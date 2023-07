Najlepsza klawiatura bezprzewodowa zagwarantuje ład na biurku, ale na tym jej zalety się nie kończą. Odpowiednio dobrany model zapewni swobodę i wysoki komfort pracy, nie tylko przy komputerze. Jaką klawiaturę bezprzewodową wybrać? Oto polecane modele.

Nie ulega wątpliwości, że klawiatura to jedno z podstawowych akcesoriów, jakie przygotowano z myślą o komputerach. Decydując się na klawiaturę do gier stawiamy raczej na modele przewodowe, ale już w przypadku klawiatury do pracy (chociaż nie tylko) podejście jest nieco inne. Wiele osób preferuje bowiem komunikację bezprzewodową.

Jaka klawiatura bezprzewodowa? Polecane modele:

Taki rodzaj komunikacji ma kilka niezaprzeczalnych zalet. Esteci doceniają brak przewodów, których w przypadku komputerów i tak mamy pod dostatkiem. Ład na biurku to jednak nie wszystko, ponieważ jednocześnie cieszyć można się większą swobodą pracy. Co więcej, to właśnie klawiatura bezprzewodowa najlepiej sprawdzi się we współpracy z innymi urządzeniami, chociażby z telewizorem (sprawdź nasze zestawienie najlepszych klawiatur do TV).

Co to znaczy dobra klawiatura bezprzewodowa? Podczas zakupu należy kierować się przede wszystkim jakością wykonania i dlatego też tylko solidne konstrukcje znalazły się w naszym zestawieniu. Ważny jest tutaj również zasięg, nie tylko odpowiednio daleki, ale też niesprawiający problemów. Z punktu widzenia komfortu użytkownika kolosalne znaczenie ma układ klawiszy, ale w tym przypadku trzeba kierować się indywidualnymi preferencjami.

Z tego powodu wybraliśmy do zestawienia modele zauważalnie od siebie odbiegające. Klawiatura bezprzewodowa do 200zł? Żaden problem, ale w naszym rankingu znajdziecie klawiatury z różnych półek cenowych. Oto polecane klawiatury bezprzewodowe.

Logitech MX Keys - najlepsza klawiatura bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nie jest tajemnicą, że firma Logitech to światowy lider w produkcji bezprzewodowych klawiatur. Na pierwszy miejscu ląduje jeden z najbardziej popularnych modeli. Wyróżnią ją przede wszystkim niezawodność oraz wysoka jakość wykonania. Kształt klawiszy został dopasowany do kształtu ludzkich palców, więc praca na tej klawiaturze jest bardzo komfortowa. Warto także zwrócić uwagę na inteligentne podświetlenie, które aktywuje się dopiero po wykryciu dłoni i dostosowuje do warunków oświetleniowych otoczenia. Czas pracy wynosi 10 dni z włączonym podświetleniem i nawet 5 miesięcy przy wyłączonym podświetleniu. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury wyspowa, podświetlana, płaska, membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 430,2 x 131,6 x 20,5 mm

Interfejs USB 2.0, Bluetooth

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Logitech MX Keys Mini - mała klawiatura bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,5/5 Mniejsza wersja opisanego wyżej modelu. Podobnie jak MX Keys, wersja Mini posiada ergonomicznie wyprofilowane klawisze oraz antypoślizgową powłokę. Podobny jest także czas pracy na baterii. Dlaczego więc zdecydowaliśmy się na wyróżnienie tego modelu? Zdecydowanie mniejsze wymiary czynią tę klawiaturę świetnym rozwiązaniem mobilnym. MX Keys Mini zmieści się do niemal każdej torby do laptopa, a jest tak samo dobra jak jej większy model. W obu przypadkach dostępna jest wersja dla komputerów Mac z nieco innym niż w przypadku Windowsa układem klawiszy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Wymiary klawiatury 20.97 x 295.99 x 131.95 mm

Klawisze multimedialne tak

Logitech MK 270 - tania klawiatura bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4/5 Zdecydowanie tańsza, ale pełnowymiarowa klawiatura bezprzewodowa. Nie oznacza to jednak, że nie warto jej kupować. To świetnia klawiatura do 200zł, która sprawdzi się jako akcesorium do domowego czy biurowego komputera. Jej zaletą jest między innymi to, że zasilana jest bateriami, które można w każdej chwili wymienić. Eliminuje to konieczność jej regularnego ładowania. Wspomnieć należy także o multimedialnych klawiszach funkcyjnych, dzięki którym łatwo sterować odtwarzaną na komputerze muzyką czy oglądanym filmem. Gdyby tego było mało, to w zestawie znajduje się bardzo dobra bezprzewodowa myszka. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Profil klawiszy średni

Genesis Thor 660 Wireless - bezprzewodowa klawiatura do gier Ocena benchmark.pl









4,4/5 Jedyna w naszym zestawieniu bezprzewodowa klawiatura do gier. Wytrawni gracze zdecydowanie częściej wybierają przewodowe akcesoria, ale ten model zdecydowanie wart jest swojej uwagi. Klawiaturę Genesis Thor 660 Wireless można bowiem podłączyć do komputera na dwa sposoby. Wyposażona została ona w przełączniki Gateron Red ze skokiem wynoszącym 2 milimetry, stabilizatory tej samej marki oraz akumulator o pojemność 3000mAh, który zapewnia wiele godzin pracy. Posiada wiele klawiszy funkcyjnych, a jak na gamingową klawiaturę przystało, nie zabrakło także podświetlenia RGB. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna

Typ klawiszy/przełączników mechaniczne Gateron Red

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 39 x 293 x 102 mm

Klawisze programowalne tak Zobacz recenzję

Dell KM3322W - klawiatura membranowa bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,1/5 Drugi w naszym rankingu zestaw zawierający klawiaturę oraz mysz. Podobnie jak Logitech MK 270, ten produkt świetnie sprawdzi się zarówno w domu jak i w biurze. Pracownicy biurowi z pewnością docenią pełnowymiarowy zestaw klawiszy numerycznych. Klawiatura marki Dell charakteryzuje się jednak niższym skokiem klawiszy niż w przypadku Logitech MK 270. Trudno stwierdzić czy to lepiej czy gorzej – to raczej kwestia gustu. Czas pracy na bateriach oszacowano na 3 lata w przypadku klawiatury oraz 1,5 roku w przypadku myszki, co stanowi bardzo dobry wynik. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Interfejs USB 2.0

Klawisze multimedialne tak

Logitech K400 Plus - najlepsza klawiatura bezprzewodowa do telewizora Ocena benchmark.pl









4,5/5 Logitech K400 Plus to klawiatura bezprzewodowa z touchpadem, którą przygotowano z myślą o odejściu od biurka. To klawiatura bezprzewodowa do TV, prezentowanymi na nim treściami można zarządzać wygodnie z poziomu kanapy. Panel dotykowy umieszczony został w miejscu klawiatury numerycznej i ma całkiem spory rozmiar (3,5 cala), w połączeniu z dwoma przyciskami pozwala całkowicie zrezygnować z myszki. W przypadku tego typu konstrukcji niezbędny jest odpowiedni zasięg, a że sięga on 10 metrów to trudno mieć co do tego zastrzeżenia. Za zasilanie odpowiadają dwie bateria AA. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 354 x 140 mm

Interfejs WiFi

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Apple Magic Keyboard z Touch ID - dobra klawiatura bezprzewodowa do komputera Mac Ocena benchmark.pl









4,7/5 Kompaktowa klawiatura przeznaczona dla komputerów Mac. Wykorzystano w niej niezawodny od wielu lat mechanizm nożycowy, który zapewnia wysoki komfort użytkowania oraz trwałość. Proponowany model wyposażony został w czytnik linii papilarnych Touch ID, dzięki któremu możliwe jest między innymi logowanie do komputera czy autoryzowanie zakupów w sieci za pośrednictwem Apple Pay. Producent deklaruje, że czas pracy na baterii wynosi aż jeden miesiąc. W zestawie znajduje się tkany przewód z USB-C na Lightning, dzięki któremu można naładować klawiaturę podłączając ją na przykład do komputera Mac. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 279 x 10,9 x 114,9 mm

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Najlepsza klawiatura bezprzewodowa - jaką wybrać?

Dysponujesz wyższym budżetem? Możesz wówczas rozważyć urządzenia z wyższej półki cenowej, których nie ujęliśmy w zestawieniu - na przykład Logitech G915 Lightspeed, w opinii wielu ekspertów będąca najlepszą, bezprzewodową klawiaturą dla graczy.

Zachowując natomiast chociaż częściowo cenowy zdrowy rozsądek, zdecydowanie polecamy klawiatury Logitech serii MX Keys. Mniej wymagający uzytkownicy zadowolą się zdecydowanie tańszymi, ale przyzwoitymi modelami Logitech MK 270 oraz Dell KM3322W, które w zestawie zawierają także myszkę. Większość graczy zapewne wybierze urządzenia przewodowe, jednak szukając sensownie wycenionej klawiatury bezprzewodowej do gier, mogą zadowolić się modelem Genesis Thor 660 Wireless.