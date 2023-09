Z tego tekstu dowiecie się jak wykonać zdjęcie do CV, czyli fotografię, którą na swojej ścieżce zawodowej prędzej czy później będziecie musieli wykonać. Zdjęcia tego typu rządzą się nieco innymi zasadami niż fotografia do dokumentów czy fotografia okolicznościowa

CV (łac. Curriculum vitae) to dokument, który przedstawia życiorys zawodowy, ścieżkę kształcenia oraz ewentualnie prezentację umiejętności czy zainteresowań osoby ubiegającej się o pracę lub inne zajęcie, w którym ważne będą nasze kompetencje.

Jak zrobić sobie samemu zdjęcie do CV lub LinkedIn

Zdjęcie do CV nie jest obowiązkowe, ale jego brak w naszych realiach może negatywnie wpłynąć na odbiór takiego dokumentu

Aby zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy, zazwyczaj nie wystarczy sam tekst CV, nawet jeśli jest on pełen bogatych doświadczeń. Warto pomyśleć o dołączeniu do niego fotografii, która nie tylko przedstawi waszą aparycję, ale również w subtelny sposób zaprezentuje waszą osobowość.

Typ zdjęcia, które powinniśmy dołączyć do naszego CV, zależy od rodzaju pracy, o którą się ubiegamy. Generalnie jednak, powinno to być zdjęcie portretowe, skupiające się przede wszystkim na naszej twarzy.

CV z dołączonym zdjęciem zazwyczaj jest bardziej atrakcyjne dla potencjalnego pracodawcy. Pozwala wyróżnić się spośród innych kandydatów i zdecydowanie zwiększa szanse na zainteresowanie rekrutera. Zdjęcie do CV niekoniecznie musi być wykonane przez profesjonalnego fotografa, choć oczywiście korzystanie z jego usług może być dobrym pomysłem.

Jeżeli jednak nie dysponujecie odpowiednimi środkami na profesjonalne zdjęcie, a macie choć odrobinę wiedzy na temat fotografii, to z pewnością poradzicie sobie z tym zadaniem samodzielnie. Wymaga to jednak nieco cierpliwości. Możecie również poprosić o pomoc kogoś bliskiego, co jest zdecydowanie wskazanym rozwiązaniem. Efekty takiego zdjęcia mogą być zaskakująco dobre, często nawet lepsze niż te uzyskane w profesjonalnym studio fotograficznym.

Zdjęcie do CV, co trzeba widzieć:

Zdjęcie wykonane do CV może być również wykorzystane jako zdjęcie profilowe na portalach społecznościowych skierowanych na relacje zawodowe, takich jak LinkedIn czy GoldenLine.



Dobrze wykonana fotografia do CV. Zależnie od potrzeb przyda się nam szersze ujęcie lub półzbliżenie. Dlatego warto wykonywać zdjęcia dobrej jakości, by mieć później swobodę ich kadrowania

Dobre zdjęcie do CV - o tym musisz pamiętać pod żadnym pozorem nie używaj zdjęć selfie lub przypadkowo wykonanych fotografii,

zadbaj o schludny wygląd, przygotuj się,

staraj się zrobić sympatyczną, pogodną minę,

nie rób zdjęć z bliska i na szerokim kącie,

staraj się użyć w miarę jednolitego tła.

Jak się zaprezentować na zdjęciu do CV

Nie ma tutaj ustalonych na sztywno norm, a wiele zależy od tego, o jaką pracę się ubiegacie. Jeśli marzycie o zajęciu, które wymaga kreatywności, artystycznego podejścia i oryginalności, to zdjęcie może być nieszablonowe, z fantazją. Gdy praca dotyczy bardziej poważnych obowiązków, to wizerunek na zdjęciu powinien być formalny. I tak naprawdę taki portret będzie najbardziej uniwersalny i sprawdzi się w każdej sytuacji. Pamiętajcie jednak – to nie ma być zdjęcie do dowodu czy legitymacji, lecz przedstawiać was w nieco bardziej atrakcyjny sposób.

Przede wszystkim należy zadbać o schludny wygląd, odpowiednią minę, dobre światło oraz wysoką jakość portretu. Kiepsko przygotowana fotografia nie będzie dobrze świadczyć o waszym zaangażowaniu. Nie ma się też co łudzić, że wygląd nie jest istotny – wręcz przeciwnie, pracodawca zwraca uwagę na aparycję kandydata czy kandydatki na dane stanowisko. Zwłaszcza gdy dotyczy ono współpracy z klientami czy partnerami biznesowymi.



Po lewej przykład jak nie należy się ubierać do zdjęć do CV. Po prawej strój prawidłowy. Zegarek jest opcjonalny, czasem stanowi praktyczne dopełnienie. Jeśli nosimy okulary na stałe, to wskazane jest zdjęcie z nimi

Nadmiar biżuterii i dodatków, a także zbyt mocny ekstrawagancki makijaż nie jest wskazany. Ubrania najlepiej wybrać w stonowanych kolorach. Choć przy portrecie nie będzie widać wiele z waszej garderoby, to warto zadbać o takie detale jak wyprasowany i czysty kołnierzyk. Będzie to świadczyć o waszej dbałości o szczegóły i solidności, a to cechy doceniane przez pracodawców. Ładnie ogolona twarz i uczesane włosy również będą atutem, zwłaszcza gdy aplikujecie na poważne stanowisko.

Jak pozować do zdjęcia do CV

Zdjęcie do CV powinno prezentować przede wszystkim waszą twarz, ewentualnie twarz z ramionami. Ponieważ fotografia na dokumencie jest nieduża, to lepiej, by twarz wypełniała większość kadru. Wzrok najlepiej skierować w obiektyw, aby nawiązać coś w rodzaju kontaktu wzrokowego z osobą patrzącą później na fotografię, czyli rekruterem. Twarz może być ustawiona prosto względem aparatu lub delikatnie bokiem, podobnie z sylwetką. Nie musicie od razu ograniczać kadru do twarzy - szersze ujęcie można przyciąć później w programie do edycji zdjęć. Nie kombinujcie też ze specjalnym układaniem rąk, typu zapinanie mankietu czy podpieranie twarzy. Rekruterzy nie przepadają za takimi zdjęciami.



Unikajmy udziwnionych póz (po lewej). Wykorzystywanie dłoni w kadrze na zdjęciach do CV nie jest dobrym pomysłem. Wystarczy prosta poza, na przykład na wprost (po prawej)

Bardzo ważna wskazówka – jeśli nie aplikujecie do pracy w domu pogrzebowym, to uśmiech na zdjęciu do CV jest bardzo wskazany. Ociepli wizerunek i sprawi, że będziecie po prostu bardziej sympatyczni i przystępni. Oczywiście żadna przesada nie jest dobra i w tym przypadku delikatny uśmiech będzie lepszy niż grymas od ucha do ucha (warto wiedzieć, że przy szerokim uśmiechu oczy mogą stać się bardziej przymknięte, a to nie jest pożądane).

Jakich zdjęć nie załączać do CV

Nie warto iść na skróty i załączać do CV zdjęć zrobionych przy okazji wakacji czy imprezy. Absolutnie niewskazane są zdjęcia typu selfie, które nie dość, że nie wyglądają profesjonalnie, to przeinaczają prawdziwy wizerunek, zniekształcają rysy twarzy, a przyjęta na zdjęciu poza po prostu nie pasuje do zadania. Takim zdjęciem od razu byście spalili wszelkie szanse.



Zdjęcie selfie nie nadaje się do CV

Może was korcić, by wyciąć sylwetkę z jednego zdjęcia i wstawić na inne odpowiedniejsze tło. Jeśli nie jesteście mistrzami fotomontażu, to darujcie sobie takie pomysły. Mało profesjonalny efekt może wywołać negatywne wrażenie.

Niezbędny sprzęt i tło

Kiedyś to było niemożliwe, a dziś dobre zdjęcie można zrobić nawet za pomocą smartfona. Oczywiście najlepsza do tego celu jest lustrzanka lub bezlusterkowiec, ale nie każdy ma i potrafi obsługiwać zaawansowany aparat. Za to smartfon jest niemal w każdym domu, a większość współczesnych urządzeń jest wyposażona w aparaty rejestrujące dobrej jakości obraz. I do tego są łatwe w obsłudze.



Na statywie można umieścić aparat, ale także telefon

Jeśli nie macie pomocnika, który będzie trzymał aparat i naciskał spust migawki, to musicie skorzystać z podpory (najlepiej ze statywu), na której zostanie umieszczony aparat, oraz samowyzwalacza lub pilota do wyzwolenia migawki.

Jako tło można wykorzystać jasną, pomalowaną na w miarę jednolity kolor ścianę w pokoju. Najlepiej białą lub przynajmniej w stonowanych barwach. Możecie też użyć dużego brystolu (w formacie B0), który wystarczy przykleić do ściany czy regału. Taki karton kupicie na przykład w sklepie papierniczym.



Karton w formacie B1 kupimy w każdym sklepie papierniczym. Warto go zachować, gdyż może przydać się przy innego typu zdjęciach, na przykład sprzętowych



Jeśli macie rozwijany/rozkładany ekran do projektora również on świetnie spełni rolę tła

Dobre oświetlenie

Nie macie specjalnych lamp fotograficznych? To nie szkodzi. Tak naprawdę najkorzystniejsze dla rysów jest naturalne, dzienne, rozproszone oświetlenie. Jego źródłem w pomieszczeniu jest oczywiście okno. Unikajcie bezpośredniego słońca, które wyrzeźbi na twarzy ostre cienie i zmusi was do przymknięcia oczu.

Jeśli okno znajduje się z boku ściany będącej tłem, to, aby bardziej równomiernie oświetlić twarz, możecie posłużyć się czymś w rodzaju ekranu odbijającego. Fotografowie do tego celu wykorzystują tak zwaną blendę, czyli ekran (zwykle okrągły) o srebrzystej, złotej lub białej powierzchni. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się biała (słabszy efekt) lub srebrna (mocniejszy efekt) płaszczyzna. Taką niedużą blendę możecie naprędce skombinować samodzielnie, wykorzystując na przykład srebrną folię spożywczą nawiniętą na sztywny kawałek kartonu. Podczas fotografowania wystarczy przytrzymać ekran po drugiej stronie twarzy tak, by odbijał światło padające z okna i rozjaśnił cienie.



Doświetlać twarz można tabletem z włączonym białym ekranem jak i blendą zrobioną z tacy kuchennej oraz folii aluminiowej

Jeśli dysponujecie lustrem, to możecie je w podobny sposób wykorzystać. Do tego celu możecie też użyć tabletu z wyświelonym białym obrazem (pamiętajcie, by ustawić temperaturę ekranu adekwatną do oświetlenia padającego z drugiej strony, żeby kolorystyka na twarzy wyszła jednolita - przy dziennym świetle wyłączcie funkcję ochrony wzroku, która daje źółtawy odcień).



Po lewej twarz oświetlona z boku wyłącznie światlem z okna po lewej stronie modelki, po prawej zdjęcie doświetlone światłem z ekranu tabletu (lub odbitym od blendy)

Jeśli macie tylko jedną lampę na przykład ciągłego oświetlenia, to dzięki ekranom odbijającym także możecie zwiększyć liczbę źródeł światła i równomiernie i ładnie oświetlić twarz.

Użytkownicy zaawansowanych aparatów z możliwością stosowania zewnętrznej lampy błyskowej mogą uzyskać rozproszone światło poprzez błyśnięcie fleszem w sufit. Choć nie będzie ono tak ładne jak światło dzienne, to jest to jakaś opcja. Głowicę flesza należy wówczas ustawić w górę, nieco przechyloną do tyłu i nieznacznie w bok, by błyskać w dalszą część sufitu. Odbite światło równomiernie oświetli twarz. Nie róbcie zdjęć z fleszem błyskajacym bezpośrednio w twarz, bo wyjdą brzydkie odblaski i cienie.



Po lewej światło lampy błyskowej zostało skierowane w sufit pomieszczenia (dobrze), po prawej użyto lampy wbudowanej świecącej na wprost (źle)

Zdjęcia do CV nie musicie jednak robić w pomieszczeniu. W plenerze można znaleźć niejedną przyzwoitą ścianę, która nada się na tło. Do tego macie do dyspozycji dużo rozproszonego światła. Najlepszy efekt uzyskacie w słoneczny dzień stojąc na tle ściany znajdującej się w cieniu i mając naprzeciwko jasny budynek lub chodnik oświetlony słońcem – powierzchnie te zadziałają jak ekrany odbijające i rozpraszające światło.

Jak zrobić zdjęcie do CV – trochę techniki

Gdy macie kogoś do pomocy, to sprawa jest znakomicie uproszczona. Osoba ta może się początkowo ustawić do zdjęcia. Potem wystarczy dobrać parametry w aparacie i zamienić się miejscami z pomocnikiem.

Jeśli jesteście solo, to musicie skorzystać ze statywu lub innej podpory, która pozwoli ustabilizować i umieścić aparat na wysokości twarzy lub popiersia. W miejscu gdzie planujecie pozować ustawcie jakiś przedmiot (na przykład lalkę), na który ustawicie i zablokujecie ostrość. Po dobraniu parametrów w aparacie, włączcie samowyzwalacz na określony czas (najlepiej nie mniej niż 5 sekund) i ustawcie się w miejsce tego przedmiotu, przybierając właściwą pozę. Jeśli macie taką możliwość, skorzystajcie z obrotowego ekranu i podglądu na żywo, by dokładnie widzieć co się dzieje.

Migawkę można wyzwolić też pilotem lub w niektórych przypadkach gestem, głosem lub mimiką. Bardzo ułatwia zadanie możliwość sterowania aparatem za pomocą smartfona, na którego ekranie widoczny jest podgląd kadru i opcje kontroli, w tym ustawienia ostrości i wyzwolenia migawki.



Aparat z uchylno-obrotowym ekranem lub ekranem uchylnym o 180 stopni ułatwi nam podgląd kadru i jego ocenę, gdy fotografujący nie jest doświadczony i przede wszystkim pomaga nam naciskać spust migawki. Ale nie jest konieczny

Nie róbcie zdjęć z niewielkiej odległości, ponieważ obiektyw i perspektywa zniekształca wówczas rysy. Lepiej nawet zrobić szersze ujęcia, a potem wykadrować, niż za bardzo zbliżyć aparat. Do portretu najlepiej wykorzystać obiektyw portretowy lub teleobiektyw. Musi oferować ogniskową przynajmniej 50 mm (najlepiej więcej). W przypadku aparatu kompaktowego ustawicie zoom w odpowiednim położeniu, a gdy korzystacie ze smartfona, skorzystajcie z ustawienia tele na przykład 3x (o ile jest to optyczna ogniskowa). Aparat należy umieścić w odległości ok. 2 metrów.



Dłonie choćby najdłuższe, nie wystarczą by zdjęcie wykonane telefonem miało dobrą perspektywę

W przypadku smartfonów tryb portretowy należy wyłączyć, ponieważ na ogół rozmywa tło i stosuje różne efekty, które niekoniecznie będą wyglądać profesjonalnie.



Fotografia z telefonu. Jeśli musimy się do niej ograniczyć, to zamiast ujęć selfie (źle) skorzystajmy z teleobiektywu (dobrze), w ostateczności wykadrujmy zdjęcie zrobione głównym aparatem

Jeśli macie taką możliwość, przymknijcie przysłonę w obiektywie aparatu (dotyczy to lustrzanek i bezlusterkowców z dużymi matrycami), na przykład do wartości f/5.6 lub f/6.3. Można to zrobić w trybie manualnym lub trybie priorytetu przysłony (A/Av). Dzięki temu uzyskacie większą głębię ostrości, co zaowocuje także większą ostrością obrazu. Unikniecie też lub zminimalizujecie błędy ustawiania ostrości (przy małej głębi ostrości będziecie mieć mocniej rozmyte tło, ale też jest ryzyko, że zamiast oczu ostry będzie czubek nosa lub tył głowy). Powyższe wskazówki nie dotyczą aparatów z małymi matrycami – kompaktów i smartfonów.

Domknięcie przyslony czy podniesienie ekspozycji zdjęcia może poskutkować zwiększeniem czułości ISO matrycy aparatu i pojawieniem się cyfrowego szumu na zdjęciu. Warto o tym pamiętać, gdy fotografujemy przy niedostatku oświetlenia.

Fotografując jasny obiekt na jasnym tle można zauważyć, że zdjęcia wychodzą często zbyt ciemne niż tego się oczekuje. Fotografię można rozjaśnić później w programie do edycji grafiki, ale najlepiej mieć od razu ładnie naświetlone zdjęcie. Jeśli jest ono za ciemne, zróbcie kolejne z korektą ekspozycji (jeśli nie fotografujecie w manualnym trybie). Parametr ten kryje się na ogół pod literkami EV lub pod znaczkiem czarnobiałego kwadracika. Korektę ustawiacie na plus (np. +1 EV), by rozjaśnić ujęcie.



Korekta ekspozycji o 1EV wydaje się niewielką zmianą, w praktyce jednak to spora zmiana

Uwaga - warto dopilnować, by kolory wyszły naturalnie. Należy zadbać o właściwy balans bieli. Wyłączcie wbudowaną lampę błyskową, bo nie da ona dobrego efektu.



Trzy różne temperatury barwne na zdjęciu. Choć fotografia do CV pozwala na więcej swobody niż przy zdjęciach do dokumentów, warto trzymać się barwnego realizmu

Zróbcie dużo zdjęć, aby było z czego wybierać. Na każdym kolejnym możecie troszeczkę zmienić ułożenie twarzy, ramion, mimikę. Często nieznaczny ruch przynosi znaczną poprawę. Wysuńcie brodę do przodu, ale bez zadzierania nosa w górę, uważajcie też na podbródek. Pochylcie się lekko w stronę aparatu (oczywiście pamiętając, w którym miejscu jest ustawiona ostrość ostrość).



Każde z tych zdjęć można użyć w CV, jednak zastosowanie serii (plus drobne korekty pozy) ułatwi wybór tego, które i nam najbardziej się podoba

Edycja zdjęcia do CV. Czy jest potrzebna?

Zdjęcie do CV czasem należy poddać obróbce w programie graficznym. Na ogół wymaga kadrowania do odpowiedniego formatu, a często również korekty jasności czy koloru. Czasem potrzebny jest retusz, na przykład, gdy na twarzy wyskoczył nam niezbyt atrakcyjny wykwit. Te wszystkie zabiegi możecie wykonać w niejednym darmowym programie - tutaj znajdziecie listę najlepszych edytorów zdjęć, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. Tajemnice skutecznej obróbki zdjęć do dokumentów przedstawimy wam w innym artykule.

fot: Alicja Żebruń, Bogna Dołba / modelka: Bogna Dołba