoby w wieku 20 do 30 lat, a także mężczyźni w sile wieku, czyli między 40 a 50 rokiem życia. To z myślą o nich (o was), między innymi, powstał smartwatch z ciśnieniomierzem i opaską uciskową Huawei Watch D.

To że omijamy wizyty u lekarzy, dopóki nie ma takiej konieczności, to w Polsce coś powszechnego. Jednak konsekwencje takiego podejścia do kwestii profilaktyki zdrowotnej mogą być opłakane. Niezaleczone infekcje w uzębieniu, podniesione tętno spoczynkowe, które próbujemy wyjasnić stresowym trybem życia, z czasem odpłacą się nam w nieprzyjemny sposób. Chorobami układu sercowo-naczyniowego.



Huawei Watch D po skonfigurowaniu przypomni nam o pomiarze, a wyświetlony na głównym ekranie wynik zainspiruje do dbania o zdrowie. A jak nie chcecie takich "stresujących" informacji mieć pod ręką, to zawsze można zainstalować inną tarczę zegarkową

Jeśli nie potraficie się przekonać do wizyt u lekarza, nawet profilaktycznych, to przekonajcie sie do Huawei Watch D. W końcu to też smartwatch, który i tak pewnie chcecie mieć. Dlaczego więc nie taki, który zrobi to co każdy inny, a na dodatek potrafi dobrze zmierzyć ciśnienie? To przecież nie boli, co najwyżej uciska nadgarstek przez kilkanaście sekund.



Pomiar EKG przez Huawei Watch D. Prościej się już nie da

A pomiar EKG jest jeszcze wygodniejszy. Nie trzeba chodzić do lekarza, kłaść się na leżance po oblepieniu elektrodami. Wystarczy przyłożyć palec do dolnego przycisku na obudowie zegarka, wcześniej uruchamiając pomiar EKG, i przez 30 sekund się nie poruszać. Taki pomiar to oczywiście wstępny wynik, który w przypadku symptomów problemów powinien potwierdzić lekarz badaniem rozszerzonym. Lecz i tak to co dzięki Huawei Watch D możemy zrobić w domowym zaciszu, to dużo więcej niż, gdyby nie robić nic.

Huawei Watch D wprowadza nową jakość do samodzielnej profilaktyki medycznej

Samodzielna profilaktyka wynikająca z dokładnego kontrolowania jakości pracy naszego serca i układu krwionośnego jest możliwa nie od dziś. Jednak za sprawą Huawei Watch D, ta profilaktyka staje się wyjątkowo prosta. I tak jak dzięki wcześniejszym generacjom zegarków Huawei, niejedno z nas przekonało się do podjęcia aktywności fizycznej, tak dzięki Huawei Watch D możemy zmobilizować się do dbania o zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Huawei Watch D to przykład jak dużo człowiek może zyskać dzięki miniaturyzacji technologii. Oto mamy bowiem ciśnieniomierz, który jest wielkości zegarka, a który ma certyfikat medyczny, dzięki czemu staje się doskonałym narzędziem do profilaktyki zdrowotnej

Huawei przy tym wcale nie próbuje nas zmusić do używania sprzętu specjalistycznego również z wyglądu. Huawei Watch D choć ma wbudowany ciśnieniomierz, to smartwatch o sportowym charakterze. Z trochę bardziej skomplikowanym paskiem, gdyż jego elementem jest opaska pompowana w trakcie pomiaru ciśnienia przez wbudowaną w zegarek pompkę. Funkcja pomiaru ciśnienia jest kluczowa w Huawei Watch D, jednak idealnie komponuje się z innymi funkcjami zegarków Huawei. Które już niejednokrotnie poznaliście przy okazji naszych recenzji.



Do pomocy zegarkowi Huawei Watch D przyda się telefon. Dowolny

Ostatnią bardzo dużą zaletą Huawei Watch D jest jego uniwersalność. By używać jego funkcji w połączeniu z telefonem, nie musimy sięgać wyłącznie po produkty marki Huawei. Nie ma powodów do obaw, że pomiar ciśnienia zadziała tylko z konkretnym smartfonem. Wystarczy zainstalować aplikację Huawei Zdrowie na jakimkolwiek telefonie z systemem Android lub iOS i to wystarczy, by aktywować wszystkie funkcje Huawei Watch D.

A jak wypadają w praktyce te najważniejsze, przekonacie się niebawem z naszej recenzji.

Tekst powstał przy współpracy z Huawei