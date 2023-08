Pytanie stare niczym sam Internet – ile pamięci RAM potrzebujesz w swoim PC aby ten zwyczajnie „nie klękał na robocie”? Podpowiadamy jakie konfiguracje usatysfakcjonują graczy i nie tylko w 2023 roku.

Ile pamięci RAM do PC w 2023 roku?

Nieważne ile razy będziemy na ten temat pisać on zawsze wraca niczym zmora, podgrzewając atmosferę przy okazji omawiania nowych zestawów PC oraz modernizacji już istniejących. Mimo wszystko warto pochylić się nad tą kwestią raz jeszcze i zastanowić się nad tym, ile pamięci RAM do gier (i nie tylko) obecnie faktycznie potrzebujemy?

Okazja ku temu jest całkiem dobra, bo od kilku miesięcy widzimy sukcesywnie spadające ceny podzespołów PC – w tym szczególnie pamięci i dysków SSD. Możecie niedowierzać, acz generalnie warto teraz rozważyć kupno nowego komputera. W tym kontekście wybór standardu DDR5 nie będzie złym pomysłem. Z drugiej strony DDR4 są tanie jak barszcz, co ułatwia złożenie budżetowej maszynki oraz modyfikację już istniejącego zestawu PC.

Na zachodzie bez zmian. 16 GB RAM wciąż wystarczy

Zaskoczeni? 99% gier dostępnych na rynku działa bez najmilejszego problemu na 16GB pamięci. Ostatnie dwa lata pokazały nam, że większy nacisk przez twórców kładziony jest na pamięć VRAM karty graficznej ze względu na rosnącą rozdzielczość tekstur oraz coraz częstsze uwzględnianie śledzenia promieni (ray tracing). Dla przykładu gorąco oczekiwany Starfield w wymaganiach minimalnych i rekomendowanych podaje szesnaście gigabajtów RAM. Jak będzie działać na premierę - szczególnie jeśli idzie o optymalizację GPU? Pożyjemy, zobaczymy.

Zatem z mojego doświadczenia 16GB wystarczy do rozgrywki pojedynczego gracza, wieloosobowych potyczek, początków ze streamingiem oraz styknie w przypadku pokaźnej liczby programów. Należy jednak pamiętać, aby zawsze zainstalować na płycie głównej dwa moduły RAM w trybie dual channel, dla optymalnej wydajności, co da się odczuć szczególnie w grach.

Oczywistym jest, że jeśli lubicie przesadzać i jednocześnie macie uruchomionych 50 zakładek Chrome na ekranie obok, plus oglądacie YouTube czy innego Twitch’a a na głównym ekranie gracie w wymagający tytuł to 16GB szybko wyzionie ducha. Z doświadczenia jednak wiem, że taki procent użytkowników nie jest wielki, dlatego obstaję przy mojej pierwotnej tezie. Niemniej diabelnie istotna będzie choćby prędkość modułów oraz ich opóźnienia. Dla DDR4 warto mierzyć między 3000 a 3600 MHz. W przypadku DDR5 zegar od 5400 do 6000 to optymalny kierunek dla platformy AMD oraz Intel.

32GB już nie fanaberia a konieczność?

Ostatnimi czasy było nie mało szumu, gdy okazał się, że niektóre gry podawały w swoich wymaganiach 32GB RAM, plus cechowały się niemałym apetytem na VRAM (nawet w 1080p). Jak później się okazywało produkcje te pozostawiały wiele do życzenia w kwestii optymalizacji. Niczym bumerang wracał problem memory leak – im więcej RAM dołożymy, tym więcej go zagospodarują. Za przykład niech posłużą Flight Simulator, Escape from Tarkov czy ostatnio The Last of Us na PC. Na szczęście późniejsze łatki stopniowo sprowadzały do parteru pierwotnie wybujałe oczekiwania twórców.

Nie mniej 32GB pamięci kupimy już za około 300 PLN w standardzie DDR4. Co tu dużo mówić – to jest dobry deal! Identyczna pojemność DDR5 to wydatek od 450 do 500 zł. Składając teraz od podstaw PC warto rozważyć taką opcję. 32 GB to komfortowe minimum dla osoby profesjonalnie trudniącej się montażem filmów, grafiką oraz fotografią. Dla niedzielnego gracza to mimo wszystko wciąż przepych. Natomiast jeśli namiętnie bawicie się w mody (świetny przykład Minecraft), interesuje Was streaming lub ogółem mocno wykorzystujecie zasoby PC – w takim wypadku będą to dobrze wydane pieniądze.

Poniżej optymalnych wartości: czy 4 i 8 GB RAM daje radę?

4GB pamięci będzie odpowiednie co najwyżej dla ultra budżetowej maszyny biurowej, NAS-a albo retro-PC. Sporej puli tytułów na takiej konfiguracji po prostu nie odpalimy lub uruchomimy, acz czeka nas podróż przez mękę (czkawka animacji, brak tekstur itd.). Natomiast 8GB RAM (w dwóch kościach) zaskoczy pozytywnie w PC do biura i multimediów. Na takiej ilości RAM odpalimy także masę współczesnych gier free to play oraz popularnych pozycji z gatunku esportu. Jest jednak kilka „ale”.

DDR4 vs. DDR5 w konfiguracji i5-13600K + RTX 3080 oraz RTX 4090

Z 8GB RAM w nowe gry wysokobudżetowe zagramy, choć zaczyna to być loteria – mogą działać płynnie, ale bądźmy też gotowi na czkawkę. Na problemy natrafimy nawet przy optymistycznym założeniu, że mamy układ dual channel, plus gry i programy uruchamiamy z SSD. Przedpotopowych twardzieli musicie wystrzegać się, jako nośnika dla gier, aplikacji oraz systemu.

Ósemka nie wystarcza, gdy szastamy aplikacjami działającymi w tle oraz gdy gra cierpi na wspomniany memory leak. 8 GB to także bottleneck w przypadku grafiki z małą ilością VRAM: GTX 1060 3 GB, RX 570 4 GB, GTX 1650 itd. Po prostu nie szalejmy z jakością tekstur oraz rozdzielczością. Gdy na test bench powędruje np. GTX 1070 z 8 GB VRAM różnice między 8 a 16GB RAM, choć nadal są obecne, ulegają skurczeniu. Generalnie wiele zależy od samej gry.

Pojemność a pozostałe parametry RAM

Co na przykład z niestandardowymi układami pamięci? O ile przy DDR3 takie eksperymenty nie stanowią problemu (np. 2+2+8), tak używając DDR4 należy unikać niestandardowych rozwiązań. Szczególnie w przypadku procesorów Ryzen, choć i na platformie Intela efekty będą niesatysfakcjonujące. Płyta główna zestaw 4+8 GB uruchamia w tzw. flex-mode imitującym dual channel, ale klasyka w postaci choćby dwóch czwórek to niekwestionowanie lepsze rozwiązanie.

Niemały ból głowy powoduje też zagadnienie pamięci typu Single Rank i Dual Rank. Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że parametr ten opisuje fizyczną cechę budowy modułu pamięci. Na ten przykład Gamers Nexus po wnikliwych testach doszedł do wniosku, że cztery moduły single rank i dwa moduły dual rank działają podobnie pod względem wydajności. Wypadałoby też wspomnieć, że zagospodarowanie czterech banków pamięci potrafi dać w kość kontrolerowi pamięci, negatywnie wpływając na stabilność systemu przy wyższych taktowaniach.

Ogółem masa konsumentów zbyt dużo uwagi poświęca ilości RAM zapominając przez to o innych parametrach, np. ich prędkości czy opóźnieniach. Niedawno na portal trafił test DDR5 8000 MHz, gdzie jasno pokazaliśmy, iż nie ma sensu inwestować w ultra szybkie i drogie pamięci. Powyżej pewnego poziomu po prostu płacimy za coś, z czego realnie nie skorzystamy. Dlatego dla DDR4 sweet spot leży między 3000 a 3600 MHz a dla DDR5 między 5000 a 6000 MHz.

Ile RAM do komputera gamingowego w 2023? Podsumowanie

Zastosowanie Minimum

do pracy biurowej i rozrywki Optymalnie

Gaming i

codzienne użytkowanie Z zapasem,

entuzjaści, praca Ilość pamięci RAM 8 GB 16 GB (2x 8 GB) 32 GB (2x 16 GB) Taktowanie (MHz) DDR4: 2400 - 3000

DDR5: 4800 DDR4: 2800 - 3600

DDR5: 4800 - 5600 DDR4: 3200 - 3600

DDR5: 5200 - 6000

No to ile tego RAM-u potrzebujemy do gier w 2023? Do współczesnych tytułów 16 GB wciąż spokojnie wystarczy. Mówię tu zarówno o komputerach z rynku wtórnego jak i pierwotnego pachnących jeszcze nowością. 8 GB, gdy na tapet mają trafić gry esportowe, też się sprawdza na co dzień w przypadku bardzo budżetowych konfiguracji. Natomiast 32GB polecam jeśli planujemy wykorzystywać PC w dużo większym zakresie. W przypadku DDR4 ceny kuszą, bo nie rzadko różnica między 16 a 32GB będzie wynosić plus-minus sto złotych.

W mojej ocenie gracz musi się martwić trzema zmiennymi. Po pierwsze kości powinny być w dual channel. Po drugie ważnym jest, aby odpowiednio dobrać taktowanie do posiadanych już podzespołów – karty graficznej, procesora i płyty głównej. Na koniec patrzmy też na opóźnienia, acz nie popadajmy w zbytnią paranoję. Nie musimy sięgać po jak najbardziej wyżyłowane moduły. A zagadnienia single czy dual rank itd. traktowałbym jako osobny temat dla entuzjastów czerpiących satysfakcję z zabawy sprzętem PC.