Dostałeś nietrafiony prezent pod choinkę? Jest na to sposób! Polskie prawo daje możliwość zwrócenia produktów zakupionych przez Internet. Podpowiadamy jak szybko i sprawnie zająć się tematem.

Święta Bożego Narodzenia to miły czas, gdy przy okazji chcemy obdarować znajomych prezentami. Pomysłów jest dużo, ale nie zawsze są udane. Niekiedy nie trafimy z rozmiarem ubrań, zdublujemy się z innymi osobami, czy po prostu kupimy coś niepotrzebnego. Zdarza się.

Co zrobić z nietrafionym pomysłem? Jeśli produkt był kupiony przez Internet, możemy wykorzystać prawo do odstąpienia od umowy i zwrócić zakupiony towar. Szczegółowo opisuje to Europejskie Centrum Konsumenckie.

Jak zwrócić nietrafiony prezent?

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet reguluje “Ustawa o prawach konsumenta” z 30 maja 2014 r. (wprowadza ona dyrektywę UE 2011/83). Warto jednak pamiętać, że od takiej umowy możemy odstąpić w ciągu 14 dni (czas liczymy od daty otrzymania towaru). W przypadku zakupów stacjonarnych, takie prawo nie obowiązuje (możemy tylko liczyć na dobrą wolę sprzedającego).

Każdy sklep ma obowiązek przyjąć towar zakupiony na odległość. Warto tutaj zapoznać się, jak dokładnie wygląda procedura zwrotu towaru w danym sklepie (duże sklepy internetowe i platformy handlowe często mają w panelu użytkownika specjalną opcję zwrotu zamówienia). W niektórych przypadkach konieczne będzie złożenie pisemnego formularza odstąpienia od umowy.

Warto dodać, że sprzedawca powinien zwrócić klientowi także koszty doręczenie zamówionego towaru, ale tylko do kwoty najtańszej opcji przesyłki.

Czego nie można zwrócić?

Zakupiony produkt można odpakować i sprawdzić, ale tylko na zasadzie, jak byśmy dokonywali zakupu w sklepie stacjonarnym. Nie można zacząć używać danej rzeczy.

Sprzedający nie może zażądać zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu, które nie jest przedmiotem sprzedaży (a służyło jedynie do zabezpieczenia produktu). Jeśli mamy taką możliwość, warto zapakować zwracany produkt w oryginalne pudełko.

Prawo pozwala odmówić przyjęcia zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę np. gdy otwarte opakowanie będzie wskazywać na możliwość użytkowania danej rzeczy (co często może ograniczać możliwość zwrotu np. słuchawek dousznych lub dokanałowych). Sprzedawca może też odmówić przyjęcia odpakowanych nośników z grami, filmami, muzyką i programami.

Dostałeś nietrafiony prezent i nie możesz go zwrócić?

Jeśli dostaliście nietrafiony prezent i nie możecie go zwrócić, możecie po prostu go odsprzedać lub przekazać go innej osobie, która zrobi z niego pożytek. To też jest dobre rozwiązanie.

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie