Po jakie podzespoły komputerowe warto sięgnąć w 2022 roku? Odpowiedź na to pytanie łatwa nie jest. Choć widzimy niezaprzeczalną poprawę na rynku, to głównym hasłem przewodnim poradnika wciąż będzie „kompromis” odmieniany przez wszystkie przypadki.

Zakup zestawu komputerowego skrojonego z myślą o gamingu wiosną roku 2022 nadal dostarcza zgryzot. Wszakże ostatnie tygodnie przyniosły znaczącą poprawę – szczególnie na polu dostępności GPU – ale do krzemowego eldorado jeszcze daleka droga. Choć przeciwności losu nie brakuje, długo odkładanego zakupu wymarzonej jednostki nie chcecie już dalej przenosić na bliżej nieokreśloną przyszłość. Skoro jesteście całkowicie pewni potrzeby uszczuplenia portfeli podpowiem, w które podzespoły warto zainwestować ciężko zarobione złotówki, a co należy unikać szerokim łukiem.

Jaki komputer do gier? Reguły wyboru

Celem podniesienia poziomu trudności redakcja narzuciła pewne reguły. Jak pewnie się domyślacie, pierwszym są trzy nieprzekraczalne progi budżetowe. Sounds like a challenge! Niemniej na każdy komputer nie będę wyczerpywać budżetu do ostatniej złotówki. Ceny stale ulegają dynamicznym zmianom, co oczywiście wynika z różnych zawiłości rynkowych. Dobrze jest zostawić sobie pewien margines błędu.

Jednocześnie nie samym hardware człowiek żyje. Wszakże nowo złożony PeCet potrzebuje systemu operacyjnego. Sadystą nie jestem i nie będę forsować dystrybucji Linuxa, choć tak naprawdę sam pomysł zły nie jest. Zamiast tego stawiam na sprawdzonego klasyka w postaci Windows 10. Oryginalny system w wersji Home rodzime sklepy oferują już za nieco ponad 500 złotych. Przy czym Dziesiątki nie trzeba od razu aktywować – zabieg ten można odłożyć w czasie, acz nie zalecam zwlekać nim w nieskończoność.

Redakcja nie ustosunkowała się ani do promocji ani do okazji na rynku wtórnym. Tym samym do tych kwestii postanowiłem podejść bardzo swobodnie. W tego typu tekstach jest jeszcze jeden element często pomijany przez redaktorów. Chodzi o budżet na usługę złożenia komputera. Wszakże nie każdy konsument musi być w tej sztuce biegły. W takim wypadku niezbędna jest pomocna dłoń osoby ogarniętej w temacie. Brat, kuzyn, znajomy a może po prostu za opłatą interwencja specjalisty? Opcji jest sporo, tak więc postanowiłem jednak, że tego kosztu nie będę wliczać w podsumowaniu każdej jednostki. Ostatecznie, jeśli nigdy tego nie robiliście, zawsze można skorzystać z naszego poradnika i złożyć komputer samemu.

Kompromis przez wielkie „K” – zestaw komputerowy do 3000 zł

Konfiguracja komputera w granicy „symbolicznych” trzech tysięcy łatwym nie była. Pierwotnie blaszak miał opierać się na platformie AMD z procesorem Ryzen 5600G, który posiada wbudowany układ graficzny z rodziny Vega. Wszystko ładnie pięknie, ale o ile pogramy w Counter-Strike’a, tak nieco nowsze tytuły pójdą, co najwyżej w detalach low w trzydziestu klatkach i to w rozdzielczości 720p! Szanujmy się. W mojej ocenie taki stan rzeczy jest nieakceptowalny, dlatego tego typu konfiguracji nie mogę polecić, nie nadwyrężając przy tym sumienia. Dużo rozsądniejszym będzie inwestycja w konsolę.

Mimo tego stoimy twardo przy potrzebie zakupu PC. W takim wypadku sercem bijącym w obudowie będzie budżetowy i3-10100F wraz z fabrycznym chłodzeniem. Budżetowego Intela aktualnie można wyrwać za niespełna 340 zł. W tych pieniądzach jest to procesor podważający zasadność zakupu starszych procesorów z rodziny i7 o identycznym układzie rdzenie-wątki.

Ponieważ i3 nie ma nadmiernego apetytu na prąd, pierwotnie miałem postawić na płytę Asus Prime H510M-K (ok. 319 zł). Niemniej w zestawie ląduje 16GB pamięci w dwóch kościach o taktowaniu 3000MHz. Chcąc skorzystać z profilu X.M.P. mobas musi bazować na chipsecie z wyżej półki. Dlatego wybrałem Gigabyte B560M DS3H V2. Spokojnie pozwoli w przyszłości na rozbudowę naszej stacji bojowej.

Za magazyn posłuży dysk SSD typu NVMe marki Kioxia o pojemności 500GB. Energii dostarczy Corsair o mocy 550W z certyfikatem 80 Plus Bronze. Dla spokoju ducha nie będziemy oszczędzać na PSU. Warto również zadbać, aby przewody należycie się prezentowały za hartowanym szkłem obudowy - w tym wypadku w skrzynce Genesis 513. Obudowa to kwestia gustu i do 250 zł każdy znajdzie coś ciekawego. Pamiętajcie tylko aby wybrać model z frontem doposażonym w siatkę mesh i stosowny filtr przeciwkurzowy.

Karta graficzna? Wybór mamy dwojaki. Dla osób sięgających wyłącznie po nowe podzespoły pozostaje GTX 1650, który głowy nie urywa, ale z pewnością będzie wyborem dużo lepszym niż kastrat RX 6500 XT. Budżetową kartę Czerwonych odradzam z całą stanowczością. Niemniej Turing nie był moim pierwszym wyborem, zwłaszcza kiedy jego zapasy topnieją w zastraszającym tempie.

Niestety GTX 1650 Super to rzadkość a przedstawiciele rodziny GTX 1660 niebezpiecznie zbliżają się do poziomu zajmowanego przez RTX-y. Dlatego proponuję rynek wtórny w postaci GTX 1060 wersji 6GB. Ceny Pascala zaczynają się już od poziomu 700-800 zł. Alternatywę stanowi klasyk RX 580 startujący z podobnego pułapu. Na obie karty nie wydałbym więcej niż tysiąc srebrników, a przypomnę tylko, że sprawują się znacznie lepiej niż 1650-tka.

Całkowity koszt PC z używaną kartą: 2700 zł. Pogramy? I to jeszcze jak! Warzone, Apex, Fortnite będą śmigać wzorowo.

Robi się ciekawie - zestaw komputerowy do 4000 zł

Od komputera podnoszącego poprzeczkę o okrągły tysiąc złotych wymagamy już znacznie więcej. Co jednak istotne zestaw w tym budżecie jest jeszcze bardziej kłopotliwy. Musimy zdecydować czy wolimy słabszy procesor i nową kartę, a może chcemy postawić na lepszy CPU w duecie z używanym GPU?

Bez cienia kompleksów, zasadniczo wykonamy przeszczep wszystkich podzespołów z komputera za trzy tysiące złotych. Na miejscu również zostaje i3-10100F, ale tym razem budżet pozwala na dołożenie elegancko prezentującego się chłodzenia. Może to być jakiś Spartan z podświetleniem RGB. Osobiście polecam Arctic Freezer 34 eSports, który w promocji dorwiemy w cenie do 130 zł.

W kwestii GPU stać już nas na układ RTX 3050 - model Gigabyte znajdziemy w kwocie do 1900 zł. Jest to karta pozwalająca spokojnie ograć wszystko co nowe w rozdzielczości 1080p a do tego posiada wsparcie DLSS. Podpowiem, że ewentualny duet karty Ampere z procesorem i5-10400F rozciągnie nasz budżet niebezpiecznie do granicy 3900 zł i musimy przy tym zrezygnować z bonusowego chłodzenia.

Dlatego rezygnując z i3 na rzecz sześciordzeniowego i5 szukamy karty w kwocie do półtora tysiąca złotych. Tym sposobem złożym PC w za ok. 3600 zł. Rozglądamy się za nieśmiertelnym GTX 1070. Przy odrobinie szczęścia może znajdziecie nawet GTX 1080. Dobrą opcją będzie także GTX 1660 Super, bo rozsądnie wycenione używane modele także się zdarzają.

Całkowity koszt (i3 + RTX): 3600 zł. Pogramy w tytuły AAA z średnio-wysoką jakością detali. Pakiet i5 + GTX 1070 daje dodatkowego kopa w kwestii streamingu i aplikacji profesjonalnych.

Panie! Na bogato! – zestaw komputerowy do 5000 zł

Budżet pięciu tysięcy pozwala już rozciągnąć nieco nogi. Będzie pieruńsko szybko, elegancko jak na salonach i cicho niczym w grobowcu. Na początek sięgamy po i5-12400F, który będzie chłodzić srebrny be quiet! Pure Rock 2. Wariant czarny wymaga dopłaty trzydziestu złotych. Oba komponenty osadzimy na płycie głównej Gigabyte B660M DS3H DDR4. W kwestii pamięci sięgamy po Crucial Ballistix, które dosmacza odrobina RGB.

Na polu akceleracji grafiki ponownie stawiam na RTX 3050 - tym razem model Zotac. Przez chwilę dumałem nad duetem i3-12100F + RX 6600 XT, ale tego typu kombo niestety przekroczy dostępny budżet. Dla Radeona bez dopisku XT w kontekście RTX-a nie widzę większego sensu.

Idźmy dalej. Podwajamy ilość dostępnej przestrzeni dyskowej do jednego terabajta poprzez wybór nośnika Team Group MP33 Pro. Za nakarmienie prądem całej aparatury odpowiada zasilacz be quiet! o mocy 500W z złotym certyfikatem sprawności. Wystarczy w zupełności do naszych celów, a do tego odwdzięczy się nienaganną kulturą pracy. Komponenty zamkniemy w stylowej oraz wygłuszonej skrzynce be quiet! Pure base 500 ze szklanym panelem.

Całkowity koszt zestawu: 4721 zł. Zazdrość ziomków z dzielni: bezcenna. Komputer pozwala ostro zaszaleć, również na polu aplikacji profesjonalnych.

Plot twist w komputerze za 5000 zł

Nie byłbym sobą, gdybym nie podał choć jednej nietypowej alternatywy. Zaproponowana trójka to komputery w standardowej obudowie ATX. A co jeśli powiem, że w budżecie pięciu tysięcy złożymy żwawy komputer gamingowy o zbliżonych rozmiarach do PS5?

Sięgamy po obudowę Cooler Master NR200, zasilacz SFX be quiet! 500W w złocie, RTX 3050 od gigabyte oraz procesor i3-12100F. Chłodzenie CPU nie może być wyższe niż 155 mm. W tym wypadku obudowa pozwala zaadaptować Pure Rock 2 ale do czterordzeniowej i ośmiowątkowej i3-ki spokojnie wystarczy Pure Rock Slim 2. Podzespoły osadzamy na płycie głównej ASRock B660M-ITX/ac. Pamięci RAM i dysk przenosimy z powyższego komputera.

Tak skonfigurowany PC powinien kosztować w granicach 4800 zł. Mały, elegancki a do tego również odznaczający się wzorową kulturą pracy.

Konfiguracja własnego PC w 2022 roku

Dobieranie części i własnoręczny montaż komputera w tych pokręconych czasach to sport wyczynowy dla wytrzymałych hobbystów-entuzjastów. Niemniej tego typu zabieg daje nam pewność, że komputer w całości będzie dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb.

Zestaw Komputer za 3000 zł Komputer za 4000 zł Komputer za 5000 zł Komputer za 5000 zł ITX FORMAT Procesor Intel Core i3-10100F

(339 zł) Intel Core i3-10100F / i5-10400F

(339 / 650 zł) Intel Core i5-12400F

(900 zł) Intl Core i3-12100F

(510 zł) Płyta główna Gigabyte B560M DS3H V2

(389 zł) Gigabyte B560M DS3H V2

(389) Gigabyte B660M DS3H DDR4

(579 zł) ASRock B660M-ITX/ac DDR4

(699 zł) Pamięć RAM Patriot Viper 4 16GB 3000 CL16

(309 zł) Patriot Viper 4 16GB 3000 CL16

(309 zł) Crucial Ballistix 16GB 3200 CL16 RGB

(389 zł) GOODRAM 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 IRDM X Black

(319 zł) Karta graficzna GTX 1060 / RX 580

(800-1000 zł) Gigabyte RTX 3050 EAGLE 8GB OC LHR / MSI GTX 1070 Gaming X

( 1869 / 1500 zł) Zotac GeForce RTX 3050 Gaming Twin Edge OC

(1899 zł) Gigabyte RTX 3050 EAGLE 8GB OC LHR

(1869 zł) Dysk SSD KIOXIA 500GB M.2 PCIe NVMe EXCERIA

(239 zł) KIOXIA 500GB M.2 PCIe NVMe EXCERIA

(239 zł) Team Group 1TB M.2 PCIe NVMe MP33 Pro

(431 zł) Team Group 1TB M.2 PCIe NVMe MP33 Pro

(431 zł) Obudowa Genesis 513 Mesh Micro Glass

(209 zł) Genesis 513 Mesh Micro Glass

(209 zł) be quiet! Pure base 500 Window / Pure Base 500DX

(429 / 499 zł) Cooler Master MasterBox NR200 Biała

(339 zł) Zasilacz Corsair CX550M 80 Plus Bronze

(249 zł) be quiet! System Power B9 600W

(259 zł) be quiet! Pure Power 11 500W 80 Plus Gold

(319 zł) be quiet! SFX-L POWER 500W 80 Plus Gold

(449 zł) Chłodzenie Box Arctic Freezer 34 eSports Red

(129 zł) be quiet! Pure Rock 2

(155 zł) be quiet! Pure Rock Slim 2 92mm

(115 zł) Razem około 2734 zł 3742 / 3684 zł 5101 / 5171 zł 4731 zł

Przysłowiowe “gotowce” z Allegro to prawdziwe pułapki czyhające na mniej rozeznanych w temacie konsumentów. Konfiguracje z procesorami Intela drugiej generacji (sławetne Core i7-2700K) lub budzącym politowanie GT 1030 w nieprzyzwoicie wysokiej cenie wcale nie są rzadkością. Natomiast, jeśli CPU i GPU sprawiają wrażenie prawilnych to można mieć pewność, że gdzie indziej poczyniono drakońskie oszczędności - zasilacz z czarnej listy lub obudowa wyłącznie udająca konstrukcję z metalu.

Naturalnie pozostają gotowe zestawy firm znanych i szanowanych, podchodzących profesjonalnie do swojego fachu. Przy tego typu produktach możemy również liczyć na oprogramowanie w postaci systemu operacyjnego i niezbędnych sterowników gotowych do startu komputera. Tego typu maszyny, o podobnej konfiguracji do powyższych, będą jednak wymagać niekiedy sporej dopłaty

Kilka porad na koniec

Mimo widocznej poprawy rynek komputerowy wciąż pozostawia sporo do życzenia – szczególnie w segmencie budżetowym. Dlatego warto nieco przewartościować swoje myślenie o podzespołach i tego jak szukamy ofert. Przykładowo nie unikajcie zakupu jednostek klasy i3. Oferują one więcej, niż typowy gracz potrzebuje i w tym segmencie prędzej ograniczeniem okaże się karta graficzna. Pamiętajcie, że i3-10100 posiada większego kopa niż legenda i7-7700K a i3-12100 w grach zjada na śniadanie starsze sześciordzeniowe i5 oraz klasyka w postaci Ryzen 5 3600.

Gdy już mowa o AMD pewnie nie umknęło waszej uwadze, że w tym zestawieniu nie ma ani jednej propozycji w oparciu o platformę Ryzen. Trzymajcie jednak rękę na pulsie. Tekst przelałem na klawiaturę pod koniec marca, a przecież wraz z początkiem kwietnia swoją premierę mają mieć budżetowe procesory AMD serii 5000: R5 5600, R5 4500, R3 4100. Wszystkie w cenie poniżej 200$ MSPR. Stwarza to ogromne pole do popisu w budżecie czterech tysięcy złotych, szczególnie biorąc pod uwagę cenę mobasów z obozu Czerwonych.

Alternatywą może być również w całości używany komputer. Paskudna obudowa z OLX nierzadko skrywa w sobie solidne podzespoły. W oku pandemicznego cyklonu za przyzwoite pieniądze (ok. 1600 zł) udało mi się zdobyć PC z Ryzen 7 2700X na pokładzie. Wystarczyło przepakować dziada do eleganckiej obudowy, dać lepsze chłodzenie procesora, plus pojemny SSD. W tym jednak wypadku trzeba mieć szczęście w poszukiwaniach i cierpliwość do przeglądania portali z ogłoszeniami. Koniecznym jest także solidne rozeznanie albo opinia osoby znającej się na temacie.

Finalnie nie ograniczajcie się do jednego sklepu, wykonujcie zakupy online (niekiedy taniej i z pewnością dużo wygodniej) oraz przeglądajcie platformy z okazjami. Przykładowo cierpliwie obserwując pepper.pl możecie zaoszczędzić trochę gotówki lub w tych samych pieniądzach kupić podzespoły z wyżej półki. Jak już zdążyłem powiedzieć: sport dla hobbystów-entuzjastów.