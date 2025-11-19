Jaką lodówkę wybrać? Oto ranking najlepszych modeli w dobrych cenach

Jaka lodówka będzie najlepsza? Wybór sprzętu AGD jest ogromny i często paraliżujący. Aby ułatwić ci to zadanie i pomóc w znalezieniu idealnego modelu, który spełni twoje potrzeby (w dobrej cenie!), przygotowaliśmy nasz ranking.

Szukasz idealnej lodówki wolnostojącej? Przygotowaliśmy ranking, który obejmuje sprzęt od 1000 do 5000 złotych, dopasowany do różnych potrzeb i portfeli. Niezależnie od tego, czy liczy się dla ciebie pojemność dla dużej rodziny, czy kompaktowy model dla singla – w naszym zestawieniu 10 polecanych urządzeń znajdziesz konkretne wskazówki i model, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

Jaką lodówkę wybrać? Klasyczną, side-by-side czy french door?

Zacznijmy od tego, że lodówki można podzielić na kilka kategorii według ich konstrukcji:

klasyczne lodówki dwudrzwiowe mają zamrażalnik pod chłodziarką (lub – rzadko – na odwrót),

multidoor to większe lodówki 3- lub 4-drzwiowe, w których zamrażalnik znajduje się pod chłodziarką,

side-by-side to lodówki, w których (zwykle duży) zamrażalnik znajduje się obok chłodziarki,

french door to lodówki, w których chłodziarka bez słupka dzielącego ma parę drzwi, a zamrażarka jest jedną lub dwiema szufladami.

Wybierając lodówkę, warto pamiętać, że każdy typ konstrukcji ma swoje unikalne zalety: modele french door oferują szeroką strefę chłodzenia idealną na długie produkty, side-by-side ułatwiają szybki dostęp do zamrażarki, a multidoory pomagają oszczędzać energię, pozwalając na otwarcie tylko potrzebnej sekcji. Z kolei klasyczne lodówki zajmują najmniej miejsca, co jest istotne w mniejszych kuchniach. Niezależnie od konstrukcji, kluczowa jest klasa energetyczna, ponieważ sprzęt pracuje non stop, oraz głośność działania, która nie powinna przekraczać 40 dB. Najlepiej postawić na precyzyjne sterowanie elektroniczne i technologie takie jak No Frost, eliminujący konieczność rozmrażania, oraz systemy równomiernego rozprowadzania powietrza. Upewnij się także, że układ półek i szuflad odpowiada twoim potrzebom, a wśród dostępnych udogodnień szukaj dystrybutora zimnej wody lub kostkarki do lodu - jeśli oczywiście masz taką fantazję.

Jaka lodówka? Ranking 2026:

Amica FK2695.4FT(E)



Źródło: amica.pl

Amica FK2695.4FT(E) to nowoczesna lodówka wolnostojąca, która skutecznie łączy oszczędność energii z zaawansowanymi technologiami chłodzenia, a to wszystko w bardzo atrakcyjnej cenie. Jest to sprzęt dla osób ceniących sobie komfort i niskie rachunki. Dzięki zastosowaniu pełnego systemu No Frost nie trzeba martwić się o szron, ponieważ urządzenie eliminuje osadzanie się lodu zarówno w chłodziarce, jak i zamrażarce. Lodówka wyróżnia się klasą energetyczną E, co przekłada się na optymalne zużycie prądu. Elektroniczne sterowanie zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury, a technologia AirFlow dba o jej równomierne rozprowadzenie wewnątrz komory. Pojemność całkowita wynosząca 244 litry (173 l w chłodziarce, 71 l w zamrażarce) jest idealna dla par lub mniejszych rodzin - nie jest to bowiem model, który poleciłbym dużym gospodarstwom domowym. Dodatkowym atutem jest niski poziom hałasu, który nie przekracza 40 dB.

MPM 312-FF-48



Źródło: mpm.pl

MPM 312-FF-48 to drugi model na naszej liście, który oferuje wiele w bardzo przyjemnej dla portfela cenie. Ta kompaktowa lodówka wolnostojąca została zaprojektowana z myślą o małych kuchniach, aneksach kuchennych lub domkach letniskowych, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest na wagę złota. Urządzenie oferuje optymalną pojemność całkowitą wynoszącą 206 litrów (166 l w chłodziarce i 40 l w zamrażarce), co czyni ją idealnym wyborem dla singla, pary lub małej rodziny, raczej w wymiarze 2+1. Mimo niewielkich gabarytów, MPM 312-FF-48 zapewnia wysoką efektywność energetyczną, kwalifikując się do klasy energetycznej E, co pomaga ograniczyć koszty eksploatacji. Lodówka działa w oparciu o cichy system chłodzenia, a jej poziom hałasu nie przekracza 40 dB, co jest kluczowe w przypadku otwartych aneksów - kto ma aneks kuchenny, wie o czym mowa. Minus? To prosta konstrukcja, bez wymyślnych półek, bez mile widzianych udogodnień, niemniej to sprzęt spod znaku hasła: cena czyni cuda. Ot, to solidny i ekonomiczny wybór, który sprawdzi się wszędzie tam, gdzie funkcjonalność musi iść w parze z oszczędnością miejsca.

LG GBV7280AEV



Źródło: lg.com.pl



LG GBV7280AEV to nowoczesna lodówka wolnostojąca, która wyróżnia się pojemnością i zaawansowanymi technologiami dbającymi o jakość przechowywanej żywności. Jest to model o pojemności całkowitej 384 litrów, co czyni go doskonałym wyborem dla dużej rodziny. Kluczową zaletą jest oczywiście pełny system No Frost, który całkowicie eliminuje powstawanie szronu i konieczność rozmrażania. Do tego garść autorskich technologii: DoorCooling+ zapewnia szybkie i równomierne chłodzenie wewnątrz komory, z dodatkowym nawiewem chłodnego powietrza z górnej części urządzenia. Sercem sprzętu jest kompresor liniowy Inverter Linear Compressor, na który LG udziela długiej, 10-letniej gwarancji. Ten kompresor gwarantuje niską emisję hałasu (poniżej 36 dB) oraz pożądaną energooszczędność (klasa energetyczna E). Lodówka oferuje również sterowanie elektroniczne i jest kompatybilna z aplikacją LG ThinQ, co umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie ustawieniami. Wewnątrz znajdziemy też specjalną szufladę FRESHBalancer, która utrzymuje optymalny poziom wilgotności dla warzyw i owoców. Autorskich technologii jest tu oczywiście więcej, ale na powyższym poprzestańmy, uznając, że to nader solidna pozycja.

Bosch Serie 4 KGN392LCF



Źródło: bosch-home.com.pl

Bosch Serie 4 KGN392LCF to klasyczna lodówka wolnostojąca cenionej w Polsce marki, która gwarantuje wysoką wydajność i komfort użytkowania, będąc idealnym wyborem dla rodzin. Jej całkowita pojemność użytkowa wynosi aż 363 litry (260 l w chłodziarce i 103 l w zamrażarce). Mamy tu pełny system No Frost, który automatycznie usuwa wilgoć i szron oraz wysoką klasę energetyczną C, co przekłada się na efektywne zużycie prądu. Sercem technologicznym jest system MultiAirflow, który zapewnia optymalną i równomierną dystrybucję zimnego powietrza w całej komorze chłodziarki, utrzymując stałą temperaturę i wydłużając świeżość żywności. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu LED. Dodatkowo model wyposażono w specjalną szufladę VitaFresh XXL, która dzięki optymalnej kontroli wilgotności i niskiej temperaturze, gwarantuje dłuższą świeżość owoców i warzyw. Dodajmy, że urządzenie pracuje wyjątkowo cicho, z poziomem hałasu wynoszącym zaledwie 35 dB.

Haier Seria 5 HTW5618DNPT



Źródło: haier-europe.com

Haier Seria 5 HTW5618DNPT to zaawansowana lodówka wolnostojąca, która stawia na higienę, pojemność i innowacyjne technologie przechowywania żywności. To model, który jest doskonałym przykładem na słusznie zajmowaną wysoką pozycję w opiniach użytkowników, tej wciąż względnie młodej na polskim rynku marki. Całkowita pojemność tego modelu to 330 litrów (218 l w chłodziarce, 112 l w zamrażarce), co jest idealnym rozwiązaniem dla średniej i większej rodziny. Mamy tu system Total No Frost, który skutecznie eliminuje szron i lód w obu komorach, wysoką klasę energetyczną D i poziom hałasu poniżej 37dB. Sercem technologicznym jest kompresor inwerterowy, objęty 25-letnią gwarancją. Model posiada elektroniczne sterowanie i oferuje komorę MyZone, pozwalającą na niezależne ustawienie temperatury w zakresie od -3°C do +5°C, aby dopasować warunki do konkretnych produktów. Dodatkowo, wyposażono ją w technologię antybakteryjną H-ABT, która chroni wnętrze przed rozwojem bakterii i grzybów, dbając o czystość i świeżość powietrza w lodówce.

Samsung Bespoke RB38C7B5C22



Źródło: samsung.com.pl

Pierwsza lodówka marki Samsung w naszym zestawieniu to nader solidny, a przy tym super nowoczesny model - to w końcu sprzęt klasy AI. Całkowita pojemność tej lodówki to 390 litrów (276 l w chłodziarce, 114 l w zamrażarce), co zapewnia dużo miejsca na rodzinne zapasy. Kluczową zaletą estetyczną tego modelu jest Design Bespoke – lodówka ma wymienne panele, dzięki czemu można dopasować jej kolorystykę do wystroju kuchni. W aspekcie technicznym wyposażona jest w pełny system No Frost, wykorzystuje technologię All-Around Cooling do równomiernego rozprowadzania chłodnego powietrza, co zapewnia dłuższą świeżość produktów. Sercem urządzenia jest kompresor Digital Inverter, który działa cicho (poniżej 35 dB) i oszczędnie, co przekłada się na wysoką klasę energetyczną C. Lodówka została wyposażona także w komorę Optimal Fresh+, którą można podzielić na dwie strefy o różnej temperaturze, oraz szufladę Humidity Fresh+ do kontroli wilgotności warzyw i owoców. Lodówka potrafi pracować oszczędnie w trybie AI Energy i można ją sparować z aplikacją SmartThings, by na bieżąco podglądać sobie zużycie energii.

Beko GNO46623MXPN



Źródło: beko.com.pl

Beko GNO46623MXPN to pierwsza w naszym rankingu lodówka wolnostojąca typu side-by-side, która oferuje ogromną przestrzeń do przechowywania oraz zaawansowane technologie chłodzenia. Jest to doskonały, idealny wręcz model dla dużej rodziny, ceniącej sobie wygodny dostęp do szerokiej zamrażarki i dużej chłodziarki. Jej całkowita pojemność użytkowa wynosi aż 571 litrów (364 l w chłodziarce i 207 l w zamrażarce), co jest jej bezwzględnie największym atutem. Lodówka została wyposażona w technologię NeoFrost Dual Cooling, czyli niezależne systemy chłodzenia dla chłodziarki i zamrażarki. Ma oczywiście pełny No Frost i potrafi utrzymywać optymalny poziom wilgotności w chłodziarce, wydłużając świeżość żywności. Model charakteryzuje się klasą energetyczną E oraz cichą pracą dzięki kompresorowi inwerterowemu (hałas poniżej 38 dB). Wewnątrz znajdziemy dystrybutor wody oraz automatyczną kostkarkę do lodu, czyli dodatki pożądane w dużej lodówce. Sterowanie odbywa się elektronicznie, a eleganckie wykończenie ze stali nierdzewnej nadaje jej luksusowy, choć minimalistyczny wygląd, sprawiając, że to urządzenie bardziej prestiżowe niż wskazywałaby na to jego rynkowa cena.

LG SBS GSLC41EPPE



Źródło: lg.com.pl

Kolejna nasza propozycja side-by-side to LG SBS GSLC41EPPE, czyli sprzęt, który łączy wyjątkowo dużą pojemność z innowacyjnymi rozwiązaniami LG. Z całkowitą pojemnością 655 litrów (416 l chłodziarka, 239 l zamrażarka) jest to idealny model dla bardzo dużych rodzin lub osób regularnie robiących duże zapasy. Ot, marzenie każdego spożywczego preppersa. Kluczowym elementem specyfikacji jest sprężarka Smart Inverter Compressor, na który LG oferuje 10-letnią gwarancję. Kompresor ten zapewnia niezłą energooszczędność (klasa E), poziom hałasu poniżej 36 dB oraz znaczącą trwałość. Lodówka wyposażona jest w technologię DoorCooling+, która przyspiesza i wyrównuje chłodzenie we wnętrzu komory. Oczywiście zastosowano pełny system No Frost, eliminujący konieczność rozmrażania. Model posiada zewnętrzny dystrybutor wody i lodu, a dzięki kompatybilności z aplikacją LG ThinQ, możliwe jest zdalne monitorowanie i sterowanie urządzeniem, co czyni ten model zaawansowanym i niezawodnym centrum zarządzania żywnością.

Samsung SBS RS62DG5003S9



Źródło: samsung.com.pl

Czy mogło zabraknąć lodówki marki Samsung wśród urządzeń typu side-by-side? Pewnie, że nie! Model SBS RS62DG5003S9 to pojemna lodówka, zaprojektowana dla użytkowników wymagających dużej przestrzeni do przechowywania żywności i nowoczesnych rozwiązań. Jej - iście imponująca - pojemność całkowita wynosi aż 647 litrów, co czyni ją idealną dla naprawdę dużych gospodarstw domowych, naprawdę licznych rodzin. Kluczowymi zaletami jest pełny system No Frost i kompresor Digital Inverter, który zapewnia cichą pracę (poniżej 39 dB), wysoką trwałość oraz niezłą energooszczędność (klasa E). Znajdziemy tu też autorski system All-Around Cooling, który dba o to, by chłodne powietrze było równomiernie rozprowadzane po wszystkich półkach. Model ma zewnętrzny dystrybutor wody i lodu, co jest cenionym przez poszukiwaczy dużych lodówek udogodnieniem. Estetykę podnosi nowoczesny, minimalistyczny design ze stali nierdzewnej oraz intuicyjny, zewnętrzny wyświetlacz LED, ułatwiający kontrolę temperatury. Rzecz jasna, jak przystało na wysoko pozycjonowany sprzęt Samsunga, mamy tu tryb AI Energy pozwalający na oszczędzanie energii oraz możliwość sparowania lodówki z aplikacją SmartThings.

Haier Seria 3 SBS HSR3918EIPB



Źródło: haier-europe.com

Elegancka i pełna ciekawych funcji, taka jest lodówka Haier Seria 3 SBS HSR3918EIPB. Ostatni model w naszym rankingu to urządzenie side-by-side, które oferuje dużą pojemność - dużą, ale nie spektakularną, bo wynoszącą 518 litrów (343 l chłodziarka, 175 l zamrażarka), co zapewnia sporo miejsca na zakupy. Mamy tu technologię Total No Frost, która skutecznie eliminuje lód i szron w obu komorach, wydajny kompresor inwerterowy, który zapewnia cichą i ekonomiczną pracę (klasa energetyczna E), i jest objęty 25-letnią gwarancją. Model ten ma wbudowany dystrybutor wody oraz kostkarkę do lodu. Do tego zewnętrzny panel LED pozwala na łatwe sterowanie urządzeniem, a nowoczesny design i czarne wykończenie sprawiają, że lodówka idealnie pasuje do współczesnych kuchni.

Bez topowych modeli?

Zakończyliśmy ranking na modelach, które są optymalne cenowo i najbardziej dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Świadomie pominęliśmy sprzęty "hiper-premium". Jeśli jednak szukasz informacji o tych najbardziej "wypasionych" i najdroższych urządzeniach, daj znać w komentarzu, a może przysiądziemy do przygotowania rankingu absolutnie topowych lodówek.

Jaką lodówkę wybrać? Subiektywna opinia

Pytanie na koniec - co wybrałbym dla siebie? Co lepsze? Co wybrać? Gdybym tylko miał na nią miejsce w swojej kuchni, postawiłbym na Haier Seria 3 SBS HSR3918EIPB. Ten model ma mój znajomy i osobiście mnie ta lodówka kupuje. Jest niebywale estetyczna, prosta w obsłudze, pojemna i wyposażona w kostkarkę oraz dystrybutor wody. W swoim przedziale cenowym to zwyczajnie bardzo atrakcyjna propozycja.



