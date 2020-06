Kamera sportowa to mały, uniwersalny sprzęt do nagrywania filmów w różnych sytuacjach. Nadaje się nie tylko do rejestrowania aktywności sportowych, ale również do nagrywania imprez, wycieczek, spotkań, a nawet vlogów. Niektóre mają wzmacniane, wodoszczelne obudowy i akcesoria.

Jaką kamerę sportową kupić?

W obecnych czasach kamery nosimy praktycznie zawsze przy sobie w postaci smartfona z dobrym aparatem. Nadaje się on do większości prostych nagrań, tym bardziej, że ma łączność internetową i zrobione nim zdjęcia i filmy możemy natychmiast opublikować w social mediach.

Niestety smartfon nie zawsze jest odpowiednim narzędziem. W wielu sytuacjach lepiej schować go do kieszeni lub plecaka, a do filmów używać kamery sportowej. Dlaczego?

Pierwszym powodem jest odporność i bezpieczeństwo sprzętu. Kamera sportowa może być na stałe przymocowana do kierownicy w rowerze lub motocyklu, kasku, kijka selfie, gimbala, plecaka, statywu lub innego miejsca. Nie trzeba jej demontować i właściwie nie trzeba też na nią uważać tak bardzo jak na telefon.

Kamera sportowa jest również mała, lekka, można ją włożyć w wytrzymałą, ochronną obudowę i zazwyczaj kosztuje mniej od dobrego smartfona. Jest więc bardziej odporna na uderzenia i wstrząsy, a w razie poważnego uszkodzenia nie stracimy kilku tysięcy złotych (choć i takie kamerki sportowe się zdarzają).

Ponadto modele wodoszczelne lub wyposażone w dodatkową obudowę wodoszczelną mogą z powodzeniem służyć do nagrywania niezapomnianych filmów pod wodą, jeśli akurat spędzamy czas nad morzem lub oceanem. Oczywiście smartfonów wodoodpornych też jest wiele, ale sporo producentów zaznacza, że dotyczy to tylko wody „słodkiej”, czystej, a w przypadku basenów - niezbyt mocno chlorowanej. Innymi słowy smartfonem nagramy filmy pod wodą, ale jeśli nie chcemy stracić gwarancji, gdy coś pójdzie nie tak, to lepiej postawić na kamerkę sportową.

Kamera z dodatkową obudową wodoszczelną pozwoli nagrywać nawet rafę koralową, jeśli mamy taki kaprys, i nie przekroczymy dozwolonej głębokości. Ponownie - nawet jeśli porwie nam ją fala, zatonie lub uszkodzi się to nie będzie jej żal tak bardzo jak dobrego smartfona.

Innymi słowy niewielka kamerka sportowa to relatywnie tania i dyskretna forma nagrywania filmów z wakacji, podróży, imprez, rodzinnych spotkań, przejażdżek czy przechadzki po górach. Możemy też nią przygotować materiały do vloga.

Oczywiście, kamery sportowe dostępne są w bardzo szerokim spektrum cen. Bez problemu kupimy taką za 200, jak i 2000 zł, a nawet więcej. Warto jednak wcześniej zadać sobie pytanie czego realnie potrzebujemy?

Większości osób, które nie mają dużych wymagań wystarczy model za około 500 zł, z nagrywaniem 4K Ultra HD bądź Full HD w 30 kl./s. Jeśli jednak oczekujecie lepszej jakości lub funkcjonalności, to lepiej skupić się na przedziale cenowym do 1000, a nawet 1500 zł. Tu kamerki sportowe oferują już zazwyczaj więcej opcji, łącznie z rejestracją obrazu w 4K Ultra HD w 60 kl/s, lepszą stabilizacją obrazu i szeregiem dodatkowych trybów i funkcji, które mogą przydać się podczas bicia własnych sportowych rekordów. Co więcej, niejednokrotnie owe droższe kamery sportowe występują w bogatszych zestawach oferując przy okazji całe mrowie dodatkowych akcesoriów.

W innych publikacjach polecamy również dobre aparaty wodoszczelne i wzmacniane oraz przydatne akcesoria dla sportowców.

Jaka kamera sportowa? Oto polecane modele:

Tania kamera sportowa do 500 zł

Xblitz Reborn 4K









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xblitz Reborn 4K to idealny dowód na to, że nie trzeba wydawać majątku, by kupić całkiem niezłą kamerkę sportową. W cenie poniżej 500 zł otrzymujemy tu bowiem i wodoszczelną obudowę (do 10 metrów), i niezły sensor Sony IMX 458, i możliwość nagrywania w 4K. Co więcej, jest też stabilizacja żyroskopowa, 2-calowy panel dotykowy oraz łączność Wi-Fi, dzięki której można sparować kamerkę z telefonem i dedykowaną jej aplikacją. A jeśli ktoś szuka urządzenia bardziej wszechstronnego to powinien docenić jeszcze jedną świetną funkcję Xblitz Reborn 4K. Kamerka ta, mimo swojego sportowego rodowodu, z powodzeniem może zastąpić kamerę internetową. Wystarczy podłączyć ją do komputera PC z Windows 10 na pokładzie i wybrać stosowną opcję na wyświetlaczu. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 3840×2160 30p, 1080p 90 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 46 x 64 x 36 mm Pokaż produkt

SJCAM SJ5000X Elite









4,5/5 Ocena benchmark.pl SJCAM SJ5000X Elite nie nagrywa filmów 4K. Maksymalna rozdzielczość to 2880 x 2160 w 24 kl/s, którą producent nazywa 4K, ale ze standardem 4K nie ma to wiele wspólnego. Nie warto jednak skreślać tej kamery, bo w praktyce spisuje się ona całkiem dobrze na przykład w trybie Full HD 60 kl/s. Ma żyroskopową stabilizację obrazu i Wi-Fi do łączności ze smartfonem. Z tyłu umieszczono wyświetlacz 2 cale do podglądu kadru i ustawień. Obiektyw ma pole widzenia maksymalnie 170 stopni. Akumulator wystarcza do nagrywanie w Full HD przez około 1,5 godziny. Njsłabszą stroną jest mikrofon, który ma dość małą czułość i skromną jakość. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1440p 30 kl./s, 1080p 60 kl./s, 2160p 25 kl/s, 720p 120 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 61 x 42.4 x 25 mm

Waga 58 g Pokaż produkt

Dobra kamera sportowa do 1000 zł

Olympus TG-Tracker









4,5/5 Ocena benchmark.pl Już sam wygląd Olympus TG-Tracker zdradza, że to kamera do zadań specjalnych i prawdziwy pancernik wśród kamerek sportowych. Zwarta, uszczelniona obudowa jest odporna na zgniatanie (do 100 kg), upadki (test do wysokości 2,1 metra), pył i mróz (do -10 stopni). Bez problemu można też z nią nurkować, i to nawet na głębokość 30 metrów. A na tym jeszcze nie koniec, bo Olympus TG-Tracker wyposażony został w GPS, kompas, akcelerometr, barometr i termometr, czyli łącznie pięć czujników, które oprócz geotagowania pozwalają zapisać także przyspieszenie, wysokość, głębokość, temperaturę czy nawet kierunek ruchu. Słowem, wprost idealne rozwiązanie dla pasjonatów skoków spadochronowych i nurkowania. Oczywiście, jak przystało na sprzęt gotowy na każde wyzwanie kamerka ta potrafi nagrywać filmy w jakości 4K, z imponującą 5-osiową stabilizacją, tworzyć time-lapsy i nagrywać w pętli. Posiada też odchylany, kolorowy ekranik LCD, wbudowaną lampę o sile 60 lumenów oraz ultraszerokątny obiektyw pokrywający aż 204 stopnie pola widzenia. Najważniejsze cechy: Matryca 8 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 60 kl./s, 2160p 30 kl/s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Wymiary 35.0 x 56.5 x 93.2 mm

Waga 180 g Pokaż produkt

Najlepsza kamera sportowa

Sony FDR-X3000R









4,5/5 Ocena benchmark.pl Sony FDR-X3000R to bardzo zaawansowana, dobra, ale też dość droga kamera sportowa. Wyróżnia się przede wszystkim znakomitą jakością obrazu i efektywną stabilizacją optyczną. Robi świetne wrażenie pod względem szczegółowości i jakości barw w filmach, na co wpływ ma nie tylko sensor, ale też świetny, szklany obiektyw o polu widzenia 170 stopni. Za około 2200 zł dostępna jest w komplecie z pilotem w którym jest wyświetlacz. Zakładamy go na nadgarstek tak, jak zwykły zegarek. Najważniejsze cechy: Matryca 8,2 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl., 1080p 60 kl./s, 2160p 30 kl/s, 2160p 25 kl/s, 1080p 120 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci Memory Stick Micro, microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick M2

Wymiary 29,4 x 47 x 83 mm

Waga 114 g Pokaż produkt

GoPro Hero 8 Black









4,5/5 Ocena benchmark.pl To było chyba do przewodzenia, prawda? Nasz ranking kamer sportowych po prostu musiała zamknąć najnowsza odsłona legendarnej już serii GoPro Hero. Jakby nie patrzeć to właśnie ta marka zapoczątkowała prawdziwy szał na kamerki sportowe. I choć w pewnej chwili wydawało się, że jej twórcy utracili dawną innowacyjność mocno oddając pola konkurencji, to jednak obecnie znów brylują dostarczając pasjonatom nagrywania swoich wyczynów wyjątkowych sprzętów. GoPro Hero 8 Black może być tego najlepszym dowodem. I nie chodzi tylko o to, że zmodernizowana i bardziej zwarta konstrukcja jest gotowa wytrzymać jeszcze bardziej szalone akcje. Liczba poprawek, ulepszeń i nowości jest tu bowiem znacznie dłuższa. I tak „ósemka” w wersji Black potrafi nagrywać w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę (z przepływnością na poziomie 100 Mbps), a w Full HD nawet i w 240 klatkach na sekundę. Do tego oferuje wprost fenomenalną stabilizację HyperSmooth 2.0, którą teraz rozciągnięto na wszystkie tryby rejestracji obrazu, oraz znakomitą funkcję TimeWarp 2.0, która automatycznie dostosowuje szybkość nagrania do ruchu, wykrytej scenerii i oświetlenia. Do tego dorzucono jeszcze zaawansowaną redukcję szumów, opcję SuperFoto z ulepszoną technologią HDR, możliwość nagrywania filmów poklatkowych w nocy oraz tryb LiveBurst, dzięki któremu nie umknie nam żadne ciekawe zdarzenie (rejestracja obrazu na 1,5 sekundy przed uruchomieniem migawki i chwilę po jej dezaktywacji). GoPro Hero 8 Black posiada 2-calowy, dotykowy wyświetlacz główny, moduł GPS i samowyzwalacz. Kamerką da się też sterować przy pomocy głosu, a dzięki całej gamie dodatkowych akcesoriów można jeszcze rozszerzyć jej możliwości o dodatkowe mikrofony, oświetlenie czy ekrany LCD. Najważniejsze cechy: Matryca 12 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px 60 kl/s, 2,7K 120 kl./s, 1440p do 120 kl./s, 1080p 240 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 66,3 x 48,6 x 28,4 mm

Waga 126 g Pokaż produkt

Inne, warte uwagi kamerki sportowe

Zdajemy sobie sprawę, że ranking kamerek sportowych obejmujący tylko 5 pozycji może być dla niektórych zbyt skromny. Wszak półki sklepowe wręcz uginają się od tego rodzaju sprzętów. Dlatego też, by nie pominąć innych, świetnych urządzeń, które niejednokrotnie pojawiają się wśród zapytań o najlepsze kamery sportowe uzupełniamy nasze zestawienie o dodatkowe, godne uwagi pozycje. Jeśli więc dotąd żaden z wyżej wskazanych sprzętów nie spełnił Twoich oczekiwań i wciąż zastanawiasz się jaka kamera sportowa 2020 byłaby dla Ciebie najodpowiedniejsza, to tutaj możesz znaleźć coś dla siebie.

Sony DSC-RX0 II – mercedes wśród kamerek sportowych, a przynajmniej tak można byłoby sądzić patrząc na cenę tego maleństwa (około 3 tysiące złotych). Prawda jest jednak taka, że Sony DSC-RX0 II to ultrakompaktowy aparat z odchylanym ekranem, którego możliwości wykraczają poza to co oferują kamery sportowe. Co powiecie na filmowanie w bardzo zwolnionym tempie z szybkością nawet 1000 kl/s? Albo tryb do zdjęć portretowych z automatycznym ustawianiem ostrości na oczy fotografowanej osoby? To wszystko tu jest, razem z nagrywaniem filmów w 4K i stabilizacją obrazu.

DJI Osmo Action – w 2019 roku firma DJI zrobiła tym produktem niezłe zamieszanie na rynku kamerek sportowych. Raz, że Dji Osmo Action posiada dwa kolorowe ekrany do podglądu nagrywania. Dwa - że oferuje nagrywanie filmów 4K z HDR i fenomenalną stabilizacją Rocksteady. I wreszcie trzy – że daje większą swobodę stosowania najróżniejszych filtrów dzięki odkręcanej osłonie obiektywu. Dużym plusem tej konstrukcji jest też pełna kompatybilność z akcesoriami GoPro.

SJCAM SJ8 Pro – to jedna z tych kamerek sportowych, które wciąż cieszą się sporym powodzeniem. I trudno się dziwić skoro w komplecie otrzymujemy tu i nagrywanie filmów w 4K Ultra HD w 60 kl/s, i wbudowany, sześcioosiowy żyroskop, i elektroniczną stabilizację obrazu, i dwa wyświetlacze (jeden kolorowy, do obsługi, i drugi, mniejszy, OLEDowy, do podglądu najważniejszych informacji), i moduł Wi-Fi umożliwiający zarządzenie kamerką z poziomu aplikacji w telefonie.

Garmin VIRB Ultra 30 – co prawda w tej kamerce sportowej stabilizacja obrazu działa tylko do rozdzielczości 1080p i 60 kl/s (choć ona sama pozwala na nagrywanie w 4K), to jednak nie to jest tu najważniejsze. Garmin postawił bowiem na technologię G-Metrix, która, bazując na odbiorniku GPS i wbudowanych czujnikach, pozwala na rejestrację naszych osiągów, a później nakładanie ich na film w postaci wskaźników czy wykresów np. wysokości czy prędkości. Warto też dodać, że ta kamerka sportowa współpracuje z innymi urządzeniami Garmina w ramach ekosystemu Garmin Connect.

Dji Osmo Pocket – na pierwszy rzut oka tej kieszonkowej kamerce daleko do nazywania jej sportową, choćby z uwagi na mechaniczną stabilizację, która nie jest raczej zbyt odporna na upadki czy większe przeciążenia. A jednak wystarczy spojrzeć na ilość najróżniejszych akcesoriów by stwierdzić, że można przypiąć już niemal wszędzie – od ubrania czy nadgarstka, po samochód, kierownicę roweru czy kask motocyklowy. Jej bezsprzecznymi zaletami jest możliwość nagrywania w 4K i 60 kl/s, świetnia stabilizacja i niewielki, dotykowy wyświetlacz. Dla szukających czegoś bardziej uniwersalnego – w sam raz.

A jakie kamerki sportowe 2020 Wy polecacie?

Wybór najlepszej kamerki sportowej nie jest prosty. Szczególnie, że cały na rynku cały czas pojawiają się nowe, oryginalne konstrukcje, które próbują wzbudzić nasze zainteresowanie dorzucając do już znanych rozwiązań coś nowego, dotąd niespotykanego. Idealnym tego przykładem jest choćby OCLU 4K Action Camera, która oferuje możliwość edycji nagrywanego materiału „w locie”, jeszcze podczas nagrywania.

Niełatwo jednak takim nowościom przebić się przez okrzepłą już czołówkę rankingów kamer sportowych. Każdy kto choć raz korzystał z urządzeń danej marki ma już zapewne swoich faworytów. Dlatego też zachęcamy do dzielenia się Waszymi propozycjami kamer sportowych, które zasłużyły, by znaleźć pośród najbardziej polecanych modeli. Jesteśmy też ogromnie ciekawi waszego zdania - jaka kamera sportowa 2020 zasłużyła na miano najlepszej? Dajcie znać w komentarzach.

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: