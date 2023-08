Samo przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie jest procedura bardzo łatwą, jednak odpowiedź na pytanie „Jak zresetować telefon do ustawień fabrycznych?” to nie tylko opis wywołania tejże procedury, ale także porady jak dobrze przygotować się do resetowania.

Dlaczego ważne jest przygotowanie do resetu telefonu do ustawień fabrycznych? To bowiem czynność, która wymazuje z pamięci telefonu dokładnie wszystko co zostało na nim kiedykolwiek zapisane. Reset nie zmienia zawartości karty SIM i karty pamięci, więc jeśli mamy na nich zapisane kontakty czy zdjęcia, nie utracimy ich. Jednakże, wiele telefonów dziś nie ma możliwości instalowania kart pamięci, a zapis kontaktów na karcie SIM to przeżytek. Dziś prawie wszystko mieści się we wbudowanej pamięci telefonu i przed resetem do ustawień fabrycznych należy zadbać, by te dane udało się odzyskać.

Tekst daje odpowiedzi na następujące pytania

Po co resetować telefon do ustawień fabrycznych?

Niektórzy producenci, jak np. OPPO, chwalą się narzędziami, które gwarantują płynne działanie systemu nawet po kilku latach użytkowania, bez resetu do ustawień fabrycznych. Mimo to taka operacja jest najpowszechniejszym sposobem przywrócenia długo już użytkowanemu urządzeniu wigoru, a czasem nawet zwiększenia jego wydajności i czasu pracy na baterii.

Reset do ustawień fabrycznych to także obowiązkowa operacja, gdy pozbywamy się telefonu albo sprawia on problemy podczas pracy, na przykład w wyniku instalacji szkodliwego oprogramowania, którego nie zdołały usunąć aplikacje ochronne.

Różne poziomy resetowania

Określenie reset stosuje się także do operacji ponownego uruchomienia telefonu (tzw. miękki reset). Nie kasuje ona danych, a jedynie uruchamia na nowo całe oprogramowanie. To najczęściej oznacza także wymazanie danych tymczasowych w pamięci RAM telefonu. Zachowane zostają dane aplikacji, które są zapisane w pamięci stałej, czasem nawet takie, które wydają się ulotne. Dlatego warto pamiętać, że miękki reset nie musi anonimizować naszej wcześniejszej aktywności.



Reset ustawień aplikacji, wymazanie danych z pamięci w telefonie Xiaomi

Jeśli chcemy zresetować ustawienia wyłącznie jednej aplikacji, można z poziomu ustawień systemowych w menu Aplikacje wybrać problematyczny program i usunąć zawartość pamięci podręcznej i/lub dane aplikacji. To prawie to samo co ponowna instalacja, ale znacznie szybsze i nie wymaga dostępu do sieci lub plików instalatora.

Najwyższym poziomem resetu, jest reset do ustawień fabrycznych. Czasem gdy wejdziemy do odpowiadającego za tę czynność menu, pojawią się nam także inne opcje, np. reset ustawień telefonu (konfiguracja urządzenia, ustawienia ekranu startowego itp.), reset ustawień sieciowych (wszystkie ustawienia sieci zmienione po pierwszym uruchomieniu telefonu). Te opcje kasują tylko część danych.



Trzy typy resetowania danych w telefonie Huawei. Resetowanie do ustawień fabrycznych (Resetuj telefon) możliwe jest po przejrzeniu całej listy kont, które sa aktywne na telefonie

Dopiero twardy reset, który zwykle jest opatrzony nazwą reset do ustawień fabrycznych, przywrócenie ustawień fabrycznych czy po prostu reset telefonu, polega na wykasowaniu wszelkich informacji o dotychczasowym użytkowniku.

Dane, o których łatwo zapomnieć, że utracimy podczas resetu do ustawień fabrycznych

Nawet jeśli korzystamy z opcji synchronizacji danych np. z kontem Google, czy chmurową usługą producenta telefonu, warto upewnić się, że następujące dane mają swoją zewnętrzną kopię w momencie resetowania telefonu.

kontakty - możemy przypadkiem mieć ustawione zapisywanie ich w telefonie, a nie w chmurze

SMSy, lista połączeń, nagrania połączeń - może okazać się, że utrata tych danych jest bardziej kłopotliwa niż samych kontaktów

indywidualne ustawienia aplikacji - kopie zapasowe potrafią zachować większość takich danych, ale nie wszystko musi im podlegać, dlatego jeśli pewne rzeczy są dla nas cenne, zróbmy dodatkową kopię, zrzut ekranu z odpowiednimi informacjami,

hasła sieci Wi-Fi - można je łatwo zachować robiąc choćby zrzut ekranu z kodem QR, co opisujemy w innym poradniku,

hasła inne - niekoniecznie muszą być przechowywane w chmurze, jeśli są zapisywane w lokalnych menedżerach haseł, to utracimy je po resecie jeśli nie wykonamy lokalnej kopii zapasowej,

dane ukryte - możemy zapomnieć, że mamy na telefonie dane w sejfie, czy strefie prywatnej, telefon zwykle informuje o nas o tym, ale śpiesząc się z resetem urządzenia łatwo zignorować takie komunikaty,

zdjęcia, filmy, nagrania audio - to oczywisty typ danych, które chcemy z pewnością zachować i najczęściej przegrywamy zawczasu na komputer lub inny nośnik danych (lokalny, sieciowy), ale warto wiedzieć, że niektóre pliki tego typu są zapisywane w innych folderach niż domyślne (DCIM, Pictures, Music czy Movies), na przykład w folderach aplikacji, i jeśli nie tworzymy kopii danych oprogramowania możemy je utracić.

Jak zachować dane przed resetem?

Dane, które generujemy, zapisujemy w telefonie w trakcie użytkowania, można uchronić przed utratą, nie tylko podczas resetu do ustawień fabrycznych, na trzy sposoby. To:

lokalna kopia zapasowa wykonana na zewnętrznym nośniku, może to być karta pamięci, podłączony do telefonu pendrive lub komputer, w tym ostatnim przypadku najlepiej skorzystać z aplikacji producenta do tworzenia kopii na dysku komputera,

kopia zdalna w chmurze, ma tę zaletę, że może być tworzona na bieżąco gdy aktywujemy ją w ustawieniach telefonu, oprogramowaniu lub włączymy synchronizację danych z chmurą, jest wykonywana przyrostowo, w miarę jak w telefonie przybywa danych, przez co nie jesteśmy ograniczeni szybkością łącz sieciowych, jej wadą bywa ograniczony zakres danych, które można w ten sposób odzyskać po resecie telefonu,

jeśli chcemy pozbyć się telefonu, bo kupiliśmy nowy, najlepiej skorzystać z oprogramowania/funkcji przenoszenia zawartości starego urządzenia na nowe - użycie takiego narzędzia jest często proponowane przy pierwszym uruchamianiu nowego telefonu

Jak wykonać reset odblokowanego telefonu? Oprogramowanie telefonów już od dawna dysponuje opcjami wyszukiwania konkretnych ustawień po nazwie opcji. Nie musimy znać hierarchii menu, drogi poprzez kolejne sekcje ustawień. Uruchomiamy okno z ustawieniami systemowymi, a potem w polu wyszukiwania (na górze listy ustawień) wpisujemy Reset, Wymaż lub Fabryczne (zależnie od modelu telefonu). Wyświetli się nam lista dopasowanych opcji, z których wybieramy tę właściwą. Zależnie od marki, ale i modelu, może to być: Apple - Przenieś zawartość lub wyzeruj

Samsung - Ustawienia fabryczne

Huawei - Zresetuj telefon

OPPO - Usuń wszystkie dane

Realme - Wymaż wszystkie dane

Motorola - Wymaż wszystkie dane

vivo - Wymaż wszystkie dane

Xiaomi (Redmi, POCO) - Przywrócenie ustawień fabrycznych

Sony - Wymaż wszystkie dane / Reset danych fabrycznych

/ infinix - Wymaż wszystkie dane

LG - Przywróć dane fabryczne Od razu jesteśmy wtedy przeniesieni do menu resetowania telefonu. Po wybraniu opcji przywrócenia ustawień fabrycznych będziemy powiadomieni, co stanie się w wyniku tej operacji. Potwierdzamy naszą chęć resetu, wprowadzamy PIN lub hasło blokowania telefonu, jeśli jest wymagane.

Kolejne okna podczas resetowania telefonu Xiaomi. Telefon proponuje wykonanie kopii zapasowej, informuje o tym co grozi, gdy jej nie zrobimy i dwa razy wyświetla przycisk potwierdzenia z odliczaniem. Trudno tutaj zresetować telefon przypadkowo. I gotowe. Trzeba odczekać jeszcze chwilę by telefon się ponownie uruchomił i odtworzył system. Czasem trzeba też poużywać zresetowany telefon przez kilka, kilkanaście godzin, aby wszystko wróciło do normy. Czasem konieczne będzie wylogowanie się z usług systemowych, by reset doszedł do skutku. Z większości usług sieciowych i kont, reset do ustawień fabrycznych wyloguje nas automatycznie. Jednak dla spokoju warto wylogować się samodzielnie z tych narzędzi, które np. limitują liczbę aktywnych urządzeń, a reset nie informuje ich o skasowaniu pamięci telefonu. W przypadku takich funkcji jak Znajdź mój telefon, można urządzenie usunąć już po resecie, poprzez stronę internetową. Google lub producenta, zależnie od używanej opcji. Część telefonów zmusza nas do odczekania chwili zanim operacja resetu się zacznie lub będzie można ją potwierdzić ostatecznie, co pozwala cofnąć przypadkowy wybór.

Jak wykonać reset telefonu, który jest zablokowany?

Taką możliwość także należy brać po uwagę, co dokładnie opisane jest w materiale o przygotowaniu telefonu do sprzedaży. Oczywiście w ten sposób nie uzyskamy dostępu do danych telefonu, co zapewnia ich ochronę przed niepowołanym użytkownikiem, a po resecie tak jak w przypadku odblokowanego telefonu, cała zawartość będzie skasowana. Nie ma tu opcji wykasowania np. jedynie PINu czy danych odcisku palca, bo to również naruszałoby bezpieczeństwo faktycznego użytkownika (nie musi być nim posiadacz telefonu).

By wywołać menu resetu w zablokowanym telefonie wciskamy odpowiednią kombinację przycisków sprzętowych. Ponownie kombinacje mogą różnić się nie tylko między telefonami, ale i modelami. Najczęściej są to:

Samsung - Power + Głośnośc w górę + Bixby / Głośność w górę + Power

+ + / + Huawei - Oba przyciski głośności + Power (przy wyłączonym telefonie)

+ (przy wyłączonym telefonie) OPPO - Głośność w dół + P ower (przy wyłączonym telefonie), a potem puszczamy Power (gdy pojawi się logo)

+ (przy wyłączonym telefonie), a potem puszczamy (gdy pojawi się logo) Realme - Głośność w dół + Power (przy wyłączonym telefonie)

+ (przy wyłączonym telefonie) Motorola - Głośność w dół + Power (przy wyłączonym telefonie)

+ (przy wyłączonym telefonie) vivo - Głośność w górę + Power (przy wyłączonym telefonie)

+ (przy wyłączonym telefonie) Xiaomi (Redmi, POCO) - Głośność w górę + Power (przy wyłączonym telefonie)

+ (przy wyłączonym telefonie) Sony - Głośność w dół + Power (przy wyłączonym telefonie), potem puszczamy Power gdy telefon wibruje

+ (przy wyłączonym telefonie), potem puszczamy Power gdy telefon wibruje infinix - Głośność w górę + Power (przy wyłączonym telefonie), a potem puszczamy Power (gdy pojawi się logo XOS), potem wciskamy Power i Głosnośc w górę

+ (przy wyłączonym telefonie), a potem puszczamy (gdy pojawi się logo XOS), potem wciskamy i LG - Głośność w dół + Power (przy wyłączonym telefonie), a potem puszczamy Power (gdy pojawi się logo) i naciskamy ponownie

Zasilanie telefonu w trakcie resetu do ustawień fabrycznych

Wskazane jest, by telefon podczas resetu był odpowiednio naładowany. Jeśli nie możemy go podłączyć do zasilania na czas resetu, upewnijmy się, że wskaźnik naładowania baterii pokazuje przynajmniej 70% (zalecenia Google). Ta wartość może być mniejsza lub większa, a wszystko zależy od tego jak dużo danych trzeba usunąć, a także jak szybko rozładowuje się telefon pod obciążeniem. Mimo wszystko ryzyko przerwania zasilania w trakcie resetu naładowanego w podanym stopniu telefonu jest niewielkie.

Jeśli telefon utraci zasilanie w trakcie resetu mogą pojawić się problemy z jego używaniem. Może też nie chcieć się poprawnie uruchomić. Nie oznacza to oczywiście utraty urządzenia, trzeba wtedy skorzystać z narzędzi, które pozwolą pobrać i zainstalować na nowo system. Pomocny będzie serwis.