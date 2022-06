Jaka powinna być dobra podkładka pod mysz do gier? Na co zwracać uwagę przy wyborze podkładki i jakie są dziś najbardziej opłacalne modele? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym zestawieniu TOP 5.

Dobra podkładka pod mysz dla gracza – czyli jaka?

Dobra podkładka może sprawić, że świetna myszka do gier będzie dawała jeszcze więcej przyjemności z rozgrywki. Pozwoli też wykorzystać cały potencjał, jaki drzemie w gryzoniu, o ile tylko będzie dobrze dopasowana do niego, jak i do konkretnego użytkownika. Na co należy zwracać uwagę i jak wybrać podkładkę, by później nie żałować? Podpowiadamy i zwracamy uwagę na to, jakie modele są dziś szczególnie warte uwagi.

Jaka podkładka pod mysz do gier? Oto polecane modele:

Odpowiedź jest krótka i brzmi: dopasowana do konkretnych potrzeb. To jednak niewiele wyjaśnia, więc przejdźmy do konkretów. Pierwsze, co trzeba sobie uświadomić, to, że…

Rozmiar ma znaczenie – kiedy S lub M, a kiedy L, XL lub XXL?

Podkładki między sobą różnią się przede wszystkim rozmiarem. Skąd wiedzieć jaki rozmiar podkładki wybrać? Przy wyborze odpowiedniego formatu dla siebie należy wziąć pod uwagę dwie kwestie. Pierwszą jest ilość miejsca na biurku (innymi słowy: przed zakupem warto upewnić się, że akcesorium zmieści się na blacie i nie będzie kolidować z innymi elementami, które się na nim znajdują).

Druga kwestia to preferowany styl gry. Jeśli czułość myszy jest ustawiona na więcej niż 2000 DPI, czyli wykonywane ruchy są stosunkowo niewielkie, wystarczy „eska” lub „emka”. Jeśli jednak konieczne jest przemierzenie wielu centymetrów, by kursor przesunął się z jednej krawędzi ekranu do drugiej, lepiej postawić na większy model, żeby się później nie okazało, że podkładki w najmniej oczekiwanym momencie zaczyna brakować.



przykład: myszka na podkładce w rozmiarze L (Razer Goliathus Speed Cosmic).

Nie ma jednej oficjalnej „rozmiarówki”, ale dla uproszczenia można przyjąć, że podstawowe rozmiary, w jakich dostępne są podkładki, to:

S – ok. 200-250 x 250-300 mm,

M – ok. 250-300 x 350-400 mm,

L – ok. 350-400 x 400-450 mm.

Alternatywą jest podkładka XL/XXL, czyli taka, na której mieści się nie tylko myszka, ale też klawiatura. Takie rozwiązanie zapewnia większą stabilność, ale równocześnie wymaga dużej ilości miejsca (a często też gotówki do wydania).



przykład: podkładki w różnych wariantach (HyperX Fury S).

Podkładka materiałowa czy z tworzywa?

Gdy wybierzemy już rozmiar, należy zdecydować się na któryś z typów, a są to:

materiałowa (tekstylna),

twarda (wykonana z tworzywa, metalu lub szkła)

Podkładka tekstylna polecana jest przede wszystkim dla użytkowników myszek z sensorami optycznymi. Jednym z jej plusów jest to, że można ją zwinąć, co ułatwia transport. Taka wykonana z tworzywa sztucznego czy metalu z kolei cechuje się brakiem jakichkolwiek nierówności, dzięki czemu sprawdzi się w przypadku każdego gryzonia. Trudniej jest też ją zniszczyć.

Decydując się na podkładkę materiałową należy zwrócić uwagę na obszycia jej krawędzi, aby nie występował problem prucia. Trzeba również liczyć się z tym, że może się ona szybciej brudzić (a po rozlaniu płynu trzeba ją suszyć). Podkładka twarda z kolei jest łatwa w czyszczeniu i bardziej wytrzymała, ale dla niektórych osób może być nieprzyjemna w dotyku, a w dodatku może generować hałas podczas przesuwania myszy.

Jaka podkładka do 50 zł

SteelSeries QcK Ocena benchmark.pl









4,5/5 Mała, materiałowa podkładka dla gracza nie musi kosztować nie-wiadomo-ile, by sprawdzać się podczas zabawy. Ba, ta tutaj to reprezentantka rodziny, która cieszy się szczególnie dużym uznaniem wśród miłośników elektronicznej rozrywki. SteelSeries QCK to model chwalony przede wszystkim za dobre właściwości ślizgowe oraz optymalne wymiary dla zwolenników dynamicznej rozgrywki (270 x 320 mm). Spód został wykonany z gumy, która sprawia, że podkładka bez problemu utrzymuje swoją pozycję, a jej front jest jednolicie czarny (nie licząc logo w lewym dolnym rogu) – taka nienarzucająca się stylistyka również jest czymś, co może przypaść do gustu wielu osobom.

Jaka podkładka do 100 zł

Logitech G240 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Logitech G240 to niewiele droższa i niewiele większa (280 x 340 mm) podkładka materiałowa. Cechują ją między innymi niewielka grubość (1 mm) i wysoka elastyczność, dzięki czemu można ją na przykład zwinąć w rulon i wygodnie zabrać na LAN Party. Co ważne, po rozwinięciu nie dzieje się z nią nic złego. Producent zwraca również uwagę na jednolitą fakturę powierzchni, mającą gwarantować wysoką precyzję działania sensora (tak optycznego, jak i laserowego), a testy… zdają się to potwierdzać. Ani do ślizgu, ani do stabilności nie można się przyczepić, a jedyny minus jest taki, że po pewnym czasie brzegi mogą zacząć się strzępić.

Dream Machines DM Pad XXL Ocena benchmark.pl









4/5 Ogromna podkładka za stosunkowo niewielką cenę. Jej wymiary to aż 120 na 60 centymetrów, więc można położyć na niej zarówno myszkę, klawiaturę jak i inne akcesoria, na przykład dodatkowy touchpad lub smartfona i tym samym uchronić go przed zarysowaniami. Grubość tej podkładki to 3 milimetry. Górna warstwa to przyjemna w dotyku mikrofibra, a dolna wykonana jest z gumy, co chroni podkładkę przed przesuwaniem się podczas najbardziej zaciętych rozgrywek. Warto dodać, że DM Pad XXL jest wodoodporna, więc nie trzeba martwić się o to, że ulegnie zniszczeniu, gdy coś się na nią wyleje. Jej krawędzie są obszyte, co eliminuje problem związany z pruciem i wystającymi nitkami.

Jaka podkładka do 150 zł

Razer Goliathus Chroma Ocena benchmark.pl









4,5/5 Razer Goliathus Chroma należy zaliczyć do „emek”. Jej wymiary to 255 na 355 milimetrów, a grubość wynosi 3 milimetry. Podkładka wykonana została z tkaniny, która zapewnia dobrą kontrolę na myszką i jest przyjemna w dotyku. Spód jest antypoślizgowy. W zestawie otrzymujemy także uchwyt, który zapobiega plątaniu się przewodu myszy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wyposażona została w podświetlenie LED, które dostosować można do swoich potrzeb i gustu oraz zsynchronizować z innymi urządzeniami tej marki za pośrednictwem oprogramowania Razer Synapse 3. Zasilanie odbywa się przez kabel USB.

Wielofunkcyjna podkładka pod mysz gamingową

Logitech Powerplay Wireless Charging System Ocena benchmark.pl









4,7/5 Podkładka ma wymiary 340 za 280 milimetrów i wykonana jest z tworzywa sztucznego oraz tkaniny, ale to nawet nie początek. Logitech Powerplay Wireless Charging System to coś więcej niż „zwykła” podkładka pod mysz. Akcesorium wyposażone jest w system Powerplay, który umożliwia bezprzewodowe ładowanie kompatybilnych myszy zarówno, gdy nie są używane jak i podczas rozgrywki czy innej pracy. Podstawą tej podkładki jest twarda powierzchnia, ale w zestawie znajduje się wykonana z tkaniny nakładka, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Nie należy zapominać o podświetleniu, które zsynchronizować można z innymi urządzeniami Logitech serii G.

Inne podkładki warte uwagi

Polecane podkładki są również dostępne w innych wersjach rozmiarowych i je też bez przeszkód można brać pod uwagę. Oczywiście na rynku jest też dużo atrakcyjnych, konkurencyjnych modeli. Akcesoria tej kategorii nie różnią się od siebie zbyt wiele, dlatego też lista godnych polecenia podkładek mogłaby być niezwykle długa. Żeby wymienić jeszcze tylko kilka…

A z jakich podkładek Wy korzystacie na co dzień? Może jesteście w stanie polecić jakieś inne modele pozostałym Benchmarkowcom?