Podczas działania komputera w jego pamięci są zapisywane różne pliki tymczasowe. Warto je regularnie usuwać, aby zachować optymalną wydajność i oszczędzić miejsce w pamięci.

Podczas korzystania z komputera PC, laptopa, czy smartfona do jego pamięci trafia wiele plików. Niektóre to tak zwane pliki tymczasowe, które po pewnym czasie właściwie nie są już potrzebne. Mogą natomiast zajmować miejsce, czy nawet wpływać na działanie naszego urządzenia. Na szczęście możemy w dość prosty sposób się ich pozbyć. Dziś podpowiemy, jak usunąć pliki tymczasowe z Windowsa i dlaczego warto regularnie wykonywać to działanie.

Skąd biorą się pliki tymczasowe na komputerze?

Ten rodzaj plików służy do przechowywania różnych treści i danych przez krótki czas. Z tego względu mówimy właśnie o plikach tymczasowych. Na naszym komputerze pojawiają się w związku z działaniem systemu operacyjnego Windows, przeglądarki internetowej (np. pliki tymczasowe w Google Chrome), czy powstałe podczas korzystania z różnych aplikacji i gier. Także podczas instalowania oprogramowania i aktualizowania go pewne pliki tymczasowe mogą pozostać na naszym komputerze.

Pliki tymczasowe na komputerze są ważne do poprawnego działania całego oprogramowania - systemu operacyjnego, jego funkcji, a także zewnętrznego oprogramowania. Pomagają między innymi w szybszym uruchamianiu konkretnej funkcji. Możemy porównać je do schowka, do którego zawsze mamy szybki dostęp.

Dlaczego warto czyścić pliki tymczasowe?

Najczęściej pliki tymczasowe są przydatne przez krótki czas. Niekiedy są potem usuwane automatycznie, choć czasem wymaga to naszego działania. Nieużywane i zbędne już pliki tymczasowe mogą po prostu zajmować pamięć. Z tego względu jednym z działań w ramach konserwacji naszego komputera z Windowsem powinno być właśnie czyszczenie pamięci cache - plików tymczasowych. Warto robić to regularnie - wpływa to pozytywnie na zachowanie przestrzeni dyskowej, a także właściwej wydajności komputera.

Jak usunąć pliki tymczasowe z komputera Windows? Oczyszczanie Dysku

Oczywiście, nie musimy w ręczny sposób wyszukiwać plików tymczasowych i ich kasować. Przydatne okazuje się natomiast dodatkowe narzędzie, które znajdziemy w każdym komputerze z Windowsem. Mowa o funkcji Oczyszczanie Dysku.

Po uruchomieniu tej funkcji od razu zobaczymy, jakich plików możemy się pozbyć. Są to m.in. “Tymczasowe pliki internetowe”,pliki pochodzące z różnych programów, ale także inne rodzaje niepotrzebnych już plików. Zaznaczamy te, których chcemy się pozbyć i klikamy “Ok” lub “Start”. Narzędzie zapyta nas, czy jesteśmy pewni swojego działania - potwierdzamy i czekamy na koniec jego pracy.

Usuwanie tymczasowych plików z pamięci Windows 10/11

Kolejny sposób jest tylko trochę bardziej skomplikowany. Wchodzimy do menu z ustawieniami systemu Windows i wybieramy zakładkę “System”. Tam przechodzimy do opcji “Pamięć” (w systemie operacyjnym Windows 10 musimy jeszcze wybrać konkretny dysk, np. C:/). Przechodzimy do opcji zarządzania pamięcią podręczną, zaznaczamy niepotrzebne pliki i kasujemy je.

Jest też zdecydowanie bardziej “ręczny” sposób. Możemy po prostu wykasować pliki tymczasowe bezpośrednio z folderu, w którym się znajdują. W tym celu otwieramy pole do wpisywania komend (skrótem klawiszowym Windows+R). Wpisujemy komendę “%temp%” i zatwierdzamy klawiszem enter. Trafimy do folderu z plikami tymczasowymi. Zaznaczamy je i kasujemy. Następnie możemy również usunąć je z “Kosza”.

Usuwanie plików tymczasowych z przeglądarki internetowej

Jednym z miejsc, gdzie gromadzi się najwięcej plików tymczasowych jest pamięć naszej przeglądarki internetowej. Również z niej warto usunąć zbędne pliki, powtarzając do działanie co pewien czas. Poniżej znajdziesz instrukcje czyszczenia pamięci dla kilku najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Google Chrome

Otwieramy przeglądarkę Otwieramy ustawienia, znajdujące się pod ikoną trzech kropek (w prawym górnym rogu okna) Wchodzimy do opcji “Historia” Po lewej stronie mamy opcję “Wyczyść dane przeglądarki”, otwieramy ją Zaznaczamy interesujący nas okres, wybieramy typ danych do usunięcia Zatwierdzamy klikając “Wyczyść dane”

Mozilla Firefox

Otwieramy przeglądarkę Wchodzimy do menu w prawym górnym rogu okna przeglądarki Wchodzimy do menu “Opcje” Przechodzimy do zakładki “Prywatność i zabezpieczenia” Otwieramy “Historia” i szukamy opcji “Wyczyść historię” Zaznaczamy interesujący nas zakres i zatwierdzamy klikając “Wyczyść teraz”

Microsoft Edge