Jak usunąć reklamy z MIUI w telefonie Xiaomi, Redmi i POCO? Oto poradnik krok po kroku, pokazujący w prosty sposób jak je wyłączyć.

Wyłączanie reklam w MIUI - Xiaomi, POCO, Redmi

Bez zbędnego tracenia czasu na rozważania czy reklamy są dobre, czy złe, przejdźmy od razu do rzeczy. Jeśli nie chcesz mieć reklam w telefonie z MIUI, takim jak Xiaomi, Redmi i POCO, to wykonaj poniższe kroki.

Jak usunąć reklamy w MIUI 12 - krok 1

W praktyce trzeba usunąć reklamy z interfejsu i systemu, a potem jeszcze dodatkowo z aplikacji wchodzących w skład MIUI. Zajmijmy się na początek systemem.

Wejdź w Ustawienia - Hasła i bezpieczeństwo - Prywatność - Usługi reklam - Spersonalizowane propozycje reklam (wyłącz).

Jak usunąć reklamy w MIUI 12 - krok 2

Teraz trzeba unieważnić autoryzację usługi MSA (MIUI System Ads).

Wejdź w Ustawienia - Hasła i bezpieczeństwo - Autoryzacja i unieważnianie - msa (wyłącz).

Jeśli wyświetli się zapytanie o unieważnienie autoryzacji, to dotknij przycisku Unieważnij (powinien być aktywny po kilkusekundowym odliczaniu.

Jak wyłączyć reklamy w Centrum sterowania Xiaomi?

Otwórz aplikację Centrum sterowania - wejdź w Ustawienia (ikona na górze po prawej) - otrzymuj propozycje (wyłącz).

Jak wyłączyć reklamy w przeglądarce Xiaomi?

To porada dla osób, które używają przeglądarki internetowej od Xiaomi, należącej do pakietu aplikacji MIUI.

Otwórz aplikację Przeglądarka internetowa - dotknij ikony profilu użytkownika (na dolnym pasku) - Ustawienia (ikona na górze) - Zaawansowane - Pokaż reklamy (wyłącz).

Jak wyłączyć reklamy w Muzyce Xiaomi?

Otwórz aplikację Muzyka - wejdź w ustawienia (ikona na górze po lewej) - Ustawienia - Ustawienia zaawansowane - Pokaż reklamy (wyłącz).

Jak usunąć reklamy w aplikacji Wideo Xiaomi?

Otwórz aplikację Wideo - dotknij menu ustawień (ikona na górze po prawej) - Ustawienia - Spersonalizowane rekomendacje (wyłącz).

Jak usunąć reklamy w aplikacji Pobrania Xiaomi?

Otwórz aplikację Pobrania - dotknij menu ustawień (ikona na górze po prawej) - Ustawienia - Pokaż polecaną zawartość (wyłącz).

Opcjonalnie: Jak zrezygnować z personalizacji reklam Google?

Na koniec można wykonać jeszcze jedną, opcjonalną czynność, która pozwoli wyłączyć personalizację reklam Google. Nie będą one dopasowane do tego, co wyszukujesz i w co klikasz.

Ustawienia systemu - Prywatność - Reklamy - Zrezygnuj z personalizacji reklam. Dodatkowo można też dotknąć opcji Resetuj identyfikator wyświetlania reklam.

