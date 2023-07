Składasz nowy komputer i zastanawiasz się nad wyborem pamięci RAM. W tańszych zestawach zastosowanie znajdują starsze pamięci DDR4. Przygotowaliśmy zestawienie kilku modeli godnych polecenia.

Pamięci DDR4 powoli są wypierane przez nowszy standard - DDR5, jednak nadal sprawdzą się przy budowie tańszych komputerów do domu lub grania. Nic więc dziwnego, że sporo osób nadal zastanawia się nad wyborem odpowiednich pamięci.

Jaki RAM DDR4 będzie najlepszym wyborem? Przygotowaliśmy ranking pamięci RAM, który pomoże Wam w podjęciu decyzji – w naszym zestawieniu znajdziecie zarówno podstawowe konfiguracje dla tanich komputerów, jak i szybkie, efektowniejsze zestawy dla wydajniejszych maszyn do gier lub pracy.

Ranking pamięci RAM DDR4:

Jaką wybrać pamięć DDR4? Wszystko zależy od komputera…

Pamięci DDR4 to starszy standard, który nadal jest obsługiwany przez procesory Intel Core 12. i 13. generacji oraz układy AMD Ryzen 4000 i 5000 (najnowsze modele Ryzen 7000 już obsługują pamięci DDR5). Przy wyborze odpowiedniego zestawu, warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii.

Procesor odgrywa kluczowe znaczenie podczas wyboru pamięci RAM - przykładowo, najnowsze modele AMD Ryzen 5000 dobrze obsługują moduły DDR4 o taktowaniu do mniej więcej 4000 MHz

Podstawowym parametrem pamięci operacyjnej jest jej pojemność i to ona w głównej mierze będzie decydować o wydajności komputera, szczególnie przy profesjonalnym użytkowaniu. To jednak nie wszystko! Do uzyskania maksymalnej wydajności w grach, konieczne będzie wybranie dwukanałowych konfiguracji (zestawu składającego się z dwóch modułów). Kluczowe znaczenie odgrywają też inne parametry - taktowanie (MHz) i opóźnienia (CL). Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie platformy będą poprawnie obsługiwać wszystkie pamięci.

Najnowsze procesory cechują się ograniczonym wsparciem dla szybkich modułów. W przypadku modeli AMD Ryzen 5000 maksymalne obsługiwane taktowanie w trybie synchronicznym wynosi mniej więcej 4000 MHz, natomiast w przypadku układów Intel Core 11., 12. i 13. generacji już tylko 3600 MHz. Moduły o wyższej częstotliwości będą działać w trybie asynchronicznym, co przekłada się na ograniczoną wydajność podsystemu pamięci.

Takiego ograniczenia nie spotkamy w procesorach AMD Ryzen 5000G (ze zintegrowaną grafiką) i starszych modelach Intel Core 10. i 9. generacji. Z powodzeniem można tutaj wykorzystać szybsze moduły, które pozwolą uzyskać lepszą wydajność (oczywiście trzeba też do nich odpowiednio dopłacić, więc często nie są one zbyt opłacalnym rozwiązaniem). Dla starszych platform złotym środkiem między wydajnością a ceną okazują się moduły o taktowaniu 3600 MHz.



Nowa platforma Intela obsługuje starsze pamięci DDR4 i nowsze DDR5. Obsługa starszych modułów zwykle jest oznaczona jako DDR4 lub D4

Warto zwrócić uwagę także na posiadaną płytę główną. O ile w przypadku platform AMD nie jest ona specjalnym ograniczeniem (szybkie moduły RAM obsługują nawet tanie modele A320 czy A520), tak w przypadku Intela ma ona duże znaczenie. W przypadku najnowszych procesorów Core 12. i 13. generacji to właśnie od płyty zależy wsparcie dla określonego standardu pamięci (DDR4 lub DDR5). Co więcej, nie wszystkie płyty obsługują możliwość zastosowania szybkich modułów – taką funkcję obsługują konstrukcje z chipsetami Zx90 (Z790, Z690, Z590, Z490), Hx70 (H670, H570, H470) oraz Bx60 (B660, B560, B460). W przypadku najtańszych płyt Hx10 (H610, H410) możemy liczyć tylko na nominalną częstotliwość pamięci operacyjnej dla danego procesora – w najnowszych układach jest to 3200 MHz.



Producenci bardzo często stosują w pamięciach efektowne radiatory z podświetleniem LED - taki dodatek pozwoli upiększyć wnętrze komputera (pod warunkiem, że nam zależy na jego wyglądzie i mamy jak to wyeksponować)

Osobną kwestią jest budowa pamięci RAM. Producenci bardzo często stosują efektowne radiatory, które wspomagają odprowadzanie ciepła, a przy tym nadają modułom ciekawszego wyglądu (czasami nawet dodatkowo przyozdabianą go podświetleniem LED). Nie jest to niezbędny element, ale na pewno poprawia walory estetyczne pamięci.

Patriot Viper 4 Blackout 2x 4 GB 3200 MHz - pamięć DDR4 do najtańszych komputerów









4,6/5 Pamięci Patriot Viper 4 Blackout sprawdzą się przy budowie najtańszych zestawów, gdzie problemem jest mocno ograniczony budżet i musicie oszczędzać dosłownie na każdym komponencie. Dwukanałowa konfiguracja o pojemności 8 GB (2x 4 GB) pozwoli na komfortową obsługę prostszych, codziennych zastosowań, typu przeglądanie internetu czy praca biurowa. Do tych bardziej wymagających, jak granie czy tworzenie treści, taka pojemność może już okazać się niewystarczająca. Moduły wyróżniają się efektownym radiatorem, który nadaje im ciekawszej stylistyki. Moduły Patriot Viper 4 Blackout to jedna z najlepszych wśród najtańszych propozycji – za zestaw o pojemności 8 GB przyjdzie nam zapłacić trochę ponad 100 złotych. Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR4

Pojemność 8 GB

Częstotliwość pamięci 3200 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa

GOODRAM IRDM PRO DDR4 2x 8 GB 3600 MHz - tania pamięć DDR4 RAM









4,7/5 Jeśli macie nieco więcej gotówki, warto dopłacić do pamięci o pojemności 16 GB (w konfiguracji 2x 8 GB) – taki zestaw zapewni lepsze osiągi, pozwoli na komfortową obsługę w bardziej wymagających zastosowaniach (śmiało można już pomyśleć o graniu), a przy tym będzie bardziej przyszłościowy. Co ważne, takie pamięci zwykle są tylko trochę droższe od zestawów 2x 4 GB. Świetną propozycją są moduły GOODRAM IRDM PRO DDR4, które utrzymano w stosowanej stylistyce (producent oferuje też inne wersje kolorystyczne). Za niecałe 200 złotych otrzymujemy pamięci, które sprawdzą się w większości zastosowań, a przy tym nie nadwyrężą portfela. Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR4

Pojemność 16 GB

Częstotliwość pamięci 3600 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa

Kingston Fury Beast RGB 2x 8 GB 3600 MHz - pamięć RAM DDR4 z podświetleniem RGB LED









4,5/5 Dobre, niedrogie pamięci z podświetleniem RGB LED? Warto zwrócić uwagę na moduły Kingston Fury Beast RGB – to jedne z najtańszych modeli na rynku, które oferują dobre parametry i są przyozdobione LED-ami (zestaw 2x 8 GB 3600 MHz kosztuje nieco ponad 200 złotych). Pamięci pozwolą na sprawną obsługę większości zadań typu przeglądanie Internetu, oglądanie filmów, czy granie w gry, a przy tym dodatkowo rozświetlą wnętrze komputera. Producent zastosował efektowny, aluminiowy radiator z podświetleniem, którym można sterować z poziomu aplikacji do płyty głównej. Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR4

Pojemność 16 GB

Częstotliwość pamięci 3600 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa

GOODRAM IRDM PRO DDR4 2x 16 GB 3600 MHz - pojemny zestaw pamięci DDR4 RAM









4,5/5 Składacie komputer na starszej platformie, ale potrzebujecie większej pojemności pamięci RAM? Jeśli tak, to ponownie warto zainteresować się modułami GOODRAM IRDM PRO DDR4, ale w pojemniejszej konfiguracji – zestaw o pojemności 32 GB (dwa moduły po 16 GB) kosztuje nieco ponad 300 złotych. Nie przepłacacie za bardzo szybkie kostki czy podświetlenie LED, więc jak najbardziej warto. Większa pojemność sprawdzi się przy graniu i tworzeniu treści. Na pewno będzie to też bardziej przyszłościowe rozwiązanie, dzięki któremu komputer nie będzie się szybko starzeć. Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR4

Pojemność 32 GB

Częstotliwość pamięci 3600 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa

Kingston Fury Beast RGB 2x 16 GB 3600 MHz - pojemny zestaw pamięci DDR4 z podświetleniem LED









4,5/5 Dopłacając kilkadziesiąt złotych można kupić zestaw Kingston Fury Beast RGB o pojemności 32 GB, który zaoferuje podobne parametry (3600 MHz CL18), ale dodatkowo będzie podświetlony diodami RGB LED. Pamięci pozwolą na budowę całkiem wydajnego i przyszłościowego zestawu, który na dodatek będzie się wyróżniać nietuzinkowym wzornictwem. Czy warto dopłacić do LED-ów? To już Wasza decyzja i tego jak ma wyglądać Wasz komputer. Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR4

Pojemność 32 GB

Częstotliwość pamięci 3600 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa

Najlepsza pamięć RAM DDR4?

Pamięci DDR4 zainteresują głównie osoby składające tańsze zestawy, więc kluczową kwestią przy wyborze takich modułów bardzo często jest opłacalność – pojemność, taktowanie i opóźnienia względem ceny modułów.

Pod tym względem świetnie wypadają nasze rodzime pamięci GOODRAM IRDM PRO DDR4 – zestaw o pojemności 16 GB (2x 8 GB) powinien spełnić oczekiwania większości użytkowników, a przy tym jest dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeśli nie zamierzacie przepłacać, naprawdę jest wart swoich pieniędzy (co więcej, w sprzedaży jest dostępnych kilka wersji kolorystycznych).