Kamera sportowa nadaje się do rejestrowania aktywności sportowych, ale również do nagrywania imprez, wycieczek, spotkań, a nawet vlogów. Niektóre mają wzmacniane, wodoszczelne obudowy, piloty zdalnego sterowania i inne akcesoria.

Jaką kamerę sportową kupić?

W obecnych czasach kamery nosimy praktycznie zawsze przy sobie w postaci smartfonu z dobrym aparatem. Nadaje się on do większości prostych nagrań, tym bardziej, że ma łączność internetową i zrobione nim zdjęcia i filmy możemy natychmiast opublikować w social mediach. Jednak smartfon nie zawsze jest odpowiednim narzędziem w każdej sytuacji. Często do nagrywania wideo lepiej używać kamery sportowej.

Pierwszym powodem jest odporność i bezpieczeństwo sprzętu. Kamera sportowa może być na stałe przymocowana do kierownicy w rowerze lub motocyklu, kasku, kijka selfie, gimbala, plecaka, statywu lub innego miejsca. Nie trzeba jej demontować i właściwie nie trzeba też na nią uważać tak bardzo jak na telefon.

Najlepsze kamery sportowe - ranking 2021

Kamera sportowa jest również mała, lekka, można ją włożyć w wytrzymałą, ochronną obudowę i zazwyczaj kosztuje mniej od dobrego smartfona. Jest więc bardziej odporna na uderzenia i wstrząsy, a w razie poważnego uszkodzenia nie stracimy kilku tysięcy złotych (choć i takie kamerki sportowe się zdarzają).

Ponadto modele wodoszczelne lub wyposażone w dodatkową obudowę wodoszczelną mogą z powodzeniem służyć do nagrywania niezapomnianych filmów pod wodą, jeśli akurat spędzamy czas nad morzem lub oceanem. Oczywiście smartfonów wodoodpornych też jest wiele, ale sporo producentów zaznacza, że dotyczy to tylko wody „słodkiej”, czystej, a w przypadku basenów - niezbyt mocno chlorowanej. Innymi słowy smartfonem nagramy filmy pod wodą, ale jeśli nie chcemy stracić gwarancji, gdy coś pójdzie nie tak, to lepiej postawić na kamerkę sportową.

Kamera z dodatkową obudową wodoszczelną pozwoli nagrywać nawet rafę koralową, jeśli mamy taki kaprys, i nie przekroczymy dozwolonej głębokości. Ponownie - nawet jeśli porwie nam ją fala, zatonie lub uszkodzi się to nie będzie jej żal tak bardzo jak dobrego smartfona.

Innymi słowy niewielka kamerka sportowa to relatywnie tania i dyskretna forma nagrywania filmów z wakacji, podróży, imprez, rodzinnych spotkań, przejażdżek czy przechadzki po górach. Możemy też nią przygotować materiały do vloga.

Oczywiście, kamery sportowe dostępne są w bardzo szerokim spektrum cen. Bez problemu kupimy taką za 200, jak i 2000 zł, a nawet więcej. Warto jednak wcześniej zadać sobie pytanie czego realnie potrzebujemy?

Większości osób, które nie mają dużych wymagań wystarczy model za około 500 zł, z nagrywaniem 4K Ultra HD bądź Full HD w 30 kl./s. Jeśli jednak oczekujecie lepszej jakości lub funkcjonalności, to lepiej skupić się na przedziale cenowym do 1000, a nawet 1500 zł. Tu kamerki sportowe oferują już zazwyczaj więcej opcji, łącznie z rejestracją obrazu w 4K Ultra HD w 60 kl/s, lepszą stabilizacją obrazu i szeregiem dodatkowych trybów i funkcji, które mogą przydać się podczas bicia własnych sportowych rekordów. Co więcej, niejednokrotnie owe droższe kamery sportowe występują w bogatszych zestawach oferując przy okazji całe mrowie dodatkowych akcesoriów.

W innych publikacjach polecamy również dobre aparaty wodoszczelne i wzmacniane oraz przydatne akcesoria dla sportowców.

Insta360 ONE R 1-inch Edition - modułowa kamera sportowa z dużym sensorem Ocena benchmark.pl









4/5 Insta360 ONE R to kamera z efektem WOW. Można ją złożyć z modułów, co w praktyce oznacza, że jeśli chcecie polepszyć jakość obrazu, to po prostu wymieniacie moduł z sensorem i obiektywem, a nie całą kamerę. W tym rankingu polecam wersję o nazwie 1-inch, czyli z bardzo dużym jak na kamerę sportową 1-calowym sensorem, który zapewnia wręcz fenomenalną jakość obrazu. Modułowość sprawia też, że wyświetlacz dotykowy możemy bez problemu ustawić do tyłu lub do przodu. Kamera nagrywa w 4K 60 kl/s lub 5K 30 kl/s. Robi zdjęcia 19 Mpx i można do niej podłączyć zewnętrzny mikrofon przez odpowiednią nakładkę. Ma bardzo dobrą stabilizację obrazu, jest wodoszczelna, dobrze wykonana i cieszy oczy nietuzinkową stylistyką. Można nią sterować za pomocą głosu, smartwatcha Apple Watch lub opcjonalnego pilota z wyświetlaczem. To jedna z najlepszych kamer sportowych na rynku. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 120 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 54x79x47 mm

Waga 158 g

GoPro Hero 9 Black - najlepsza kamera sportowa do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Klasyka gatunku. Każdy kto rozważa kupno bardzo dobrej kamery sportowej powinien wziąć pod uwagę GoPro Hero 9 Black. Ma dwa wyświetlacze - z przodu i z tyłu, nowy, o wiele wygodniejszy system montaży Folding Fingers, wymienną osłonę obiektywu z opcjonalną nakładką Lens Mod 155 stopni i baterię większą o około 30%. Może nagrywać filmy w rozdzielczości 4K60 lub nawet 5K30. Ta druga opcja też ma sens, bo pozwala wykadrować obraz lub nałożyć dodatkową stabilizację, a na wyjściu wciąż otrzymać obraz 4K. System stabilizacji w samej kamerze też jest bardzo dobry i wzbogacony o funkcję Horizon Leveling (coś w stylu blokady horyzontu, bez przejmowania się czy kamera nie jest przypadkiem przekrzywiona). To najlepsza kamera sportowa za niecałe 2000 zł. Najważniejsze cechy: Wymiary 71x55x33.6 mm

Waga 159 g

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 240 kl./s

Karta pamięci microSD

Stabilizacja obrazu tak

Inne cechy kamery Wi-Fi, Bluetooth

DJI Osmo Action - najlepsza kamera sportowa 4K 60 kl/s do około 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 A jeśli zależy Ci na optymalnym połączeniu jakości obrazu, funkcjonalności i ceny, to za około 1000 zł dostaniesz DJI Osmo Action. To bardzo dobra kamera sportowa wodoszczelna do głębokości 11 metrów bez dodatkowej obudowy. Ma dwa wyświetlacze (przód i tył) i nagrywa filmy 4K 60 kl/s, a w trybie HDR 4K 30 kl/s. Co ważne nawet w 4K60 czas pracy na baterii wynosi około 1 godziny, a w FHD30 ponad 2 godziny. Zapisuje zdjęcia 12 Mpx, także w formacie RAW DNG i ma możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu przez adapter. Kamerą można sterować za pomocą aplikacji na telefon. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 4K

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD, microSDHC, microSDXC

Wymiary 65 x 42 x 35 mm

Waga 124 g Zobacz recenzję

Lamax W9.1 - dobra kamera sportowa do około 700 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Jak na relatywnie niedrogą kamerę sportową Lamax W9.1 ma całkiem spore możliwości. Konstrukcja jest wodoszczelna do głębokości 12 metrów i wyposażona w dwa wyświetlacze - z przodu 1,4 cala, a z tyłu większy 2 cale. Nagrywa natywnie w rozdzielczości 4K 30 kl/s oraz Full HD do 120 kl/s, może też zapisywać zdjęcia 20 Mpx. Podczas nagrywania FHD wytrzymuje niespełna 2 godziny na baterii. Warto też wyróżnić to, że zestaw jest dość bogaty. Oprócz kamery i akumulatora znajdziemy w nim: obudowę wodoszczelną do 40 m, bardzo przydatny pilot zdalnego sterowania, mini statyw, opaski mocujące, a także inne przejściówki, uchwyty, taśmy klejące i przewód USB. Jasne, że te 600-700 zł to już jest cena, w której można pokusić się o znalezienie starszego GoPro, ale warto wziąć również taką opcję pod uwagę. Najważniejsze cechy: Matryca 20 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 42x64x32 mm

Waga 127 g

Lamax X9.1 - tania kamera sportowa do 500 zł, z pilotem Ocena benchmark.pl









4/5 Jeśli Twój maksymalny budżet wynosi 400-500 zł, to również możesz liczyć na całkiem przyzwoitą jakość i możliwości. Ciesząca się dużą popularnością kamera Lamax X9.1 nagrywa wideo 4K w 30 kl/s, a Full HD w 60 kl/s (kodek H.265). W komplecie ma bardzo podobne akcesoria, jak trochę droższy model W9.1, ale warto zaznaczyć, że wodoszczelność uzyskiwana jest tylko po włożeniu kamery w obudowę, którą otrzymujemy w cenie (do 40 m). Rozdzielczość zdjęć to 12 Mpx. W tak niskiej klasie cenowej ważną zaletą jest mały pilot zdalnego sterowania, którym szybko włączymy nagrywanie lub zapiszemy zdjęcie. Kamera ma też stabilizację optyczną (OIS). Czas pracy na baterii to maksymalnie 1,5 godziny w trybie FHD30. Kamerą można sterować za pomocą smartfonu przez Wi-Fi. Za mniej niż 500 zł to całkiem dobry wybór dla mniej wymagających osób. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD, microSDHC, microSDXC

Wymiary 44x60x33 mm

Waga 72 g

Najlepsza kamerka sportowa - moja opinia

Najbardziej opłacalna i optymalna jest DJI Osmo Action. W praktyce działa lepiej i jest przyjemniejsza oraz prostsza w użyciu od GoPro Hero 9, a jednocześnie o połowę tańsza. Oferuje dobrą jakosć wideo 4K i ma dwa wyświetlacze między którymi mozna się łatwo przełączać. To kamera sportowa którą warto kupić.