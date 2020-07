Zastanawiasz jaki dysk zewnętrzny kupić? Polecamy najlepsze przenośne dyski, zarówno te bardzo szybkie, czyli SSD, jak i te bardzo pojemne, czyli HDD. Przydatne nie tylko do backupu, ale również magazynowanie dużej ilości zdjęć i filmów.

Jaki najlepszy dysk zewnętrzny? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bowiem jeden użytkownik będzie szukał przede wszystkimi szybkości (przenośne SSD), a drugi dużej pojemności (przenośne HDD). Jeśli zamiast zewnętrznego dysku szukasz serwera NAS, zobacz nasze zestawienie polecanych serwerów NAS do domu lub firmy. A tymczasem - oto nasz ranking dysków zewnętrznych.

Jaki dysk zewnętrzny?

Jeśli jednak szukasz czegoś o nieco mniejszej pojemności, ale za to bardziej poręcznego to warto zajrzeć do naszego zestawienia polecanych pendrive. Z kolei jeśli jesteś zainteresowany wewnętrznymi dyskami, to na naszych łamach znajdziesz również zestawienia polecanych nośników SSD 2,5 cala, SSD M.2 oraz dysków HDD.

Najlepsze dyski przenośne

Jaki dysk przenośny? Niedrogie i pojemne przenośne dyski HDD wciąż stanowią popularny i prosty środek do backupu danych. 2,5 calowe dyski zewnętrzne o pojemności 2 TB można już kupić w cenie około 300 zł - wszystkie zewnętrzne HDD z interfejsem USB 3.x charakteryzują się podobnymi osiągami i co najwyżej możemy zapłacić parę złotych więcej np. za możliwość zaszyfrowania danych. Jeśli zależy wam na BARDZO dużej pojemności można nawet kupić zewnętrzne dyski HDD o pojemności 8 TB, jak choćby Verbatim Store 'n' Save. Taka przyjemność kosztować nas będzie prawie 1000 złotych.

Jaki dysk zewnętrzny SSD? Ceny przenośnych dysków SSD stały się obecnie naprawdę atrakcyjne. Modele 240/256 GB można już kupić od 200 złotych, 480/500 GB od 300 złotych, a modele 960 GB/1 TB od 500-600 złotych. Najtańsze modele przenośnych SSD nie różnią się zbytnio pod względem wydajności, która jest około 3-4 razy wyższa od HDD (około 400 MB/s przepustowości).

Jakie najmniej awaryjne dyski zewnętrzne? Dzięki braku ruchomych części i odporności na wstrząsy, dysk zewnętrzny SSD ma tu znaczną przewagę nad HDD.

Dobry dysk zewnętrzny będzie wyposażony w interfejs USB 3.0/3.1 Gen 1. Należy unikać modeli wyposażonych w starszą wersję USB 2.0. Na rynky pojawiły się już przenośne nośniki wykorzystujące USB 3.1 Gen 2, który charakteryzuje się dwukrotnie wyższą przepustowością od poprzedniej wersji (10 Gb/s w stosunku do 5 Gb/s) takie jak Western Digital WD_Black P50. Najszybsze nośniki zewnętrzne wykorzystują obecnie interfejs Thunderbolt i pozwalają na naprawdę błyskawiczne transfery dochodzące do 3 GB/s.

Dyski zewnętrzne - ranking

W naszym zestawieniu znalazły się wyróżniające się modele zewnętrznych nośników - dla użytkowników którzy poszukują czegoś więcej niż tylko odpowiedniej pojemności w niskiej cenie.

SanDisk Extreme Portable - wytrzymały SSD









4,5/5 Ocena benchmark.pl SanDisk Extreme Portable to atrakcyjny i szybki przenośny SSD, który powinien zainteresować zwłaszcza osoby prowadzące aktywny tryb życia i przenoszących na co dzień duże ilości danych np. wideo w wysokiej rozdzielczości. Producent zadbał o wytrzymałą obudowę wyposażoną nawet w uchwyt do zawieszenia urządzenia. Transfery sięgają 550 MB/s, a pojemności do 2 TB. Urządzenie wyposażone jest w port USB typu C, jak i przejściówkę do USB typu A. Najważniejsze cechy: Pojemność 500 GB

Interfejs dysku USB 3.1

Szybkość zapisu b.d. MB/s

Szybkość odczytu 550 MB/s Pokaż specyfikację

Samsung Portable SSD T5 - dobry SSD zawsze pod ręką









5/5 Ocena benchmark.pl Dobra jakość w dobrej cenie oraz szyfrowanie? Da się zrobić. Samsung Portable SSD T5 to zamknięty w solidnej i eleganckiej, metalowej obudowie przenośny dysk SSD o pojemności 1 TB i szybkości przesyłu plików na poziomie 400-600 MB/s. Ważący zaledwie 51 gramów zapewnia przy tym sprzętowe szyfrowanie danych (256-bit AES) oraz bezproblemową współpracę z komputerami i smartfonami. Ze względu na cenę jest to raczej propozycja dla profesjonalistów, a ci najpewniej będą zadowoleni z wyboru. (Inne wersje: 250 GB, 500 GB, 2 TB). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku USB 3.1

Szybkość odczytu 540 MB/s Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Patriot PXD - niewielki i bardzo szybki









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli szukasz czegoś naprawdę niewielkiego (PXD ma wymiary 10 x 3 cm i ważą zaledwie 35 gramów), bardzo szybkiego oraz wyposażonego w USB typu C, to prawdopodobnie nie znajdziesz nic lepszego od nowych nośników Patriot PXD. Zastosowano w nich SSD oparte na interfejsie PCI Express, co pozwala im rozwinąć transfery dochodzące do 1000 MB/s - czyli ponad dwa razy większą od tanich przenośnych dysków SSD. Najważniejsze cechy: Format dysku M.2

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku USB 3.1

Szybkość zapisu 1000 MB/s

Szybkość odczytu 1000 MB/s Pokaż specyfikację

Samsung Portable SSD X5 - tytan wydajności









4,8/5 Ocena benchmark.pl Samsung SSD X5 to najszybszy przenośny nośnik SSD na świecie. Dzięki temu urządzeniu skończysz ze powolnym przenoszeniem dużej ilości danych, choćby takich jak filmy czy zdjęcia. Warunek – twój komputer czy też laptop musi być wyposażony w port Thunderbolt w wersji 3 (gniazdko USB typu C). Jeśli tylko spełnia te wymogi będziesz mógł się cieszyć odczytem na dochodzącym do 2800 MB/s, oraz zapisem do 2300 MB/s. Szybkość tego zewnętrznego nośnika jest równie imponująca co… jego cena. Najważniejsze cechy: Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku Thunderbolt 3 (USB typu C)

Szybkość zapisu 2300 MB/s

Szybkość odczytu 2800 MB/s Pokaż specyfikację

WD My Passport Wireless Pro - beprzewodowy SSD









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli uważasz, że przesyłanie danych po kablu jest dobre dla neandertalczyków to może warto zainwestować w przenośny SSD, który wyposażony jest w łączność Wi-Fi typu ac? Zintegrowano z nim baterię o pojemności 6400 mAh dzięki czemu można go używać również jako powerbanka i dodatkowo został wyposażony w czytnik kart SD. Oczywiście nie zabrakło możliwości klasycznego podłączenia przez USB 3.0. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku USB 3.0, Wireless Pokaż specyfikację

