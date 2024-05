Jaki gimbal do telefonu, a jaki stabilizator do aparatu? Jak wybrać najlepszy gimbal do kamery sportowej, a na co zwrócić uwagę wybierając taki, który ma pracować z lustrzanką? Przeczytaj nasz ranking gimbali!

Kiedy znudzi ci się kręcenie filmów z wakacji wyglądających jak… cóż, amatorskie filmy z wakacji i zamarzysz o kinowych, hollywoodzkich ujęciach - gładkich panoramach, kadrach zmieniających się jak po sznurku i płynnym ruchu kamery - wtedy może pomóc ci gimbal do telefonu fotograficznego lub kamery. Zebraliśmy najlepsze gimbale do telefonów, a także gimbale do kamer sportowych i bezlusterkowców, żeby podpowiedzieć, jak wybrać gimbala i pomóc ci podjąć decyzję jaki gimbal kupić.

Ranking najlepszych gimbali do telefonów i aparatów - polecane modele 2024:

Zebraliśmy kilka modeli gimbali, które wyróżniają się swoimi cechami, oferując coś szczególnego, ważnego, oczekiwanego.

Gimbal, czyli mechaniczny, aktywny stabilizator to urządzenie, które zapewnia umieszczonej na nim kamerze czy telefonowi stabilną platformę, umożliwiającą kręcenie płynnych i pozbawionych wstrząsów ujęć nawet w ruchu. Silniki gimbala kompensują zmiany pozycji kamery, utrzymując ją cały czas w takim położeniu, jakiego oczekuje użytkownik.

Z rozmysłem nie napisałem, że "w poziomie" czy "w tym samym położeniu", bo tu pojawia się pewna bardzo ważna cecha gimbali: skoro mają silniki pozwalające dowolnie kontrolować ruch zainstalowanych na nich kamer, to czemu ograniczać się tylko do utrzymania pozycji? Nie warto! Zamiast tego można aktywnie sterować kamerą, dodając dodatkowy ruch w kadrze, jednocześnie utrzymując płynność dzięki niwelowaniu wszelkich wstrząsów - tak właśnie powstają wszystkie te kinowe ujęcia.

Nowoczesne gimbale idą z tym o krok dalej, oferując możliwość zdalnego kontrolowania ruchu kamery za pośrednictwem aplikacji w smartfonie, programowanie sekwencji ruchów lub korzystanie z predefiniowanych ujęć, wreszcie opcje wykorzystujące oprogramowanie w smartfonie na przykład do samodzielnego śledzenia zaznaczonego obiektu. Niektóre z takich specjalnych możliwości mogą być dostępne bezpośrednio w samym urządzeniu, podczas gdy inne będą wymagały połączenia z zainstalowaną na smartfonie czy tablecie aplikacją.

Jak wybrać stabilizator do telefonu, aparatu, kamery?

To może być zaskakująca informacja, ale nie wszystkie gimbale są takie same. Biorąc się do wybierania stabilizatora pierwszą rzeczą, jaką musisz wziąć pod uwagę jest masa urządzenia, z którym chcesz go używać. Czemu? Czy nie da się zrobić gimbala, który da sobie radę ze wszystkim? Oczywiście, da się. Jednak efektywne i szybkie stabilizowanie dużej lustrzanki z ciężkim obiektywem wymaga bardzo mocnych silników, które są duże i kosztowne, a także zużywają dużo prądu, wymagają więc odpowiednio pojemniejszych baterii. W efekcie taki gimbal musi być tak wielki, ciężki i drogi, że używanie go ze smartfonem czy kamerką sportową byłoby nie tylko nieefektywne, czy niewygodne, ale po prostu głupie.

Warto więc kierować się logiczną zasadą wystarczającego minimum i wybierać najlepszy gimbal z tych, których maksymalne dopuszczalne obciążenie jest o jakieś 20% większe, niż waga najcięższego urządzenia, które chcesz na nim umieścić. Czemu większe? Bo po pierwsze zapas mocy się przyda, oszczędzając silniki i zapewniając szybszą reakcję, a po drugie, możesz przecież chcieć zainstalować na aparacie, kamerce czy smartfonie jakieś dodatkowe wyposażenie w rodzaju mikrofonu czy lampki.

Jak wybrać gimbala? Pierwsza zasada: sprawdź udźwig!

W sprzedaży znajdziesz najczęściej gimbale pogrupowane od najmniejszego, do największego dopuszczalnego obciążenia (a więc jednocześnie od najmniejszych do największych): gimbale do kamer sportowych, gimbale do smartfonów, gimbale do aparatów bezlusterkowych oraz gimbale do lustrzanek. Tak naprawdę powyżej oferujących średnie obciążenie stabilizatorów do bezlusterkowców zaczyna się obszar sprzętu przeznaczonego raczej dla półprofesjonalistów i profesjonalistów, którym nie będziemy się w tym zestawieniu zajmować.

Najlepszy gimbal do telefonu - najlepszy, czyli jaki?

Powyższy podział jest oczywiście bardzo ogólnikowy, dlatego pierwsze, co musisz zrobić wybierając gimbal to określić jakiego udźwigu potrzebujesz. Potem możesz zacząć myśleć o funkcjach i możliwościach. Zwróć uwagę na sposób wyważania gimbala - to bardzo ważny proces, który musisz przeprowadzić przed rozpoczęciem filmowania, a który w zależności od tego, jak rozwiązał to producent może być niewygodny i długotrwały, albo znośny i trochę krótszy. Sprawdź, jak wyglądają kontrolki służące do sterowania stabilizatorem - będziesz ich używał bez patrzenia, obserwując filmowany obiekt, skoncentrowany na łapaniu ujęcia, więc lepiej, żeby były wygodne i intuicyjne.

To samo dotyczy zresztą wskaźników sygnalizujących bieżący tryb pracy gimbala, poziom pozostałej w bateriach energii czy inne ważne informacje. Powinny być jasne i proste w odczytywaniu, w czym zwykle najlepszy jest dobrze zaaranżowany wyświetlacz, na który jednak często nie ma miejsca w mniejszych (i tańszych) gimbalach.

Na deser zostaw sobie dobieranie funkcji i możliwości specjalnych. Większość gimbali oferuje dziś programowane, ruchome timelapse'y czy panoramy, niemal każde może być też sterowane zdalnie z aplikacji w smartfonie. Nie w każdym urządzeniu będziesz mógł na natomiast używać automatycznego śledzenia zadanego obiektu albo pobawić się spopularyzowanym przez Incepcję efektem obracającej się kamery.

Najlepszy gimbal to taki, który odpowiada twoim potrzebom - niezależnie, czy potrzebujesz bardzo małego, czy z superbogatym wyposażeniem

Nie każdy gimbal pozwala na kręcenie filmów w pionie, w formacie rolek, szortów czy tik-toków, a część oferuje też różnego rodzaju udogodnienia takie jak wbudowane dodatkowe oświetlenie, czy możliwość przedłużenia rękojeści i używania gimbala na czymś w rodzaju selfie-sticka.

DJI Osmo Mobile 6: najlepszy gimbal do smartfonu









4/5 DJI potwierdza swoją doskonałą pozycję w świecie stabilizatorów, jednocześnie pokazując, że nie potrzebuje robić rewolucji - Osmo Mobile 6 przynosi raczej subtelne zmiany i udoskonalenia do dobrze znanego poza tym i wypróbowanego już projektu. Przyciski na przednim panelu kontrolnym zostały jednak gruntownie przeorganizowane, a joystick stał się teraz bardziej precyzyjny i wygodny w obsłudze, podobnie jak w modelu DJI Osmo Mobile SE. Nowością jest boczne pokrętło o dwóch funkcjach – do płynnej regulacji zoomu i ustawiania ogniskowej, jeśli Twój telefon posiada taką funkcję. Nowa jest też funkcja szybki start, dzięki której uruchamia się gimbal po prostu go rozkładając. Oczywiście, nowy gimbal od DJI obsługuje Zobacz recenzję

Zhiyun Crane M3S: Duże możliwości, niska waga









4,5/5 To jeden z najlepszych gimbali dla osób szukających czegoś więcej, niż tylko sprzętu, który poprawi ich filmy z wakacji. Dla vlogera czy youtubera kręcącego za pomocą smartfonu lub bezlusterkowca Crane M3S szybko okaże się niezbędnym narzędziem dzięki kombinacji lekkości i potężnych możliwości, a także zapasu udźwigu pozwalającego na używanie ogromnej większości kombinacji małych i średnich bezlusterkowców i obiektywów. Kontrolki są intuicyjne, z mnóstwem przycisków i pokręteł do szybkich regulacji oraz bardzo użytecznym miniaturowym ekranem dotykowym do ustawień, dzięki któremu "próg wejścia" jest naprawdę niewysoki. Crane-M 3S jest bardzo solidnie zbudowany i wygląda bardzo nowocześnie i stylowo, chociaż jego jasna obudowa dość szybko może zacząć pokazywać ślady używania.

DJI Osmo Mobile SE: Możliwości DJI, ale bez rozbijania banku









4,4/5 Wszystkie - prawie wszystkie - zalety i możliwości, jakie oferuje DJI, ale taniej, niż flagowy model. Osmo Mobile SE to lekka, składana konstrukcja, która jednak budzi zaufanie swoją solidnością, wyposażona w magnetyczny uchwyt na telefon, który bardzo ułatwia użytkowanie. Panel sterowania został odświeżony, z bardziej precyzyjnym joystickiem i małym, kolorowym wyświetlaczem, który informuje nie tylko o stanie baterii, ale również o trybie pracy urządzenia. Na pokładzie są oczywiście różnorodne tryby pracy oraz specjalne funkcje takie jak Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse, DynamicZoom, Gesture Control oraz Story Mode, a oprócz tego gimbal został wyposażony w ulepszoną technologię śledzenia ActiveTrack 5.0

Zhiyun Smooth 5S: dla poważnych mobilnych filmowców









4,5/5 To coś dla tych, którzy do filmowania mobilnego podchodzą poważnie - mimo, że ma służyć do pracy ze smartfonem, to potężne narzędzie, oferujące możliwości podobne do sprzętu dla profesjonalistów. Zresztą, to tak naprawdę jest sprzęt dla profesjonalistów, a przynajmniej, prosumerów. Gimbal ten jest duży i ciężki (waży ponad 600 gramów!), co ułatwia wyczucie wykonywanych ruchów oraz wyposażony w wiele elementów kontrolnych - pokręteł, suwaków, d-padów i przycisków - które dają ogromną kontrolę nad wszystkimi aspektami pracy urządzenia bez konieczności odwoływania się do aplikacji. Dużą zaletą Zhiyun Smooth 5S jest jego bardzo pojemna bateria, która może umożliwić używanie gimbala przez nawet 25 godzin i którą można potem naładować z zaledwie dwie godziny. Rozmiar ma swoje zalety: większa przestrzeń między osiami obrotu ułatwia filmowanie przy bardzo małych lub szerokich kątach. Jest też wbudowany efekt vertigo, nazywany także dolly zoom.

Blow BG700 - stabilny i tani gimbal









4,2/5 Nie musi być drogo - już za 300 zł można kupić stabilizator, który spełni oczekiwania i pozwoli nakręcić stabilne i efektowne filmiki z wakacji. Jaki? Na przykład Blow BG700. Silniki i rozmiar ramienia pozwalają na montowanie w nim smartfonów do przekątnej ekranu 7" i wagi 280g, a więc niemal wszystkich, umożliwia też kręcenie smartfonem w pionie, jak to teraz jest popularne w social mediach. Gimbal oferuje tradycyjnie cztery tryby pracy, pozwalające wybrać w których osiach ruch gimbala będzie przenosić się na ruch telefonu, a w których nie. Jest też dostępna aplikacja na smartfony, dzięki której dostajesz do dyspozycji - oprócz dużo wygodniejszej kontroli i konfiguracji urządzenia - także funkcje takie jak śledzenie zadanego obiektu lub twarzy, oraz efektowne ruchy w rodzaju dolly zoom (zwane też vertigo) czy znany z Incepcji obrót kadru. Wbudowana bateria umożliwia pracę przez około 4-5 godzin, ale można ją szybko podładować dzięki funkcji Quick Charge, a poza tym gimbal może pracować także podczas ładowania, więc jeśli będzie taka potrzeba, to możesz wciąż filmować zasilając go z powerbanku. Najważniejsze cechy: Wymiary 152 x 110 x 46,6 mm

Waga 362 g

Hohem iSteady Pro4 - profesjonalista do GoPro









4,6/5 To lekki i poręczny stabilizator przeznaczony do pracy z kamerami sportowymi - to właśnie taki sprzęt warto mieć ze sobą, kiedy planujesz kręcić swoje szaleństwa na stoku, triki w skate parku albo szalone zjazdy rowerem downhillowym. Nie zabierzesz gimbala na nurkowanie, bo nie jest w pełni wodoodporny, ale dzięki spełnieniu wymogów standardów IPx4 możesz nie obawiać się lekkiej mżawki czy zachlapań. Stabilizowana głowica pozwala efektywnie używać iSteady Pro4 z kamerkami o wadze do 160 gramów (ten warunek spełnia ogromna większość popularnych kamerek sportowych), a silniki zapewniają szybką reakcję na każdy ruch. Jeśli masz kamerę GoPro obsługującą to funkcję, będziesz mógł sterować funkcjami nagrywania bezprzewodowo, przez WiFi, bezpośrednio z gimbala. iSteady Pro4 oferuje 7 specjalnych trybów pracy, w tym tryb sportowy, tryb incepcji i motion timelapse, z łatwym przełączaniem między nimi. Co ciekawe, głowica gimbala może obrócić się aż o 600 stopni, umożliwiając panoramiczne ujęcia. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 14 godzin, a jeśli się okaże, że twojej kamerce kończy się prąd, będziesz mógł doładować ją z gimbala, używając go jak powerbanku. Najważniejsze cechy: Waga 365 g

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi

Niezależnie od tego, jakim urządzeniem planujesz kręcić i jaki masz budżet, staraj się dopasować kupowany gimbal raczej do potrzeb, niż kierować się przekonaniem, że droższy znaczy lepszy. Najczęściej droższy znaczy wyposażony w więcej możliwości i funkcji, albo w jakiś dodatkowy "wodotrysk" - całkiem możliwe, że wcale tych dodatków nie potrzebujesz, więc byłyby tylko zbędnym wydatkiem. Co więcej, czasem znacznie lepszy będzie dla ciebie tańszy model, jeśli to właśnie on jest, na przykład, lżejszy, albo oferuje jedną, konkretną rzecz, której nie mają inne. Wybieraj więc z głową, a potem filmuj z przyjemnością!

