Najlepsza klawiatura gamingowa jest tym, czego szukasz? Wierzymy, że to zestawienie ułatwi ci zadanie. Polecamy dobre i godne zakupu klawiatury mechaniczne i membranowe z różnych półek cenowych: od niespełna 200 do prawie 1000 złotych.

Dobra klawiatura gamingowa może sprawić, że gry będą dawać ci jeszcze więcej frajdy, a ty wreszcie udowodnisz, jak duże są twoje umiejętności. Wybór nie jest prosty, ale mając świadomość tego, jakie są kluczowe cechy i które modele są godne uwagi, na pewno sobie poradzisz. Właśnie po to stworzyliśmy to zestawienie, w którym znajdziesz najlepsze klawiatury mechaniczne i membranowe stworzone tak, by sprostać wymaganiom graczy.

Jaka klawiatura dla gracza? Ranking klawiatur gamingowych 2021:

Dobra klawiatura gamingowa. Mechaniczna to jedyna słuszna opcja?

Większość modeli w naszym zestawieniu to klawiatury mechaniczne. To optymalna opcja dla graczy, ze względu na wysoką precyzję i dużą szybkość. Najlepsze są jednak klawiatury optyczno-mechaniczne, ale ich zakup wiąże się już ze znacznie większym wydatkiem. Prawda jest natomiast taka, że nawet klawiatura membranowa czy hybrydowa (czyli membranowo-mechaniczna) może być świetnym narzędziem do grania. Trzeba tylko wybrać dobrze (i pomagamy ci to zrobić).

Klawiatura gamingowa – przewodowa czy bezprzewodowa?

Zatwardziali gracze mówią, że gamingowa klawiatura musi być nie tylko mechaniczna, ale i przewodowa. Tylko taka zapobiegnie opóźnieniom w przesyłaniu sygnału. W sumie to prawda, ale wysokiej klasy klawiatury bezprzewodowe również radzą sobie na tym polu bardzo dobrze. Niestety nie jest ich zbyt wiele, ale dla jednej mimo wszystko znalazło się miejsce w naszym zestawieniu.

Co jeszcze cechuje dobrą klawiaturę do gier?

Choć każdy z modeli w naszym zestawieniu ma swoją charakterystykę, są cechy wspólne, które muszą zostać spełnione, aby dana propozycja mogła być określona jako dobra klawiatura do grania. Takie urządzenie musi mieć solidną konstrukcję, dzięki której nie odmówi posłuszeństwa podczas intensywnej rozgrywki, krótki czas reakcji czy też ergonomiczny układ klawiszy.

Podświetlenie pozwala z powodzeniem bawić się po zmroku, możliwość programowania klawiszy i rejestrowania makr umożliwia dostosowywanie urządzenia do swoich potrzeb, a klawiatura z podkładką pod nadgarstki sprawi, że bawić będzie się można bez końca. Nie może też zabraknąć N-Key Rollovera i anti-ghostingu, czyli funkcji odpowiadających za prawidłowe rejestrowanie wciskanych klawiszy. No dobrze, czas przejść do rzeczy.

Oto najlepsze klawiatury gamingowe na rynku

Najlepsze klawiatury gamingowe kosztują około pół tysiąca złotych albo i więcej. Takie naprawdę godne polecenia rozpoczynają się zaś niewiele poniżej dwóch stówek. Jeśli nie chcesz przeznaczać aż takiego budżetu, to wśród tańszych modeli warto wspomnieć o membranowej Genesis Rhod 350 RGB, hybrydowej MSI Vigor GK30 i mechanicznej iBOX Aurora K-3. Nasz ranking rozpoczyna się jednak nieco wyżej…

iBOX Aurora K-4 – najlepsza klawiatura gamingowa do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jest stosunkowo niedroga, a spisuje się świetnie, dzięki czemu zdołała zgromadzić niemałą grupę zadowolonych użytkowników. Klawiatura iBOX Aurora K-4 dumnie otwiera nasze zestawienie, przykuwając uwagę aluminiową konstrukcją, pełnym anti-ghostingiem i N-Key Rolloverem, odłączaną podpórką pod nadgarstki oraz efektownym podświetleniem (o regulowanej jasności). Niemałym atutem tego urządzenia są też czerwone przełączniki mechaniczne, których żywotność oscyluje wokół 50 milionów kliknięć, co jest rzadko spotykanym wynikiem na tej półce cenowej. Przy ograniczonym budżecie jest to jedna z najlepszych dostępnych opcji. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana

Typ klawiszy/przełączników KRGD Red

Profil klawiszy wysoki

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak

Logitech G213 Prodigy – świetna klawiatura za nieduże pieniądze Ocena benchmark.pl









4,5/5 Reprezentująca minimalnie wyższą półkę cenową klawiatura gamingowa Logitech G213 Prodigy to zaawansowana klawiatura membranowa, która szybko reaguje na polecenia gracza i zapewnia wysoki komfort zabawy. Dzięki podpórce pod nadgarstki i regulowanej wysokości pozwala zagwarantować sobie ergonomiczne warunki, a jej trwała konstrukcja jest w dodatku odporna na zachlapania. Do poszczególnych klawiszy można przypisywać funkcje, a do sterowania multimediami służą oddzielne przyciski. Jakby tego było mało, mamy tu jeszcze podświetlenie RGB, czyli nic innego jak możliwość pokolorowania urządzenia, korzystając z gamy 16,8 mln kolorów. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy wysoki

Wymiary klawiatury 452 x 218 x 33 mm

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak Zobacz recenzję

SPC Gear GK630K Tournament – najlepsza turniejowa klawiatura TKL Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nasza kolejna propozycja pochodzi z portfolio polskiego producenta i jest kierowana do e-sportowców oraz graczy, aspirujących do tego tytułu. SPC Gear GK630K Tournament to klawiatura z gatunku TKL (czy też: tenkeyless), czyli po prostu pozbawiona sekcji numerycznej. Zajmuje dzięki temu niewiele miejsca, co ułatwia jej transport, podobnie zresztą jak odpinany przewód. Aluminiowa konstrukcja i przełączniki o żywotności 50 mln kliknięć zapewniają niezawodność, a duże gumowe podkładki sprawiają, że trudno jest przez przypadek przesunąć urządzenie na blacie. Zastosowane switche Kailh szybko reagują na kliknięcia, a N-Key Rollover i programowalne makra stanowią dopełnienie całości. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana

Typ klawiszy/przełączników Kailh Red

Profil klawiszy wysoki

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne nie

SteelSeries Apex 3 – szybka i cicha klawiatura gamingowa Ocena benchmark.pl









4/5 Membranowa klawiatura gamingowa za trzy i pół stówy? To może brzmieć jak nieporozumienie, ale nasz test klawiatury SteelSeries Apex 3 wykazał, że ta naprawdę broni się w akcji. Klawisze reagują zaskakująco szybko i cechują się długą żywotnością, a do tego są niezwykle ciche, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Pozytywnie na komfort użytkowania wpływają również takie cechy jak podkładka pod nadgarstki czy dodatkowe przyciski do obsługi multimediów, a możliwość tworzenia makr to funkcja, którą doceni właściwie każdy gracz. To wszystko razem sprawia, że cena urządzenia wydaje się w pełni uzasadniona (zresztą gdyby było inaczej, to zabrakłoby go w naszym rankingu). Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, membranowa

Typ klawiszy/przełączników Whisper Quiet Gaming Switches

Trwałość klawiszy 20 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 444,7 x 151,62 x 39,7 mm Zobacz recenzję

Razer Ornata V2 – bardzo dobra klawiatura hybrydowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Oprócz „mechaników” i „membranówek” jest jeszcze jedno rozwiązanie. Mamy tu na myśli klawiaturę hybrydową, a więc wykorzystującą technologię łączącą najbardziej pożądane cechy jednego i drugiego gatunku. Efekt jest taki, że klikanie jest równocześnie szybkie, precyzyjne, przyjemne i wyczuwalne. Właśnie takim urządzeniem jest Razer Ornata V2, którego klawisze są w pełni programowalne, a podświetlenie oferuje 16,8 mln kolorów i ich synchronizację. Na deser dostajemy tu jeszcze odłączaną podkładkę pod nadgarstki oraz specjalne przyciski do obsługi odtwarzacza (wraz z rolką do regulacji głośności). Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, membranowa

Typ klawiszy/przełączników Razer Hybrid Mecha-Membrane

Profil klawiszy wysoki

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak

Genesis Thor 420 – najlepsza klawiatura niskoprofilowa Ocena benchmark.pl









4/5 To nieczęsto spotykane rozwiązanie wśród modeli gamingowych, a na pewno zasługuje na to, by je rozważyć. Znajduje zresztą wielu zwolenników. To, o czym mówimy, to klawiatura niskoprofilowa – takie płaskie klawisze doskonale sprawdzają się podczas pisania, ale i w grach mogą okazać się zaskakująco wygodne. Jeśli chcesz zdecydować się na coś takiego, to koniecznie rzuć okiem na Genesis Thor 420. Ten model przyciąga wzrok prostą, ale ładną stylistyką, zapewnia dobre odczucia za sprawą niebieskich przełączników mechanicznych, a do tego oferuje makra, N-Key Rollover i Anti-Ghosting. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury wyspowa, mechaniczna, podświetlana

Typ klawiszy/przełączników autorskie mechaniczne

Profil klawiszy niski

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 418 x 113 x 24 mm Zobacz recenzję

HyperX Alloy Origins – dobra klawiatura gamingowa do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Prawda jest taka, że dla wielu graczy będzie to po prostu optymalna propozycja. HyperX Alloy Origins to mechaniczna klawiatura gamingowa, na której można polegać. Ma szybkie i dobrze wyważone, a zarazem trwałe przełączniki z gatunku czerwonych, jest solidnie wykonana z lotniczego aluminium, a przy tym jest też szalenie wygodna, wygląd zaś jest nienarzucający się i w tej prostocie tkwi olbrzymia siła. Może wyglądać bardzo niepozornie, ale w rzeczywistości jest aktualnie jedną z najlepszych klawiatur na rynku, dostępną w całkiem rozsądnej cenie. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana

Typ klawiszy/przełączników autorskie mechaniczne

Profil klawiszy wysoki

Trwałość klawiszy 80 mln kliknięć

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak Zobacz recenzję

Razer Huntsman Mini – najlepsza gamingowa klawiatura 60% Ocena benchmark.pl









4,5/5 Mieliśmy już w tym zestawieniu klawiaturę TKL, a teraz nadszedł czas na propozycję z gatunku jeszcze bardziej kompaktowych. To Razer Huntsman Mini z kategorii tzw. klawiatur 60%. Liczba przycisków jest tu ograniczona do minimum (nie ma nie tylko sekcji numerycznej, ale nawet strzałek). Czyni ją to idealną opcją dla osób z ograniczoną przestrzenią na biurku oraz tych, którzy bywają na turniejach. Pomimo niewielkich gabarytów absolutnie niczego jej nie brakuje – są wyśmienite przełączniki mechaniczne, są nakładki o wysokiej trwałości, jest aluminiowa konstrukcja i jest też podświetlenie RGB. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, optomechaniczna

Profil klawiszy wysoki

Wymiary klawiatury 103,3 x 293,3 x 36,8 mm

Interfejs USB 2.0

Corsair K63 Wireless – najlepsza bezprzewodowa klawiatura do gier Ocena benchmark.pl









4,6/5 Niewiele jest urządzeń, które można by określić jako „dobra klawiatura bezprzewodowa do gier”. W tym nielicznym gronie pozytywnie wyróżnia się Corsair K63 Wireless. Model ten pomimo braku kabelka oferuje łączność praktycznie bez opóźnień, dzięki czemu można na nim polegać. Mamy tu mechaniczne przełączniki Cherry MX, mamy pełny anti-ghosting i mamy nawet podświetlenie (choć nie RGB, lecz jednokolorowe). Chciałoby się wprawdzie, żeby czas działania był nieco dłuższy, ale 15 godzin to i tak wystarczający wynik nawet na najdłuższą sesję przed komputerem (w razie zaś, gdyby zabrakło energii, można skorzystać z połączenia przewodowego). Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana

Typ klawiszy/przełączników Cherry MX Red

Profil klawiszy wysoki

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Klawisze multimedialne tak

Razer Huntsman Elite – po prostu najlepsza klawiatura dla graczy Ocena benchmark.pl









4,5/5 W myśl zasady, że najważniejsze jest to, jak się kończy, zestawienie zamyka Razer Huntsman Elite. To gamingowa klawiatura, na której potrzeby amerykański producent stworzył zupełnie nowego rodzaju przełączniki opto-mechaniczne. Ich konstrukcja jest zbliżona do standardowych mechanicznych switchów, ale we wnętrzu mają optyczny sensor, raportujący kliknięcia z „prędkością światła”. To oznacza szybszą reakcję i wyższy poziom precyzji, ale też niezawodności, bo żywotność szacowana jest w tym przypadku na 100 milionów wciśnięć. Ale nie myśl, że na tym kończą się jej atuty. Te możemy wyliczać jeszcze długo, wspominając na przykład o wygodnej podpórce pod nadgarstki, podświetleniu Chroma (nie tylko pod klawiszami, ale też pod całym urządzeniem), anti-ghostingu, aluminiowej konstrukcji, przewodzie w oplocie, w pełni programowalnych klawiszach czy wreszcie dodatkowych przyciskach do kontroli multimediów. Jedyne, co może odstraszać, to cena. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana

Typ klawiszy/przełączników autorskie mechaniczne

Profil klawiszy wysoki

Wymiary klawiatury 448 x 36 x 234 mm

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak

Na tej najwyższej półce poziom jest wyrównany. Na dowód możemy dodać, że świetną alternatywą dla tej ostatniej propozycji z naszego rankingu może być na przykład HyperX Alloy Elite 2 albo Corsair K95 Platinum. Kwestia tego, czy warto wydawać na klawiaturę prawie tysiąc złotych, pozostanie oczywiście obiektem sporu. Ostatecznie jednak decyzja należy do ciebie.