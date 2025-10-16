Jaki ekspres ciśnieniowy wybrać? Najlepsze ekspresy w 2025 roku

Marzysz o idealnym espresso, cappuccino lub latte macchiato w kilka chwil, bez wychodzenia z domu? Automatyczny ekspres do kawy to coś dla ciebie! Jeśli zastanawiasz się, który model wybrać, nasz ranking ekspresów do kawy wskaże Ci najlepsze opcje, które zmienią Twoje poranki.

Jeśli filiżanka perfekcyjnego espresso, puszyste cappuccino czy trójwarstwowe latte macchiato to Twój codzienny standard, potrzebujesz niezawodnego sprzętu. Dobry, automatyczny ekspres do kawy to inwestycja, która realnie poprawia jakość życia. Kluczem do sukcesu jest wybór modelu idealnie dopasowanego do twoich potrzeb.

Dobry ekspres do kawy - jaki wybrać? Kolbowy czy automatyczny?

Choć ilu kawoszy, tyle „najlepszych przepisów na doskonałą kawę”, to ostatecznie liczba sposobów na jej przygotowanie jest ograniczona. Zacznijmy od tego, że istnieje kilka podstawowych metod parzenia kawy. Umożliwiają to przyrządy i urządzenia, takie jak:

Kawiarki - najtańsze i najprostsze urządzenia do parzenia kawy, ale ich dużą wadą jest kiepska wydajność.

Ekspresy przelewowe - dla wielu “dobry przelew” to podstawa.

Ekspresy na kapsułki - bardzo wygodne, zarówno w kwestii przygotowywania kawy, jak i czyszczenia urządzenia. Ten sprzęt umożliwia parzenie wielu rodzajów kawy, ale jest to nieekologiczne i nieekonomiczne rozwiązanie.

V60, czyli klasyczny dripper. Rzecz daleka od ekspresu, ale w parze z dobrym młynkiem pozwala, zwłaszcza z kaw speciality, uzyskać doskonały napar.

Chemex, czyli designerska wersja rozwojowa drippera.

Syfon - niebywale ciekawy sposób na alternatywne parzenie kawy.

French Press - prosty i szybki sposób na przygotowanie kawy smakiem przypominającą nieco klasyczną “kawę z gruntem”.

Aeropress - nie trzeba przedstawiać, prawda? Ot święty graal alternatywnych kawoszy.

Ekspresy ciśnieniowe – urządzenia, które wykorzystują wysokie ciśnienie, pozwalając na szybkie zaparzanie kawy, zachowując pełnię smaku i aromatu. To właśnie nad ekspresami ciśnieniowymi dzisiaj się pochylimy.

Ekspresy ciśnieniowe można z grubsza podzielić na trzy kategorie. To podział umowny, ale większość podziałów to potomstwo kompromisów.

Ekspresy kolbowe - najtańsze kosztują poniżej 1000 zł, najdroższe - “sky is the limit”. W domowych ekspresach kolbowych prostota jest największym atutem. Wystarczy wsypać kawę do sitka, zamocować kolbę i kliknąć odpowiedni guzik. Wszystko odbywa się tu ręcznie i samemu trzeba zatroszczyć się o zmielenie kawy, a następnie dobranie jej odpowiedniej ilości. Minusem jest też konieczność ciągłego usuwania fusów. Wygodniejsze w domowym użytku są…

ekspresy półautomatyczne, które kosztują zwykle między 1000 a 2000 zł. Cechuje je konieczność ręcznego spieniania mleka, ale sama kawa zaparza się automatycznie. Oznacza to tyle, że wbudowany młynek pobiera odpowiednią ilość ziaren, mieli je i przekazuje urządzeniu. Ty musisz dbać tylko o to, by nie brakowało ziaren i wody w pojemnikach, no i o regularne usuwanie fusów, które zbierają się w zbiorniku na fusy. Z kolei…

ekspresy automatyczne kosztują od 1000 zł do kwot kilkanaście razy większych lub kilkadziesiąt razy większych, ale nikt tu nie szuka ekspresu do IKEI, prawda? Takie urządzenia zapewniają pełną wygodę – wystarczy kilka kliknięć (a czasem i jedno), by ekspres samodzielnie przygotował czarną lub mleczną kawę, zgodną z życzeniem użytkownika. Jest to zdecydowanie najwygodniejsze rozwiązanie.

Wspomniałem, że powyższy podział jest umowny, gdyż znaleźć można na rynku np. ekspresy kolbowe z automatycznym spieniaczem. Znaleźć można ekspresy automatyczne z osobnym spieniaczem, które tu określone zostały jako modele półautomatyczne, ale to olbrzymie i mało precyzyjne uogólnienie. Ech, zostawmy te niuanse, przejdźmy do konkretów.

Jaki ekspres do kawy do domu lub biura? Na to warto zwrócić uwagę

Zanim przejdziemy do listy polecanych modeli oraz ich omówienia, dodajmy jeszcze, że najważniejszymi cechami ekspresu ciśnieniowego są:

Ciśnienie - trudny temat, więc wyjaśnijmy to sobie. Do przygotowania doskonałego espresso potrzeba 9 barów. 9, a nie 15 ani 19 barów. Espresso więcej zyskuje nawet z niższym ciśnieniem niż wyższym, ale nie wdawajmy się w szczegóły. W specyfikacji ekspresów znaleźć można wspomniane wartości rzędu 15 czy 19 barów, ale są to wartości dotyczące maksymalnego ciśnienia pompy, które nie utrzymuje się podczas przygotowywania naparu. Innymi słowy, nie skupiajmy się nad tym zanadto przy wyborze. Miast tego, mając listę, powiedzmy, 3 interesujących nas modeli, sprawdźmy, jak urządzenia ta trzymają ciśnienie podczas przygotowywania naparu.

Pojemność zbiorników na kawę, wodę i mleko (oczywiście im większa pojemność, tym rzadziej trzeba dosypywać czy dolewać składników). Im większa pojemność, tym większa szansa, że mleko się zepsuje a woda zacznie pachnieć, jak kałuża. Polecam ekspresy z większymi zbiornikami dla tych, którzy piją 3/4 kawy dziennie i których członkowie rodziny też się w kawie lubują.

Liczba napojów do wyboru (dostępne są modele oferujące tylko kawę czarną albo dodatkowo mleczne cappuccino i latte macchiato, a dla miłośników eksperymentów znajdą się urządzenia z 12, 20 czy nawet 40 przepisami).

Możliwość personalizacji: ekspresy wyższej klasy umożliwiają dokładne ustalenie grubości mielenia ziaren, intensywności aromatu, wielkości kawy, temperatury wody itp. – dzięki temu możesz przyrządzić kawę zgodnie ze swoimi preferencjami.

Intuicyjna obsługa: najczęściej spotyka się urządzenia z panelami dotykowymi, pozwalającymi na wygodne dobranie ustawień – wybierz takie, które wydaje ci się najbardziej intuicyjne.

Tryb automatycznego czyszczenia: to pewien standard. Podobnie jak standardem jest ciągle czyszczenie 2-etapowe: za pomocą tabletek czyszczących i odkamieniacza oraz ręczne przemywanie bloku zaparzającego raz na jakiś czas. Co ważne - warto czyścić ekspres automatyczny tak raz na tydzień, nawet jeśli nie domaga się on czyszczenia, lub raz na 2/3 dni, jeśli pijemy dużo kawy. Dlaczego? W zaparzaczu jest bardzo ciepło i bardzo wilgotno, a jak jest ciepło i wilgotno i gdzieniegdzie zapodzieje się zmielona kawa, to możemy być pewni, że całość będzie nam pięknie pleśnieć wewnątrz.

Jaki ekspres do kawy? Ranking ekspresów do kawy 2025:

MELITTA Barista T Smart F83/0-101 EU

Czy mogło zabraknąć w naszym zestawieniu marki Melitta? Oczywiście, że nie! Model Barista T Smart to automatyczny ekspres do kawy cenionej, mocno kojarzonej z kawą marki, który łączy profesjonalne funkcje z przyjemną obsługą. Kluczową cechą tego ekspresu jest system Bean Select, który pozwala na wybór ziaren z dwóch oddzielnych pojemników (np. espresso i kawa śniadaniowa) dla każdego napoju osobno, co gwarantuje optymalny smak. Dla kogoś, kto rano preferuje cappuccino, a w ciągu dnia raczy się espresso, będzie to gamechanger. Ekspres oferuje 21 zaprogramowanych receptur, w tym modne kawy mleczne. Smart w nazwie modelu nie pojawia się przypadkiem - urządzenie umożliwia pełne sterowanie za pomocą aplikacji Melitta Connect. Możesz zdalnie programować kawy, zarządzać konserwacją i tworzyć profile użytkownika. MELITTA Barista T Smart F83/0-101 EU ma cichy stalowy młynek i funkcję One Touch, która pozwala przygotować mleczne specjały jednym dotknięciem.



Źródło: mediaexpert.pl

Nivona CafeRomatica 792

Nivona CafeRomatica 792 to automatyczny ekspres do kawy z segmentu premium, przynajmniej w aspekcie wizerunkowym, który łączy elegancki design z zaawansowaną technologią parzenia. Jest to idealny wybór dla tych, którzy cenią zarówno estetykę, jak i możliwość głębokiej personalizacji kawy w atrakcyjnej cenie. Kluczową cechą tego urządzenia jest System Aromatica, który zapewnia intensywny smak i aromat. Młynek mieli ziarna tuż przed parzeniem, a mechanizm dociska kawę, pozwalając na jej optymalną ekstrakcję. Ekspres oferuje 10 automatycznych przepisów, w tym kawy mleczne przygotowywane za pomocą jednego przycisku, dzięki funkcji OneTouch Spumatore. Znajdziemy tu kolorowy wyświetlacz TFT i programowanie indywidualnych przepisów. Co ważne, ekspres wyróżnia się także cichym, stożkowym młynkiem ze stali hartowanej oraz możliwością sterowania przez aplikację Nivona App.



Źródło: euro.com.pl

DeLonghi Eletta Explore ECAM450.55.S

DeLonghi Eletta Explore to ekspres automatyczny, który przełamuje bariery, oferując aż 40 przepisów kawowych, w tym specjalną kategorię napojów Cold Brew oraz Cold Foam (zimna pianka), w czym jest naturalną konkurencją dla Krups Evidence Hot & Cold EA898G. Tak jak w przypadku ekspresu Krups, jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się zarówno klasycznym espresso, jak i modnymi kawami lodowymi przygotowanymi w domu. Kluczową technologią jest tu system spieniania LatteCrema Hot i LatteCrema Cool, który automatycznie spienia mleko na ciepło lub na zimno, zapewniając perfekcyjną konsystencję pianki niezależnie od temperatury. Eletta Explore jest wyjątkowo wszechstronna – posiada dwa systemy spieniania (pojemnik LatteCrema na automatyczne spienianie oraz dyszę parową na ręczne). Do tego dochodzi cichy, trwały młynek oraz możliwość sterowania urządzeniem przez aplikację Coffee Link. To synonim wygody i różnorodności, ot co.



Źródło: euro.com.pl

Beko CaffeExperto CEG7304X

Beko CaffeExperto CEG7304X to ekspres ciśnieniowy, który, bez dwóch zdań, stawia na wygodę i solidność w przystępnej cenie. Jest to model idealny dla osób, które oczekują szybkiej i smacznej kawy, bez konieczności zagłębiania się w zaawansowane ustawienia. Kluczową zaletą jest intuicyjny, dotykowy panel sterowania, który umożliwia łatwy wybór spośród podstawowych specjałów, takich jak espresso, americano, czy kawy mleczne. Ekspres został wyposażony w pompę o maksymalnym ciśnieniu 19 barów (nie skupiajmy się nad tym zanadto) oraz stalowy młynek, co zapewnia efektywne wydobycie aromatu z ziaren. Model ten jest szczególnie przyjazny dla miłośników napojów mlecznych dzięki automatycznemu systemowi spieniania, który samodzielnie pobiera i spienia mleko. Co ważne, system ten jest łatwy w demontażu i czyszczeniu. Rzecz jasna, zapiszemy tu ulubione ustawienia mocy i objętości kawy dla kilku użytkowników.



Źródło: ekspresybeko.pl

Krups Evidence Hot & Cold EA898G

Krups Evidence Hot & Cold EA898G to ekspres automatyczny, którego możliwości wykraczają poza standardowe gorące napoje. Jego unikalną cechą jest funkcja Cold Brew Technology, umożliwiająca przygotowanie zimnej kawy oraz Cold Foam (zimnej pianki mlecznej) – idealnych na ciepłe dni i do modnych drinków kawowych. Ekspres oferuje dostęp do 17 przepisów automatycznych, w tym kaw mlecznych z precyzyjnym systemem spieniania oraz możliwość zapisywania własnych receptur. Wyposażony jest w trwały, metalowy młynek Active Speed i wykorzystuje technologię Quattro Force dla optymalizacji każdego etapu parzenia. Do tego znajdziemy tu duży, intuicyjny wyświetlacz OLED, który odpowiada za łatwą obsługę. Dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i odkamieniania, konserwacja urządzenia jest prosta. Ot świetny wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się nie tylko klasycznym espresso, ale również szybkim i perfekcyjnym Cold Brew w domu - i to w całkiem niezłych pieniądzach.



Źródło: krups.com.pl

Jura E8 Piano Black (EC)

Jura E8 to jeden z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych automatycznych ekspresów, który zapewnia szwajcarską jakość i prostotę obsługi. Jest to model dość już drogi, który idealnie łączy wysoką wydajność z klasycznym, eleganckim designem. Jak przystało na urządzenia marki Jura, mamy tu garść autorskich technoligii, jak Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®), który optymalizuje czas parzenia, gwarantując pełnię aromatu nawet w przypadku krótkiego espresso. Ekspres oferuje szeroki wybór specjałów kawowych, w tym kawy mleczne (świetne po prostu) dzięki udoskonalonemu spieniaczowi i funkcji One-Touch, która pozwala przygotować napój jednym przyciskiem. Ekspres wyposażono w profesjonalny młynek Aroma G3, który mieli ziarna szybko i cicho. Dodatkowo, system I.W.S.® (Intelligent Water System) automatycznie rozpoznaje filtr CLARIS Smart.



Źródło: jura.com

Saeco GranAroma SM6580/00

Znana firma i dobra cena: pod takim znakiem stoi Saeco GranAroma, zaawansowany ekspres automatyczny, stworzony dla użytkowników, którzy wymagają pełnej personalizacji i szerokiego wyboru napojów. Ekspres oferuje dostęp do 18 różnych przepisów – od klasycznego espresso po zaawansowane specjały kawowo-mleczne. Kluczową zaletą jest technologia BeanMaestro, która automatycznie optymalizuje ustawienia parzenia (temperaturę, czas ekstrakcji) pod kątem konkretnego rodzaju ziaren, gwarantując wydobycie pełni aromatu. Wyposażony jest w trwały ceramiczny młynek, oferujący 12 ustawień grubości mielenia, którego zaletą jest cicha praca, jak to w młynkach ceramicznych. Ciekawostką jest system LatteDuo pozwala na przygotowanie dwóch mlecznych kaw jednocześnie. Do tego kolorowy wyświetlacz i zapis do 6 profili użytkownika.



Źródło: saeco.com.pl

Philips LatteGo EP4441/50

Philips LatteGo EP4441/50 to automatyczny ekspres do kawy zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie i łatwości czyszczenia. Jego główną zaletą jest innowacyjny system spieniania mleka LatteGo, który składa się tylko z dwóch części i nie ma żadnych rurek. Dzięki temu system spieniania można umyć pod bieżącą wodą w zaledwie kilka sekund. Ekspres oferuje do 8 rodzajów kaw (w tym espresso, cappuccino i latte macchiato), wszystkie dostępne na wyciągnięcie ręki. Urządzenie pozwala na zaprogramowanie do czterech profili użytkowników. Zastosowano w nim ceramiczny młynek, gwarantujący ciche mielenie oraz filtr AquaClean, który redukuje konieczność odkamieniania. LatteGo EP4441/50 to idealny wybór dla osób ceniących doskonały smak kaw mlecznych i minimalny nakład pracy (a raczej czasu pracy) na konserwację.



Źródło: home-appliances.philips

Siemens EQ700 TP713R09

Siemens EQ.700 to w pełni automatyczny ekspres do kawy, stworzony dla użytkowników ceniących intuicyjną obsługę i najwyższą jakość napojów mlecznych. Jego kluczową cechą jest dotykowy wyświetlacz iSelect Display, który ułatwia nawigację i personalizację ustawień. Ekspres oferuje szeroki wybór specjałów kawowych, w tym popularne kawy mleczne przygotowywane za pomocą systemu autoMilk Clean, który automatycznie czyści układ mleczny po każdym użyciu. Wbudowany młynek ceramDrive gwarantuje ciche i precyzyjne mielenie ziaren. Dzięki technologii iAroma System, ekspres optymalizuje proces parzenia, zapewniając pełnię smaku i aromatu. Do tego mamy tu możliwość zapisania ulubionych kaw oraz sterowanie przez aplikację Home Connect.



Źródło: siemens-home.bsh-group.com

Jura Z10

Jura Z10 to ekspres automatyczny klasy premium, który redefiniuje możliwości domowego parzenia kawy. Jego kluczową i najbardziej innowacyjną cechą jest funkcja Cold Brew – potrafi przygotować specjały kawowe na zimno, wykorzystując unikalny proces pulsacyjnej ekstrakcji wodą o niskiej temperaturze. To nie jest zwykła kawa mrożona, lecz autentyczny, łagodny napój Cold Brew - wiem, sprawdziłem, polecam. Ekspres oferuje ponad 32 specjały kawowe (zarówno gorące, jak i zimne). Zastosowano w nim młynek Product Recognising Grinder (P.R.G.), który automatycznie rozpoznaje wybraną kawę i dostosowuje grubość mielenia. Intuicyjna obsługa odbywa się za pomocą dotykowego wyświetlacza. Z10 to idealny wybór dla najbardziej wymagających miłośników kawy - z najgrubszymi portfelami.



Źródło: jura.com

Jaki ekspres ciśnieniowy wybrać - subiektywna opinia

Pytanie na koniec - co wybrałbym dla siebie? Co lepsze? Co wybrać? Gdybym dziś miał postawić na ekspres ciśnieniowy, to szedłbym po bandzie. Na bogato, coby urządzenie miało wszystko i wybrałbym ekspres Jura Z10. Testowałem to urządzenie i przy moim jakościowym, a nie ilościowym podejściu do kawy, byłby to ekspres automatyczny, który mógłbym polubić. Dlaczego? Jakość przygotowywanego naparu jest topowa - tu nawet espresso nie jest przegrzane! Do tego ekspres ogarnia kawy nowofalowe, “parzy kawę na zimno”, a do czyszczenia wystarczy wrzucić do niego tabletkę - nie trzeba wyciągać całego bloku zaparzającego. Jasne, jest okropnie drogi. Straszliwie drogi. Niemniej jeśli miałby mi służyć latami, mógłbym się “zakredytować”.



