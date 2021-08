Lubisz zrelaksować się przy dobrej lekturze na przykład podczas kąpieli? W takim wypadku urządzenie do czytania książek powinno cechować się wodoszczelną konstrukcją i właśnie jednym z takowych jest również PocketBook Touch HD 3. Producent zadbał o obudowę zgodną ze standardem IPX7, a to oznacza, że urządzenie przetrwa nie tylko zachlapania, ale nawet zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 1 metra (na maksymalnie 30 minut). Nie jest to jednak jedyna zaleta tego modelu. Dysponuje on również ekranem E Ink Carta o rozdzielczości 1072 x 1448 pikseli, podświetlanym i wspomaganym technologią SMARTlight, modułami Wi-Fi i Bluetooth oraz baterią 1500 mAh na około miesiąc użytkowania. Trudno narzekać przy tym na obsługiwane formaty, to 17 popularnych formatów tekstowych oraz 4 formaty graficzne (JPEG, BMP, PNG, TIFF). Można tu również włączyć audiobooki i korzystać z przydatnych dodatków, jakimi są czujnik zamknięcia okładki oraz akcelerometr.

Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Waga 155 g

Wyświetlacz (technologia) E-Ink Carta

Pamięć masowa 16 GB

Obsługiwane formaty e-booków EPUB, MOBI, PDF, TXT, RTF, DOC, HTML, FB2, DJVU, EPUB DRM, PDF DRM, FB2.ZIP, DOCX, CHM, PRC