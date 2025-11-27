Wybieramy najlepszą pralkę na 2026 rok. Oto ranking najlepszych modeli

Jaka pralka jest najlepsza w 2026 roku? Odpowiedź jest zawsze subiektywna, ale by ułatwić ci ten wybór, stworzyliśmy ranking, w którym znajdziesz najlepsze modele z różnych półek cenowych – możliwie dobrze dopasowane do twoich unikalnych potrzeb i wymagań.

Na początek komunał - trudno wyobrazić sobie nowoczesne mieszkanie bez pralki, ale jak wybrać tę idealną spośród setek modeli? Decyzja jest złożona: trzeba rozważyć typ załadunku (góra vs. front), optymalną pojemność (5 kg dla singla, 10+ kg dla rodziny) i kluczową prędkość wirowania. Właśnie dlatego powstał ten ranking! Zebraliśmy najczęściej poszukiwane funkcje i specyfikacje, aby wskazać modele, które najlepiej odpowiadają zróżnicowanym wymaganiom współczesnego gospodarstwa domowego. A co ważniejsze, zadbaliśmy o to, by w rankingu znalazły się modele z różnych półek cenowych.

Co potrafią dziś najlepsze pralki na rynku?

Współczesne, niedrogie pralki (już za około 1500 zł) oferują dziś bardzo wysoką jakość bazową. Standardem rynkowym jest prędkość wirowania 1000–1200 obr./min, a także rozbudowane, intuicyjne panele sterowania i specjalistyczne programy dostosowane do różnych typów tkanin.

Prawdziwą różnicę wnoszą jednak droższe i bardziej zaawansowane modele, które potrafią znacznie więcej niż tylko standardowy cykl. Mowa tu choćby o pielęgnacji parowej, w której to programy parowe pomagają w eliminacji alergenów i bakterii, a dzięki uwalnianiu pary pod koniec cyklu, redukują zagniecenia, ułatwiając prasowanie.

Nowoczesne pralki oferują też pełną automatykę wagową – ważą załadunek i automatycznie dobierają ilość wody i czas prania. Potrafią również uczyć się nawyków użytkownika, sugerować konserwację, a nawet automatycznie dozować detergent. Niby to nic odkrywczego, ale pralki to dziś urządzenia sprzężone ze sztuczną inteligencją, więc automatyka jest w nich (literalnie) coraz doskonalsza.

Na liście przydatnych funkcji znaleźć możemy też technologie aktywnej piany (np. EcoBubble w urządzeniach marki Samsung), która ułatwia usuwanie zabrudzeń w niskich temperaturach. Dodatkowe drzwiczki wbudowane niejako w główne drzwi pozwalają z kolei na dorzucenie zapomnianych ubrań w trakcie trwania cyklu. To dodatki, swoiste bonusy występujące u niektórych firm i w droższych urządzeniach, ale dodatki bardzo przyjemne.

Inwestycja na lata?

Wydając na nową pralkę 2 czy 3 tysiące złotych (a może i 5 tysięcy, kto wie?), oczekujemy trwałości. Producenci oferują silniki inwerterowe, objęte nawet 10- lub 20-letnią gwarancją, co świadczy o ich niezawodności. Droższe modele gwarantują także wysoką klasę energetyczną, co pozwala na super ekonomiczne pranie oraz cichą pracę z minimalnym poziomem wibracji. Bez względu na to, czy chcemy wydać na pralkę 1, 2 czy 5 tysięcy złotych - chcemy, by był to sprzęt długowieczny, więc modele spełniające ten wymóg znalazły się w niniejszym rankingu.

Ile kosztuje pralka w 2026 roku?

Prawdziwie dobra pralka to inwestycja, której próg cenowy zaczyna się od 1500–2500 zł. Chociaż na rynku są modele za 1000 zł, często oznacza to kompromisy. Jeśli zależy ci na funkcjonalności i wieloletniej niezawodności, lepiej unikać najniższej półki. Nasz ranking skupia się na sprzęcie w cenach do 5000 zł, prezentując najlepsze opcje dla świadomego konsumenta, choć zdajemy sobie sprawę, że topowe, ultra premium modele potrafią kosztować znacznie więcej.

Roboczo niejako rynek pralek podzieliliśmy na trzy główne segmenty cenowe, które znajdą reprezentację w rankingu:

Segment budżetowy: urządzenia do 1500 zł. Chociaż można znaleźć tu podstawowe modele, ich funkcjonalność bywa ograniczona.

Segment optymalny: pralki w cenie 1500–2500 zł. To najlepszy wybór pod względem relacji jakości do ceny – gwarantują funkcjonalność i niezawodność.

Segment premium: modele z najwyższej półki, których ceny rozpoczynają się od 3000 zł. Przeznaczone dla osób oczekujących zaawansowanych technologii.

Jak pralka? Ranking 2026:

Electrolux 700 SteamCare EW7T4372P



Źródło: electrolux.pl

Electrolux 700 SteamCare EW7T4372P to jedyna pralka ładowana od góry w naszym zestawieniu, co nie wynika z niechęci do tych urządzeń, ale z ich rynkowej reprezentacji. Są znacznie mniej popularne niż pralki ładowane od frontu. Wracając do samej pralki - Electrolux 700 SteamCare EW7T4372P to model, który doskonale trafi w potrzeby wszystkich szukających pralki ładowanej od góry, który cenowo też nie jest nader przerażający. Kompaktowa konstrukcja tej pralki kryje solidną pojemność 7 kg i wysoką prędkość wirowania 1300 obr./min. Kluczową zaletą jest technologia SteamCare, która pod koniec cyklu używa pary do redukcji zagnieceń nawet o jedną trzecią, minimalizując czas spędzony na prasowaniu oraz eliminując do 99.9% alergenów. Sercem urządzenia jest silnik inwerterowy (bezszczotkowy), który gwarantuje wyjątkowo cichą pracę i wysoką efektywność energetyczną (klasa C). Funkcjonalność dla użytkownika podnosi system TimeManager, który pozwala skrócić lub wydłużyć czas prania, oraz mechanizm Soft-Opening ułatwiający bezpieczne i delikatne otwieranie bębna. Te funkcje wraz z podanymi parametrami sprawiają, że to po prostu wydajny model, idealny do małych łazienek.

Amica TWA4S714ADiStV



Źródło: amica.pl

Do urządzeń Amici mam sentyment, więc musiał znaleźć się tu sprzęt tego producenta, zwłaszcza że dumnie reprezentuje on niższy segment cenowy. Amica TWA4S714ADiStV to dobrze wyceniona pralka ładowana od frontu, która łączy optymalną pojemność - 7 kg z innowacyjnymi funkcjami parowymi i higienicznymi oraz prędkością wirowania 1400 obr./min. Sercem urządzenia jest silnik bezszczotkowy LogicDrive 3.0, który gwarantuje wyjątkowo cichą pracę, dłuższą żywotność oraz wysoką klasę energetyczną A. Warta zaakcentowania jest funkcja SteamPower Pro. Para uwalniana na początku cyklu zapewnia dokładną dezynfekcję (eliminacja do 99.99% wirusów i bakterii), co jest idealne dla alergików i rodzin z małymi dziećmi. Model oferuje 16 programów, w tym program OptiSense, który automatycznie dobiera ilość wody i czas prania do wielkości załadunku. Dodatkowo pralka jest wyposażona w automatyczne czyszczenie bębna, ułatwiające konserwację i utrzymanie higieny. To zaawansowany i energooszczędny sprzęt dla wymagających, który oferuje wiele w cenie nieco tylko przekraczającej 1500 zł.

Beko b300 BM3WFU47215WBDC



Źródło: beko.com

Beko b300 BM3WFU47215WBDC to niedroga pralka ładowana od frontu, która stawia na optymalizację w zakresie wysokiej wydajności i cichej pracy. Model ten oferuje pojemność 7 kg i efektywne wirowanie 1200 obr./min. Sercem urządzenia jest silnik inwerterowy ProSmart, gwarantujący wyjątkowo niski poziom hałasu - 74 dB to niezły wynik w tej półce cenowej. Mamy tu też wysoką klasę energetyczną A, co minimalizuje zużycie prądu. Godna podkreślenia jest funkcja SteamCure, która wykorzystuje parę do głębokiego czyszczenia (ułatwia usuwanie uporczywych plam) oraz do redukcji zagnieceń pod koniec cyklu, skracając czas prasowania. Ponadto pralka oferuje higieniczny program Hygiene+, który eliminuje alergeny i bakterie. Model jest również wyposażony w program Daily Xpress do szybkiego prania codziennych ubrań - taki program to zawsze zaleta.

Samsung WW90DG6U25LBU4



Źródło: samsung.com

Samsung WW90DG6U25LBU4 to nowoczesna pralka, wyposażona w sztuczną inteligencję, która łączy w sobie wyjątkową energooszczędność z zaawansowanymi technologiami. Mamy tu dużą pojemność 9 kg oraz szybkie wirowanie 1200 obr./min. Sercem urządzenia jest silnik inwerterowy Digital Inverter, który zapewnia cichą, niezawodną pracę (długa gwarancja - 20 lat) i pozwala na osiągnięcie najwyższej klasy energetycznej A. Wisienką na torcie jest autorska technologia EcoBubble, która zamienia detergent w aktywną pianę, ułatwiając usuwanie zabrudzeń już w niskich temperaturach. Pralka wyposażona jest w AI, która uczy się nawyków użytkownika i optymalizuje cykle. Dodatkowo funkcja Steam zapewnia higieniczne czyszczenie i redukcję zagnieceń. Ot, model idealny dla dużej rodziny, ceniącej oszczędność, cichą pracę i inteligentne funkcje.

Miele Active WEA135 WCS



Źródło: miele.pl

Proszę Państwa - oto Miele. Pralki tej marki to klasa sama dla siebie, a sprzęt poniżej 3000 zł to rzadkość i coś nader godnego uwagi. Miele Active WEA135 WCS nie jest urządzeniem wybitnym, ale obiecuje jakość wykonania na legendarnym poziomie, a to się ceni. Mamy tu pojemność 7 kg i wysokie wirowanie na poziomie 1400 obr./min. Sercem urządzenia jest silnik ProfiEco, który działa wyjątkowo cicho, jest trwały i energooszczędny (klasa energetyczna B). Z cech wartych podkreślenia mamy technologię SoftCare, czyli opatentowany bęben w kształcie plastra miodu, który zapewnia delikatne przesuwanie się prania, minimalizując zagniecenia i zużycie tkanin. Funkcjonalność podnosi system CapDosing, pozwalający na precyzyjne dozowanie specjalnych detergentów Miele w kapsułkach. Dodatkowo, funkcja AddLoad umożliwia dorzucenie zapomnianych ubrań w trakcie trwania cyklu, a programy specjalne skracają czas prania. Czy to najbardziej napakowany technologiami model w cenie do 3000 zł? Absolutnie nie! To wręcz pewna klasyczna konstrukcja, jednak jest to Miele, więc można domniemywać, że wybór tej pralki to inwestycja w trwałość, w długowieczność.

LG Vivace F4W1172YW



Źródło: lg.com

LG Vivace F4W1172YW to kolejna propozycja dla tych, którzy stawiają na nowoczesność, ale i energooszczędność, ale i praktyczność - jeśli jej wymiarem jest pakowność, gdyż tu mamy pojemność aż 11 kg. Do tego wirowanie 1400 obr./min i silnik inwerterowy z technologią AI DD. Sztuczna inteligencja w tym modelu automatycznie wykrywa wagę i miękkość tkanin, dobierając optymalne ruchy bębna w celu zminimalizowania uszkodzeń materiałów. Pralka osiąga też wysoką klasę energetyczną A. W codziennym użytkowaniu docenimy funkcję LG Steam (program parowy), która redukuje zagniecenia o 30 proc. i eliminuje do 99,9 proc. alergenów. Model wyposażono także w technologię ThinQ, umożliwiającą zdalne sterowanie i diagnozowanie urządzenia za pomocą smartfona. Cicha praca - 71 dB i dbałość o delikatne tkaniny czynią ten model zaawansowanym i wygodnym rozwiązaniem.

Hisense WF5S1045BW



Źródło: hisense.com

Czy Hisense to lider na dużego AGD, a konkretnie w segmencie “pralkowym”? Nie. Co nie zmienia fakt, że ma w portfolio kilka solidnych pozycji. Jedną z nich jest Hisense WF5S1045BW, czyli pralka zaprojektowana dla dużych rodzin, które cenią sobie pojemność, efektywność oraz zaawansowane funkcje higieniczne. Kluczową zaletą jest wyjątkowo duża pojemność 10,5 kg, co minimalizuje liczbę cykli prania w tygodniu, oraz wysokie obroty wirowania – 1400 obr./min. Sercem urządzenia jest silnik inwerterowy, który zapewnia cichą, niezawodną pracę i pozwala na osiągnięcie najwyższej klasy energetycznej A. Jakie funkcje warto tu wyróżnić? Na pewno te związane z parą, która wnika głęboko w tkaniny, dezynfekując je (idealne dla alergików) i jednocześnie redukując zagniecenia, co znacząco ułatwia prasowanie. Pralka oferuje również szybkie programy oraz możliwość dostosowania temperatury i prędkości wirowania do delikatnych tkanin. Autorskich technologii jest tu więcej, pralka waży pranie i automatycznie dozuje detergent, co nikogo pewnie nie dziwi, ale na koniec miast tych technologicznych cudów wspomnę o aplikacji ConnectLife, dzięki której można choćby stworzyć własne tryby pracy urządzenia.

Electrolux MEW7F149BP



Źródło: electrolux.pl

Drugi Electrolux na liście, ale co zrobić? Dobre produkty, warto doceniać. Model MEW7F149BP to urządzenie powszechnie cenione, oferujące pojemność 9 kg oraz wysoką prędkość wirowania – 1400 obr./min. Urządzenie jest wyposażone w silnik inwerterowy, który zapewnia cichą i wydajną pracę, oraz charakteryzuje się wysoką klasą energetyczną B (szkoda, że nie A, ale co zrobić). Dla użytkownika najcenniejsza będzie pewnie technologia SteamCare, która pod koniec każdego cyklu prania wykorzystuje parę do redukcji zagnieceń nawet o jedną trzecią, co minimalizuje czas spędzony na prasowaniu. Dodatkowo, system SenseCare automatycznie dostosowuje czas prania, zużycie wody i energii do wielkości załadunku. Model wyposażono w intuicyjny wyświetlacz oraz funkcję TimeManager, umożliwiającą manualne skrócenie cyklu. To wszechstronny sprzęt dla osób ceniących pielęgnację tkanin i oszczędność czasu, w którym nie zabrakło absolutnie niczego, włącznie z programami do wełnianych ubrań, co nie jest takie oczywiste.

Bosch Serie 6 WGH24409PL



Źródło: bosch-home.pl

Mamy w naszym kraju sentyment do marki Bosch, więc proszę bardzo, mamy i pralkę tego producenta w naszym zestawieniu. Bosch Serie 6 WGH24409PL to niezawodna pralka, która łączy dużą pojemność z zaawansowaną technologią. Jest to model stworzony z myślą o cichej pracy i higienicznej pielęgnacji ubrań oraz długowieczności. Pojemność to 9 kg, a wirowanie wkręca się na 1400 obr./min. Sercem urządzenia jest silnik EcoSilence Drive – bezszczotkowy, niezwykle trwały i gwarantujący cichą pracę (niski poziom hałasu - 70 dB) oraz wysoką klasę energetyczną B. Warto wspomnieć o funkcji Hygiene Plus, która skutecznie eliminuje bakterie i zarazki, utrzymując stałą, wysoką temperaturę i zapewniając higieniczną czystość. Funkcjonalność podnosi także program SpeedPerfect, który pozwala skrócić czas prania nawet o 65 proc. bez utraty jakości. Pralka wyposażona jest w technologię Active Water Plus, która precyzyjnie dostosowuje ilość zużywanej wody do wielkości załadunku.

Haier X Series 11 HW100-BD14397U1



Źródło: haier-europe.com

Haier X Series 11 HW100-BD14397U1 to flagowa pralka automatyczna producenta znanego w Polsce głównie z lodówek, która reprezentuje najwyższy poziom innowacji, koncentrując się na dużej pojemności, wydajności energetycznej i zaawansowanych funkcjach higienicznych. Mamy tu bęben, który pomieści do 10 kg prania i wirowanie na poziomie 1400 obr./min. Sercem urządzenia jest silnik Direct Motion, podłączony bezpośrednio do bębna, co minimalizuje hałas (68 dB!) i wibracje. Pralka może pochwalić się też najwyższą możliwą klasą energetyczną A. Na pokładzie znajdziemy tu funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję, w tym automatyczne dozowanie detergentu, które precyzyjnie odmierza środek piorący. Ponadto funkcja Refresh odświeża ubrania za pomocą mikropary bez użycia wody, a technologia antybakteryjna ABT zabezpiecza szufladę i kołnierz bębna przed rozwojem bakterii i pleśni, co zapewnia najwyższą higienę prania. Jeśli ktoś poszukuje topowej pralki od producenta innego niż cenione od lat marki, jak Samsung czy Bosch, ten Haier może być doskonałym wyborem.

Jaką pralkę wybrać? Subiektywna opinia

Pytanie na koniec - co wybrałbym dla siebie? Co lepsze? Co wybrać? Odpowiedź pewnie wielu zaskoczy, ale osobiście postawiłbym na Miele Active WEA135 WCS. Mityczna wręcz trwałość urządzeń producenta to wartość sama w sobie. Wybrany model nie jest przełomowy pod względem zastosowanych technologii, nie oferuje kosmicznych rozwiązań ani tech-bajerów, jak Wi-Fi czy NFC, ale przekonuje do siebie skutecznością - efektywnością prania i potencjalną długowiecznością, a są to w pralce cechy, które cenię bardziej niż technologiczne fajerwerki.



